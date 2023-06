The Texas Chainsaw Massacre: torture e smembramenti in multiplayer

Abbiamo partecipato alla prova tecnica di The Texas Chainsaw Massacre, gioco basato sugli "eventi reali" che hanno ispirato nove lungometraggi omonimi, meglio noti in Italia con il titolo localizzato: Non aprite quella porta. L'esperienza non ha una forte componente narrativa, sebbene ricalchi gli eventi del primo, storico film del 1974.



Seguendo l'esempio di Dead by Daylight (a proposito, qui la recensione di Evil Dead The Game) gli sviluppatori di Sumo Nottingham hanno confezionato un gioco multiplayer asimmetrico a tinte horror e splatter, i cui protagonisti sono proprio i membri della famiglia Sawyer, intenti a nutrire "il nonno" con il sangue di giovani vittime. In breve, da un lato si scappa e ci si nasconde, dall'altro si insegue. In apparenza è semplice, ma ci sono molte variabili da tenere in considerazione.

Aprite (piano) quella porta

Cinque ragazzi in cerca dei propri amici scomparsi incappano in una famiglia di folli nel cuore del Texas, vengono rapiti e scoprono nel peggiore dei modi la verità sui compagni: sono stati mangiati. Uno a uno anche loro subiscono le ire dei cannibali, tra cui figurano "il cuoco" e capofamiglia Drayton Sawyer, "l'autostoppista" Nubbins Sawyer e "il macellaio" Jedidiah Bubba Faccia di cuoio, Leatherface in originale (per un altro appuntamento spaventoso, qui la recensione di Friday the 13th The Game).

Il mostruoso gigante è il volto più iconico della saga, un virtuoso della motosega che non sa nemmeno parlare e si esprime "a smembramenti". Non vi serve sapere altro riguardo lo sfondo narrativo della produzione, che forse solo i fan più accaniti sapranno approfondire studiando le numerose citazioni presenti nella casa che fa da campo di gioco, osservando le animazioni e i modelli dei loro carnefici preferiti.



Proprio come nel film questi individui sono assetati di sangue umano e faranno di tutto per nutrire nonno Sawyer, che pur restando immobile rappresenta un pericolo tangibile per gli aspiranti sopravvissuti. Il videogioco è in uscita il 25 agosto 2023, salvo rinvii, ed è un horror asimmetrico, cioè mette a confronto due team caratterizzati da obiettivi, poteri e numero di partecipanti differenti, ma con identiche possibilità di vittoria. Proprio per equilibrare i due schieramenti gli sviluppatori hanno anzitutto optato per ridurre da 5 (come nel film) a 4 il numero di "fuggitivi", contrapposti a 3 cannibali selezionabili da un roster di 5.

Oltre ai tre che abbiamo potuto provare, i sopracitati cuoco, autostoppista e Faccia di Cuoio, nel gioco completo saranno presenti altri familiari provenienti dalla prolifica timeline della serie hollywoodiana. Quanto ai "buoni", anche loro sono presi di peso dal cinema, ma risultano più anonimi rispetto ai "cattivi". Allontanarsi dalla proprietà Sawyer è lo scopo del quartetto di probabili vittime, non importa se insieme o uno alla volta. Basta mantengano il silenzio, acquattandosi nel buio e sgattaiolando attraverso pertugi, cunicoli e altre strettoie precluse ai dissennati aguzzini.



Non si possono nemmeno sbattere troppo forte le porte, o far suonare a cuor leggero inquietanti pendagli d'ossa appesi al soffitto. I rumori forti fanno scattare pop up rossi visibili attraverso le pareti, che indicano ai killer la posizione di chi vi è passato attraverso. O peggio, che svegliano il terrificante nonno. I giovani terrorizzati possono dal canto loro sfruttare diversi oggetti preclusi ai Sawyer, tra cui una cura per gli HP persi, una scheggia d'osso con cui rallentare gli assalitori e attrezzi da scasso per aprire le serrature più ostiche.

La maggior parte delle meccaniche prevede il completamento di un QTE, durante il quale va bilanciata l'efficacia di un'azione con il rumore che stiamo producendo per compierla. Si può collaborare e raggrupparsi, ma l'idea migliore è restare separati per trovare un percorso individuale. Si può scegliere tra "la via principale", un lungo e comodo stradone che però va raggiunto passando per l'ingresso alla villa, facilmente sorvegliabile e con poche possibilità di scampo se si viene notati.



Le altre due strade sono più nascoste, una nei sotterranei e una laterale, ma richiedono diversi passaggi per essere aperte, come l'accensione di un generatore posto nel labirinto della casa o strumenti specifici. Nella nostra esperienza la prima opzione è sempre stata la più comoda, conoscendo a memoria il modo migliore per raggiungerla. Anche se non mancano nascondigli quali frigoriferi o armadi, abbiamo capito in fretta che "chi si ferma è perduto". I Sawyer hanno dalla loro tutto il tempo del mondo, mentre il timer delle vittime è risicato.

I loro HP calano man mano che la clessidra si svuota in quanto sono feriti, e rischiano di dissanguarsi. A differenza dei ragazzi torturati, identici nelle capacità e differenti solo nell'aspetto e nella voce, i tre giocatori che impersonano i familiari hanno ciascuno un potere distintivo, basato sulle rispettive gesta cinematografiche. Il cuoco ha un udito fine che indica a spanne la posizione delle fonti di rumore anomale, l'autostoppista prepara trappole infide che rallentano e danneggiano chi ci inciampa, infine Leatherface usa la fida motosega per distruggere ostacoli e raggiungere le sue prede con letali affondi.



Farle a pezzi per lui è molto più facile che per i suoi parenti, resi comunque unici da abilità altrettanto utili e un set di statistiche peculiari: savagery, endurance e harvesting. La prima indica quanti danni infligge ogni personaggio nel corpo a corpo, la seconda rappresenta la stamina a disposizione per correre. Infine, la terza quantifica la mole di sangue che ognuno può raccogliere per nutrire il nonno, che siede placido da qualche parte nella magione.

Se soddisfatto con sufficiente cibo, il capostipite emette un lacerante urlo che identifica per qualche tempo la posizione dei fuggitivi e incrementa le capacità dei Sawyer. Non importa come il liquido viene raccolto, se da apposite bacinelle nascoste in casa o dalle pozze che chi sta scappando lascia a terra se staziona troppo a lungo in un punto. Ad ogni modo, se state giocando nel ruolo di uno dei cattivi farete meglio ad attivare il microfono e collaborare con i vostri consanguinei. Il gioco di squadra per voi è fondamentale per acciuffare i malcapitati, che sono fragili ma anche elusivi e molto veloci, oltre che superiori in numero.



Per questo il ruolo ludico di ciascun Sawyer va interiorizzato. Se siete il cuoco non perdete tempo a inseguire per i corridoi un fuggitivo, piuttosto chiamate Leatherface o l'autostoppista, che hanno molta più stamina e potere offensivo di voi. Poi sigillate tutte le uscite e tenete "d'orecchio" la situazione: siete quelli che in gergo si definiscono "shotcaller", l'anima che imprime la direzione al team.

Chi è sotto la maschera di cuoio, invece, dovrebbe tenere la motosega sempre accesa e liberare ogni percorso bloccato, nonché alzare la pressione stando col fiato sul collo "alla cena". Sono solo due esempi eloquenti della dimensione strategica che poche abilità e un level design certosino e labirintico rendono accessibile praticamente a chiunque.

Bilanciamenti necessari

Anche se gli sviluppatori ci hanno più volte ricordato che avevamo di fronte una versione del gioco non definitiva, una prova tecnica di scala ridotta con meno personaggi ed elementi ancora da bilanciare, questo assaggio di The Texas Chainsaw Massacre ci è piaciuto. La mappa della diabolica casa Sawyer è intricata ma non incomprensibile, solo chi ne studierà la pianta per sfruttarla a proprio vantaggio potrà davvero divertirsi. Perdersi e vagare senza cognizione è un'esperienza horror interessante, fedele alla trama dei film ma deleteria durante le partite.



La competizione infatti è alta, i giocatori esperti si distinguono subito e possono potenzialmente rovinare l'esperienza ai neofiti. Perciò speriamo che il matchmaking sia ben bilanciato al lancio, più di quanto non lo fosse in questa prima prova. Da quando l'orrore e la dimensione asimettrica si sono fusi, sono stati isolati e definiti con maggior precisione i canoni di un genere più tecnico di quanto non sembri da fuori, che "Non aprite quella porta" pare aver fatto suoi con naturalezza. Nei panni di una preda ci si sente sempre braccati, anche quando si prende confidenza con le meccaniche e si riesce a orientarsi un pochino meglio.

La lentezza dei movimenti di tutti, cacciatori e cacciati, è infatti voluta ed è parte della costruzione di un'atmosfera il più possibile opprimente, e la responsività dei comandi ci è parsa più che buona. Il comparto tecnico e artistico sembrano già ben definiti. Nel buio dei sotterranei decorati con totem di cadaveri e pozze di sangue rancido, i sonagli d'ossa emettono rumori inquietanti. Ogni passo che rimbomba nel silenzio sembra esploderci nel petto e quando finalmente usciamo alla luce del sole, con la via di fuga dritta davanti a noi, il panorama bucolico rappresenta perfettamente la speranza di avercela fatta.



Anche i modelli dei personaggi, dettagliati e fedeli alle controparti reali, incutono il dovuto timore: sentire una motosega in funzione a qualche corridoio di distanza vi farà accapponare la pelle ogni volta, garantito. Le animazioni di morte, quando la caccia termina male per le prede, sono ben coreografate ma un po' legnose. Una partita dura poco, circa una decina di minuti o poco più, specialmente se tutti hanno presenti i loro compiti e sanno dove andare. L'equilibrio "asimmetrico" ci è sembrato dunque discretamente bilanciato, con ogni schieramento in grado di trionfare sull'altro con lo stesso livello di impegno e sfida.

Per avere un quadro preciso bisognerà aspettare il lancio, valutando se anche i rimanenti assassini avranno abilità che sappiano dimostrarsi contemporaneamente misurate e interessanti, oltre che utili al team. Inoltre, forse andrebbe resa più importante la meccanica dei lucchetti da scassinare: al momento, i sigilli che i cannibali possono apporre sulle porte sono fin troppo fragili. Fanno perdere un po' di tempo, ma non abbastanza per impensierire davvero i fuggitivi.



Quanto alla "carne da macello", crediamo che la loro salute debba essere un po' incrementata. Al momento infatti bastano un paio di colpi ben assestati di un Sawyer per far fuori i giovani feriti. Anche aumentare il numero di oggetti distribuiti nella casa - tra grimaldelli e cure - potrebbe essere una buona soluzione per garantire qualche chance di sopravvivenza in più ai malcapitati, senza però intaccare la dimensione orrifica dell'esperienza.