The Talos Principle 2: enigmi esistenzialisti in continua in evoluzione

Annunciato lo scorso maggio nella cornice del PlayStation Showcase, The Talos Principle 2 è il seguito di uno delle più belle soprese videoludiche degli ultimi anni, nonché una clamorosa deviazione dalla rotta produttiva di Croteam, gli autori del franchise di Serious Sam (qui la recensione di The Talos Principle). In arrivo il prossimo 2 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il titolo punta a raccogliere l'eredità del predecessore con una nuova tornata di enigmi e quesiti filosofici, nel quadro di una produzione che ambisce a migliorare la sua offerta sotto tutti i punti di vista. Un obiettivo che, dopo aver testato il gioco per circa 5 ore, ci sembra decisamente a portata di mano.

Esistenzialismo sintetico

Pensando al primo The Talos Principle, ci viene in mente un celebre sketch dei Monty Python, quello con Michael Palin che irrompe sulla scena vestito da cardinale poco prima di sentenziare, con ridevole solennità, "nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola, la nostra arma principale è la sorpresa".

D'altronde non era facile prevedere che, dopo dieci anni di Serious Sam e sparatorie pirotecniche, Croteam si sarebbe cimentata nella realizzazione di un puzzle game intriso di esistenzialismo, divagazioni filosofiche e guizzi ludici di tutt'altra fattura rispetto ai trascorsi curricolari dello studio croato. Attorno al concetto di gioco inteso come elemento cardine della condizione umana, il team ha costruito un'esperienza densa di preziose suggestioni cognitive, che spaziano dalle teorie di Huizinga fino alle digressioni teologiche di Moltmann.



Il tutto a fare da cornice ad un gameplay ingegnoso, capace di rinnovarsi continuamente a partire da una manciata di elementi base, ricombinati a più riprese in accordo con i caratteri di un level design funzionale ed accattivante. Va però detto che l'ermetismo della narrazione, tendenzialmente disgiunta dall'attività ludica vera e propria, finiva con col creare qualche disarmonia significativa in seno alla produzione, al pari di un livello di sfida non sempre tarato al meglio e di una direzione artistica fascinosa ma un po' disuguale.

In questo senso, lo sviluppatore pare aver fatto tesoro del feedback ricevuto col capitolo d'esordio, visto che The Talos Principle 2 non sembra aver ereditato le asperità del predecessore, tra le maglie di una proposta all'apparenza più ricca, coerente e sfaccettata. Questo a partire dal comparto narrativo, inaugurato con un tutorial ambientato nella simulazione che faceva da sfondo alla precedente avventura. Malgrado la familiarità dello scenario, l'incipit trasmette un piacevole senso di smarrimento, che si farà ancora più vigoroso una volta completata la prima serie di enigmi, quando il nostro alter ego lascerà il mondo virtuale per iniziare una nuova vita tra le alte mura di New Jerusalem. Il protagonista non è però solo l'ennesimo automa senziente a varcare le porte della città: il suo numero identificativo, 1K, fa di lui la personificazione del grande obiettivo stabilito dai fondatori di New Jerusalem, l'ultimo figlio della simulazione. Per evitare gli errori del passato e non replicare la debacle dei precursori organici, la capostipite delle macchine, Athena, ha infatti decretato che il suo popolo non avrebbe mai dovuto superare la soglia delle mille unità: il traguardo finale di una società basata sull'autoconservazione, sull'imperativo di custodire l'eredità intellettuale della "prima umanità", estintasi secoli prima a causa di un morbo inarrestabile.



Non tutti sono però convinti dell'inviolabilità di questo precetto, e la fugace apparizione di una misteriosa entità durante i festeggiamenti per la "nascita" di 1K sembra rinfocolare dubbi e divergenze. L'essere dice di chiamarsi Prometeo e invita gli abitanti di New Jerusalem a raggiungere un'isola inesplorata ben oltre i confini della metropoli, ricettacolo di una conoscenza che potrebbe stravolgere la civiltà dei sintetici.

Malgrado le incertezze di alcuni membri di spicco della comunità robotica, ci uniremo quindi ad una spedizione alla volta dell'ignoto, verso quello che sarà il teatro di una nuova sequela di sfide per l'ingegno, da completare con l'obiettivo di raggiungere il cuore di un'imponente megastruttura di origine sconosciuta. Senza spendere troppe parole sui primi nodi dell'intreccio ordito da Croteam, possiamo confermarvi che le battute iniziali della storia si dimostrano più che capaci di innescare l'interesse del giocatore, nell'abbraccio di un mondo altamente evocativo, nonché denso di simbolismi e sfumature esoteriche. A questo proposito, The Talos Principle 2 mostra sin da subito un assetto ludonarrativo più organico e stimolante rispetto a quello del predecessore, irto di misteri ma mai né eccessivamente criptico, né sfacciatamente didascalico. La presenza di altri personaggi con cui interloquire, sia direttamente che tramite una sorta di social network, promette poi di arricchire considerevolmente lo spessore del racconto, e siamo curiosi di scoprire se le scelte dialogiche di 1K avranno un qualche genere di impatto sull'andamento dell'avventura.



È del tutto possibile che, come nel caso delle conversazioni tra l'utente e Milton nel primo capitolo, le conseguenze di questi scambi siano limitate alla caratterizzazione del protagonista, ma al momento non ci sentiamo di darlo per scontato.

Rompicapo in evoluzione

Come anticipato, l'isola che ci troveremo a perlustrare è il palcoscenico di un gameplay che segue le medesime logiche viste nel primo The Talos Principle, un puzzle game in prima persona disseminato di enigmi che richiedono un buon mix di elasticità mentale e percezione spaziale, supportato da un'ottima conoscenza dei vari tasselli del mosaico ludico, a cominciare dagli strumenti a disposizione del giocatore.

Ognuna delle zone, aperte e liberamente esplorabili, che compongono l'ambientazione ospita otto diversi rompicapi, racchiusi in aree delimitate che ovviamente contengono tutte le risorse necessarie al loro completamento. Qualora non abbiate alcuna familiarità con le dinamiche della serie, sappiate che la soluzione di ogni puzzle coincide col raggiungimento di un terminale collocato all'interno di ciascuna arena, di solito oltre una quota variabile di barriere energetiche e ostacoli ambientali di diverso tipo.



Per conquistare l'obiettivo è dunque necessario identificare i vari passaggi della soluzione, in genere legati all'ottenimento di strumenti aggiuntivi che dovranno poi essere utilizzati per guadagnare l'accesso al dispositivo di cui sopra. Quello al centro del gameplay è dunque in processo iterativo di complessità variabile, che può rivelarsi più o meno ricorsivo a seconda delle caratteristiche di ciascun enigma e dello stato della progressione.

Questo perché, man mano che andremo avanti, potremo mettere le mani su una gamma ampliata di dispositivi da impiegare nella risoluzione dei puzzle, alcune dei quali del tutto inediti. Nella porzione di gioco testata, ad esempio, abbiamo impiegato una peculiare trivella per aprire - transitoriamente - dei varchi in specifici muri: una procedura che, pur non consentendo il passaggio del giocatore, può essere sfruttata per raccogliere congegni supplementari o creare un percorso per i laser che nel gioco servono ad attivare particolari interruttori. Quest'ultima meccanica, recuperata dal primo capitolo, è stata ampliata con l'introduzione di nuovi marchingegni, come un connettore capace di intercettare più raggi per ottenerne uno di colore diverso (in accordo con i requisiti cromatici degli interruttori), o un altro in grado di alterare direttamente la tonalità di un singolo fascio luminoso. Allo stato dei fatti, avendo completato circa un quarto dell'avventura, non sappiamo quanto ampio sia il catalogo degli strumenti al centro del gameplay, ma possiamo confermarvi che la porzione testata ospitava un ricco assortimento di enigmi, per la gran parte assemblati in maniera intelligente per massimizzarne la varietà a partire da una quantità relativamente limitata di elementi strutturali.



Abbiamo peraltro avuto l'impressione che il team abbia fatto un buon lavoro nel bilanciare il livello di sfida corale, tanto nelle singole aree quanto sul percorso tracciato dalla progressione ludica. In buona sostanza, le prime ore di The Talos Principle 2 consentono di portare avanti un "rodaggio cognitivo" che, in linea di massima, permette di controbilanciare in maniera efficace la crescente complessità delle sfide proposte. Qualora vi trovaste alle strette, una nuova meccanica permette di saltare a piè pari i rompicapo più ostici utilizzando una risorsa chiamata "Scintilla di Prometeo", successivamente rimborsata in caso di completamento "regolare".

Tra le note positive c'è anche un level design di ottima fattura, più generoso nella definizione degli spazi ma mai ipertrofico, anche per ciò che riguarda la cornice scenica del gameplay, impreziosita da una direzione artistica incantevole, all'apparenza più coesa e convincente rispetto a quella vista nel capitolo d'esordio. La commistione di elementi naturali e artificiali, che si muove tra richiami al brutalismo, influenze sci-fi e rivisitazioni dell'arte classica, delinea un susseguirsi di scorci tanto affascinanti quanto capaci di rinvigorire le atmosfere del gioco, a braccetto con l'ottimo accompagnamento musicale composto da Damjan Mravunac.



Per quanto sia ancora presto per valutare la saldezza del comparto tecnico, le circa 5 ore passate in compagnia di 1K ci hanno lasciato sensazioni piuttosto positive, al netto di qualche ruvidità sul fronte del frame rate. In definitiva, quindi, The Talos Principle 2 è un titolo con tutte le carte in regola per eguagliare e superare il successo del predecessore, grazie ad un nutrito elenco di cambiamenti e migliorie pensati per rendere ancora più avvincente la proposta ludonarrativa di Croteam.