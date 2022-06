Thirsty Suitors, tra ex e redenzione: un indie folle targato Annapurna

Dopo avervi raccontato le cupe e violente premesse di A Plague Tale: Requiem, l'intenso viaggio di As Dusk Falls e l'assuefacente thriller di Immortality, il nostro viaggio attraverso la selezione di titoli parte del Tribeca Games Festival si sposta su tutt'altri toni. Una nuova demo ci ha infatti condotti in direzione di un primo assaggio di Thirsty Suitors, un Indie imprevedibile e dall'anima orgogliosamente sopra le righe.



In sviluppo presso gli studi di Outerloop Games, team composto da una quindicina di professionisti, il GDR è stato accolto sotto l'ala protettrice di Annapurna Interactive (Stray; The Artful Escape of Francis Vendetti; The Pathless; I Am Dead...solo per citarne alcuni!), che punta a portare il titolo su PC. In attesa di scoprirne la data di lancio, ne abbiamo testato le fasi iniziali: vi raccontiamo la folle vita di Jala!

In viaggio verso casa

Jala è una giovane donna in cerca di redenzione, anche se in maniera ancora non del tutto consapevole. Le fasi iniziali di Thirsty Suitors che abbiamo avuto modo di testare ci hanno delineato l'immagine di una ragazza indipendente, ma anche spaventata dai legami troppi stretti, che spesso ha preferito la fuga al confronto diretto. Dopo anni di relazioni umane gestite in maniera superficiale ed egoista e una fuga da casa, Jala si è ora decisa a fare ritorno dalla sua famiglia.

A sei mesi di distanza dal suo allontanamento, la protagonista si è decisa a salire su di un bus con destinazione Timber Hills, la sua città natale. Un viaggio che offre al giocatore l'occasione per personalizzare alcuni tratti del carattere di Jala. Tramite una sorta di sogno ad occhi aperti, le prime sequenze di Thirsty Suitors ci conducono infatti nella mente della giovane, intenta a completare un quiz sulla personalità. Risposta dopo risposta, la nostra coscienza interiore - che vanta le sembianze della sorella maggiore di Jala - commenterà le nostre scelte, offrendoci un primo quadro della situazione che ci siamo lasciate alle spalle.



Oltre ad una sorella con la quale non parliamo da mesi, nella lista delle nostre "vittime" possiamo annoverare i nostri genitori, una migliore amica e una schiera di ex fidanzati e fidanzate: tutte personalità con le quali dovremo cercare di riappacificarci, in un percorso di ricerca e ricostruzione personale. Nonostante i temi trattati siano di indubbio spessore, i toni di Thirsty Suitors rigettano una trattazione convenzionale delle emozioni, preferendo invece catapultare i giocatori su di una montagna russa di improbabili soluzioni videoludiche, in un connubio bizzarro, ma che cela un interessante potenziale.

Maledetti (benedetti) ex!

Per farsi un'idea, è sufficiente pensare al fulcro dell'esperienza proposta dal gioco, nonché l'unica che abbiamo avuto modo di testare nella demo del Tribeca Games Festival. Poco dopo essere scesa dal bus, Jala si rifugia in una tavola calda, per riflettere su chi contattare per percorrere l'ultimo tratto di strada che la separa dalla sua vecchia casa. Nemmeno il tempo di fare troppe valutazioni, che uno dei nostri ex finisce per avvistarci al tavolo. Il bizzarro personaggio è Sergio, che dopo aver scambiato un bacio con Jala ai tempi della scuola elementare non ha più rinunciato al sogno di un futuro insieme.

Dalla personalità caricaturale, l'ex fidanzatino della protagonista è un concentrato di inquietante vanità, machismo e arroganza, ragion per cui non ci è dispiaciuto troppo avere la possibilità di dargli una lezione, tramite un...combat system a turni! Bastano poche linee di dialogo e Jala e Sergio si ritrovano ai capi opposti della schermata, attrezzati con barre della salute e la possibilità di mettere in scena uno scontro a dir poco surreale. Il nostro molesto avversario, che per l'intera durata dello scontro non ha fatto altro che cercare di convincerci della bontà del suo amore, ci attaccherà a suon di tentativi di seduzione, ai quali potremo opporre resistenza con la prontezza di riflessi. Dei Quick Time Event consentono infatti di alleviare l'impatto degli attacchi, preservando così la nostra energia vitale.



Jala non si limita affatto a difendersi, ma ha anzi dalla sua un variegato - e folle -

arsenale di soluzioni offensive. L'opzione più semplice ci consente di assestare un classico gancio a Sergio: un'azione che non ha nessun tipo di costo, ma che infligge un danno davvero ridotto. Per riuscire ad avere la meglio sul nostro ex, dovremo perciò fare riscorso a delle abilità speciali, che sfruttano le debolezze del nostro avversario. Flirtando con lui, potremo confonderlo, spingendolo a mancare il bersaglio con i suoi attacchi. Lo stesso risultato potremo ottenerlo anche ferendolo nell'orgoglio e scatenandone una rabbia cieca. Quando affetto da questi malus, Sergio si dimostra particolarmente vulnerabile ad una serie di attacchi speciali, da mettere a segno con una sequenza di Quick Time Event. L'utilizzo di questi assalti causa però il consumo di una sorta di barra del mana, che potremo ricaricare all'occorrenza mettendo a segno i semplici pugni di cui sopra.



All'appello non mancano nemmeno strumenti di cura - per l'occasione rappresentati da milkshake - e scontri a fasi. Dopo aver subito una certa entità di danni, il sempre più irritato Sergio ci ha trasportati all'interno della sua mente, in una dimensione in cui ci appariva invulnerabile. Per riuscire ad avere la possibilità di colpirlo, si è rivelato necessario identificarne una forte debolezza caratteriale.

Il simpatico castoro - sì, un castoro - che ci ha guidati nel tutorial, ci ha fatto presente che da vero cocco di mamma Sergio avrebbe probabilmente vacillato di fronte alla disapprovazione di una figura materna. Abbiamo così scoperto di poter evocare in nostro aiuto surreali entità, tra cui la non proprio dolcissima madre di Jala.



Se il tutto non vi pare già abbastanza folle così, sappiate che per l'intera durata dello scontro Sergio e la protagonista si sono scambiati una continua raffica di accuse reciproche, non prive di interazioni al vetriolo. Un confronto che tuttavia ci è parso essere in parte anche terapeutico, con Jala che finalmente si decideva ad affrontare il passato e a mettersi nei panni degli altri. Nonostante il continuo scambio di colpi, infatti, ci è parso che la ragazza riuscisse progressivamente a carpire frammenti dell'interiorità del suo avversario, in una boss fight che la costringeva a far fronte ai sentimenti altrui che aveva sempre rigettato.

Dettaglio interessante, nel corso della battaglia siamo stati più volte chiamati a scegliere tra un approccio duro e la possibilità di flirtare. Vista l'impronta GDR di Thirsty Suitors, siamo piuttosto convinti del fatto che scegliere una strada piuttosto che l'altra possa finire col produrre effetti distinti nel risanamento del rapporto tra Jala e il suo avversario, ma purtroppo la brevità della demo non ci ha consentito di testare la nostra intuizione.

Sentimenti, skateboard e cucina asiatica

Ad integrare la nostra breve esperienza con il titolo di Outerloop Games, ha contribuito il trailer di Thirsty Suitors pubblicato in occasione del Tribeca Games Spotlight. Il video ha infatti alzato il sipario su feature che non abbiamo avuto occasione di testare con mano nel corso della nostra prova.



Una di queste coinvolge la madre di Jala, con cui la ragazza ha da sempre un rapporto difficile. Opprimente e severa, la donna ha trascorso anni a proiettare le proprie aspettative sulla giovane, che ha inevitabilmente finito per ribellarsi alle sue imposizioni. Ora che è tornata, la protagonista dell'Indie è però intenzionata a cercare un modo per farsi comprendere meglio dal genitore.

È così che ci ritroveremo a cercare di guadagnare il favore della donna in folli scontri dalla natura culinaria. Madre e figlia finiranno infatti per riavvicinarsi ai fornelli, con preparazioni acrobatiche di piatti della cucina del sud-est asiatico.



Ancora non vi basta? Preparatevi allora a corse adrenaliniche sul vostro skateboard. Jala è infatti un'abile appassionata, che non esiterà a percorrere le strade di Timber Hills calcando corrimani o compiendo acrobazie tra parchi pubblici e fontane. Potevamo dunque farci mancare degli scontri con skater teppisti? Ovviamente no, ed è per questo che Thirsty Suitors ci inviterà a fronteggiare la banda guidata dall'improbabile Soundie "l'orso". Spasimanti occasionali andranno infine a completare la rassegna di insoliti avversari pronti ad attenderci al varco di questa esperienza videoludica assolutamente sopra le righe.