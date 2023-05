The Outlast Trials: una nuova sfida tra incubi e deliri

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Capita di frequente ormai che serie più o meno longeve decidano, ad un certo punto, di reinventarsi o di imboccare un nuovo cammino. L'abbiamo visto con The Legend of Zelda Breath of the Wild (sulle nostre pagine trovate anche la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il sequel) o con l'atteso Final Fantasy 16. Tra i vari esempi possiamo serenamente citare anche The Outlast Trials, terzo capitolo della rinomata saga horror che ha terrorizzato i videogiocatori di tutto il mondo.



Con questa nuova iterazione, Red Barrels prova ad intraprendere una direzione diversa e a creare un prodotto meno lineare rispetto ai suoi predecessori e con il pieno supporto al multiplayer. Grazie alla possibilità che ci hanno offerto gli sviluppatori, ci siamo immersi nell'orrore ancora una volta e abbiamo messo alla prova i contenuti dell'Early Access del gioco.

Un incubo senza fine

Andiamo dritti al punto: l'aspetto più riuscito di The Outlast Trials è l'ambientazione. Parlare di una trama è in parte sbagliato, visto che il titolo non si prefigge l'obiettivo di raccontare una storia. Punta invece a creare un contesto tale da giustificare il reiterarsi delle medesime missioni. Il gioco ci mette nei panni di un disperato che, attirato da facili guadagni, finisce dritto nel laboratorio della Murkoff Corporation.

Siamo infatti negli anni della Guerra Fredda e gli scienziati senza scrupoli che lavorano per l'azienda hanno tutta l'intenzione di condurre spietati esperimenti per la creazione di un soldato perfetto, ovviamente tramite il lavaggio del cervello e altre pratiche raggelanti. Con un visore notturno inchiodato alla sua testa (ricopre il ruolo delle videocamere dei vecchi Outlast), il malcapitato viene gettato in una delle ‘fosse dei leoni' che i ricercatori hanno accuratamente predisposto all'interno della struttura di massima sicurezza.

Tramite il posizionamento di raccapriccianti manichini, i dottori hanno riprodotto una stazione della polizia, un luna park e un orfanotrofio, in cui sottoporre le cavie a una serie di prove brutali. Per chi se lo stesse chiedendo: no, fra le stanze di questi luoghi infernali non saremo mai soli. Verremo costantemente braccati da una serie di ospiti poco felici della nostra presenza. Non mancano inoltre degli abomini nati da esperimenti di vario genere e pericolosità, come i folli che drogano il protagonista per farlo piombare in una rischiosa psicosi. A condire il tutto troviamo anche una sorta di nemico principale che contraddistingue ogni capitolo, l'avversario che più di tutti sta col fiato sul collo del giocatore, terrorizzandolo soprattutto per il suo aspetto. Per creare i setting e le prove, il team di sviluppo si è infatti ispirato, in maniera nemmeno troppo velata, ad alcune di quelle pellicole che in gergo vengono definite ‘torture porn' e che si basano su scene così violente da risultare disgustose anche agli occhi di chi ha lo stomaco forte. Fra i più noti esponenti di questo filone vi sono Hostel e Saw, da cui The Outlast Trials ha pescato più di un'idea. Pur con i suoi estremismi, quindi, il titolo Red Barrels è realistico ed è proprio questo il motivo che lo rende agghiacciante più di altri horror.

Il solito Outlast

The Outlast Trials non propone una campagna lineare, ma ci ritroveremo all'interno dei dormitori della struttura, che fungono da hub centrale, per poi lanciarci in una delle prove sbloccate (in compagnia di altri tre soggetti o in solitaria, a seconda della nostra scelta).

Al netto di questi grandi cambiamenti, l'ultima fatica di Red Barrels non rinuncia a quelli che sono gli elementi cardine del gameplay della serie. Uno su tutti è il visore presente sulla testa del nostro malcapitato, fondamentale per muoversi negli spazi più bui e angusti della mappa, a patto chiaramente di mantenerne cariche le batterie.



Anche la nobile arte della fuga resta al centro della ricetta ludica, in mancanza di particolari strumenti per contrastare gli avversari che popolano gli scenari da brivido. Scappare e nascondersi alla bisogna è quindi fondamentale, così come il dover raccattare medikit e antidoti per mantenersi in salute ed evitare la psicosi. Importanti sono anche gli oggetti necessari alla creazione di utili diversivi. Una novità è rappresentata dall'abilità di classe, che si sblocca solo dopo aver completato la prima missione.

Esistono infatti quattro diverse skill attive che si ricaricano molto lentamente e che permettono di curare tutta la squadra, vedere attraverso i muri, posizionare mine stordenti o sparare una scarica elettrica che mette fuori gioco un bersaglio per qualche istante. Raggiungendo i livelli più avanzati è possibile ottenere l'accesso a dei potenziamenti per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Per quanto utili, questi strumenti non semplificano più di tanto l'esperienza, visto che il loro effetto è limitato nel tempo e spesso non è sufficiente quando occorre muoversi a lungo in un'area alla ricerca degli obiettivi mentre uno o più nemici ci danno la caccia.



Il tasso di sfida di The Outlast Trials è infatti molto alto e gli stessi sviluppatori sono consapevoli che, allo stato attuale, andrebbe ritoccato verso il basso, almeno per chi decide di godersi le prove in solitaria. La difficoltà del resto non muta in base al numero di partecipanti alla missione e, come si può intuire, l'esperienza in gruppo rende tutto meno inquietante e semplifica di molto gli obiettivi che richiedono di cercare oggetti o di esplorare luoghi differenti.

Un'altra criticità che abbiamo individuato è la mancanza di stimoli a rigiocare le missioni. In The Outlast Trials ogni prova può essere superata più volte ma, in linea di massima, l'andamento della stessa è privo di sorprese. Gli elementi procedurali non sono molti e, sorvolando sulla disposizione di alcune trappole o di specifici obiettivi, l'iter da seguire è sempre lo stesso e vi sono momenti scriptati in cui il nemico di turno spunta sempre dalla stessa porta per iniziare a cercarvi. Certo, è possibile cimentarsi nel completamento delle versioni più ardue degli incarichi, condizionate da modificatori che giustificano la presenza in partita del numero massimo di sopravvissuti. A prescindere da quale sia l'attività svolta, il completamento delle missioni consente anche di accumulare denaro con cui acquistare elementi cosmetici che servono a personalizzare sia la stanza in cui è rinchiuso il protagonista che lo stesso aspetto fisico del malcapitato.



Al di là delle skin, tale sistema ci è parso poco stimolante, anche in rapporto al tempo che si trascorre all'interno della piccola sala. In altre parole, sforzarsi per acquistare una nuova carta da parati o elementi di arredo potrebbe non valere la candela.

Problemi di IA e direzione artistica

Sotto il profilo tecnico, The Outlast Trials si presenta come un prodotto nella media e non offre un livello di dettaglio particolarmente elevato. Sia i modelli dei personaggi che i fondali sono solo sufficienti, ma tali carenze vengono ampiamente compensate da una direzione artistica più che apprezzabile. I loschi figuri che si aggirano per la struttura sono spaventosi e alcuni di essi sono davvero azzeccati, come la robusta donna che indossa una maschera di pelle e ha sulla mano una marionetta dotata di trapano per torturare e fare a pezzi le sue vittime. Gli stessi ambienti sono curati in ogni particolare e vi possiamo assicurare che esplorare le stanze ricolme di manichini vi metterà i brividi.

Sempre a proposito del comparto tecnico, c'è da segnalare anche qualche problemino con l'intelligenza artificiale dei nemici, visto che pare essere del tutto incapace di tirare fuori i giocatori dai loro nascondigli e puntualmente si blocca di fronte agli armadietti fino a quando la preda, ormai sfinita di vedere il nemico ‘incastrato', non decide di uscire.



Insomma, The Outlast Trials è un prodotto interessante sotto molti aspetti ma che, almeno per il momento, non ha molto da offrire oltre a una manciata di livelli caratterizzati da una certa ripetitività di fondo. In ogni caso siamo di fronte a una versione preliminare del prodotto: non è da escludere che da qui all'uscita dall'accesso anticipato il gioco possa accogliere molti più contenuti e una serie di accorgimenti per quello che concerne il bilanciamento della difficoltà e i problemi dell'IA.