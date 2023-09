The First Descendant: uno sparatutto gratis con tanti eroi e fiumi di loot

Ne è passato di tempo dal nostro ultimo contatto con The First Descendant, uno dei tanti giochi a sviluppo continuo in lavorazione presso Nexon. Dopo un lungo periodo in cui si è mostrato solo con filmati in computer grafica e col nome di Project Magnum, durante lo scorso ottobre ne abbiamo appreso il titolo definitivo. A distanza di quasi un anno, siamo qui a parlarvi della Cross Play Beta del looter shooter, che abbiamo provato con alcuni giorni di anticipo e con tanto di doppio account. Gli addetti ai lavori, in questo modo, ci hanno consentito di accedere a tutti i contenuti della Beta, dalle armi ai personaggi utilizzabili.

L'ultima città

A differenza della scorsa prova di The First Descendant, questa volta gli sviluppatori hanno implementato quella che, con tutta probabilità, sarà la medesima introduzione che troveremo nella versione finale. Nel futuro distopico alla base delle vicende, l'umanità è stata presa d'assalto dai Vulgus e dai Collosi, entrambi invasori provenienti da un altro mondo che hanno costretto i pochi superstiti a rifugiarsi nella tecnologica città di Albion.

È da qui che si organizzano le operazioni per contrastare l'avanzata dei pericolosi nemici grazie agli interventi dei Descendant, guerrieri dotati di abilità uniche che gli consentono di affrontare senza timore questi avversari. La missione introduttiva, che inizia dopo aver scelto il nostro primo personaggio fra i tre inizialmente disponibili, consiste proprio in un incarico atto a sottrarre ai Vulgus un prezioso manufatto.

Purtroppo però il nemico riesce ad avere la meglio e mette le mani sull'oggetto, costringendo i Descendant ad una ritirata. Pur non brillando per originalità, il prologo è accompagnato da numerosi dialoghi e cutscene caratterizzate da azioni spettacolari, che mostrano in azione sia i protagonisti, sia i loro nemici. Purtroppo, però, l'enfasi sulla storia si esaurisce quasi immediatamente al termine di questa fase. Non possiamo escludere però che gli sviluppatori abbiano in qualche modo modificato la Beta per evitare spoiler ai giocatori. In ogni caso bisognerà attendere di mettere le mani sulla versione finale dell'esperienza per poter esprimere un giudizio in tal senso.

Tanti eroi e fiumi di loot

A prescindere dall'intreccio narrativo, il vero protagonista del titolo Nexon è il gameplay. Questo looter shooter con visuale in terza persona è davvero divertente da giocare, poiché propone scontri veloci e non basati esclusivamente sulle armi da fuoco. Oltre alla possibilità di equipaggiare strumenti di morte di qualsiasi tipo, il nostro Descendant può anche eseguire un doppio salto, destreggiarsi in un'agile schivata e infine agganciarsi a qualsiasi elemento dello scenario con il rampino.

Ciascun eroe dispone anche di un set di abilità uniche, che influenzano direttamente il modo in cui bisogna utilizzarlo. Tra chi posiziona trappole, chi attiva scatti e chi può lanciare sfere di fuoco, ogni Descendant ha il suo asso nella manica che gli permette di eliminare i bersagli anche senza ricorrere alle sventagliate di proiettili.



Non che premere il grilletto sia spiacevole, tutt'altro. Pur non essendo tante, le tipologie di bocche da fuoco sono ben differenziate e ciascuna di esse restituisce ottime sensazioni all'utilizzo. Le mitragliette sono perfette per chi ama un approccio più aggressivo alle battaglie, i cannoni portatili premiano la precisione e i lanciamissili sono devastanti su piccoli gruppi di nemici.

Gli sviluppatori hanno anche fatto in modo di limitare gli strumenti di morte più potenti, ad esempio distribuendo un numero esiguo di proiettili dei potentissimi shotgun. L'unico difetto relativo al combat system è lo stesso che abbiamo individuato anche in occasione della precedente prova, ossia l'attacco corpo a corpo. Il modo in cui viene inflitto è assai poco credibile, perché l'avversario di turno sembra venir appena toccato dall'eroe e, nonostante questo, si accascia a terra morto come se fosse stato preso in pieno da una mossa devastante. I colpi melee in altre parole non trasmettono le sensazioni giuste e dovrebbero risultare assai più energici. Si tratta di un problema tutt'altro che marginale - perché spezza il coinvolgimento del giocatore - anche per via del fatto che ci si ritrova ad attaccare corpo a corpo con una certa frequenza.



La progressione dei Descendant è regolata sia dal loro aumento di livello, sia dalla potenza crescente dell'equipaggiamento. Dal punto di vista del loot, il titolo Nexon è paragonabile a produzioni come Diablo, dal momento che eliminare un nemico significa far comparire un insieme di oggetti più o meno rari da raccogliere. Non lo nascondiamo: nel corso della Beta ci siamo ritrovati spesso e volentieri a dover smontare buona parte degli item nello zaino per poter fare spazio ad altri.

Fortunatamente, però, grazie ai filtri e all'interfaccia è molto semplice distinguere quelli realmente utili dalla ‘spazzatura', che ha il solo scopo di essere trasformata in materiali di scarto da impiegare in altro modo. Vista la presenza di tante mod che possono alterare in modo significativo sia le abilità dell'eroe, sia le bocche da fuoco, gli sviluppatori hanno implementato anche un sistema di equipaggiamento automatico, che con un solo click permette di indossare tutti i pezzi migliori del proprio inventario.

Main quest ed endgame

Ad averci convinto meno è la struttura di gioco e, più nello specifico il modo in cui si procede nella storia.

A conti fatti, tutto si riduce ad atterrare in una mappa di medie dimensioni liberamente esplorabile e ad accettare semplici incarichi simili a quelli di pattuglia viste in Destiny. Si tratta di attività basilari che richiedono di liberare un avamposto, eliminare nemici d'elite per ottenere oggetti da depositare in apposite strutture o proteggere un punto d'interesse. Dopo aver completato alcuni di questi compiti, se ne completa uno più complesso con tanto di boss finale e si passa all'open map successiva. Al netto di una buona varietà dei nemici, abbiamo trovato monocorde l'avanzamento nell'avventura, che per buona parte del tempo tiene il giocatore impegnato in missioni secondarie travestite da primarie. Le stesse boss fight facenti parte della main quest si sono rivelate deludenti, poiché cambia la forma del nemico ma non il modo in cui deve essere eliminato. Per evitare di essere danneggiati, tali avversari attivano uno scudo, che può essere rotto sempre alla stessa maniera, ossia distruggendo le sfere orbitanti che appaiono sulla loro testa. Al quarto boss che abbiamo affrontato seguendo il medesimo iter ci siamo preoccupati circa l'efficacia del lavoro svolto dal team in questo ambito.



Grazie al secondo account che ci è stato fornito da Nexon, abbiamo anche messo alla frusta l'endgame, che pure ci ha lasciato qualche perplessità. Fermo restando che non sappiamo se quello del gioco completo ci offrirà ulteriori attività, la sua controparte della Beta ci ha riservato due tipi di missioni. Le prime possono essere attivate direttamente dalle open map e riguardano la difesa di certi obiettivi o lo scontro con orde di nemici di difficoltà crescente.

Molto più interessanti sono invece le seconde - chiamate Void Intercept Battle - ossia boss fight endgame che non hanno nulla a che vedere con gli scontri di cui vi abbiamo parlato prima. Per affrontarle, ci siamo ritrovati con altri giocatori all'interno di un'arena virtuale con l'obiettivo di eliminare un grosso nemico - nella Beta ce ne sono 8 - che presenta svariati punti deboli e ha un bel po' di salute. Al termine dello scontro, il corpo della creatura esplode in un tripudio di loot di alto livello, così da giustificare tutti gli sforzi compiuti per eliminarla.

Un modello economico virtuoso

Fra i contenuti che abbiamo potuto testare nella Beta c'era anche il sistema di sblocco di nuovi Descendant, fortemente ispirato a Warframe (a proposito, avete letto il resoconto dell'ultimo TennoCon 2023?). Dopotutto l'approccio di Digital Extremes alle microtransazioni ha saputo dimostrarsi più che virtuoso nel corso degli anni ed è più che comprensibile che altre produzioni lo usino come fonte d'ispirazione. In Warframe per ampliare la collezione di personaggi disponibili non è necessario ricorrere alla carta di credito, strumento con cui è possibile solo velocizzare il processo. Chi decide di non pagare, può dedicarsi al farming nelle varie attività di gioco, il cui completamento permette di accumulare una serie di risorse più o meno rare che possono essere utilizzate per la ‘fabbricazione' del guerriero desiderato (nel giro di 12 ore sarà pronto per l'uso).

Nel corso della quest principale abbiamo ottenuto in questo modo Bunny e non è stato arduo mettere le mani sulle risorse necessarie al crafting del personaggio. Ovviamente, al momento è difficile stabilire quanto sia complesso riuscire a sbloccare i vari membri del roster in maniera gratuita. In ogni caso sembra che gli sviluppatori non vogliano rendere il gioco pay-to-win e, almeno nella nostra esperienza, non abbiamo trovato riferimenti ad acquisti in app che consentono di ottenere vantaggi in termini di gameplay. Tutto è legato solo ed esclusivamente a elementi cosmetici, visto che ciascun Descendant può essere personalizzato con tute e caschi, senza contare la gradita schermata attraverso cui si possono modificare tutti i colori del costume, così da donare dei tratti distintivi ai propri eroi preferiti.

Unreal Engine 5, 60fps e una valanga di opzioni

Negli ultimi tempi abbiamo constatato che la presenza dell'Unreal Engine 5, soprattutto su console, non si traduce necessariamente in un'ottima resa visiva (qui la recensione di Immortals of Aveum). In tal senso però siamo rimasti soddisfatti dal modo in cui The First Descendant si è servito del motore di Epic Games. Il segreto del gioco Nexon è forse quello di non strafare con il dettaglio grafico e la presenza di effetti, così da garantire un colpo d'occhio piacevole senza rinunciare ad una certa stabilità. I modelli dei personaggi sono ricchi di particolari e gli scenari non sono da meno, complice la buona resa di materiali come la roccia e il metallo. Certo, non ci troviamo di fronte ad un prodotto del tutto privo di oscillazioni del framerate, che si presentano soprattutto quando l'azione a schermo è più concitata o arrivano le enormi navi aliene piene di nemici da eliminare, ma nel complesso l'esperienza è sempre godibile. Nel nostro caso abbiamo adottato principalmente la modalità Performance a 60fps su PlayStation 5, ma il titolo permette anche di bloccare a 30fps il framerate per avere un lieve miglioramento del comparto grafico e un aumento della risoluzione.



A proposito di impostazioni, non possiamo che elogiare il lavoro svolto dal team di sviluppo. The First Descendant offre un numero consistente di opzioni che forniscono al giocatore gli strumenti per personalizzare ogni singolo dettaglio dell'esperienza (c'è persino un FOV slider), proprio come spesso accade su PC. Abbiamo ad esempio disabilitato l'aim assist, il cui impatto sul gameplay è vistoso e talvolta tende ad avere quasi un effetto negativo.

Il prodotto gode anche del pieno supporto al DualSense, che abbiamo apprezzato molto per quel che riguarda il feedback aptico e un po' meno per i grilletti adattivi. L'ultima feature citata si mostra ancora una volta poco adatta alle produzioni con scontri frenetici, soprattutto quando si impugnano armi a colpo singolo. Non vi nascondiamo che, dopo una manciata di ore, abbiamo disabilitato questa opzione e abbiamo notato un miglioramento netto delle nostre prestazioni.



Insomma, questa seconda prova di The First Descendant ha fatto emergere le ottime caratteristiche del gameplay del free to play Nexon ma anche alcune perplessità legate alla ripetitività dell'endgame e all'incedere della main quest. Ciononostante, si tratta di uno dei looter shooter di prossima uscita che più ci hanno convinto e che potrebbe avere le carte in regola per ritagliarsi un piccolo spazio sul mercato.