Thrones of Britannia: provato il nuovo gioco della serie Total War

La branca storica della serie Total War non sta affrontando un periodo semplicissimo: con Rome II era evidente che il peso degli anni stesse opprimendo il brand, nonostante ci fosse anche tutta una serie di altre magagne che fu poi mitigata dal seguito, Attila. Alcuni fan non lo ammetteranno mai, ma la vera e propria ventata d'aria fresca arrivò con la parentesi fantasy dei due Warhammer, seppure con alcune semplificazioni strategiche e tattiche. Ora che Total War è tornato a battere il sentiero della storia, tuttavia, ritornano a galla molti dubbi: sarà riuscita Creative Assembly a sfruttare la pausa per svecchiare finalmente la formula classica? Thrones of Britannia è il primo che dovrà rispondere a questa domanda, a cui poi si affiancherà Three Kingdoms, sempre quest'anno. Ma se il secondo sarà ambientato in un periodo che si fonde tra mito e realtà nell'intrigante - ed inedita - Cina del 190 d.C., il capitolo più imminente è di sicuro meno originale nella presentazione. La Britannia, infatti, è un territorio che è apparso più volte in diversi episodi della serie, anche se l'epoca storica delle invasioni vichinghe del nono secolo non era mai stata esplorata. A discapito di qualsiasi impressione iniziale, tuttavia, Thrones of Britannia si è dimostrato il fautore di diverse modifiche interessanti, senza però arrivare a rappresentare una rivoluzione a tutto tondo. Siamo volati in Inghilterra per provare una build molto avanzata dell'opera, in uscita il prossimo 19 aprile: quelle che trovate di seguito sono le nostre impressioni maturate in circa tre ore di gioco.

Game of Thrones

Creative Assembly si è molto impegnata per imbastire un sistema capace di render meno monocorde l'avanzare per i turni di gioco, ed evitare il consueto "crollo" nell'ultima parte di ogni campagna. Sotto questo punto di vista Warhammer ha impartito diverse lezioni, visto che ci sarà un più forte accento sulla narrativa e un sistema di "Dilemmi" - gli eventi casuali che accadono in partita - riveduto in maniera sostanziale. Non solo ora bisognerà far molta più attenzione alle decisioni da prendere al presentarsi di queste schermate, visto che alcuni Dilemmi ci accompagneranno fino alla fine, ma sarà essenziale anche tenere a mente alcuni fatti accaduti nei vicini regni, e magari sfruttare un momento di debolezza per annettere un territorio più facilmente. Thrones of Britannia ci sommerge con un flusso d'informazioni provenienti da ogni angolo della mappa: ciò apre le porte ad un nuovo modo per approcciarsi al gioco e crea continuamente occasioni che propongono sfide sempre diverse. Questi eventi sono, come sarebbe d'aspettarsi, differenti con ogni fazione: ad esempio in una partita ci è capitato di sfruttare una razzia vichinga per allungare le grinfie su una provincia, mentre alla guida dei norreni ci siamo strofinati le mani quando abbiamo saputo di un incidente diplomatico avvenuto nei regni confinanti al nostro. Insomma, l'astuzia sarà premiata e condurrà ad una delle tre tipologie di vittoria. C'è la "conquista" basata sul numero di città in nostro possesso, la vittoria per "fama" che dipende dalla reputazione del nostro comandante (la quale scende o sale in base alle azioni compiute) e la "kingdom victory", ottenibile con l'annessione di particolari insediamenti. Soddisfatti i requisiti, si sbloccherà infine la "ultimate victory" che chiederà di combattere una spettacolare ed imponente battaglia finale in difesa della Britannia dalle forze d'invasione vichinghe. La nostra prova non ci ha concesso di capire quanto questa combo tra eventi casuali e un'impostazione narrativa un po' più marcata beneficerà alle campagne di Thrones of Britannia, ma l'idea è che le novità possano funzionare bene.

Novità che, peraltro, non sono ancora finite. La più sorprendente è probabilmente la rimozione totale degli agenti: abbiamo chiesto agli sviluppatori il perché di questa scelta, loro ci hanno detto che l'epoca storica non si addiceva un granché alla presenza di maestri del sotterfugio, e hanno preferito dirottare alcune delle abilità di questi personaggi nei seguaci del generale.

La locationL'evento stampa dedicato a Total War Saga: Thrones of Britannia si è svolto nell'affascinante cornice del castello normanno di Hedingham, nella città di inglese Braintree. Il castello fu costruito tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo da Aubrey de Vere I, seguace di Guglielmo il Conquistatore. Della struttura originale rimane solo il mastio, l'unica parte della struttura realizzata in pietra. Si divide in quattro piani che ospitano enormi saloni, addobbati per l'occasione con armature ed armi a tema. Sebbene si tratti di un edificio realizzato in un periodo successivo rispetto a quello in cui è ambientato il titolo, l'atmosfera garantita dagli interni austeri e fiocamente illuminati, ha creato il setting perfetto per ospitare le postazioni da gioco.

Al salire di livello, quindi, il nostro comandante potrà scegliere tra una serie di bonus ancor più corposa che in passato: da una maggiore capacità di movimento sulla mappa fino al potenziamento delle proprie guardie del corpo. Con l'eliminazione degli agenti non sarà più possibile sabotare città ed armate, avanzare sornioni per rivelare le operazioni belliche del nemico, ma dal nostro punto di vista si tratta di una semplificazione indolore, che poco incide sulla profondità strategica del titolo. Thrones of Britannia, del resto, non rinuncia certo alle sfaccettature più caratteristiche del brand: ritroveremo l'albero genealogico da cui gestire i membri della nostra famiglia e combinare matrimoni d'interesse; dovremo tenere gli occhi spalancati per evitare il tradimento di alcuni reggenti o comandanti; ci sarà persino richiesto di assegnare un governatore alle province conquistate, al fine di guadagnare benefici di varia entità. E il tutto andrà accoppiato con la gestione economica e morale dei nostri cittadini, che in questo capitolo saranno sensibili anche al cosiddetto "War Fervour", un appetito per la battaglia che va appagato, ma senza esagerare. Visto che si sta parlando di Total War, la gestione civile non può prescindere quella militare, e sotto questo aspetto ci sono diverse novità che val la pena menzionare. La costruzione di un esercito in Thrones of Britannia è estremamente più rapida che negli altri episodi: le unità, infatti, potranno essere addestrate senza attendere turni, in qualsiasi città, e senza la necessità di disporre di edifici della catena militare, ma appariranno solo al 25% della loro vita massima (le forze verranno comunque reintegrate col tempo).

Per sbloccare i guerrieri più avanzati e le armi d'assedio sarà obbligatorio sviluppare specifiche tecnologie, inoltre è presente anche un limite nell'addestramento di alcune tipologie di unità (di solito è proporzionale alla potenza della truppa in questione), che però potrà essere incrementato. Lo snellimento nel tempo d'attesa nella creazione di bande da guerra è un buon modo per aumentare il dinamismo e permettere manovre difensive o offensive anche senza troppa pianificazione.

Eppure, nonostante la maggior facilità nel costruire armate numerose, è richiesto sempre di tenere d'occhio le finanze e le scorte di cibo, visto che i nostri soldati consumeranno l'una e l'altra risorsa. Non badare al benessere dell'esercito creerà danni ed indebolirà l'efficacia in battaglia. Andranno prese in considerazione pure la stagione in cui si effettueranno gli spostamenti (l'invernale freddo pungente, ad esempio, può causare vittime) e le asperità naturali della mappa di gioco. La Britannia è un territorio piuttosto compresso, ma molto denso, in cui la strada tra un centro abitato e l'altro non richiede decine di turni per esser percorsa.

Esistono due tipi d'insediamento: la capitale di una provincia, che dispone di molti slot di costruzione e di palizzate difese da una guarnigione, e le installazioni minori, in cui è sì possibile sviluppare artigianato e pastorizia ma che non saranno difesi né da mura né da una guarnigione. Marciando con la propria armata verso quest'ultima tipologia di cittadine, l'annessione sarà istantanea, a meno che non sia presente un altro esercito a presidio.

L'attacco alle città più grandi si risolverà invece in un assedio, con un'impostazione estremamente simile a quella di Rome II. Le nostre forze potranno essere piazzate tutte intorno alla città e sarà persino possibile attaccare via mare. Volendo evitare del tutto il combattimento, è ancora attivabile la risoluzione automatica, con tanto di opzioni "aggressivo", "bilanciato" e "difensivo" per stabilire il comportamento dei nostri soldati. Presenti anche le battaglie navali, ma questa volta non ci sarà nessuna separazione tra flotta ed esercito di terra: l'accorpamento è, a dir la verità, molto gradito, in quanto non si è obbligati a gestire separatamente due classi di forze utilizzabili solo in uno specifico ambiente. Il reale problema è che così le battaglie in mare risultano estremamente noiose, un po' confuse e sbilanciate, persino di più di quelle in Rome II. In generale, Thrones of Britannia ci ha dato l'idea di un Total War intenzionato a scardinare alcuni punti fermi della tradizione, soppiantandoli con trovate più snelle, dinamiche ed interessanti. Il feeling, tuttavia, rimane comunque praticamente lo stesso: un buon segno, da una parte, perché vuol dire che l'identità della saga non ne è uscita compromessa, ma dall'altra si sente forse un po' troppo la similitudine con altri capitoli, sui quali abbiamo già investito centinaia d'ore.

Into the fray

In Thrones of Britannia saranno presenti dieci fazioni, divise in cinque culture differenti: Regni Anglosassoni, Regni Gaelici, Regni del Galles, la Grande Armata Vichinga e i Signori dei Mari Vichinghi. La nostra prova ci ha permesso di testare solo tre fazioni: siamo partiti con calma selezionando Gwined, un regno gallese con una posizione di partenza facile da gestire. Nei panni di questa fazione la guerra è molto importante, visto che il tratto culturale denominato "Eroismo" cresce soprattutto dopo una vittoria (donando diversi bonus), ma anche la diplomazia non è da mettere in disparte. Alla guida di Gwined si possono infatti affrontare diverse missioni per guadagnarsi l'alleanza dei vicini gallesi e formare così una coalizione temibile.

Questi spavaldi guerrieri del Galles governano un esercito che ha i suoi punti di forza nella fanteria con lance, giavellotti ed archi. Circenn è invece una fazione gaelica. Acquisisce "Legittimità" prendendo il controllo di territori gaelici ed aiutando gli alleati appartenenti allo stesso blocco culturale, ed inoltre dispone di tutta una serie di incarichi dedicati alla "Roccia del Destino", un manufatto in grado, secondo le leggende, di fornire la potenza di una divinità. Circenn non riesce a stringere rapporti diplomatici con grande facilità, ma gode di immunità alla neve grazie alla costruzione di edifici sotterranei e può addestrare potenti balestrieri, unità esclusive di questa fazione. Infine abbiamo testato Northymbre, un regno appartenente alla Grande Armata Vichinga che è formato da un miscuglio di cultura nordica ed anglosassone. Non è facile da amministrare per via della slealtà di alleati e sudditi e dei continui contrasti tra la popolazione inglese e quella norrena. Al giocatore spetterà controllare tali tensioni, tentare di mantenere l'equilibrio o favorire l'una o l'altra metà, con tutte le conseguenze del caso. Northymbre dispone di ottimi guerrieri con ascia ed ha un bonus alla carica.

Nelle battaglie in tempo reale tutte queste differenze conducono a scontri interessanti e tattici, dove a spuntarla è chi riesce a sfruttare al meglio i punti di forza della propria armata. Le tipologie d'unità sono sicuramente meno numerose rispetto ai due Warhammer, forti di un roster fantasy enormemente differenziato: Thrones of Britannia, però, implementa nuovamente le formazioni e permette un controllo più capillare degli squadroni. I combattimenti che abbiamo affrontato ci hanno inoltre dato l'impressione che l'IA sia migliorata, perlomeno nelle battaglie campali. Quando in inferiorità numerica il nemico si manteneva statico e sfruttava i boschi per celare le proprie forze, in altre occasioni tentava di aggirarci con la cavalleria per stanare i nostri arcieri. Tutto questo al livello di difficoltà normale. Magari è un'idea maturata troppo prematuramente, del resto negli assedi e nelle battaglie navali l'intelligenza artificiale ha compiuto degli svarioni tattici da mani nei capelli. Interrogati gli sviluppatori su questo aspetto ci è stato detto che il lavoro d'affinamento dell'IA è costante e Thrones of Britannia ne ha beneficiato, ma è ancora presto per parlare di un netto passo in avanti. Dal punto di vista estetico, il nuovo titolo di Creative Assembly non delude le aspettative, ma accusa qualche acciacco. Il campo di battaglia pullula animate indipendentemente e differenti l'una dall'altra. Nello scontro risaltano poi i contrasti tra le diverse popolazioni: nei disegni sugli scudi, nella conformazione degli elmi, nell'equipaggiamento. Osservare da vicino le prodezze belliche dei nostri soldati è, in sostanza, una goduria su tutti i fronti. Certo, non bisogna aspettarsi troppa varietà e nemmeno la presenza di unità oltremodo fantasiose, considerando che si vuol comunque mantenere la verosimiglianza storica. Sebbene non abbia la spettacolarità di un Warhammer, però, Thrones of Britannia riesce comunque a mettere in scena una coreografia degna di nota.

L'interfaccia dei duelli è stata un po' rimaneggiata: sono spariti gli stendardi in favore di un'icona più compatta e meno invasiva ed è stato inserito un bottone per visualizzare più nel dettaglio lo stato delle truppe. Al netto di alcune novità, tuttavia, ci fa storcere il naso la presenza di alcune animazioni identiche a quelle di Rome II.