The Messenger: Ninja all'assalto nel nuovo gioco retrò di Devolver Digital

Quando anni fa venni per la prima volta all'E3 di Los Angeles, la zona di downtown faceva schifo, internet era più raro dell'oro del Klondike, però gli indie sullo showfloor erano ancora presenti. Cavolo se c'erano. Mi ritagliavo sempre una mezza giornata, in genere l'ultimo pomeriggio della fiera e mi facevo un grand tour in cerca del gioiellino pixellato da esibire con orgoglio agli amici hipster. Adesso le cose sono cambiate e streammiamo da attici spaziosi in stile brutalista con almeno 200mb/s in upload, ma degli indie non c'è più traccia. Sul serio, ci ho provato a cercarli sotto le moquette d'orso bianco in fondo in fondo alla South Hall, ma sono definitivamente estinti. Lo so che è un'analisi inutile e che suona come uno slogan alla capitan ovvio, però per quanto sia una derivata (comprensibilissima) del grande mercato moderno, alla fine mi vien da dire "c'est la vie un par di #&@$*!". Allora ogni volta mi metto l'anima in pace e faccio un po' la parte del triste, del vecchio, però appena posso scappo dai miei amici contrabbandieri di Devolver Digital, come al solito parcheggiati dall'altra parte della strada, perché so che almeno tre o quattro indie come si deve me li posso giocare. È andata così anche quest'anno: c'era l'immancabile Serious Sam, poi Scum, quel delirio di My Friend Pedro e infine lui, The Messenger. Lo sviluppo è a cura dei Sabotage (quelli che stanno facendo Abe: Soulstorm), ne avevo già sentito parlare, ma non avevo l'immagine in testa, perciò mi butto come uno sprovveduto, pronto ad accettarne le conseguenze (anche perché nelle roulotte di Devolver puoi veramente trovarci di tutto). Ad ogni modo faccio la mia prova seguita dalla consueta chiacchierata allucinata con gli sviluppatori, poi esco e nonostante il ritardo la prima cosa che faccio è tornare a prendere la targhetta "Best of the Show 2018", per tornare subito a premiarlo. lo sapete perché? Perché sì: The Messenger è la perla Devolver di quest'annata.

Ninja Life

Breve introduzione tecnico-stilistica, perché alla fine non è neanche facile spiegarlo, va provato. The Messenger è un arguto "platform" 8-bit alla Ninja Gaiden, poi però diventa un Metroidvania cervellotico a 16bit, ma ancora prima è un omaggio a tutta l'epoca SNES, una grande citazione, che però -per fortuna- non si prende troppo sul serio.

Andiamo per ordine, almeno proviamoci: tu sei un Ninja, lo sei perché lo sei sempre stato e sempre lo sarai. Hai una Katana e tre o quattro Shuriken in tasca, però sei anche abbastanza stufo della tua vita, dei tuoi allenamenti e soprattutto dei tuoi insegnamenti sull'onore, la disciplina e la via delle ombre. Infatti il quadro si apre con il tuo personaggio in 8-bit che si lamenta e che non vuole andare all'allenamento dal maestro palloso che potrebbe tranquillamente essere Pai Mei.

Alla fine ci vai, ma lungo la strada pensi che sarebbe bello dare una svolta alla tua esistenza, e subito vieni interrotto dal maestro con una roba tipo: "non bisogna mai abbassare la guardia, altrimenti i demoni torneranno per invadere la terra".

Ecco: il gioco comincia con la premessa più semplice del mondo, ma letteralmente 9 secondi dopo i demoni arrivano sul serio, scoppia l'apocalisse e tu stai per essere spazzato via da Satana (Abraxas o chi per lui) in persona. Vieni salvato all'ultimo secondo dal leggendario guerriero dell'ovest, che ti proclama "Messaggero" di non si sa cosa, e ti dice che il tuo compito è quello di consegnare una pergamena non si sa dove. L'avventura comincia, ma mano a mano che andiamo avanti i capisaldi del platform vengono sovvertiti, il linguaggio degli personaggi comincia a rompere la quarta parete con uno stile a metà fra Deadpool e un Sans di Undertale.

Si fa tutto con la spada e gli Shuriken da distanza. Piano piano cominciano ad affiorare nuove meccaniche, mentre il protagonista (e noi pure) ci capisce sempre meno della faccenda. La prima trovata è il sistema di Cloudjumpin': in pratica non esiste il doppio salto, al posto suo c'è un'abilità che ti permette di ottenerlo soltanto nell'esatto istante in cui colpisci qualcosa con la tua spada. Fate due conti e capirete che grado di precisione è richiesto al giocatore. Immaginate una stanza enorme dove non puoi cadere, i nemici volano sparsi in aria e tu devi avere un timing perfetto per arrivare dall'altra parte. Però non è solo questo, perché la taratura della risposta dei comandi è quella dei vecchi pad di una volta, perciò c'è sempre un discreto "lag" a farti compagnia.

C'è anche un'altra meccanica interessante legata alla morte: in pratica una volta morti al risveglio comparirà un demonietto cicciuto, che mezzo-somiglia a Mike di Monsters & Co, però rosso e con le ali. Ebbene ogni volta che moriremo il simpatico esserino comparirà e ci insulterà, ogni volta con qualcosa di sagace o comunque collegato alla modalità della nostra morte, e poi se ne resterà lì con noi rubandoci tutto il loot (monete) finché non si sentirà ripagato. Il senso? Provate a chiederlo ad uno speedrunner/perfectrunner che streamma su Twitch.

È solo l'inizio: perché la trovata più geniale di tutte arriva dopo, quando entriamo in un negozio errante stile Safarà, che ci regalerà un rampino, degli artigli da arrampicata e la possibilità di viaggiare nel tempo sfruttando dei varchi in giro per il mondo. Sorvolerò sui primi due, visto che sono esattamente quello che sembrano, e mi fermo un attimo sul time-travelling. Ogni qualvolta che entreremo in un varco, e ce ne sono molti e sono spesso obbligatori, finiremo del futuro.

Il futuro significa che il gioco diventa a 16bit, cambiano le grafiche, le musiche e ovviamente anche la struttura immediata del livello e i mostri. Vi lascio solo immaginare la complessità che si può raggiungere con una variabile del genere. All'avanzamento sidescrolling si aggiunge anche la componente puzzle, e siccome nell'epoca dei 16bit andavano di moda i Metroidvania, cambia anche la struttura del gioco, tipo che ci sarà una mappa e anche del backtracking.

Mentre impazzite con il giochetto avanti/indietro nel tempo, il delirio continua e conoscerete dei personaggi e boss sempre più assurdi che parlano fra di loro con linee di dialogo squisitamente non sense, si beffano direttamente di voi e vi ostacoleranno appena possibile. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma fare spoiler su un gioco del genere sarebbe un reato punibile dalla legge, perciò vi lasciamo il piacere della scoperta. Forse, però, vi farebbero comodo due dati sulla longevità, tipo che l'avventura dura intorno alle 10-12 ore, ma anche tranquillamente una ventina o più se siete poco esperti di Shovel Knight; vi assicuriamo che The Messenger vi darà del filo da torcere.