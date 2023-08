The Last Faith: un metroidvania in pixel art tra Bloodborne e Castlevania

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

In concomitanza con la Gamescom 2023, da Londra sono giunte interessanti novità sulle attività di Kumi Souls Games. La software house indipendente britannica ha infatti presentato un nuovo trailer di The Last Faith, Indie autopresentatosi al pubblico come una produzione a cavallo tra souls-like e metroidvania e ispirata a nientemeno che Bloodborne e Castlevania. Un connubio che non poteva non attirare interesse e che, complice una promettente pixel art e trailer piuttosto ispirati, ci ha spinto a seguire con interesse l'evoluzione del progetto.



Atteso nell'autunno di quest'anno, The Last Faith è ora protagonista di una Beta su Steam, una piccola porzione di gioco che offre un antipasto dell'avventura gotica. Curiosi di provare finalmente con mano il prodotto, ci siamo avventurati entro i confini dell'action RPG 2D di Kumi Souls Games, che purtroppo non ci ha però completamente convinti.

Una Beta particolare

Parte della responsabilità delle nostre incertezze, lo anticipiamo subito, è da attribuire alla selezione di contenuti proposti dalla prova. Molto breve, la Beta - più che altro accomunabile una demo - ci ha infatti messo di fronte a meccaniche di gioco sin troppo parziali. Pur avendo trascorso poco meno di un'ora all'interno di The Last Faith, non ci è stata ad esempio offerta la possibilità di affrontare una vera boss fight o di testare il sistema di progressione del personaggio.

Una sensazione di incoerenza interna che si è palesata sin dalle primissime battute, in seguito all'incontro con un NPC. Dopo averci accennato alle tristi sorti della figlia, l'uomo ci ha chiesto di dimostrargli il nostro supporto acquistando qualcuna delle sue merci. Purtroppo, però, al dialogo non ha fatto seguito alcuna reale possibilità di interazione con il presunto mercante. È dunque con una certa perplessità che tiriamo le somme sull'esperienza testata all'interno dell'Indie di Kumi Souls Games, che forse avrebbe necessitato di una prima presentazione più strutturata e organica.

Un aspirante souls-like

Nella versione completa di The Last Faith sarà possibile selezionare una classe personaggio prima di iniziare la propria avventura. Questa possibilità non era disponibile nella Beta, che ci ha posto d'ufficio nei panni di un Attaccabrighe, specializzato nello scontro corpo a corpo. Di nome Eric, il nostro alter-ego presentava dunque valori di salute e forza fisica particolarmente elevati, a fronte di ridotta destrezza, scarso "istinto" e moderato intelletto. All'uscita, i giocatori potranno optare anche per le classi Criminale, Tiratore Scelto e Astrologo, con build focalizzate rispettivamente su destrezza, armi da fuoco e magia arcana.

Il nostro arsenale di partenza includeva una spada - rapida e dal danno contenuto - e un'ascia - più lenta ma dall'impatto maggiore -, entrambe equipaggiate di un proprio move-set, comprensivo di un attacco caricato e di una mossa speciale vincolata al consumo di mana.



Il combat system di The Last Faith non prevede la presenza di indicatori di stamina e dunque non vi sono limitazioni alla resistenza fisica del protagonista, che può liberamente alternare attacchi, salti e schivate. A completare il quadro, abbiamo trovato una pistola, caricata con proiettili dalla natura arcana e piuttosto rari. Con questi strumenti di offesa, ci siamo avventurati in una cittadina di epoca Vittoriana, ammantata di oscurità e popolata di antiche dimore in stile gotico. Il colpo d'occhio proposto dalla pixel art ci è parso piuttosto gradevole, con l'eccezione degli sprite relativi a oggetti ed equipaggiamenti, di alquanto difficile interpretazione.

Con in dotazione un protagonista privo di ricordi, ci affacciamo su di un mondo popolato di creature ostinatamente ostili. Vecchi armati di fucili, canidi rabbiosi e dame con la passione per le mannaie ci hanno intrattenuto per l'intera durata della Beta, affiancati di tanto in tanto da alcuni pipistrelli un po' troppo cresciuti. Nessuno dei nostri avversari si è ad ogni modo rivelato troppo ostico, se non quando accompagnato da molteplici compagni.



Come già segnalato, non abbiamo avuto modo di testare uno scontro con un vero e proprio boss (un peccato, visto che le boss fight di The Last Faith finora mostrate sembrerebbero interessanti). Giunti alla fine della prova, ci si è in effetti parato di fronte quello che pareva essere un avversario formidabile, ma purtroppo a quel punto l'esperienza si è interrotta, dando appuntamento a una futura demo estesa. In compenso, abbiamo potuto avere a che fare con una sorta di mini-boss, una forma ibrida tra un grosso pipistrello e un gargoyle. Purtroppo, il nemico si è rivelato essere ben poco temibile, con soltanto un paio di attacchi al suo arco e - dunque - una notevole ripetitività di base.

Complice anche la possibilità di collezionare un ampio numero di cure - in forma di siringa che Eric si inietta da solo, in pieno stile Bloodborne -, nessuno degli scontri proposti da The Last Faith ci ha impensieriti, con poche morti iniziali legate più che altro a una presa di familiarità coi comandi. In questa fase non abbiamo avuto modo di testare l'eventuale presenza di un sistema di parate o di parry, ma il nostro eroe ha dato sfoggio di una serie di creative finisher attivabili su avversari in fin di vita, tra pipistrelli separati prematuramente dalle proprie ali e molesti NPC finiti con colpi del loro stesso fucile.



La nostra disponibilità di mana è stata consumata prevalentemente tramite gli attacchi speciali di spada e ascia - con quest'ultima in grado di assestare un attacco in salto piuttosto scenico -, mentre il nostro Eric contribuiva ad assestare colpi anche tramite equipaggiabili dal danno elementale.

Una volta esaurita, l'energia magica può essere ripristinata tramite un consumabile raffigurante una pietra azzurra, recuperabile presso strane statue di angeli collocate nello scenario.Nel complesso, - almeno in questa fase - il combat system proposto da The Last Faith ci è parso piuttosto lontano da quanto ci si aspetterebbe da un souls-like ben congeniato, complice anche una certa rigidità di fondo dell'esperienza. La nostra pistola, ad esempio, può sparare esclusivamente in linea retta, senza possibilità di indirizzare i colpi verso nemici collocati in aree rialzate o sottostanti al protagonista. Quando il modello di Eric si sovrappone troppo a quello dell'avversario sullo scenario 2D, inoltre, i colpi tendono a non andare a segno, in una scelta di design che abbiamo trovato lievemente frustrante.

Culti inquietanti e marchingegni che non funzionano

L'accostamento al genere Souls, volendo, risulta invece più calzante sul fronte del level design e dello stile narrativo dell'Indie. The Last Faith pare infatti vivere di una narrazione silenziosa, affidata alle descrizioni degli oggetti recuperati nel corso del viaggio e a documenti disseminati per il mondo di gioco. La breve durata della prova non ci ha consentito di farci un'idea troppo approfondita dell'immaginario dell'action RPG, ma strani esperimenti, piaghe e infezioni, oltre a culti e divinità piuttosto inquietanti si sono già confermati essere gli ingredienti principali del canovaccio narrativo costruito attorno a Eric.

Mentre il nostro eroe - la cui mente e coscienza rischiano di smarrirsi - percorreva agilmente le sale di palazzi gotici e cimiteri illuminata dalla luna, abbiamo potuto imbatterci in un paio di checkpoint, raffiguranti imponenti altari. Oltre a rappresentare il punto di ripartenza in caso di prematura dipartita (in caso di morte, i punti esperienza accumulati resteranno ad attenderci come fedeli Anime), questi luoghi sono anche tappe raggiungibili tramite viaggio rapido.



Chiaramente segnalati sulla mappa di gioco - che si compone progressivamente nel corso dell'esplorazione -, questi punti d'interesse sono probabilmente connessi anche all'aumento di livello del protagonista, ma vista l'assenza della feature dalla Beta non possiamo esserne certi. Attivare un altare comunque causa il ritorno in vita dei nemici comuni e il ripristino di salute e mana, ma non del numero di cure a disposizione del giocatore.



Attorno a questi altari ruotano molte delle scorciatoie che abbiamo incontrato nel corso della partita, tra scalette da sbloccare e cancelli che possono essere aperti da un solo lato. Presenti all'appello anche pratici ascensori e piccoli enigmi ambientali.

Per sbloccare la via che conduce al boss, abbiamo ad esempio dovuto distruggere tre statue disseminate per la mappa, che insieme reggevano le catene di un grande cancello. Dalla Beta, è emerso dunque un level design gradevole, ma la cui originalità o complessità è per il momento difficile da valutare. Infine, nota piuttosto negativa per la colonna sonora che ci ha accompagnati durante la Beta, incapace di aggiungere epicità ai momenti teoricamente più tesi, come lo scontro con il mini-boss.