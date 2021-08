Tormented Souls: il survival horror ispirato ai Resident Evil classici

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5

Del Tormented Souls di Dual Effect Games, la piccola software house fondata dai gemelli Gabriel e German Araneda, vi abbiamo già parlato circa un anno fa (recuperate la nostra anteprima di Tormented Souls), dicendoci interessati al setting e alle premesse dell'indagine di Caroline Walker. Finalmente siamo riusciti a mettere le mani su una versione dimostrativa del survival horror (disponibile al download su Steam) e a saggiare le chiare - e gradite - ispirazioni ai Resident Evil classici. Al contempo però abbiamo fatto i conti con una serie di asperità di varia natura, legate alle animazioni, all'interpretazioni tutt'altro che in parte delle "voci principali" e sfortunatamente anche alle sezioni di shooting. Senza ulteriori indugi, raggiungiamo l'isola di Blackwood e l'ospedale abbandonato di William Wildberger, una figura dal passato oscuro che di certo rivestirà un ruolo cruciale nel corso dell'avventura.

Una lettera dal passato: la missione di Caroline

Quella che sembra essere una mattinata come tante per Caroline Walker, viene sconvolta dall'arrivo di una lettera misteriosa. All'interno della busta c'è soltanto una vecchia foto che ritrae due bimbe gemelle: quando la giovane donna la vede e ne legge il messaggio sul retro - "pensi di poterci semplicemente abbandonare qui?" - ha una forte fitta alla testa, il preludio di intere settimane all'insegna di incubi terribili e inquietudine. Decide quindi di partire alla volta del Wildberger Hospital, il luogo da cui è partita la missiva, per scoprire cosa si cielo dietro all'inquietante messaggio e alla foto delle bimbe.

In una notte buia e tenebrosa, Caroline Walker raggiunge l'ospedale, che le appare ben diverso dalle classiche strutture mediche a cui è abituata. Difatti è una gigantesca villa, con mobili antichi, colonne di marmo e candelabri accesi in ogni dove. Mentre procede verso la sala centrale con un velo di timore, la Walker viene colpita con una mazza da un misterioso aggressore e perde i sensi. C'è odore di morte nel bagno logoro in cui si desta, nuda, in una vasca da bagno. Riesce quindi a rimuovere un tubo che le è stato piantato in gola ma il vero orrore arriva quando - guardandosi allo specchio - si toglie la benda che aveva in volto e scopre di non avere più un occhio. Confusa, agitata e piena di interrogativi, si avventura nella struttura ma non può immaginare che cosa sta per succedere. Le premesse narrative di Tormented Souls non sono esattamente un esempio di originalità ma se non altro riescono a instillare il seme della curiosità nel giocatore. Merito di documenti e file piazzati convenientemente nelle stanze del Wildberger Hospital, la voglia di scoprire i segreti della villa e del suo proprietario - un uomo dalla vita segnata da indicibili tragedie familiari - cresce sempre di più, al pari della volontà di far luce sul passato di Caroline e l'incidente delle gemelle. Stando alle parole del parroco che la donna incontra nella stanza dei Raggi X, le piccole sarebbero scomparse nel nulla a seguito di un misterioso evento, i cui dettagli sono consultabili nella biblioteca dell'ospedale.



In realtà l'indagine della Walker sembra assumere i tratti di una Matriosca di misteri, perché oltre ai personaggi e alle atrocità della villa di Wildberger, è la stessa isola a nascondere un passato oscuro, probabilmente legato all'antica civiltà dei Tismuit e al misterioso ritrovamento di 286 scheletri appartenenti a bimbi gemelli. Insomma, le possibilità per imbastire un racconto convincente ci sarebbero, peccato che le interpretazioni degli attori e le animazioni dei personaggi sembrino provenire - letteralmente - dalle vetuste produzioni a cui il gioco si ispira.

Tormented Souls è un progetto piccino, questo lo sappiamo bene, ma purtroppo le movenze legnose e innaturali spezzano rovinosamente l'immersione, complici anche dei modelli poligonali assolutamente spartani. Detto questo, come stiamo per vedere, i ragazzi di Dual Effect Games sono riusciti a restituire una perenne atmosfera di tensione, sia attraverso le inquadrature che grazie agli stessi ambienti di villa Wildberger.

Nell'oscurità del Wildberger Hospital

Sfuggita alle grinfie di un abominio in sedia a rotelle, Caroline incontra il sacerdote e scopre che tutti i pazienti dell'ospedale sono stati traferiti in un'altra struttura. D'altra parte, i corridoi claustrofobici pieni di antichi candelabri accesi, le stanze logore e perfino le polverose bellezze della villa, mettono in luce il fatto che in precedenza sia stata adibita a ospedale dal facoltoso Wildberger, che al suo interno ha visto la moglie perdere il senno e le sue certezze crollare.

Ad ogni modo, il setting ci è sembrato chiaramente ispirato a villa Spencer, alla centrale di polizia e all'ospedale di Raccoon City, come pure a Silent Hill e ad Outlast. Lo "stacco" che separa le aree della mappa a volte è un po' netto ma dobbiamo riconoscere che nel complesso siamo rimasti piacevolmente colpiti dal lavoro degli sviluppatori. La gradevole illuminazione basata sulla luce delle candele valorizza il pregevole operato di Dual Effect in materia di texture, che ci sono sembrate quasi sempre convincenti. Dalla resa del legno, alle pareti logore e alle pavimentazioni, i materiali sono piacevoli a vedersi, sebbene alcune tubature e altri elementi secondari di alcune "scene" lo siano meno.



Parliamo di scene perché - come le leggende a cui si ispira - Tormented Souls fa un gradevole uso delle telecamere fisse, che sul binario della tradizione acuiscono l'elemento claustrofobico dell'esplorazione e talvolta impediscono di vedere chiaramente i nemici. In generale, sul fronte visivo sono evidenti i passi avanti compiuti rispetto ai primi screen e agli stralci di gameplay tratti dal prototipo ma purtroppo le criticità della produzione non possono dirsi esaurite. Sorvolando sugli stacchi netti tra cutscene e fasi in-game, è il profilo ludico ad aver bisogno di parecchi accorgimenti.

Nel survival horror è possibile riporre i key item in un inventario a riquadri diviso in sezioni, come quello di Resident Evil, così come è permesso combinare tra loro gli oggetti per proseguire nel gioco. Pezzi di cuore plastificato, chiavi con simboli da allineare (e da ritrovare) e i ben più classici accendini e tronchesi, faranno la felicità degli appassionati del genere, a discapito del realismo. Difatti, se i moderni survival horror hanno un po' messo da parte i puzzle sopra le righe, Tormented Souls rifiuta questa visione per attenersi in toto ai classici, e in fondo va bene così.



Da qui la presenza di vecchi magnetofoni e la necessità di salvare la partita - tramite appositi nastri - solo quando strettamente necessario. Se queste meccaniche old school calzano perfettamente con la filosofia alla base della produzione, siamo rimasti un po' delusi con quella che doveva essere una delle trovate "di spicco" all'interno del gioco: gli specchi temporali. Giunta nel reparto maternità, Caroline scopre un cadavere e una botola che la conduce a una stanzetta con dentro uno strano specchio.



Alto e decorato con una croce, l'oggetto può essere attraversato per raggiungere il reparto maternità di un altro tempo, che stavolta non ospita più il cadavere con la manovella a "t" nella mano ma una vecchia bambola. La ragazza riesce a inserire il cuore di plastica al suo interno, torna alla sua realtà e finalmente può elettrificare il corpo per recuperare l'oggetto chiave. La presenza dell'elemento paranormale va benissimo ma oltre a non capire in che modo l'interazione con una bambola abbia influenzato il tempo presente, speravamo che tali sezioni potessero darci la possibilità di tornare nel passato per assistere alla vita di Wildberger o alla sua possibile discesa nell'oscurità.

Intendiamoci, tutto ciò potrebbe ancora accadere nell'esperienza finale ma il rischio che gli specchi restino un'occasione sprecata c'è. Nel suo cammino verso la sala principale della struttura, tra corpi mutilati e crocifissi e interiora su bilancini, Caroline incappa in alcuni mostri non troppo ispirati. Sia l'abominio in sedia a rotelle, sia i suoi simili privi della parte inferiore del corpo, sono caratterizzati da animazioni rivedibili ma se non altro riescono a incutere un po' di timore.



Il problema è che le loro reazioni ai colpi ricevuti sono abbozzate e non permettono di leggerne correttamente l'offensiva. Le movenze scivolose della Walker in fase di mira non aiutano e contribuiscono a fare dello shooting la componente meno solida del pacchetto. Insomma, se sul fronte narrativo il survival horror potrebbe avere molto da dire, l'impasto ludico della produzione necessita di ulteriori rifiniture, che speriamo possano arrivare in tempo per il lancio.