The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: un gameplay ricco di possibilità

Sin dal suo annuncio, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è subito guadagnato un posto d'onore tra i titoli più desiderati dalla platea ludens, uno spazio colmo di desiderio e aspettativa che nel tempo si fatto sempre più ampio, man mano che Nintendo titillava l'interesse dei giocatori con trailer e prospettive esaltanti. D'altronde parliamo del sequel di Breath of the Wild, un capolavoro capace di lasciare un segno indelebile nella storia del medium, che delinea le fondamenta di una produzione ancora più ambiziosa, che si presenta al pubblico con la promessa di una libertà senza pari. Durante un evento a porte chiuse nella sede di Francoforte di Nintendo, abbiamo avuto modo di testare con mano la consistenza di questa promessa, e possiamo garantirvi che le nostre aspettative non sono state disattese. Tutt'altro, in effetti.

Un universo di possibilità

Se dovessimo associare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ad una singola tonalità emozionale, quella sarebbe senza alcun dubbio la meraviglia, intesa come radiosa matrice di curiosità e scoperta. Una sensazione in armonia con l'eco delle ore passate ad esplorare la Hyrule di Breath of the Wild (qui trovate lo speciale sugli eventi di The Legend of Zelda Breath of the Wild), ma caratterizzata da un timbro che nel sequel si fa più reboante e pervasivo, tra le note di una sinfonia creativa tanto fresca quanto familiare.

Sorretta dalle medesime - salde - radici del predecessore, la nuova opera del team guidato da Hidemaro Fujibayashi si pone un obiettivo quantomai ambizioso: massimizzare l'approccio libertario che aveva reso unica l'ultima avventura di Link, offrendo al pubblico un ventaglio di meccaniche inedite progettate per trasmettere alla platea un costante invito alla sperimentazione.



In buona sostanza, sebbene l'ossatura ludica e tecnica di Tears of the Kingdom sia - grossomodo - la stessa del capitolo precedente, ogni frammento dell'esperienza può tradursi in uno straordinario esercizio di gameplay emergente, articolato seguendo percorsi che possono cambiare radicalmente in base alle propensioni dei giocatori. Tanto per dare corpo a queste divagazioni sul tema dell'entusiasmo, vi raccontiamo un breve passaggio del nostro hands-on, ambientato su un'isola celeste che gli sviluppatori avevano eletto a "terreno di prova" per le nuove abilità di Link.

Incaricati di ricongiungere un NPC con un sodale nelle vicinanze, collocato oltre un pericoloso precipizio, abbiamo schierato uno dei principali strumenti a disposizione dell'eroico Hylian, ovvero l'Ultramano. Come mostrato da Aonuma nell'ultimo video di gameplay pubblicato da Nintendo, il potere in questione è una sorta di evoluzione del Kalamitron visto in Breath of the Wild, opportunamente rielaborato per permettere al protagonista di manipolare praticamente tutti gli elementi disposti nel mondo di gioco, all'apparenza con pochissime eccezioni. L'Ultramano consente inoltre di congiungere con facilità gli oggetti accostati, per creare costrutti più o meno articolati che possono adempiere ad un'ampia gamma di funzioni, in base alle esigenze situazionali degli utenti. In questo caso, come anticipato, avevamo bisogno di spedire un personaggio da un isolotto fluttuante all'altro, cercando di non stravolgere più di tanto la sua placida indolenza. Il modo più "scontato" era quello di recuperare un carrello minerario abbandonato lì vicino, piazzarlo sulla rotaia tra le due lingue di terra, montarci sopra una turbina e, una volta sistemato il passeggero a bordo, attivare la propulsione con un colpo ben assestato, così da raggiungere in scioltezza l'altra sponda e provvedere alla consegna del "pacco".



Un metodo meno ortodosso, ma più semplice e divertente, prevedeva di agganciare un razzo direttamente all'NPC, per poi direzionarlo a occhio verso l'obiettivo e inaugurare il volo con la solita mazzata. L'esito, presumibilmente mortale, di questo secondo esperimento ci ha concesso un buon pretesto per testare Reverto, un potere che permette di invertire il tempo relativo di un oggetto portandolo a ripercorrere i suoi passi.

Dopo aver selezionato tempestivamente l'abilità dal menu radiale, richiamato col dorsale sinistro, ed aver inquadrato il malcapitato in volo verso l'infinito e oltre, abbiamo quindi provveduto a ricondurlo a ritroso verso il punto di partenza, in attesa di subire nuovamente le conseguenze del nostro estro. Mossi a pietà dalla prostrazione - almeno immaginaria - del personaggio, abbiamo approntato una mongolfiera montando un pallone aerostatico su un paiolo portatile, a sua volta piazzato nel mezzo di una tavola di legno sulla quale avevamo precedentemente incollato una vela di fortuna.



Per garantire al trabiccolo un certo slancio, abbiamo optato per una soluzione diversa dalle precedenti, usando l'abilità Compositor per unire una ventola allo scudo circolare di Link. Tale capacità consente infatti di alterare l'assetto di armi, scudi e frecce usando risorse raccolte dai nemici, oggetti e congegni di varia natura.

Pur non offrendoci grandi vantaggi difensivi, il nostro scudo-ventilatore si è dimostrato più che adatto allo scopo: premendo il tasto della parata, abbiamo attivato l'elica e sospinto il velivolo fino alla zona bersaglio, dove abbiamo repentinamente smontato il pallone (agganciandolo con l'Ultramano e scuotendo la levetta destra) per atterrare e procedere alla consegna. I possibili corsi d'azione elencati finora, concepiti in risposta ad un'esigenza ludica piuttosto elementare, rappresentano un campione esplicativo di quella che è la filosofia alla base di Tears of the Kingdom: parafrasando Eiji Aonuma, la regola aurea del gameplay è "se una cosa ti sembra possibile, è alquanto probabile che tu possa farla". Le dinamiche cardinali del titolo sono intessute attorno ad una gestione della fisica credibile ma non necessariamente realistica, che ben si accorda con l'inventiva dell'utenza senza richiedere chissà che ingegno. A conti fatti, il tutto risulta sorprendentemente naturale ed intuitivo, con la complicità di un'interfaccia (per la gran parte mutuata da Breath of the Wild) altrettanto immediata.

Link l'ingegnere

Dopo aver appreso le basi del gioco nella porzione iniziale della demo, siamo quindi passati ad una fase più strutturata che ci ha messo di fronte ad uno scenario decisamente familiare: giunti nel cuore della Piana di Hyrule, il nostro primo compito era quello di prendere d'assalto l'accampamento occupato da un nutrito manipolo di Grublin, opportunamente piazzato in cima ad un altura piuttosto scoscesa.



Con l'idea di sorprendere i nostri avversari, ci siamo quindi avvicinati alla scalinata circolare edificata a pochi metri dall'ingresso principale, collegato tramite un ponticello in pendenza. Giunti in posizione abbiamo quindi attivato l'abilità Ascensus, che permette a Link di "nuotare" attraverso le superfici solide poste sopra di lui, a patto che il punto di ingresso non sia troppo in alto.



La manovra ci ha fatto emergere proprio di fronte ad un Moblin intento a sorvegliare la via d'accesso e così, potendo contare sulla possibilità di annullare la transizione prima di finalizzarla (il tempo non scorre fino a quando il passaggio non è stato completato), abbiamo fatto dietrofront per valutare qualche alternativa. Esclusa - almeno per il momento - l'opzione stealth, abbiamo optato per un approccio più diretto, utilizzando uno dei congegni Zonau presenti nell'inventario per aggiungere un po' di pepe al nostro arsenale.

Questo catalogo di apparecchi tecnologici, che comprende ad esempio i razzi, le turbine e le mongolfiere (aeroglobi) già citati, è strettamente legato alla lore di Tears of the Kingdom e ai nuovi poteri del protagonista (qui l'ultimo speciale su Zelda Tears of the Kingdom). Per rimpolpare la nostra scorta di dispositivi potremmo sia raccogliere quelli presenti in giro per gli scenari, sia sfruttare un Creacongegni (una sorta di grande "gacha machine") per convertire in macchinari (scelti a caso) le sfere di energia Zonau, ottenibili ad esempio eliminando nemici come i golem meccanizzati.



Dopo aver usato Compositor per innestare un Ignicefalo (una specie di lanciafiamme) sulla punta di un vecchio spadone, abbiamo dunque provveduto ad intombare rapidamente il bruto, attirando però le attenzioni dei Grublin all'interno dell'avamposto, che per tutta risposta ci hanno scagliato contro una massiccia palla chiodata. Una volta sfuggiti alla trappola con l'agilità di un giovane Harrison Ford ne "I Predatori dell'arca perduta", l'abilità Reverto ci ha consentito di tamponare l'assalto degli avversari invertendo la letale corsa della sfera, che poi abbiamo afferrato con l'Ultramano per mazzolare brutalmente i superstiti.

Una tattica, quest'ultima, che non si è rivelata particolarmente efficace, almeno per come l'avevamo pensata. Modificando in corsa la nostra strategia, abbiamo messo insieme una possente morning star usando Compositor per unire il globo metallico con un solido pezzo di legno, ma prima di procedere con il pestaggio ci è venuta la malsana idea di sfoltire le schiere nemiche con una freccia potenziata, questa volta utilizzando un prezioso rubino. Quello che non sapevamo è che il colpo avrebbe innescato un'esplosione di proporzioni catastrofiche, tali da annientare anche il povero Link. Poco male, perché in Tears of the Kingdom ogni fallimento sembra aprire le porte ad una nuova serie di soluzioni creative, che nobilitano la precedente disfatta trasformandola in utile materiale didattico. Di lì a poco avremmo, nell'ordine, costruito un ponteggio malfermo per accedere silenziosamente al bivacco, aggiunto un razzo allo scudo per convertirlo in jetpack e tentare un nuovo approccio furtivo, utilizzato una manciata di funghi tossici per scagliare una selva di frecce capaci di spingere gli avversari ad attaccarsi l'un l'altro, e montato un barile esplosivo sull'egida per mettere in scena una specie di assalto suicida, rivelatosi infine clamorosamente efficace e perfino relativamente sicuro.



Tra un tentativo e l'altro, abbiamo continuato ad usare Compositor per modificare la dotazione di Link, spesso sfruttando le risorse lasciate a terra dai nemici. Queste non solo possono alterare drammaticamente l'aspetto e il moveset dell'equipaggiamento, ma permettono di ripristinarne in toto la durabilità, provvedendo al contempo ad accrescere tanto la resistenza quanto la potenza d'attacco delle armi.

Una dinamica che si fa portavoce di quella che pare essere una delle prerogative del team di Fujibayashi: la volontà di trarre il massimo dal feedback offerto dal pubblico, per tracciare una rotta evolutiva che concili efficacemente i desideri dell'utenza e la visione creativa dello sviluppatore. La possibilità di riparare, tramite fusione, gli strumenti a disposizione del giocatore è ad esempio una chiara risposta alle critiche emerse dopo l'esordio di Link su Nintendo Switch, nello specifico quelle legate alla caducità dell'armamentario.



Sulle stesse note, l'enorme cura riposta nell'ampliamento degli elementi da "immersive sim" in seno alla formula testimonia una duplice consapevolezza: da una parte c'è la contezza di quelli che sono stati alcuni dei più grandi punti di forza dell'ultimo capitolo, e dall'altra la piena cognizione di ciò che Breath of the Wild ha rappresentato per il panorama delle avventure open world. Questo per dire che Tears of the Kingdom ha il potenziale per bissare quel profondo impatto, ed è una prospettiva davvero allettante.

I cieli di Hyrule

Il nostro ultimo assalto al fortilizio è culminato nello scontro con un Grublin particolarmente massiccio, dotato di una corazza (rappresentata da una barra gialla posta sull'indicatore della salute) che poteva essere demolita più o meno rapidamente in base al tipo di attacco utilizzato. Dopo aver sbaragliato le forze avversarie, grazie anche all'esperienza accumulata nel precedente capitolo (il combat system è rimasto sostanzialmente immutato), abbiamo quindi abbandonato la piana per raggiungere uno degli arcipelaghi sospesi oltre le nubi di Hyrule.

Parlando di questa transizione, possiamo solo dirvi che abbiamo avuto potuto di provare con mano un modo inedito per accedere ai cieli del regno, e non possiamo escludere che il gioco finale ne offra altri ancora. L'approdo in quest'area segnava l'inizio dell'ultima porzione della demo, il punto di partenza di una traversata celeste verso la meta finale del nostro hands-on, collocata su un isola lontana. Prima di tentare la trasvolata, ci siamo lanciati con la paravela verso uno spiazzo nelle vicinanze, che proponeva un paio di opportunità utili al nostro scopo: una pedana levitante sulla quale disporre vari congegni propulsivi e una rampa di lancio fatta a posta per massimizzare la spinta iniziale di un velivolo. Colti da un'ennesima "botta d'ingegneria", abbiamo provveduto ad approntare una sorta di jet improvvisato, mettendo insieme una struttura a forma di aereo, una batteria di razzi con varie inclinazioni (Ultramano concede il pieno controllo del posizionamento di un oggetto), ed un utilissimo manubrio. Visto che tutti i congegni Zonau assemblati su un determinato apparecchio operano automaticamente all'unisono (anche quando l'innesco è un attacco), l'atto di impugnare la cloche ci ha immediatamente proiettati oltre il bordo della piattaforma, in volo verso l'obiettivo.



L'esito fallimentare (leggasi "schianto") di questa prima prova ci offre l'occasione di spendere qualche parola su un altro aspetto chiave di Tears of the Kingdom, come intuibile legato all'utilizzo degli marchingegni messi insieme da Link. Per funzionare correttamente, infatti, i dispositivi Zonau traggono energia dalle riserve di cui dispone il protagonista, probabilmente in virtù della reliquia che ricopre il suo braccio destro. In assenza di conferme sull'esatto funzionamento di questa meccanica, essenziale per l'utilizzo di armi modificate o assemblati d'altro genere, possiamo supporre che la scorta possa essere ampliata lungo il percorso tracciato dalla progressione, al pari di valori come salute o resistenza.

Preso atto dell'essenzialità di questa risorsa, per il secondo tentativo abbiamo scelto una diversa zona di decollo e rimodellato in maniera consistente il design del velivolo, aggiungendo un paio di moduli batteria (altri congegni Zonau) per ritardare l'esaurimento delle nostre scorte personali. Il risultato di questa opera di perfezionamento non solo ci ha condotto al traguardo senza grossi problemi, ma grazie alla sua versatilità ci ha permesso di saltare a piè pari l'enigma ambientale posto in coda alla prova, che richiedeva di trasportare una pesante gemma fino ad un antico dispositivo.



Noi l'abbiamo fatto semplicemente imbarcandola sul mezzo fino alla meta, senza coinvolgere la piattaforma circolare che avremmo potuto muovere fino a creare una comoda zona di passaggio, il tutto armeggiando con un pannello di controllo poco lontano. Onde evitare picchi di sonnolenza, evitiamo di enumerare le altre tot strade alternative che potevamo seguire in questo particolare frangente, a riprova del "carattere emergente" dell'esperienza. Urge però precisare che in nessun punto dell'hands-on ci siamo sentiti davvero sopraffatti dallo spessore della proposta di Nintendo, e percepito ridondanze nei sistemi ludici proposti.

Abbiamo infatti l'impressione che il team abbia ben commisurato gli ingredienti della sua ricetta, lavorando sulla "quality of life" per assicurarsi che lo spettro delle possibilità offerte dal gameplay non diventi - paradossalmente - motivo di tedio o frustrazione. Pur non potendo entrare troppo nei dettagli, possiamo ad esempio confermarvi il gioco include un'abilità utile a snellire il processo di costruzione con l'Ultrahand, che Link potrà sbloccare avanzando nell'avventura.



Al netto di queste considerazioni, va da sé che al momento non siamo in grado di determinare l'effettiva tenuta della formula di Tears of the Kingdom, così come non possiamo sbilanciarci sulla solidità di importanti tasselli come la narrazione, la saldezza delle dinamiche di progressione o la varietà delle sfide incluse nell'offerta, anche in relazione al notevole dimensionamento di una mappa che sembra stratificata come non mai. Decisamente meno incerta è invece la resa visiva del titolo, sostenuta da una direzione artistica monumentale che delizia i sensi con una sinfonia di colori brillanti e scorci mozzafiato.

Se è vero che il divario tecnico rispetto al predecessore non è particolarmente netto, durante la prova abbiamo comunque notato qualche miglioramento significativo, sia per quel che riguarda il sistema di illuminazione e la gestione delle ombre, sia per ciò che concerne il texturing e la pulizia generale dell'immagine. Tra certezze e incognite, insomma, il nostro primo incontro con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ci ha lasciato in corpo un'incontenibile voglia di tornare nel mondo di Hyrule, fomentata dalla sensazione di avere per le mani un titolo davvero speciale.