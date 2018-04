The Elder Scrolls Online: Summerset, provata la nuova espansione di TESO

Tra i flutti dell'oceano, a sud-ovest del continente di Tamriel, giace Summerset, una terra bellissima e culla degli Altmer, la civiltà più antica del mondo. Isolati da un braccio di mare che li separa dai reami boschivi di Valenwood, gli abitanti delle isole Summerset sono un popolo che vive nell'autarchia, fieri sostenitori della loro superiorità - genetica e culturale - rispetto ad ogni altra razza. Con l'incoronazione della giovane Ayrenn, però, le porte del regno Altmer si aprono anche al resto del mondo: una scelta coraggiosa e progressista quella della novella regina, che tuttavia scatena dei malumori nelle frange più conservative della popolazione. Si sviluppano così delle enclavi di dissidenti con lo scopo di minare il potere centrale e riportare Summerset ad uno stato di totale isolamento.

Se è chiaro che tali premesse narrative sono un pretesto per consentire ai giocatori di The Elder Scrolls Online di scorrazzare in tutta libertà per Summerset, bisogna riconoscere che l'idea di ZeniMax Online non è per nulla male, in particolar modo perché consente di immaginare un panorama sociopolitico in subbuglio, in cui il costante tira e molla tra l'importanza delle tradizioni antiche e la necessità di aprirsi alla modernità ha intaccato la leggendaria stabilità della patria degli Altmer. La nuova espansione (o "capitolo" - vi spiegheremo poi perché gli sviluppatori amano chiamarlo così) di The Elder Scrolls Online non sarà quindi solo un enorme parco giochi per tutti gli utenti vecchi e nuovi, ma anche, e soprattutto, un grande contenitore di storie.

Per vecchie e nuove leve

Tornati dalla spedizione londinese in cui ci è stato concesso di provare per un'oretta The Elder Scrolls Online: Summerset, abbiamo pensato molto al modo in cui sarebbe stato possibile riportarvi le nostre impressioni. Dopotutto un lasso di tempo così esiguo non basta di certo a far maturare idee chiare su di un genere che richiede settimane, se non mesi, per esser compreso appieno.

Abbiamo quindi deciso di partire da un discorso pronunciato dal game designer Matt Firor nel corso della presentazione inaugurale. "Summerset" - ha detto - "non è un'espansione nel senso classico del termine: abbiamo ribattezzato un contenuto di tale tipologia "capitolo", perché può essere giocato sin da subito anche dai nuovi utenti, non richiede personaggi d'alto livello ed è corredato da missioni tutorial che introducono agilmente alle meccaniche di gioco". Di conseguenza, gli inediti contenuti di The Elder Scrolls Online possono essere un biglietto d'ingresso per quei curiosi che magari non hanno mai avuto il coraggio o la voglia di dedicarsi allo spin-off online della serie fantasy targata Bethesda.

Dopo esserci seduti davanti alle postazioni di prova ed aver impugnato mouse e tastiera, il nostro sguardo si è posato sui panorami delle Summerset - in particolare sulla splendida capitale Alinor -, sui dialoghi, sui testi e su tutti quegli elementi che contribuiscono a creare un contesto gradevole, movimentato.

Se venite da uno dei più recenti capitoli di The Elder Scrolls noterete di certo le differenze: non c'è infatti quel livello di profondità nella caratterizzazione del mondo, mancano tutte le particolari sfumature nei dialoghi (legate dalla caratterizzazione dell'alter ego), e gli NPC ci affidano quest destrutturate, spesso un semplice viaggio da un punto A ed un punto B. L'ambientazione, inoltre, viene messa in secondo piano per favorire la bulimia da punti esperienza, l'incedere "industriale" nel completamento di missioni poco varie e profonde. Ma tutte queste "problematiche" endemiche dei MMORPG, si presentano proprio perché The Elder Scrolls Online è una bestia diversa dai suoi fratelloni, più interessata alla compattezza strutturale e meno all'approfondimento narrativo. Alcuni potrebbero obiettare dicendo che "è sbagliato" mettere sullo stesso piano due giochi molto diversi, e nella gran parte dei casi saremmo d'accordo con loro. The Elder Scrolls Online, tuttavia, cerca di ingraziarsi anche quella fetta di giocatori senza le ambizioni dei cosiddetti "hardcore gamer", e lo fa con continui riferimenti agli altri episodi della serie. Il passaggio da un capitolo canonico a quello online, quindi, è una cosa che gli sviluppatori hanno fortemente messo in conto, e forse persino quella su cui hanno puntato di più.

La culla della civiltà

Summerset rappresenta alla perfezione tutte le divergenze dalla saga classica, ma anche tutte le affinità. A partire da una grande cura per il setting, passando per la scrittura dei comprimari e dei testi che approfondiscono lo stato di crisi che sta investendo il regno dopo le decisioni della regina Ayrenn. La casa degli Altmer è stata costruita secondo i canoni classici dell'high fantasy: si vedono strutture slanciate e guglie, con una predominanza di colori chiari e luminosi. Quando non sono gli insediamenti a calamitare i nostri sguardi, ci pensa l'ambiente naturale, che nel corso degli anni è stato profondamente modificato e scolpito dai suoi abitanti.

Summerset appare insomma come un immenso giardino, in cui non esiste nulla di selvaggio. I boschetti o le distese fiorite sono piuttosto un'enorme aiuola che circonda i centri abitati, tra le cui strade s'insinuano orticelli interni, labirinti floreali, sculture e fontane.

Esplorando attentamente si scopre però che questa bellezza quasi pacchiana si scontra con il sudiciume di luoghi abbandonati, appartenenti ad imperi nati e tramontati molto tempo fa. Antiche rovine nelle profondità della terra che ospitano cloache e covi di manigoldi dediti al furto o all'omicidio, oppure resti di templi ormai invasi dalle erbacce e da qualche creatura aggressiva.

Alinor, la capitale, è il luogo dove si è tenuta gran parte della nostra prova e, per la sua vastità e varietà, può essere vista anche come la summa di tutti i canoni stilistici che caratterizzano la nuova regione di The Elder Scrolls Online.

Rispetto ad altre grandi città che ci è capitato d'adocchiare nel gioco base, Alinor è molto più viva e movimentata: personaggi di varie razze e levatura sociale si muovono per le vie, pronti a scambiare qualche battuta con noi; e abbiamo perfino visto dei menestrelli che si esibivano davanti ad un drappello di persone che applaudivano la performance.

Camminare tra gli schiamazzi, le melodie e una sensazione generale di vitalità è l'aspetto che più ci ha colpito dalla prova. Un po' meno la caratterizzazione delle quest, le quali comunque ci hanno concesso di incontrare dei personaggi interessanti (alcuni già apparsi nel gioco base). Ricordiamo, ad esempio, la "Madre dei Ratti", una fuorilegge Altmer a capo di un gruppo di banditi che abitano le fogne cittadine, o anche il carismatico Razum-dar, il "James Bond" Khajiit della regina Ayrenn, che vuole il nostro aiuto per sgominare le cellule ribelli. Gli sviluppatori hanno promesso che vedremo altri volti nuovi e interessanti, ma soprattutto che quella inizialmente presentata come una storia d'intrighi politici evolverà in una vera e propria guerra tra divinità daedriche (qualche indizio si può avere già dal prologo). Interagiremo con alcuni membri dell'Ordine Psijic, ai quali è stato dedicato un intero ramo di abilità per il personaggio, metteremo persino piede ad Artaeum, un luogo misterioso che nella storia di Tamriel è spesso scomparso e poi riapparso in strane circostanze. Tra le altre aggiunte citiamo un nuovo Trial ambientato a Cloudrest, la possibilità di creare e vendere gioielli (che potranno essere acquistati anche da chi non possiede il "capitolo" Summerset) e la presenza di tre nuove case, dedicate ovviamente tutti gli amanti dell'housing.