Ufo Robot Goldrake è dedicato ai fan e ha un doppiaggio sensazionale

È innegabile che il Goldrake di Endroad, con il patrocinio di Microids, sia rivolto interamente ai fan dell'opera di Go Nagai. Non che ci sia nulla di male, sia chiaro, basta esserne consapevoli. Un gioco d'azione ludicamente molto semplice, pensato anzitutto come un beat'em up vecchio stile con qualche innesto da shoot'em up. A sorreggere il tutto? Tanto, tantissimo fanservice, di quello intelligente però, concepito con cura e amore un po' nostalgico. Un esempio? L'attenzione rivolta al pubblico italiano. Gli autori sanno benissimo che qui in Italia Ufo Robot è molto amato, soprattutto da quei giocatori con qualche annetto sulle spalle, ed è per questo che è stata pensata per il nostro mercato una localizzazione semplicemente strepitosa.

Quando il doppiaggio in italiano è un'arte

Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei Lupi parte dalle basi, e racconta il primo arco narrativo della serie, quello che vede Actarus intento a fronteggiare Hydargos, lungo un'avventura che, a detta degli autori, dovrebbe durare tra le 10 e le 12 ore, a seconda di quanto tempo gli utenti decideranno di impiegare nell'ottenimento di tutte le risorse necessarie agli upgrade del Robottone (che comprendono, com'è ovvio, le mosse speciali più iconiche, dall'Alabarda Spaziale al Maglio Perforante, passando per il Tuono Spaziale).

A quanto pare, alcune materie prime saranno reperibili negli stage solo al raggiungimento di un dato livello di potere: questo significa, insomma, che per massimizzare le doti di Goldrake sarà necessario tornare nelle aree già affrontate dopo essere diventati più forti, così da ottenere le risorse più rare. Un incentivo concreto alla rigiocabilità o un pigro allungamento del brodo? L'impressione inziale propende per la seconda opzione, ma meglio non sbilanciarsi, per ora.

Tornando alla trama, ciò che rende veramente accattivante la storia de Il Banchetto dei Lupi è il modo in cui viene narrata: il team ha utilizzato filmati realizzati con artwork davvero eccellenti, disegnati con l'aiuto e la supervisione di Philippe Dessoly, illustratore ufficiale di Goldrake, e capaci pertanto di garantire una impressionante fedeltà al materiale originale. I fan andranno in visibilio. Ancor più quelli italiani, i quali troveranno un doppiaggio che, dalla demo, ci è parso stupefacente: il timbro vocale e la recitazione sono stati modulati per assomigliare il più possibile a quelli della serie animata degli anni '70, con quell'enfasi teatrale e vintage che, siamo pronti a scommettere, manderà gli appassionati in brodo di giuggiole.

Un gioco, tre stili di gameplay

Sono tre le anime ludiche che caratterizzano il Banchetto dei Lupi. La prima - quella che ha dato inizio alla demo - consiste in una sorta di sparatutto 3D in cui piloteremo lo Spazer, seguendo un percorso piuttosto lineare nel quale eliminare qualunque oggetto ostile lungo il nostro cammino, a suon di proiettili e attacchi multipli, da sfruttare previa ricarica.

L'altra fase - accennata in apertura - trasforma il gioco in uno shoot'em up rétro (con visuale dall'alto) in compagnia di Alcor: in questi frangenti, come il genere insegna, dovremo abbattere le navicelle nemiche premurandoci di schivare i loro assalti con capriole laterali che ci garantiranno qualche frame di invulnerabilità. La parte principale dell'esperienza, quella che - stando alle parole di Microids - ne comporrà il 70% del totale, ci metterà al controllo di Goldrake in un beat'em up tridimensionale, ambientato in mappe dalle dimensioni assai ridotte. Avremo a disposizione sia un classicissimo attacco leggero, sia un colpo pesante con l'ascia, e ci toccherà, in soldoni, liberarci di ogni minaccia, sfruttando tutte le doti in nostro possesso. Per movimentare le cose, Endroad ha dotato i nemici di specifiche resistenze: per abbattere le loro difese, dovremo quindi colpirli con tecniche adatte, segnalate da apposite icone sulle loro teste. A volte saremo costretti a usare il raggio antigravità, altre volte l'ascia, e così via: solo dopo averli resi vulnerabili potremo massacrarli a suon di pugni (rotanti, possibilmente!). Non sarà possibile parare direttamente i colpi, ma una schivata, eseguita al punto giusto, ci permetterà di mettere a segno un contrattacco di quelli potenti.

Le dinamiche dello scontro, basato com'è sull'uso di determinati poteri per scardinare le protezioni nemiche, sulle schivate e sulle combo, si ripetono in egual modo sia per gli avversari "standard", sia per i boss, come Game Game, che abbiamo affrontato nella demo. La versione di prova ci ha messo dinanzi a duelli estremamente basilari, di facilissima gestione. C'è da dire però che per l'occasione il team aveva attivato tutte le abilità sbloccabili di Goldrake, per dare un'idea ai giocatori delle potenzialità del Robottone.

Questo significa che nel gioco finale le battaglie non dovrebbero risultare così poco stimolanti, perché alcuni talenti, nella porzione da noi testata, non saranno ancora attivi. A prescindere dal grado di sfida, bisogna comunque accettare che Il Banchetto dei Lupi sia un gioco volutamente di semplice approccio, con meccaniche ludiche che non vanno alla ricerca di estrema originalità o di chissà quale innovazione. Per i fan più indefessi probabilmente basterà: ricordiamo d'altronde qual è il target di riferimento di un prodotto di tal risma, espressamente pensato per fornire un'avventura asciutta e scorrevole a un pubblico che Goldrake lo ama alla follia. Se questa semplicità si rivelerà soltanto furbo un paravento per la banalità, lo scopriremo il 14 novembre. Per ora, già solo l'impegno riposto nel ricreare l'effetto nostalgia vale il beneficio del dubbio.