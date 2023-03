TT Isle of Man Ride On The Edge 3: una prova ad alta velocità

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Chi conosce il Tourist Trophy, la competizione motociclistica che da oltre cento anni prende il via sulle strade dell'Isola di Man, sa che l'attenzione per i dettagli può fare la differenza tra una buona gara o la disfatta totale e spesso, purtroppo, anche tra la vita e la morte: restare a cavallo del proprio bolide sulle vie cittadine di questo celebre angolo di mondo non è impresa facile e TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 si pone l'obbiettivo di riportare fedelmente su schermo tutte le emozioni trasmesse dalla gara.



Gli italiani di RaceWard Studio, sotto l'egida di Nacon Studio Milan, hanno sviluppato questo nuovo videogioco con l'intenzione di mettere alla prova gli appassionati del genere, forti dell'esperienza e del successo maturati con Rims Racing (qui la recensione di Rims Racing) e con l'apporto di uno dei protagonisti del Trophy, il pilota Davey Todd. Realismo, fedeltà e cura per i dettagli sono le caratteristiche chiave di TT Isle of Man - Ride on the Edge 3. Lo abbiamo provato e siamo pronti a raccontarvi come rimanere a cavallo di una vera moto virtuale, buona lettura!

Un tributo alla competizione

Come abbiamo accennato in apertura, il nuovo capitolo della serie è stato sviluppato in collaborazione con i piloti professionisti che hanno partecipato alla competizione. Vedere giocare Davey Todd, terzo classificato dell'anno scorso, e paragonare la sua sessione a quella dei comuni mortali fornisce subito un'idea del realismo alla base della produzione.



TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 è un inno al motociclismo, e gli oltre 200 Km di strade che porta in dote sono un vero e proprio tributo allo Snaefell Mountain Course e all'isola di Man in generale: il governo locale ha infatti contribuito alla realizzazione degli ambienti di gioco. Per approcciarsi all'esperienza occorre aver ben chiaro cosa significhi guidare una moto e in questo senso le strade dell'isola vengono in nostro soccorso.

La struttura "open road" permette infatti di girare liberamente sul circuito principale, mappato fedelmente, e sulle strade secondarie dell'isola, consentendoci di affinare le nostre abilità e di prendere confidenza non solo con il sistema di guida ma anche con le diverse caratteristiche delle moto: livree, scuderie e piloti sono stati riprodotti fedelmente su licenza. Esplorare l'ampia zona apre le porte a una importante possibilità.



Lungo i vari percorsi ci sono infatti dei punti di interesse posizionati in luoghi chiave, che forniscono informazioni utili sulla competizione, così da permettere anche ai novelli motociclisti di approfondire le proprie conoscenze sulla gara e sulla location.



Fabio Respighi, Head of Design di Nacon Studio Milan e Raceward, ha sottolineato come il team abbia cercato di ricreare l'intera esperienza provata dai protagonisti del Tourist Trophy, che non si limita alle qualifiche e alla gara ma inizia molto prima, con lo studio del tracciato.

Come si guida una moto

Se avete di idea di salire in sella a una delle moto selezionabili in TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 con lo stesso fare di un racing game forte di semplificazioni, sappiate che restare in piedi sarà un'impresa ardua.



La gestione della fisica rispetto ai precedenti capitoli è stata completamente ripensata e porta in dote un approccio inedito, che ha fatto affidamento sui tanti feedback arrivati dalla community di Rims Racing con l'obbiettivo di ricreare l'esperienza del Tourist Trophy ponendo una particolare attenzione sulle sensazioni trasmesse dalla moto: pieghe, staccate e ripartenze, tutto risponde alla fisica realistica, tanto che scegliere tra una Honda e una Triumph cambia completamente l'esperienza di gioco.

Il titolo di RaceWard è un osso duro e per giocarlo in maniera adeguata serve pratica: abbiamo passato metà della prova a raccogliere i nostri resti sull'asfalto ma, curva dopo curva, imparando a conoscere la moto e i tracciati, le cose sono decisamente migliorate. "Sentire" il mezzo a due ruote è fondamentale per gareggiare a dovere, e riteniamo che gli addetti ai lavori siano riusciti a trasmettere con efficacia le sensazioni generate dallo sfrecciare con dei bolidi in questi contesti. A momenti, ci è sembrato quasi di percepire la fatica con cui i veri piloti tengono in pista le loro moto.



La curva di apprendimento può essere addolcita modificando le impostazioni dedicate al realismo, ma non cadete inganno: il livello di sfida resta comunque elevato. La stagione, che può essere affrontata contemporaneamente nella categoria Supersport e Superbike, pone i giocatori di fronte a diverse gare di preparazione, con tanto di prove libere e qualifiche, fino alla vera e propria competizione ufficiale.

I circuiti in campo sono 8, mentre i tracciati (e cioè le porzioni delle piste) sono 32. Non mancano poi una serie di attività collaterali che, oltre ad affinare le nostre abilità, ci consentono di prendere una pausa dalla tensione della gara. Le corse a tempo e i duelli con altri piloti che si trovano sull'isola permettono di guadagnare Punti Upgrade con cui potenziare le moto negli appositi box.



Per quanto concerne il sistema di progressione, ogni componente della moto può essere migliorata su una scala da 1 a 5 e ovviamente accrescere i livelli di ciascun comparto permetterà di incrementare le prestazioni del mezzo. Attenzione però, sbilanciare troppo la nostra due ruote può portare a qualche inconveniente e tutti i parametri devono essere gestiti con equilibrio.

Gli sviluppatori hanno inoltre promesso un aggiornamento di tutti i piloti, le livree e le moto presenti una volta terminato l'evento di quest'anno, così da riflettere coerentemente il panorama competitivo. Piccola chicca: sarà possibile sfrecciare tra le strade di Man con una speciale livrea che celebra le imprese di John McGuinness, pilota che ha vinto per ben 23 volte il Tourist Trophy.

Mano agli attrezzi

Dal punto di vista tecnico TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 sembra vivere di alti e bassi: la cura maniacale posta nella riproduzione dei tracciati non è sempre accompagnata dallo stesso livello di qualità grafica.

La sensazione di velocità viene restituita al meglio, in ogni frangente, grazie a un frame rate sembratoci sempre stabile e sostenuto, in particolare una volta attivata la visuale in prima persona (che di certo è tanto spettacolare quanto difficile da padroneggiare). I particolari delle moto sono stati riportati in game con un buon livello di dettaglio ma l'impatto scenico delle ambientazioni non raggiunge le vette appena descritte, e anzi soprattutto da fermi le differenze tra mezzo e scenari si fanno vistose. Chiaramente, viste anche le esigenze della produzione, si tratta di spigoli non di certo significativi, che tra l'altro andranno analizzati in maniera più approfondita in sede di recensione.