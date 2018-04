Train Valley 2: un mix tra puzzle game e gestionale ferroviario

respira, mangia e sogna mondi videoludici dal 1995, aspira a diventare uno dei migliori comunicatori italiani del settore e migliorare la percezione del medium videoludico nel grande pubblico. É un fanboy di Warhammer 40.000, quindi lanciategli un "For the Emperor!" su Facebook Twitter per farvelo amico.

Nonostante l'alone di banalità che sembra avvolgerlo, Train Valley è un puzzle game di tutto rispetto, che spinge un concept altrimenti "semplicistico" come la costruzione di una strada ferrata verso vette di complessità difficilmente comprensibili, se ci si limita a osservarlo dalla distanza. Già dai primi livelli, infatti, la sfida diventa esponenzialmente più difficile quando ci si ritrova a gestire diversi parametri secondari, come la composizione del terreno (che porta a dover scegliere il percorso da tracciare tenendo conto di montagne e ostacoli da rimuovere), l'affluenza costante di convogli con le destinazioni più disparate, e - soprattutto - il budget, che viene eroso, a intervalli regolari, da tasse sempre crescenti. Aggiungendo a questo delicato equilibrio di gameplay una serie di "sfide" che variano dall'"accettabile" alla "follia pura", si ottiene un videogioco tanto ostico quanto assuefacente. Sulla scorta del successo ottenuto con il primo capitolo, i tre autori di Train Valley (avete letto bene, solo tre sviluppatori, ovvero Alexey Davydov, Sergey Dvoynikov e Timofey Shargorodskiy) hanno ben pensato di realizzarne un seguito, che capitalizzasse sui pregi del predecessore e ponesse rimedio alle critiche ricevute. Abbiamo quindi provato Train Valley 2 grazie ad una versione di prova in accesso anticipato e le nostre impressioni preliminari sono decisamente positive. Il "treno" dell'hype è dunque in partenza...

Un gameplay rivoluzionato e una nuova veste grafica

La prima e più eclatante novità di questo sequel consiste nel cambiamento radicale dello scopo del gioco, che passa dal "semplice" indirizzamento dei treni verso le stazioni del colore "giusto" a un sistema composto da vari obiettivi.

Ogni mappa, infatti, presenta almeno una città e una serie di strutture produttive: i mezzi, questa volta, servono per inviare operai in simili "fabbriche" e, una volta completato il lavoro, trasportare i manufatti creati a destinazione. A compensare la mancanza della frenesia, legata allo sforzo di mantenere contemporaneamente in circolazione una moltitudine di treni, troviamo una gestione delle finanze più "strategica", che ci permette di guadagnare solo quando il carico viene sia "accettato" che "accumulato". Portare i lavoratori in fabbriche già piene di stock e di personale "in attesa", insomma, non produce alcun vantaggio e, anzi, costituisce una grossa perdita di tempo.

Un'altra interessante novità di Train Valley 2 riguarda la conformazione delle mappe, che adesso contemplano dislivelli di diversa altezza e, pertanto, rappresentano un percorso obbligato da tenere in considerazione nella creazione dei tracciati. A differenza del predecessore, inoltre, il giocatore adesso ha la facoltà di piazzare autonomamente sia i ponti che le gallerie, il cui costo è direttamente proporzionale all'estensione degli stessi.

Nonostante il desiderio di erigere sin da subito queste strutture sia più che comprensibile, vi converrà sempre mettere in pausa il cronometro e meditare sulla ferrovia da costruire, magari approfittando della possibilità di delineare il percorso, con l'apposito tool, senza finalizzare l'acquisto. A proposito del cronometro, gli sviluppatori hanno avuto la sensibilità di impostare di default le tre velocità di gioco sui tasti Z, X e C, nettamente più vicini alla barra spaziatrice, adibita alla pausa.



La veste grafica, infine, sembra in netto contrasto con il passato: messo da parte lo stile tutto sommato "realistico" del primo capitolo, Train Valley 2 propone un tratto pi minimalista, che abbraccia l'arte low poly, capace di renderlo molto sfizioso da guardare e da giocare. Questa tecnica, del resto, si presta molto bene anche a un'importante feature prevista per il futuro del gioco, ovvero l'editor di mappe, con il quale sarà possibile creare scenari utilizzando tutti gli asset presenti nei 20 livelli attualmente disponibili.