Trackmania: un remake a tutto gas

La serie Trackmania non è sicuramente una delle più conosciute del mondo videoludico, ma può vantare oltre 16 anni di storia costellati di numerose iterazioni e incredibili soddisfazioni. Il nuovo episodio della serie, originariamente previsto per lo scorso 5 Maggio ma slittato a Luglio a causa dell'emergenza coronavirus, sarà un vero e proprio remake del quarto titolo della serie, l'amatissimo Trackmania Nations. Il risultato dell'operazione pare essere un racing game frenetico, immediato e, nonostante l'età del suo cuore ludico, sorprendentemente moderno. Abbiamo potuto mettere le mani su una build di anteprima del gioco, ad oggi previsto esclusivamente per PC e distribuito sia su UPLAY che su Epic Games Store: nonostante buona parte dei contenuti risultasse ancora palesemente work in progress, il risultato sembra piuttosto promettente.

Di nuovo in pista

Trackmania è un ritorno alle origini, una ripartenza che arriva dopo circa quattro anni di stop della serie principale. Ubisoft Nadeo ha deciso di plasmare il futuro del brand prendendo a modello quello che con tutta probabilità è stato il capitolo più giocato e apprezzato della serie, senza però esplicitarlo nel nome del nuovo arrivato. Lo ha invece privato di ogni possibile sottotitolo o nomignolo di sorta, una scelta - per niente banale - che sembra volerci anticipare in maniera implicita la filosofia scelta dal team di sviluppo per questo nuovo inizio.

Bastano pochi minuti in compagnia di Trackmania per rendersi conto di quale sia la visione del team di sviluppo e in che modo questa vada ad impattare sul prodotto. Trackmania è un prodotto schietto, di poche parole ma sempre pronto a passare all'azione; un mix travolgente di essenzialità e concretezza, una sequela interminabile di sintetiche competizioni al cardiopalma in cui ogni millesimo di secondo conta e dove l'unico elemento che possa consentirci di fare la differenza nei confronti degli altri piloti siamo noi e il nostro modo di guidare.



Non ci sono setup, non c'è possibilità di scelta tra veicoli dotati di velocità o accelerazione variabili. Ci siamo solo noi, i nostri input e le nostre traiettorie Il titolo di Nadeo promuove la competizione più agguerrita, ma non solo: cerca soprattutto di mostrarsi accessibile per chiunque, grazie ad un gameplay semplicissimo da approcciare anche per i neofiti del genere. Utilizza il classico motto "easy to learn, hard to master" che tanto piace agli anglofoni: a prendere il pad in mano e iniziare a divertirsi con i tracciati e le sfide create dal team di sviluppo basta un attimo, ma per limare il gap che vi separa dalla vetta delle classifiche ci vogliono molto più tempo e dedizione di quanto possiate immaginare.

Il feeling pad alla mano resta pressoché inalterato rispetto al passato: i controlli sono piuttosto essenziali, e tutto si gioca soprattutto sulla scelta della traiettoria giusta e sul tempismo con cui si prova a sterzare e aggredire una determinato ostacolo o una determinata curva. Non potevano mancare poi vari power-up e tantissime variazioni sul tema che cercano di mischiare le carte in tavola in maniera creativa: talvolta ci capiterà, ad esempio, di imbatterci in blocchi capaci di inibire la nostra capacità di sterzare per un po', costringendoci a direzionare preventivamente la nostra vettura nel tentativo di minimizzare gli urti una volta che avremo perso la possibilità di controllarne il movimento. Anche le superfici a nostra disposizione sono svariate, e ognuna avrà un impatto diverso sul nostro stile di guida e sulle modalità con cui ci troveremo ad approvare le varie sfide. Le piste ghiacciate, ad esempio, ci richiederanno di affrontare il percorso quasi come se fossimo sopra a uno slittino o a un bob, andando a cercare le curve esterne per prendere maggiore velocità, mentre quelle sterrate ci permetteranno di sgommare un po' più del solito. Quest'ultimo terreno in particolare è cambiato tantissimo rispetto a Nations, sia da vedere che da giocare.

Sgommate controllate

Anche dal punto di vista strutturale la nuova creazione di Nadeo appare molto schematica e di facile lettura. Oltre alla "campagna stagionale", che altro non è se non una semplice raccolta (aggiornata con cadenza trimestrale, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori) di tracciati realizzati dal team di sviluppo e ovviamente collegati a un sistema di ranking e classifiche online, troviamo un ampio spazio dedicato ai vari strumenti di creazione del gioco, altro caposaldo della serie: ad attenderci abbiamo trovato un classico - seppur rinnovato e ancor più funzionale - editor di livelli, una sezione dedicata interamente alla produzione di replay e il classico garage in cui personalizzare il veicolo (quest'ultimo, però, non ancora accessibile).

L'editor di tracciati è senza ombra di dubbio una della funzionalità più interessanti e meglio progettate dell'intero pacchetto, e a partire da questo capitolo ci consentirà di creare piste ancora più lunghe e complesse (fino a 48x48 blocchi, contro i 32x32 del passato). Si tratta di un tool semplicissimo da utilizzare (tra l'altro, è ancora disponibile un'ottima modalità di progettazione "semplificata" che, volendo, può renderlo persino più immediato di quanto non lo sia normalmente) e fondamentale per lo sviluppo dell'intera piattaforma Trackmania.



Durante la nostra prova abbiamo trovato sia il sistema di creazione che quello di validazione estremamente abbordabili. Nonostante la sua interfaccia completamente inedita siamo riusciti a creare un tracciato di tutto rispetto in poco più di venti minuti, salvo poi spenderne altri cinquanta cercando di abbassare il tempo per non fare figuracce nel momento in cui verranno aperti i cancelli al resto della community.



Ci sentiamo di considerare Trackmania più come una sorta di piattaforma aperta, quasi interamente basata sul supporto di un pubblico di appassionati che è solito sfornare contenuti in quantità industriale, piuttosto che un gioco fatto e finito.

Quella di Trackmania punta ad essere una vera e propria esperienza sociale, scalabile e alla portata di tutti. Uno dei concetti chiave in tal senso è quello di "club". Ciascun club potrà vantare attività e contenuti specifici creati dal gestore degli stessi, e per quanto ancora non si sappia moltissimo a riguardo, dovrebbe essere, secondo il team di sviluppo, un elemento cardine dell'esperienza di gioco. L'idea è proprio quella di creare tante piccole community capaci di riunire al proprio interno persone con ritmi di giochi e interessi simili, in modo tale da garantire un'esperienza ottimale per chiunque. In attesa di avere maggiori notizie a riguardo, non ci resta che attendere la possibilità di metter le mani sopra al prodotto finale.



Per il momento restano invece bloccate tutte le voci strettamente correlate alla componente online tradizionale, che dovrebbe continuare però rivestire, com'era lecito aspettarsi, un ruolo molto importante nell'economia del gioco completo. Stando alla parole del team di sviluppo sembra esserci un fortissimo interesse anche nei confronti di un potenziamento della componente "esportiva", ripensata per coinvolgere tutti i giocatori e avvicinare il mondo dei pro player a quello dei cosiddetti "casual".

Così come già accade in quasi tutti gli sport "reali", Nadeo sembra voler puntare sulla creazione di un sistema stratificato in grado di concedere a chiunque il privilegio di scontrarsi in maniera organizzata con avversari dello stesso livello, qualunque esso sia. Anche nel calcio, del resto, non esiste soltanto la Serie A ma anche tantissime leghe minori puramente amatoriali.