Top Spin 2K25: il gioco di tennis che tutti stavamo aspettando?

Cavalcando l'onda di una rinnovata passione mondiale per il tennis, dopo ben 13 anni di assenza 2K è finalmente pronta a scongelare Top Spin, la storica simulazione tennistica che nel lontano 2011 ha toccato vette videoludiche significative. Dopo alcune parentesi interessanti, qui la recensione di AO Tennis 2, il prossimo aprile gli appassionati potranno mettere le mani su un'opera rifinita e sostanziosa sul piano contenutistico: abbiamo provato in anteprima Top Spin 2K25, e le sensazioni suscitate dalla lunga sessione di gioco sono più che positive, al netto di qualche perplessità riguardo l'IA e le modalità di monetizzazione.

A scuola con Il Genio

L'evidenza di trovarsi di fronte ad un lavoro importante, si palesa già nell'esplorazione dei menù che distribuiscono sullo schermo non solo volti importantissimi per il tennis, ma soprattutto i tornei più blasonati del settore: gli addetti ai lavori non hanno badato a spese e si sono accaparrati i diritti di tutti gli Slam, e hanno nominato ambasciatori di questo progetto due icone come Roger Federer e Serena Williams.

Covando il sogno di poter conquistare i prestigiosi tornei scalando il ranking ATP, ci siamo dunque catapultati nella modalità Academy, imprescindibile passo iniziale per tutti i tennisti videoludici in erba, scoprendo una sezione di tutorial molto corposa che non si limita ad elencare i comandi, ma getta le basi dell'intera disciplina e potrebbe risultare più che comprensibile anche per chi non mastica pane e tennis tutti i giorni.



La voce di John McEnroe ci ha accompagnato lungo le preziose descrizioni di meccaniche fondamentali e non sempre ovvie come posizionamento sul campo e tempismo dei colpi, esponendo per sommi capi quella che è già stata la ricetta ludica di Top Spin 4, la quale era sicuramente funzionale sebbene potesse risultare un po' criptica in alcuni passaggi (fate un tuffo nel passato con la nostra recensione di Top Spin 4).

In questa nuova iterazione, invece, anche grazie all'Academy, ogni cavillo di gameplay viene sviscerato lasciando scomparire tutte le zone d'ombra: l'analogico sinistro controlla il giocatore, ma al momento di impattare la pallina permette di mirare sulle diverse zone del campo, con i colpi che risulteranno più vicini alla riga desiderata in base a vari fattori come potenza del colpo, coordinazione, stamina e così discorrendo. La barra che aleggia sulla testa dell'atleta controllato indica il momento più opportuno per rilasciare il tasto e aiuta a comprendere tutte le variabili legate al contesto, ad esempio come sia quasi impossibile caricare un vincente in risposta ad un colpo avversario forte e profondo, mentre smorzare la palla risulta la soluzione migliore per abbassare i ritmi e cercare di prendere il comando dello scambio. Al contrario di tutti i sistemi appena descritti, il servizio è stato completamente ripensato rispetto a quello macchinoso del capitolo precedente, e ora risulta immediato e semplice da apprendere anche per i neofiti. Una volta interiorizzate le lezioni basilari della leggenda statunitense (nella versione finale di Top Spin 2K25 saranno presenti tutorial riguardanti anche meccaniche avanzate) ci siamo lanciati nell'unica modalità disponibile nella prova, ovvero l'Esibizione, scoprendo un ritmo di gioco entusiasmante e avversari mossi da un'IA non sempre impeccabile.

Cuore, muscoli e testa

L'impatto con i campi centrali dei grandi tornei è di elevata caratura e, grazie ad una fedeltà grafica parsaci degna dell'ultima generazione di console, immerge in stadi gremiti di persone festanti: la presentazione di tutti i match è rifinita in ogni dettaglio, dai corridoi interni all'abbigliamento degli spettatori in attesa sulle tribune, mentre le variabili meteorologiche e orarie garantiscono varietà al colpo d'occhio.

Ad impressionare maggiormente è la modellazione dei giocatori presenti sullo schermo, i quali non solo hanno volti fedelmente ricreati dalla loro controparte reale, ma presentano movenze talvolta uniche: gli sviluppatori hanno svolto sedute di motion capture dedicate a Roger Federer e Serena Williams, catturando dunque tutte le finezze legate ai loro colpi, mentre per gli altri giocatori hanno utilizzato "attori" che imitavano gli atleti dalle mosse più peculiari. L'egregio lavoro si è subito palesato quando abbiamo sfidato il Maestro Svizzero sull'erba della sua amata Wimbledon, uno scontro che ha messo in mostra tutta la fedeltà di movenze diventate immediatamente riconoscibili per ogni appassionato di questo sport, mentre il gameplay si è dimostrato accattivante e semplice da gestire.



La fluidità delle animazioni rende le partite credibili e molto gradevoli sia da guardare che da giocare, con il terreno che risponde in maniera diversa in base al materiale e scambi che risultano sempre comprensibili, senza colpi insensati o pattinamenti che spezzano l'immersione nella partita. Anche all'esterno della modalità Academy, il tennista controllato ha sempre sulla testa l'indicatore che mostra quando rilasciare il tasto per colpire la palla, ma una volta assimilato il ritmo di gioco la sua presenza è diventata superflua, e questo è un grande pregio per un titolo che punta alla massima responsività in termini di input.

Il realismo di quella che, anche senza perdere il fattore divertimento, vuole essere una esperienza che guarda alla simulazione, rende fondamentale la lettura di ogni tipo di situazione: il tempismo dei colpi e la capacità di rispondere adeguatamente alle mosse dell'avversario costruiscono match composti da continui ribaltamenti di fronte, con il pubblico che reagisce ai vincenti e agli scambi più intensi con sussulti e applausi degni delle finali di Slam. A non convincere pienamente però è stata l'IA del nostro avversario, che a difficoltà Normale si è dimostrato fin troppo affezionato alla linea di fondo, finendo spesso a giocare sulla difensiva e quasi sempre incapace di reagire alle nostre risposte lungolinea sulla sua prima di servizio. Avendo umiliato uno dei più grandi atleti mai esistiti abbiamo dunque deciso di alzare il livello di sfida a Difficile prima di incrociare le racchette con un McEnroe versione vintage sia nel look che nello stile di gioco.



Questa volta la partita è stata decisamente più combattuta, e la profondità dei suoi colpi ha costruito scambi ostici che ci hanno costretto più di una volta a subire a denti stretti. Nonostante un match tosto ed emozionante, nemmeno qui l'IA ha brillato fino in fondo, dato che Il Genio è ricorso in maniera quasi ossessiva al Serve and Volley: da una parte bisogna apprezzare la volontà degli sviluppatori di ricreare per la leggenda uno schema di gioco molto in voga negli anni Ottanta, ma se le statistiche a fine partita contano addirittura 66 discese a rete allora qualcosa non ha funzionato.

Offerta, futuro, soldi

Il passaggio alle controparti femminili ha infine ridato lustro alle ottime basi che compongono il gameplay, dato che i colpi mediamente più corti e le leve minori delle atlete lasciano alla precisa costruzione degli scambi il ruolo fondamentale per la vittoria, ma è stato soprattutto il realismo della nostra avversaria ad averci affascinato: Serena Williams si è dimostrata una belva indomabile, ci ha costretto a correre incessantemente per il campo nella speranza di rimanere aggrappati ai suoi tiri forti e profondi, prima di capitombolare a causa di vincenti che più di una volta ci hanno sorpreso in controtempo.

Nonostante la cocente sconfitta è stata proprio questa partita con la Regina ad aver lasciato le sensazioni migliori riguardo il titolo, perché quando l'intelligenza artificiale non casca in un brutto loop Top Spin 2K25 è capace di regalare match combattuti ed entusiasmanti. La proposta di Hangar 13 non si ferma ovviamente alle esibizioni in singolo e, oltre agli immancabili doppi da giocare in cooperativa locale o online, ha pensato anche ad una modalità che permette di creare il proprio tennista partendo da zero.



In MyPlayer il giocatore può dare forma al proprio alter-ego attraverso un editor molto corposo che permette di regolare non solo ogni singolo dettaglio fisico, ma anche i diversi modi di colpire la palla oppure il grugnito emesso durante gli scambi più lunghi. Divertendosi con le diverse modalità si sbloccano nuovi oggetti di personalizzazione, mentre il miglioramento degli attributi permette di plasmare il proprio atleta digitale fino a renderlo competitivo nei più grandi tornei.

Sebbene gli sviluppatori presenti alla presentazione non si siano espressi alle nostre domande sul futuro del titolo, vista la presenza di season pass, di una deluxe edition che garantisce l'early access, nuovi stadi e abiti alternativi per Federer e Williams, possiamo immaginare che una risposta positiva da parte del mercato porti alla pubblicazione di altri contenuti di questo genere nel corso dei mesi. In attesa di ricevere informazioni più precise sul modello di microtransazioni, il nuovo Top Spin sembra avere le carte in regola per stupire non solo gli amanti del tennis, ma anche chi vuole cominciare ad avvicinarsi a questo splendido e nobile sport.