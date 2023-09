Total War Pharaoh: antico Egitto e faraoni, conquistare con stile

Protagoniste assolute della precedente anteprima di Total War Pharaoh, le battaglie in tempo reale ci avevano suggerito l'intenzione degli sviluppatori di offrire un'esperienza dall'alta fedeltà storica e pensata per segnare un po' un ritorno alle origini del franchise. A differenza di Three Kingdoms e Troy, in Total War Pharaoh non ci sono anime demoniache da rivendicare, così come non troviamo magie e invocazioni per dare supporto alle nostre truppe sul campo di battaglia. Nel corso della nostra prova abbiamo dovuto gestire saggiamente le risorse commerciali e politiche per rivendicare il trono d'Egitto, così da avere una chance di salvare il paese da un collasso altrimenti inevitabile.

Una campagna su misura

Cinquanta turni a partita e un solo generale selezionabile - in questo caso Ramses III - non ci hanno permesso di toccare con mano le peculiarità di ogni fazione che sarà presente nella versione finale del prodotto, ma al netto di queste restrizioni siamo però riusciti a trarre qualche informazione in più dai menu delle impostazioni della campagna, che si sono rivelati a dir poco "affollati".

Ai giocatori viene consentito di creare delle sfide su misura, non più limitate alla sola difficoltà della fase gestionale e bellica o alle dimensioni delle unità controllabili. Frequenza di disastri naturali, capacità di movimento sulla mappa: sono diverse le opzioni disponibili per personalizzare l'esperienza.



Vista anche l'introduzione della modalità Iron Man, una regola che gli appassionati dei grand strategy di casa Paradox riconosceranno immediatamente (la partita salva in automatico a ogni turno, così da far pagare cari gli errori e dare maggior peso a ogni decisione), sembra proprio che Creative Assembly voglia concedere agli appassionati una notevole flessibilità nella gestione dei parametri di gioco, così da accontentare sia i neofiti che i veterani.

Le sorprese più grandi le abbiamo avute avviando la partita: in Pharaoh acquisire nuovi territori non solo ci porta fama e risorse, ma accresce anche la nostra ambizione, e inoltre, a prescindere dal generale selezionato, saremo liberi di plasmare la campagna secondo i nostri desideri grazie alle cosiddette "antiche eredità", grandi imprese compiute da sovrani del passato che possono ispirare il nostro condottiero nella sua lotta per il potere. Con queste eredità è insomma possibile far specializzare la nostra fazione in un particolare stile di gioco, prediligendo una filosofia bellica, commerciale o religiosa. Durante le nostre partite, abbiamo ricalcato le gesta di antichi sovrani egizi, come quelle di Thutmose il conquistatore, che ci hanno permesso di pianificare turno dopo turno la caduta di specifiche città. In altre abbiamo seguito le orme della regina Hatshepsut, sbloccando la meccanica unica delle spedizioni commerciali per ottenere abbondanti risorse e potenti oggetti. E non abbiamo ancora finito. Tra Egitto, Anatolia e Cananea si possono rivelare ben 19 divinità, e decidere di dedicarsi al culto di una di queste - per un massimo di tre in contemporanea - fornisce bonus a edifici o tipi di unità (possiamo inoltre aumentare i benefici legati alla sfera religiosa costruendo templi e santuari).



Ad ogni livello di devozione raggiunto avremo accesso a ulteriori "carte da giocare": se uno dei nostri generali dovesse ad esempio iniziare a venerare un dio, allora guadagnerebbe potenti bonus per il proprio esercito.

L'arte degli affari

L'esplorazione dei territori ha portato all'ibridazione di culture e religioni, e siamo rimasti davvero colpiti dal modo in cui il team ha cercato di ricreare questa complessa dinamica antropologica. Inoltre il periodo storico della tarda Età del Bronzo è caratterizzato da un'economia prevalentemente basata sul baratto, il che doveva avere un certo peso nel gioco, e infatti Total War: Pharaoh valorizza tipi di risorse differenti e riserva un ruolo piuttosto marginale all'oro.

Dovremo prestare molta più attenzione alle nostre scorte di bronzo e cibo per mantenere gli eserciti pronti per la battaglia e ben equipaggiati, mentre grandi investimenti di pietra e legname saranno fondamentali per costruire ed espandere avamposti e città. In questo contesto, la fase diplomatica acquisisce una nuova importanza: ottenere accordi commerciali vantaggiosi è un passo imprescindibile sulla strada per la vittoria. Per fare un esempio, abbiamo scambiato il nostro bronzo (ne avevamo in abbondanza) con gli alimenti provenienti dalle zone più fertili del regno.



In questo modo ci siamo sempre garantiti grandi quantitativi di cibo (più delle necessarie per sfamare le nostre truppe), così da poter provvedere all'espansione dell'esercito. Apprezzabile inoltre è l'introduzione di un tasto che consente di bilanciare le nostre offerte commerciali o diplomatiche con la quantità d'oro, risorse e territori desiderati dal nostro interlocutore, una feature a lungo richiesta dalla community e di grandissima comodità.

Così facendo, abbiamo potuto conoscere immediatamente le richieste specifiche della controparte, senza perdere tempo in trattative che in una determinata situazione non avrebbero portato da nessuna parte. Ad ogni modo, l'oro resta un mezzo utile per ottenere favori all'interno delle corti reali, composte da diverse "cariche istituzionali" che offrono potenti buff, temporanei se godiamo della stima di un funzionario e permanenti se invece siamo noi a ricoprire un determinato ruolo di spicco. Insomma: tra trame, intrighi e donazioni, conquistare le simpatie di uno dei potenti non darà un'impresa facile.

È quindi chiaro che in Total War: Pharaoh non faremo molta strada senza un peso politico, e da qui l'introduzione di un valore di "legittimità" legato alla nostra abilità di conquistatori. Più ne avremo, più saremo percepiti come una minaccia per la corona, e potremo quindi arrivare a sfidare il Faraone o il Gran Re in una guerra civile, fino a guadagnarci il trono stesso. Indipendentemente dalla cultura di origine del generale che sceglieremo, potremo cimentarci nella lotta per diventare Faraone o Grande Re ittita, accumulando influenza presso i rispettivi gruppi culturali.

Conquistare con stile

Con il passare dei turni, le fondamenta della civiltà inizieranno inesorabilmente a sgretolarsi: guerre e invasioni, foriere di distruzione e povertà, causeranno il malcontento della popolazione, e più i nostri centri di culto cadranno in rovina, più l'ira divina si manifesterà sotto forma di disastri naturali, con le tenebre che caleranno sul mondo. La meccanica dei Pilastri della Civiltà rappresenta l'equilibrio cosmico come percepito dall'antico popolo egizio, e in ogni momento il suo contatore, suddiviso in tre livelli di stabilità - prosperità, crisi e collasso - sarà visibile a schermo. Inizialmente prosperosa e generosa, la terra si trasformerà in fretta in un luogo cupo e inospitale, con l'aggravante dettata dall'arrivo di popolazioni nomadi e aggressive, ovvero i Popoli del Mare.

Questi assalti dovrebbero rappresentare una minaccia maggiore nell'endgame ma ci auguriamo che questa fase possa chiamarci a far fronte anche ad altri tipi di imprevisti e difficoltà. Nella nostra esperienza, le invasioni dei Popoli del Mare si sono rivelate sempre gestibili per i nostri eserciti, anche nelle run più disastrose, e il merito è da attribuire in parte alle truppe d'élite, che siamo stati in grado di reclutare fin dalle prime battute, sebbene anche i generali di ogni armata hanno giocato un ruolo determinante.



Come da tradizione della serie, accumulando esperienza potremo assegnare punti abilità a ciascuno di loro, così da far avanzare caratteristiche come coraggio, ardore e presenza, ognuna in grado di garantire bonus passivi all'armata del generale, come un migliore rifornimento di truppe, più possibilità di movimento sulla mappa e statistiche di attacco e difesa aumentate. Il vero asso nella manica è da ricercarsi nei Titoli, particolari riconoscimenti onorifici sbloccabili previo raggiungimento di combinazioni nei punteggi delle caratteristiche del condottiero di turno.

Con "Sand Walker", ad esempio, abbiamo ottenuto l'immunità al deterioramento delle armate nelle aree desertiche, e sfruttandolo a dovere abbiamo portato allo sfinimento gli invasori provenienti dal mare. In aggiunta, ad ogni generale è possibile assegnare servitori, coi soldati veterani che migliorano il morale delle truppe, e i contrabbandieri che aumentano il raggio di visione sulla mappa strategica.



Abbiamo apprezzato in particolare la possibilità, ripresa da Three Kingdoms, di equipaggiare i generali con armi e armature di differente tipo e rarità, per modificarne il ruolo in campo e aumentare la loro difesa. In sostanza, per dirne una, un condottiero dotato di arco diventa un arciere assieme alle sue guardie del corpo. Si tratta di un sistema che promette una notevole versatilità in battaglia, perché permette di mutare il proprio assetto offensivo a seconda delle necessità.