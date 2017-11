The Inpatient: Provata la nuova avventura horror per PlayStation VR The Inpatient si presenta come un prequel/spin-off di Until Dawn: un'avventura psicologica ed angosciante in esclusiva per PSVR.

Until Dawn, a modo suo, sapeva far paura: per le atmosfere lugubri ed ansiogene, per quel piglio da horror psicologico in grado di giocare con le suggestioni dell'utente, per il suo sorprendente comparto visivo. L'opera di Supermassive Games era un titolo capace di elaborare in sé diversi generi, dallo splatter al teen movie, passando per le influenze orrorifiche più ricercate e raffinate. Nelle sequenze ambientate tra le fatiscenti mura del sanatorio di Blackwood, ad esempio, Until Dawn era riuscito ad costruire, tremolio dopo tremolio, una tensione crescente e collosa. È all'interno di quel manicomio abbandonato, sede anni addietro di chissà quali esperimenti al limite dell'umana comprensione, che l'avventura ha conosciuto un punto di svolta, cambiando radicalmente le carte in tavola ed il piglio della narrazione. Si potrebbe dire, in sostanza, che Blackwood sia il simbolo delle due anime di Until Dawn: quella più gore, incarnata Rush of Blood (on rail shooter in esclusiva per PlayStation VR e di recente inserito nella Instant Game Collection di novembre), e quella più onirica, subdola e inquietante, rappresentata invece da The Inpatient nuova esperienza in realtà virtuale del team di Guildford.

Durante la Paris Games Week abbiamo potuto provare una nuova demo, ormai in versione quasi definitiva, di quest'esperienza immersiva ed angosciante. Ci siamo approcciati al gioco con un po' di timore, a dire il vero: prima che giungesse il nostro turno di indossare il visore, infatti, nella piccola saletta qualche giocatore poco morigerato aveva iniziato ad urlare dallo spavento. Un ottimo biglietto da visita, senza dubbio. The Inpatient tenta di proporre una tipologia di gioco distante dai canoni dell'opera originale: questa sorta di spin-off può considerarsi alla stregua di un vero e proprio prequel, che indaga sui misteri e gli abusi perpetrati all'interno del Sanatorio intorno alla metà del ‘900.

Il giocatore vivrà dunque il trauma di simili barbarie attraverso gli occhi di un paziente senza memoria, il cui sesso e colore della pelle potranno essere scelti all'inizio del gioco, con il preciso scopo di acuire ancor di più l'immedesimazione. La presenza di una vera "fisicità", d'altronde, rende i movimenti ed il coinvolgimento ancora più tangibili. Abbassare lo sguardo e riuscire ad ammirare il proprio corpo nella sua interezza, quindi, è una scelta stilistica volta a frantumare quasi interamente la quarta parete. Senza un nome, né memoria, in The Inpatient sarà l'utente stesso il protagonista: ci risveglieremo pertanto avvolti dalle lerce lenzuola di una stanza da ricovero, che assomiglia però più ad una cella di contenimento.

Dopo la chiacchierata introduttiva con un giovane psicologo, un tutorial mascherato da visita medica testerà la nostra capacità di coordinazione, mettendoci in condizione di apprendere i movimenti basilari con Move e PSVR. La buona mimica facciale e la notevole modellazione poligonale, in aggiunta, concorrono a rendere l'ambiente circostante piuttosto realistico, asfissiante e terrificante. Anche nei momenti di quiete, The Inpatient orchestra un concerto soffuso di rumori, sospiri, urla e acute sonorità, tali da dare all'impatto visivo una forza quasi sinestetica. Proiettati nel bel mezzo degli avvenimenti, la confusione del protagonista e le sue domande divengono inevitabilmente anche le nostre: ad ogni dialogo, che oscilla costantemente tra il criptico ed il fumoso, avremo l'opportunità di selezionare una delle due risposte disponibili, alle quali è legata una precisa "reazione" emotiva. Le scelte, come in ogni altra avventura grafica che si rispetti, avranno un buon impatto sull'andamento della storia, inficiando lo sviluppo dei fatti e la conclusione stessa delle vicende. Come si intuisce dai pochi minuti di gioco testati con mano, tuttavia, The Inpatient sembra rimanere in bilico su una bipartizione forse troppo schematica: saranno, al momento, sempre e solo due le risposte selezionabili, orientate verso un approccio più spavaldo e curioso, oppure verso un atteggiamento più remissivo e timoroso. Ci sembra in realtà una dicotomia un po' rigida, che speriamo possa risultare sufficientemente malleabile nel prosieguo della trama, così da permetterci di modellare con maggior approfondimento il carattere del nostro alter ego digitale. Non aspettatevi, in ogni caso, un'avventura di stampo parecchio interattivo: la fruizione di The Inpatient è per lo più "spettatoriale", dove saremo chiamati ad assistere agli eventi che Supermassive Games ha imbastito per noi.



Le nostre "azioni" saranno insomma per lo più semplici compiti di routine: avvicinarci al letto per riposare, oppure afferrare documenti e alimenti con la mano, simulando il gesto di avvicinare il cibo alla bocca per masticarlo e deglutirlo. È nei piccoli dettagli che si nota come il team inglese abbia prediletto un tipo di giocabilità di stampo più passivo: volendo "forzare" l'interazione ambientale, si notano alcune mancanze che alleggeriscono infatti la sensazione di immersione. Avvicinandosi ad un interlocutore, ad esempio, non mancano compenetrazioni che ostruiscono la visuale, mentre pur volendo mangiare interamente un disgustoso tramezzino, il protagonista non va oltre il primo morso. Quando però dalle fasi di "veglia", dedicate ai dialoghi e all'imbocco dei sentieri narrativi, si passa alle sequenze oniriche e destabilizzanti, The Inpatient caccia gli artigli, costruendo un mood polveroso e soffocante. Un concentrato di allucinazioni, avvenimenti paranormali, giochi di prospettiva, ombre oblunghe e jumpscares assai pericolosi per le nostre coronarie

La speranza è che Supermassive Games abbia dosato attentamente l'utilizzo degli espedienti più banali dell'horror contemporaneo, come l'apparizione improvvisa di creature urlanti, in modo tale da non scadere in cliché di serie B e mantenere sempre alta la stessa ambivalenza tra "spaventi" gratuiti e agitazione d'alta scuola. Conservare il giusto ritmo nelle circa 3 ore necessarie a completare (almeno) la prima run dell'avventura, non sarà certo un'impresa semplicissima, ma neppure così tanto ardua per le capacità del team di sviluppo.

La sfida più grande di The Inpatient, tuttavia, sarà non solo di invogliarci a rigiocare più volte il titolo per assistere a tutte le diramazioni possibili, ma anche quella di non farci mai "abituare", anche dopo diversi playthrough, al clima di paura che si respira tra le mura del sanatorio di Blackwood. A tal proposito, l'ospedale aprirà le proprie porte il 21 novembre, e la nostra cartella clinica è già stata firmata col sangue.