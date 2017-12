Tourist Trophy Isle of Man Ride on the Edge: provato il nuovo racing di BigBen

Andrea Guerriero Nerd per vocazione, pubblicista di settore per scelta. Inizio a scrivere dieci anni fa di videogiochi per cambiare il mondo, per poi accorgermi che il gaming aveva già cambiato me. Laureato in marketing management, ho fatto del pad e della penna virtuale i miei migliori amici.

Il BigBen Day nel cuore di Milano non è stata solo una ghiottissima occasione per perderci tra le affascinanti battaglie hack 'n' slash dell'ultimo videogioco ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, ma anche per mettere alla prova i nostri riflessi a cavallo di un bolide ben poco amichevole.

TT Isle of Man: Ride on the Edge era infatti giocabile nel corso dell'evento, capace di dare vita ad una competizione virtuale all'ultima sgasata, una di quelle che se le vinci entri nella leggenda delle due ruote. D'altronde parliamo di un titolo che, su licenza ufficiale, cerca di riprodurre su PC e console la gara più pericolosa al mondo, quel Tourist Trophy che per gli appassionati rappresenta tutt'ora l'ultimo baluardo di un motociclismo vecchio stile, in cui coraggio e tecniche di guida fuori dal comune si alternano ad una evidente dose di incoscienza.

Tracciati, quelli della TT, per certi versi ''rosso sangue'': sono oltre 250 i piloti morti dal 1907 ad oggi stando ai dati diramati dall'organizzazione.

"38 miles of terror" che i ragazzi di Klyotonn hanno deciso di ripordurre con dovizia di particolari, e con un livello di realismo mai visto - almeno sulla carta. Dopo l'esperienza con la serie WRC, più morbida in fase simulativa, lo studio francese sterza allora su una simulazione pura in sella a potenti moto da corsa, in cui esibirsi in corse in solitaria, schianti - tantissimi, credeteci - e sorpassi lungo i 60 chilometri dell'Isola di Man. Alberi, case, pali, dirupi, marciapiedi, tutto è riprodotto alla perfezione dall'engine di casa Klyotonn. E sono tutti elementi che potenzialmente potrebbero condannare il vostro fidato bolide.

Aspiranti suicidi

Un videogioco dedicato ad una competizione di questo tipo, e arricchito da una licenza di tale portata, è dunque una scommessa assai intrigante. Così come un vero e proprio Nirvana per i gamer più masochisti.

Per chi come me è per nulla avvezzo ai racing simulativi, lanciarsi sull'asfalto di TT Isle of Man: Ride on the Edge è stato francamente un suicido. O per lo meno un tentato suicidio.

Sul circuito stradale dello Snaefell Mountain Course - che è stato digitalizzato in ogni suo infinitesimo dettaglio, attraverso una mappatura a tappeto operata con la tecnologia del laser scanning -, abbiamo assaggiato l'asfalto più volte, nonostante la sensazione di velocità non fosse poi così esaltante, almeno durante i primi giri.

Il percorso in prova, ricostruito come gli altri dalla fantasia degli autori e lungo 6 km, è stato un tour nell'Inferno più caldo, sì realistico ma anche un pelino frustrante. Come assicurano gli sviluppatori, però, nel gioco completo sarà possibile selezionare delle ''porzioni'' di pista sia quick race che nel time attack, così da cimentarci gradualmente con un corsistico che non farà sconti a nessun aspirante biker virtuale.

Padroneggiare il mezzo in dotazione - non modificabile - richiederà impegno, dedizione, sudore e fatica, così da emulare le imprese delle controparti reali, presenti in 36 veicoli, suddivisi tra Superbike e Supersport. L'assenza di tuning è così subito spiegata, considerando che tutte le moto del gioco sono state modellate tenendo conto delle performance dei loro piloti negli ultimi quattro anni.

Uno schianto di videogioco

Tra un ''cappottone'' e l'altro, abbiamo comunque avuto modo di apprezzare il certosino lavoro di Kylotonn nel rendere TT Isle of Man: Ride on the Edge la simulazione corsistica per eccellenza. Selezionando la visuale in prima persona, il senso di velocità aumenta esponenzialmente, aggiungendo benzina ad un serbatoio forse troppo poco capiente per essere apprezzato da tutti.

In ogni caso la sfida proposta è mirata e ben studiata per chi le due ruote le mastica da anni.

Fulcro dell'esperienza di TT Isle of Man: Ride on the Edge è inevitabilmente la Modalità Carriera, che ci permetterà di scalare le classifiche fino al campionato sull'isola di Man. Gran parte del focus sarà poi incentrato sui piloti, figure leggendarie che non temono le asperità della TT, e di cui andremo a ripercorrere le gesta, fortunatamente solo nel ''virtuale''. Oltre alla possibilità di personalizzarne i colori, l'abbigliamento e alcuni parametri basilari, il team di sviluppo ha infatti inserito un particolare sistema che gestisce l'apprezzamento della community alle nostre esibizioni: più traguardi saremo in grado di tagliare e più incarichi completeremo, maggiore sarà il numero di fan che inizierà a seguirci ad ogni nuova gara, aumentando il manipolo di spettatori a bordo pista e il conseguente livello di coinvolgimento.

Accanto alla canonica Carriera, non mancheranno poi una modalità online per otto giocatori e la possibilità di schiantarsi in compagnia di un amico in locale tramite split-screen. Il tutto a vantaggio della longevità, apparentemente minata in partenza da un numero di piste non troppo vasto e dalla totale assenza di un editor.