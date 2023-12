Ultros: l'eccentrico metroidvania psichedelico con i pixel sotto acido

Nei panni di una misteriosa viandante, ci muoviamo tra i cunicoli del Sarcophagus, imponente utero cosmico contenente l'entità demoniaca conosciuta col nome di ULTROS. Una premessa tanto unica quanto la direzione artistica del gioco, fatta di colori ipersaturi, forme bizzarre e suoni stranianti. L'opera di Hadoque - in uscita nel 2024 - ci trasporta in un mondo alieno dominato da forze oscure e inesplicabili (a proposito di mondi alieni, qui la recensione di Cocoon).

Pixel sotto acidi

Nel caso di ULTROS, è impossibile non partire dall'ambientazione che fa da sfondo al racconto: un ricettacolo di camere, sentieri e marchingegni le cui forme aliene sfidano la nostra comprensione, facendoci sentire come formiche davanti a un buco nero.



Le sensazioni dominanti sono lo spaesamento e lo straniamento: esattamente come la protagonista, ci troviamo confinati in un luogo insolito ma al contempo familiare, strutturato alla stregua di un organismo vivente (a proposito di esperienze stranianti, qui la nostra prova di Dredge). Quali siano le forze e le leggi che sorreggono questo mondo non ci è dato saperlo, ma una cosa è certa: l'art style di ULTROS - curato dal rinomato illustratore svedese El Huervo - si sposa bene con le ambizioni narrative dello studio francese.

Ed è proprio la struttura narrativa il vero punto interrogativo dell'opera: nel corso del nostro provato non siamo riusciti a delineare un racconto ben definito, arrivando al termine della demo con più domande che risposte. Chi siamo? Da dove veniamo? Cosa stiamo facendo? Ma soprattutto: perché lo stiamo facendo? I dialoghi coi personaggi - anch'essi enigmatici - fanno spesso riferimento a fatti, cose e persone di cui non siamo a conoscenza, impedendoci di cogliere il senso generale del racconto. La domanda che ci poniamo è la seguente: riuscirà ULTROS a trovare un buon equilibrio tra ermetismo e sostanza?

Dentro il loop

Volendo ridurre la struttura ludica all'osso, ci troviamo di fronte a un metroidvania con elementi roguelite: abbiamo una mappa composta da scorciatoie e hub centrali che si diramano in più direzioni, che ci consentono di raggiungere il medesimo luogo sfruttando strade alternative. Alcune di queste saranno percorribili solo dopo aver ottenuto abilità speciali come il doppio salto - acquisibile nel corso dei vari loop che strutturano l'avventura - mentre altre sfruttando dei semi speciali che faranno sbocciare piante in grado di fare breccia nel terreno, creando così nuovi percorsi.

In cosa consistono, in breve, questi loop? All'inizio di ogni sessione, ci verrà chiesto di "eliminare" degli esseri intrappolati in delle incubatrici, venendo poi fagocitati da una specie di buco nero generato da ULTROS. Ogni loop elimina l'equipaggiamento ottenuto - come la spada e il congegno che ci permette di effettuare il doppio salto - spingendoci a fasi di backtracking nel tentativo di recuperare quanto perso.



Avremo, però, la possibilità di bloccare alcuni potenziamenti - come l'attacco in salto - grazie a dei consumabili speciali che troveremo nascosti nel mondo di gioco. Durante la prova, siamo riusciti a trovarne abbastanza da fissare i potenziamenti più utili, percependo un buon senso di progressione. L'albero dei potenziamenti ha una struttura a stella, ciò significa che dovremo riflettere bene su quale ramo investire tempo e risorse: attacco, difesa, agilità e così via.

La possibilità di rendere permanenti alcuni potenziamenti nel corso dei loop può dar vita a build ibride che, se ben implementate, possono aggiungere ulteriore profondità alle meccaniche di gioco: un aspetto che nella versione finale dovrà essere valutato attentamente. I pochi potenziamenti a nostra disposizione ci sono sembrati tutti più o meno funzionali: pur non stravolgendo le meccaniche di gioco, il loro utilizzo ha aumentato la varietà complessiva del gameplay, permettendoci di utilizzare un set di combo che ha reso i combattimenti dinamici e divertenti. Il combat system è semplice e intuitivo: c'è un tasto dedicato all'attacco e uno alla schivata. Ciò che fa la differenza tra la vita e la morte è la prontezza dei nostri riflessi, complice un damage system punitivo che porta spesso al game over. Durante gli scontri sarà utile studiare i movimenti dei nemici, così da schivare i loro attacchi e scivolargli alle spalle per sferrare una combo letale. Più la combo sarà stratificata per varietà ed esecuzione, più i drop dei nemici avranno valore: potremo cibarci dei resti dei nostri avversari, che ci permetteranno di recuperare salute o di aumentare il valore di alcune statistiche.



Una volta compresa la costruzione degli scontri, ULTROS appare come un titolo tutto sommato accessibile, senza mai sacrificare quel pizzico di sfida che contraddistingue gli esponenti del genere. Resta da vedere come verrà gestita la curva della difficoltà, soprattutto nelle boss fight, che ci sono apparse troppo semplici sia per sviluppo che per struttura, seppur belle da vedere.