Two Point Hospital: provato l'erede spirituale di Theme Hospital

Quella che leggerete a breve non è solo un'anteprima, è una piccola storia d'amore di lunga data, e come ogni storia d'amore comincia con un breve aneddoto al profumo di nostalgia. Ebbene, c'è stato un periodo nella mia lunga vita di giocatore, più o meno attorno al magico biennio 96-97, in cui la mia profonda fede nel PC gaming venne meno, ed è proprio per questo che all'epoca del primo Theme Hospital "schivai il colpo". A quei tempi, la mia postazione domestica preferita si spostò temporaneamente dalla scrivania del Pentium II, luogo nobile e solitario, al ben più comodo e affollato divano. Lo so, per un fondamentalista della master race è una bella macchia sul curriculum, ma dovete cercare di capirmi: ero tutto preso dall'entusiasmo di quella nuova generazione di platform scintillanti da vivere rigorosamente in compagnia, quelli che "una vita per uno fino al gameover e poi giù al bar", nonché dal primo, grande scontro frontale con il Giappone e i suoi JRPG-divorapomeriggi, potete biasimarmi?

Ad ogni modo, stavo quasi per perdermi il gioco della vita, uno dei simulatori più geniali e senza dubbio azzeccati della storia del nostro medium, sennonché, per qualche oscura ragione, me lo ritrovai comunque di fronte qualche anno dopo, sotto forma di uno strampalato porting su Playstation. Superato il breve disagio iniziale, dovuto principalmente al mal-di-joypad, restò soltanto l'amore, ed anche un'infinità di ore passate a scrostare il vomito dei pazienti dai pavimenti del mio ospedale virtuale. Seriamente: ricordo alla perfezione un'infinità di titoli simili, magari anche ben più complessi e cervellotici, ma nessuno di questi mi lascia il sorriso stampato in faccia come il vecchio Theme Hospital. Questo perché Bullfrog aveva creato un gioiello inestimabile; un gestionale profondo e stratificato, delizioso da guardare e, soprattutto, divertente oltre ogni misura allora contemplabile. E poi diciamocelo: l'idea del setting ospedaliero, per giunta raccontato con quella vena comica lì, era (ed è ancora) davvero fuori scala. Theme Hospital fu un successo meritatissimo, capace di radicarsi nella memoria anche dei meno devoti al genere, e negli anni a venire è stato reiterato, clonato, declinato, ma certamente mai più eguagliato.

Titoli così rappresentano un vero patrimonio, racchiudono in sé un'identità unica, ed è proprio per questo che non si lasciano maneggiare da chiunque. E allora, più di vent'anni dopo, a tentare la delicata impresa sono proprio gli sviluppatori originali, ora riuniti sotto il nome di Two Point Studios, mentre a pubblicarli ci pensa SEGA. A capo dell'operazione ci sono leggende come Mark Webley e Gary Carr, seguiti da un "commando" scelto di veterani ex-Lionhead ed ex-Bullfrog, ma anche da giovani provenienti da Rare e Creative Assembly. insomma, gente che oltre alla recente saga di Fables, ha lavorato su capolavori indimenticabili come Theme Park, Populous, Black & White, The Movies, Startopia e così via. Un piccolo team, estremamente motivato, che ci propone il vero successore dello storico simulatore di ospedali: Two Point Hospital. C'è stata un'ottima accoglienza dopo l'annuncio ufficiale di gennaio, ma ultimamente gli aggiornamenti sullo stato dei lavori latitavano, e noi di Everyeye.it non stavamo più nella pelle (soprattutto il sottoscritto). Come spesso accade, proprio quando la fede comincia a vacillare, ecco che finalmente arriva l'invito. E così, in barba ai festeggiamenti del primo maggio, la settimana scorsa siamo volati a Londra per ricevere la benedizione degli sviluppatori e per toccare con mano il primo codice alpha del titolo, ovviamente con i guanti di lattice, s'intende...

Doc, ho la testa gonfia

Chi lo conosce non ha bisogno di presentazioni, ma siccome sono passati più di vent'anni un piccolo preambolo introduttivo ci sembra quantomeno doveroso. Theme Hospital era una simulazione gestionale, di quelle che andavano tantissimo negli anni novanta, con tanto di visuale 2D isometrica, menu contorti e un'interfaccia diametralmente opposta al concetto di user friendly. Ci veniva dato in gestione un ospedale vuoto, sostanzialmente rappresentato da quattro mura, e il nostro scopo era quello di cavarne fuori una macchina cura-pazienti ben oliata ed efficiente, partendo dalla reception fino ad arrivare al Tricorestauro e alla vasca gelatinosa. Bisognava gestire gli spazi fisici, il personale e le risorse, e allo stesso tempo cercare di diagnosticare (e idealmente curare) una lunga lista di strambe malattie del tutto inventate. Oltre ad essere caratterizzato da un gameplay profondo e sempre stimolante, l'intero concept era avvalorato da uno stile comico inconfondibile, capace di mescolare il non sense di matrice anglosassone con una punta di cinismo e black humor, il tutto realizzato con un design grafico simpaticissimo oramai divenuto leggenda.

Quanto detto funzionava alla grande, ma al sequel spetta il compito di trasporre simili dinamiche in salsa moderna: perciò, non appena ho avuto l'occasione, ho chiesto a Carr e Webley qual era l'obiettivo che si erano prefissati con questo seguito, e soprattutto quali differenze/innovazioni dovevo aspettarmi. La risposta è stata esattamente quella che volevo sentirmi dire: "volevamo potenziare il titolo in tutti i suoi campi, e per farlo bisognava ampliarne le possibilità, partendo da un semplice aumento delle variabili fino ad arrivare all'IA, ovviamente, senza mai trascurare l'accessibilità del gameplay". Sembra semplice, eppure, quando si tratta di gestionali non lo è affatto, perché in un attimo rischi di ritrovarti per le mani un titolo macchinoso e complesso nel modo sbagliato.

Quello che invece ho amato del nuovo Two Point Hospital, nelle circa tre ore che ho passato in sua compagnia, è proprio l'enorme lavoro di pulizia e calibrazione svolto dal team di sviluppo, che è riuscito a renderlo incredibilmente accessibile, senza per questo snaturare l'essenza del titolo originale. Si tratta dunque dell'ennesimo caso di "bigger & better"? Probabile, sta di fatto che per ora funziona eccome...

Come Bob Kelso

Il primo impatto è stato ottimo sotto tutti i punti di vista, a partire dalla nuova veste grafica 3D (made in Unity 5), che riesce a tramandare perfettamente lo spirito del vecchio Theme Hospital, mantenendo semplicità e freschezza come tratti distintivi e fregiandosi inoltre di un set di animazioni davvero squisito.

Gli occhi del cuoreLa vita in clinica non è semplice: mummie raccomandate in giro per le corsie, tresche fra infermieri, chirurghi scontenti con manie di grandezza che ti piantano nel bel mezzo di un'operazione a cuore aperto. Insomma, alle volte un direttore d'ospedale potrebbe anche aver bisogno di una pausa, di staccare la spina e di prendersi una meritata settimana di ferie alle Maldive, no? No. Neanche per sogno. In Two Point Hospital non avrete tregua, perché gli sviluppatori hanno inserito una quantità enorme di variabili, di nuove funzioni, e soprattutto una valanga malattie inedite assurde pensate appositamente per darvi un bel po' di filo da torcere. Però ammettiamolo: è esattamente questo che volevamo. Combinazioni improbabili, situazioni igieniche al limite e un'intera enciclopedia medica da scoprire. A proposito di malanni, incrociando i dati del nostro hands-on e le interviste agli sviluppatori, sembra proprio che il numero delle patologie sarà piuttosto consistente, e da quello che abbiamo visto il quantitativo di fantasia anche questa volta non manca. Lampadine al posto della testa, licantropia, bidimensionalità pixellata, alienite, zombite, arti rotti, braccia incastrate in oggetti improbabili, morbo del logorroico, morbo del mimo, cubismo (con il paziente che sembra proprio un Picasso) e molti, moltissimi altri ancora. Sappiamo anche che alcuni vecchi disturbi ritorneranno, e, cosa ancora più importante, sappiamo che gli sviluppatori hanno tutta l'intenzione di supportare il gioco aggiungendo costantemente altri contenuti. Insomma, se la medicina fa per voi, preparatevi ad un lungo internato...

Ritornano ovviamente i modelli buffi e stilizzati (che ricordano molto quelli di Wallace & Gromit), le emozioni dei personaggi rappresentate tramite i balloon dei fumetti, e tante altre piccole chicche e dettagli che vi faranno innamorare del gioco in appena una manciata di minuti: garantito. Spostandosi sul fronte del "macro-gameplay", invece, si intuiscono sin dai primi momenti le due anime del titolo, che sembrano coesistere in perfetta simbiosi fra loro: una più immediata, leggera ed amichevole, e un'altra più articolata e densa, ben nascosta sotto la superficie, che siamo sicuri di non aver nemmeno scalfito. La difficoltà in sé andrà indagata in un secondo momento: per ora sappiamo soltanto che esiste una campagna principale con progressione lineare, che però prevede anche una possibilità di "backtracking" non obbligatorio. Nella fattispecie, avanzeremo per livelli, sbloccando nuove aree tematiche, nuove sfide e soprattutto nuove tecnologie che ci permetteranno di completare quadri sempre più difficili. In qualsiasi momento potremo però tornare alla maxi-mappa di gioco, selezionare missioni precedenti, riprenderle e rigiocarle in maniere diversa grazie alle risorse accumulate. Non è chiaro quasi saranno i vantaggi di tale pratica, quello che è certo, invece, è che le aree in cui ci sposteremo nell'arco della campagna saranno ben diversificate, e ciò avrà un impatto diretto sul gameplay, che si tratti di una zona eccessivamente calda/fredda (che renderà obbligatoria la costruzione di impianti di aria condizionata) o della prossimità dell'ospedale ad una centrale nucleare (o ad un circo, e qui i veterani avranno già intuito l'antifona).

Tutti quei comandi una volta complessi, d'altra parte, sono divenuti molto intuitivi, e i tempi di apprendimento delle meccaniche sembrano magnificamente bilanciati, almeno per ora. Di sicuro il lavoro svolto sull'interfaccia grafica è eccellente, adesso sempre leggibile, piacevole e - ancora più importante - veloce. La quantità degli elementi su schermo è contenuta ed essenziale, e la loro disposizione di dimostra efficiente. Stanze, oggetti e personale da assumere (in questo caso Dottori, infermieri, assistenti e inservienti): sono queste le tre maxi-categorie con le quali costruire e allestire gli spazi dell'ospedale; tutto è gestibile tramite pratici menu a tendina, e il numero di oggetti da comprare per arredare i locali sembra già essere parecchio promettente.

Ci sono anche le schede dei singoli individui, dove potremo monitorare attivamente i loro bisogni, le abilità specifiche, le relazioni, i compensi ed anche la funzione addestramento/specializzazione (purtroppo preclusa in questa fase). Ben Hymers, Technical Director di Two Point, ci ha inoltre confessato che una gran parte dello sforzo produttivo è stata dedicata allo sviluppo dell'IA e in particolare all'intreccio delle interazioni fra i personaggi, e che questa particolare dinamica aggiungerà all'opera un inedito livello di profondità.

Pare che addirittura molti atteggiamenti, tratti ed emozioni saranno riconoscibili visibilmente sui singoli NPC, caratterizzandoli ancor di più nel dettaglio, creando una vera e propria personalità per ognuno di loro. Tutto ciò non può che farci un gran piacere, ma in ospedale si sa, bisogna anche sapersi concentrare sui freddi numeri. Per tutti gli amanti dello stato patrimoniale, infatti, non poteva mancare anche una ricca sezione dedicata alle "finanze da istogramma", con tre schede approfondite in cui analizzare fin nei minimi dettagli ogni singola spesa o profitto che sia, ove potremo ritoccare -spietatamente- il nostro prezzario, dai servizi fino alle vending machine e i cabinati, e perfino un ulteriore modulo per richiedere donazioni e prestiti ancora tutto da scoprire. Per concludere il tour di presentazione, aggiungiamo che nella parte in basso a destra dello schermo c'è un altro piccolo hud contenente il nostro denaro, la reputazione, gli obiettivi attivi, il calendario ed anche i controlli per velocizzare il tempo nella remota possibilità che abbiate tutto fin troppo sotto controllo.