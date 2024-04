The Rogue Prince of Persia: arriva il nuovo Principe! Stile e musica al top

Il 2024 sembra essere sempre più l'anno di Prince of Persia, perché dopo aver vestito i panni di Sargon nell'ottima avventura metroidvania intitolata The Lost Crown (qui la nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown) siamo già pronti a tornare a parlarvi della serie. Abbiamo potuto giocare brevemente a The Rogue Prince of Persia, che dal 14 maggio arriverà su Steam in Early Access per continuare a evolversi grazie al feedback della community e poi giungere su ulteriori piattaforme, con al seguito i vantaggi di Ubisoft Connect.



Chi lo sta sviluppando? I ragazzi di Evil Empire, un collettivo che ha lavorato al supporto post lancio dell'apprezzato roguevania Dead Cells (qui la nostra recensione di Dead Cells Return to Castlevania). E difatti, neanche a dirlo, quello offerto dal gioco con protagonista il prode principe sarà un viaggio in salsa roguelite.

Un regno da salvare, ancora una volta

Figlio di re Peroz, il giovane e spericolato principe di Persia dovrà salvare il suo regno dalla minaccia dei temibili Unni, signori della magia sciamanica. A quanto pare, il ragazzo di sangue reale li ha in qualche modo provocati, scatenandone l'ira e spingendoli ad assalire la capitale Ctesiphon.

Baciato da un tramonto splendido, che crea un netto contrasto coi fumi che si levano dalla città devastata dagli Unni, lo scenario del Villaggio di Zagros ci è sin da subito parso in grado di affascinare, complice lo stile fumettoso alla base della produzione di Evil Empire, usato per donare personalità alle aree del gioco anche grazie a una palette cromatica dai colori mai troppo saturi o sbiaditi. Gradevoli le animazioni in battaglia del protagonista, così come le sue doti acrobatiche, merito anche delle movenze del mantello del sovrano, che aggiungono un tocco di eleganza alle sue prodezze. L'elemento che più ci ha colpito dell'ensamble audiovisivo è però il comparto musicale, che in pochi minuti di prova ci è entrato letteralmente in testa. Il motivo? L'azzeccata commistione tra sonorità mediorientali e trap, che ben ha accompagnato l'azione a schermo, almeno per quel che abbiamo avuto modo di ascoltare. La cutscene introduttiva che vede il principe raggiungere la capitale per opporsi ai suoi mostruosi nemici non molto ci ha svelato sul fronte della trama: dobbiamo quindi saperne di più sulla speciale bola del protagonista, che gli permette di tornare indietro nel tempo dopo aver subito una sconfitta.

Durante la nostra breve prova abbiamo conosciuto uno dei suoi fedeli sudditi all'Oasi, hub principale del gioco, e incontrato una donna. Nel video di gameplay che ci è stato fornito da Ubisoft abbiamo visto anche la regina Feriel e madre dell'eroe in erba, che ha guidato l'esercito in battaglia al fianco del marito, subendo una dolorosa sconfitta che l'ha costretta a ritirarsi per elaborare un piano più efficace contro gli Unni.

Ci è però difficile al momento parlare dei personaggi e degli sviluppi dell'avventura, che stando alle informazioni ufficiali in nostro possesso dovrebbe vantare una forte componente narrativa. Stando alle parole dell'addetto alla nostra demo, dopo aver abbattuto il primo boss nella versione Early Access su Steam potremo esplorare altre due aree principali, per poi scendere in battaglia contro un secondo avversario di quelli importanti.

Wall running: un grande classico

Le ambientazioni di The Rogue Prince of Persia si sviluppano tanto in orizzontale quanto in verticale, e non mancano aree meno in vista, con monete d'oro da raccogliere per acquistare nuovi armi o potenziare quella posseduta. Ci si può imbattere anche in forzieri da aprire per equipaggiare uno degli strumenti di morte che si trovano al loro interno, o in altari che esigono un sacrificio di sangue (ossia una porzione di salute) per poi dare in ricompensa un'arma casuale.

Che si tratti di superare un burrone, o di arrampicarsi su una parete per poi saltare verso quella parallela e continuare la risalita, il platforming del gioco si basa fortemente sul wall running, che al netto dell'input lag dovuto alla prova in streaming ci è parso funzionare molto bene. Tra balzi e volteggi sulle aste abbiamo dovuto evitare seghe circolari mobili, muri ricoperti di cristalli acuminati e pavimentazioni instabili, ma nulla di troppo complesso. Ci auguriamo insomma che nelle zone più avanzate ci verranno presentate sfide ambientali un pelino più ardue, rese possibili anche dai vari biomi che dovremo esplorare e dalle potenzialità dello sfruttamento del wall running per segmenti platform ancor più appassionanti. Data la brevità della nostra prova, ad esempio non abbiamo visitato Ctesiphon, che viene descritta come brulicante di vita e ispirata all'antica architettura persiana, o potuto testare in modo consistente la variabilità delle run: i livelli vengono generati in modo procedurale, e quando ad esempio dopo una sconfitta abbiamo riattraversato il villaggio iniziale o il buio acquedotto - che sul fronte estetico ci è parso meno affascinante del livello precedente - la conformazione degli stage e il posizionamento di alcuni dei loro elementi erano cambiati.

Ciò chiaramente è davvero troppo poco per parlare con cognizione di causa di questo aspetto centrale dell'esperienza, anche perché quando ci è stato proposto di "saltare" a delle altre porzioni della mappa siamo incappati in dei crash (si trattava sempre di una build work in progress). In attesa di provare più a lungo il prodotto, soffermiamoci sui combattimenti, l'altro elemento preponderante in questo roguelite 2D.

La danza di morte di un giovane sovrano

Brandendo le sue doppie daghe, il principe potrà esibirsi in una rapida combinazione d'attacchi, da poter concludere anche con una mossa speciale ad affondo in grado di eliminare più nemici nelle immediate vicinanze. Avrà anche la possibilità di sferrare un calcio a un avversario, per mandarlo contro un muro per stordirlo, o verso la morte, garantita al malcapitato da un letto di spuntoni.

Fondamentale poi l'uso della schivata, che vedrà il protagonista balzare alle spalle dell'assalitore per continuare la propria danza letale in sicurezza, o dell'attacco in tuffo, perfetto per cogliere di sorpresa gli Unni situati a un livello più basso dello scenario. Come anticipato in precedenza, le movenze del nobile guerriero sono fluide ed eleganti, a vantaggio della piacevolezza di quelli che sono scontri rapidi ma dal ritmo variabile in base all'arma brandita. Preferendo alle daghe una spada o una pesante ascia a due mani il moveset cambierà al pari della cadenza dei colpi, e dovremo quindi imparare a destreggiarci coi vari strumenti di morte per evitare di trasformare un'arma dall'output di danno maggiore in una fonte di debolezza. Nel corso di una run potremo raccogliere ed equipaggiare i Medaglioni, che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella definizione delle "build" per il principe. Normalmente, proprio come il denaro raccolto e le armi ci vengono portati via dopo una sconfitta, e applicano effetti aggiuntivi a mosse specifiche: possono magari infliggere danni da fuoco a un nemico che viene spedito contro un muro, o avvelenarlo se raggiunto dal chakram del sovrano, arma secondaria che a differenza delle frecce dell'arco torna nelle mani del protagonista come fosse un boomerang.

A proposito di lame e Medaglioni, a quanto pare col tempo l'Oasi ci permetterà di craftarne di permanenti, per dare una marcia in più al protagonista all'inizio dei suoi viaggi irti di pericoli, rappresentati in gran parte da nemici che allo stato attuale non ci hanno meravigliato in termini estetici, ma che in compenso hanno saputo darci del filo da torcere in battaglia. Tra arcieri, Unni granatieri o capaci di sferrare attacchi magici, e minacce corazzate bisogna condurre le battaglie con attenzione, perché un confronto che sta filando liscio senza problemi potrebbe trasformarsi in un momento difficile alla prima incertezza.

Il livello di sfida in generale ci è parso ben bilanciato e basta subire qualche colpo per dover ricorrere a una delle tre pozioni che ripristinano la salute, che possono essere parzialmente ripristinate tramite delle fonti sparse per in giro per le mappe, una pratica vitale per tentare di arrivare alla boss fight iniziale con delle concrete chance di vittoria. Il torreggiante Berude, che indossa il teschio di una bestia cornuta, ci ha accolto tra le strade piovose della capitale messa a soqquadro dagli Unni, spingendoci non solo a schivare le sue cariche o gli attacchi ravvicinati, ma anche quelli magici, costituiti da spuntoni neri capaci di spingersi fino al principe, fuoriuscendo sia dal terreno che dalle mura cittadine. Insomma, pur sfruttando il wall running per accorciare le distanze da Berude abbiamo dovuto farlo con molta attenzione, e alla fine siamo stati sopraffatti. Questo scontro ci lascia ben sperare circa l'efficacia delle battaglie maggiori, e ci è stato dato modo di riaffrontarlo con qualche trucchetto in più al seguito. Il demoist ci ha donato Medaglioni più potenti e uno spadone a due mani abbastanza rapido, cose che ci hanno reso la vita più facile contro il boss, lasciandoci curiosi di testare più approfonditamente la varietà offensiva messa a disposizione da The Rogue Prince of Persia.