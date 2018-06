Trials Rising: ruote bollenti nel nuovo arcade di Ubisoft

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

C'è poco da fare, ragazzi. Quando un gioco viene presentato da un omaccione rubicondo che, dopo aver devastato la scenografia, si autoproclama primo ministro della Finlandia, non servono parole per intuite che sul palco si è appena presentato un peso massimo del giocazzeggio. Figlio della verve creativa del team di Ubisoft RedLynx e sviluppato in collaborazione con Ubisoft Kiev, Trials Rising punta a continuare la tradizione caciarona della serie con un nuovo capitolo a base di corse folli, acrobazie estreme e fratture scomposte. Stando alle parole del creative director Antti Ilvessuo, il primo ministro di cui sopra, Trials Rising amplierà considerevolmente l'offerta contenutistica della serie, lasciando però sostanzialmente intonsi i suoi capisaldi ludici. Come da tradizione, il titolo tornerà quindi a offrire una formula a metà strada tra quella di un racing game e quella di un platformer, con un gameplay fortemente basato sulla fisica, e storicamente impietoso con l'integrità anatomica dei piloti. Affrontare una gara con l'acceleratore tirato al massimo, lanciandosi a tutta velocità oltre l'apice di rampe e ostacoli, può rivelarsi una condotta dolorosamente controproducente, in grado di posporre indefinitamente l'arrivo al traguardo e ridurre in maniera consistente il punteggio a fine gara. Il modo migliore per affrontare gli articolati circuiti di Trials è dosare accuratamente accelerazioni, frenate e acrobazie, cercando di inanellare il minor numero possibile di schianti sulla strada per la linea d'arrivo. Più facile a dirsi che a farsi.

Wheels of fire

Quella della serie Trials è una ricetta di gameplay immediata ed esilarante, tanto semplice da apprendere quanto difficile da padroneggiare. Una dualità che rappresenta il cuore battente di un gioco che alterna a ritmi forsennati spasso, frustrazione e appagamento. Il sistema di controllo è semplice e immediato, quasi elementare: i grilletti del pad gestiscono accelerazione e frenata, mentre con la levetta destra è possibile spostare il peso del pilota per controllare l'assetto o lanciasi in spericolati flip. Lo spessore del grado di sfida dipende per la gran parte dalla composizione dei tracciati che cadenzano l'avanzamento nel gioco, generalmente caratterizzati da un design brillante e sopra le righe, capace di sfidare i riflessi dei giocatori con una quantità clamorosa di trovate strutturali.

Correre a tutta velocità lungo una rampa, arrivando a toccare il cielo con una serie di flip vorticosi, offre sempre delle belle sensazioni, ma dovete tenere a monte che basta un leggero sbilanciamento in fase di atterraggio per sentenziare il fallimento del vostro capolavoro acrobatico. Questo senza considerare i rischi imposti dalla semplice alternanza tra le diverse inclinazione delle piattaforme disposte lungo i percorsi. Tutti elementi che abbiamo ritrovato anche in Trials Rising, presente in quel di Los Angeles con una demo giocabile che includeva una piccola porzione della campagna in singolo.

Questa porterà i giocatori in giro per il mondo, per affrontare competizioni di difficoltà crescente in location stracariche di pietre miliari, dalla Torre Eiffel alla Grande Muraglia Cinese. Exploit agonistici che, tra un incidente ridanciano e una mirabolante acrobazia, ci permetteranno di aumentare la fama del nostro avatar e mettere da parte un discreto gruzzolo per personalizzare pilota e moto, acquistando nuovo equipaggiamento da uno store in-game mai così ricco in termini di varietà. Per sostenere le nostre spese pazze, potremo anche tentare di assecondare le richieste dei diversi sponsor presenti nel gioco che, all'inizio di ogni gara, ci offriranno ricche ricompense al completamento di determinati obiettivi. Per portarci a casa un gradito bonus dovremo ad esempio tagliare il traguardo entro un determinato limite di tempo, o portare al termine la gara senza finire mai sbalzati dalla sella della moto.

Dinamiche che, innestate nella fibra "trial & error" della produzione, offrono al giocatore un'ulteriore spinta a migliorarsi dopo ogni rovinosa caduta, tentando di perfezionare la propria resa anche imparando a conoscere ogni rampa, piattaforma e ostacolo presenti sul tracciato.

A fomentare questa routine dalle sfumature meravigliosamente compulsive c'è anche una componente multiplayer asincrona che permette di assistere, nel corso delle gare, alle prodezze degli altri piloti in giro per il globo, manifestati su schermo come "fantasmi" semitrasparenti. Alla base di tutto, però, c'è il valore di una ricetta ludica in grado di offrire al giocatore stimoli continui, alimentati da una grande varietà di sfide che segnano una curva di difficoltà sempre più ripida. Per rendere ancor più chiaro il concetto, tenete a mente che il titolo di RedLynx potrebbe mettere a repentaglio i vostri rapporti con vicini e dirimpettai, sconvolti da moti imprecatori da esorcismo coatto. Specialmente quando avrete a disposizione un compagno per affrontare assieme i circuiti più infami nella nuovissima modalità Tandem. Questa modalità, perfetta per il multiplayer da divano, suddivide il controllo della moto tra i due giocatori coinvolti, che dovranno obbligatoriamente comunicare per gestire coralmente accelerazione, frenata e assetto acrobatico di una moto speciale, cavalcata da una coppia di centauri in precario equilibrio. Gli input del controller in mano a ciascun giocatore contribuiranno per il 50% ad ogni azione, quindi potrebbe capitare di ritrovarsi a fissare una moto immobile semplicemente perché bloccata dall'utilizzo contrapposto di freno a acceleratore da parte dei due piloti. Nel corso della prova in Tandem, abbiamo passato più tempo a baciare l'asfalto che a inanellare successi corsistici, ma il livello del divertimento si è sempre mantenuto su livelli deliranti. Un apprezzamento che possiamo tranquillamente estendere all'intera durata dell'hands-on, che abbiamo consumato avidamente con un sorrisone sempre stampato in faccia.