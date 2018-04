Underworld Ascendant: provato l'erede spirituale di Ultima Underworld

Tante volte vi abbiamo parlato dell'effetto benefico che il mercato indie ha avuto sui processi produttivi e creativi adottati dall'industria videoludica; troppe poche volte, tuttavia, ci siamo fermati a valutare il ruolo che questo sottobosco ha rappresentato per alcune delle più brillanti menti creative del settore. Alcune di queste, logorate dalle soffocanti necessità - produttive, creative e, soprattutto, economiche - impostegli dal mercato odierno, hanno scoperto proprio nell'indipendenza una placida oasi evasiva: un luogo dove poter tornare a lavorare con passione su alcuni progetti un po' più contenuti e intimi, riabbracciando quell'antico amore che li aveva ispirati agli esordi delle loro carriere.

Fa parte di questo gruppo di celebrità in cerca di pace per i propri sensi anche il team di OtherSide Entertainment, composto da alcuni sviluppatori provenienti dagli indimenticabili Looking Glass Studios (autori di capolavori del calibro di System Shock e Thief: The Dark Project) e da altri collaboratori che hanno avuto modo di lavorare su titoli come Gone Home, Tacoma e Fallout 4. Questo dream team di appena 15 veterani, tra cui figura nientepopodimeno che Warren Spector (padre di Deus Ex e del sopracitato System Shock), si trova al momento impegnato nella realizzazione di Underworld Ascendant, erede spirituale del leggendario Ultima Underworld: The Stygian Abyss, titolo che, tra le altre cose, ha ispirato la nascita del genere degli "immersive sim". Noi lo abbiamo provato in una build estremamente preliminare presso gli uffici di Halifax, a Milano. Eccovi le nostre impressioni.

Viaggio negli abissi

Underworld Ascendant, un po' come il suo grande progenitore, sarà un dungeon crawler, dove al giocatore verrà concessa tantissima libertà su come approcciare le insidie nascoste nel suo labirintico mondo di gioco, lo Stygian Abyss.

La demo che abbiamo avuto modo di testare era di una build pre-Alpha leggermente modificata e migliorata rispetto a quella già mostrata lo scorso anno al Pax East di Boston, perciò non ancora completamente rappresentativa del titolo che ci troveremo di fronte al lancio, che al momento è previsto per la seconda metà del 2018. Tuttavia, al netto di una leggera "vuotezza" delle ambientazioni e di qualche fisiologico bug nell'interfaccia e nell'intelligenza artificiale (i nemici per esempio non erano ancora stati "compilati" e bilanciati), siamo comunque riusciti a percepire il carattere e la filosofia fondante che permeano l'opera.

Stiamo parlando di un titolo che può essere tranquillamente ascritto in quella particolare categoria che gli anglofoni chiamano "unboxed gameplay", ovvero quel tipo di esperienze dove al giocatore vengono forniti fin da subito diversi strumenti e poteri, ma dove le regole d'approccio, specialmente quelle relative all'interazione ambientale, sono talmente labili da potere essere interpretate a piacimento, sfruttando il proprio ingegno e il proprio intuito per superare gli ostacoli, i puzzle e i nemici.

Proprio per favorire questa libertà interpretativa, pur avendo una chiara cornice ruolistica, Underworld Ascendant non ci darà modo di scegliere una classe preconfezionata, bensì dovremo costruirci da soli il nostro profilo, plasmando progressivamente la crescita del nostro personaggio in base alle nostre esigenze. Per farci largo tra i diversi livelli di gioco, infatti, potremo ricorrere a un approccio più ragionato oppure a uno più action, potendo sfruttare diverse soluzioni basate sullo stealth, sulla magia e sul combattimento corpo a corpo.

Il primo livello che abbiamo affrontato è stato definito dallo stesso Warren Spector come un "untraininig level", ovvero come una sezione tutorial creata appositamente per fare perdere al giocatore tutti i suoi preconcetti e le sue abitudini relativamente all'interazione ambientale e all'approccio ludico, concetti che ovviamente si è costruito in anni e anni di titoli molto guidati e poco basati sulla sperimentazione.

Fin dai primi passi nell'oscuro dungeon, guidati dalla voce dallo spirito mistico Cabirus (doppiato dallo stesso attore, Stephen Russell, che ha dato voce a Garrett in Thief, Nick Valentine in Fallout e Corvo in Dishonored), ci siamo effettivamente accorti di come il gioco offra (e mascheri efficacemente) diverse possibilità per riuscire a superare ogni singola stanza.

A bloccarci la strada, per esempio, possiamo trovare alcune porte di legno: queste possono essere naturalmente aperte nella maniera più classica (se non sono bloccate), oppure si possono semplicemente sfondare a pugni o distruggere collocandogli vicino un oggetto infuocato. Altre volte, nel tentativo di celarci allo sguardo di alcune guardie scheletriche, possiamo - come in Thief - utilizzare delle frecce d'acqua per spegnere le torce presenti in una stanza, così da sfruttare le zone d'ombra per avanzare indisturbati o per abbattere in tutta tranquillità un nemico alla volta.



Ma non è finita qui: in Underworld Ascendant a rivestire un ruolo di assoluta protagonista è la fisica, che, sebbene ci troviamo all'intorno di un mondo fantasy con creature mitologiche e magie, è stata pensata secondo le leggi reali.

Ogni oggetto, infatti, può essere sollevato e manipolato, potendolo persino lanciare (se il suo peso non è eccessivo) per distrarre le guardie o per attivare dei meccanismi apparentemente irraggiungibili (come le leve che sbloccano le inferiate di metallo). In alcuni casi è anche possibile utilizzare delle casse per attivare delle classiche piastre a pressione, far crollare dei lampadari sulla testa dei nemici, oppure sfruttare del collante per sabotare alcune trappole.

Anche la magia occupa un ruolo preponderante nell'esperienza di gioco. Durante l'avanzamento, infatti, è possibile recuperare delle bacchette, ognuna delle quali è stata infusa con un incantesimo particolare. Nella nostra run, per esempio, ne abbiamo trovata una in grado di applicare per pochi secondi un effetto di stasi su qualsiasi oggetto, che abbiamo potuto sfruttare in diverse occasioni, come per bloccare un congegno rotante che ci impediva di proseguire oppure per crearci una piccola piattaforma sospesa con delle casse.

Stando inoltre a quanto osservato in alcune schermate ancora provvisorie presenti nel menu di gioco, dovrebbe persino esistere, come in Ultima Underworld, tutta una componente ludica legata alla creazione di nuovi incantesimi speciali, tramite la combinazione di alcuni manufatti magici recuperabili durante la progressione; ma si tratta, purtroppo, di un aspetto che potremo sondare più a fondo solamente in una build più completa.

In generale, comunque, complice anche la mancanza di un'IA scriptata, ci è parso abbastanza evidente di come l'approccio più furtivo e ragionato fosse, come accade solitamente nella stragrande maggioranza degli immersive sim, quello potenzialmente in grado di regalare le migliori soddisfazioni.

Per coloro che, tuttavia, volessero affrontare il titolo a spron battuto, senza inutili indugi, viene naturalmente offerta la possibilità di entrare in possesso di diverse armi (tra cui spade, archi e persino le ossa recuperate dagli scheletri) e di affrontare le situazioni più pericolose come se si trovasse in un canonico action in prima persona.

Nel caso in cui dovessimo morire, saremo costretti a ricominciare il livello dal principio, a meno che non saremo entrati in possesso di uno speciale virgulto magico, che potrà essere piantato ovunque in modo da funzionare come un vero e proprio punto di respawn. In ogni caso, alla morte tutto l'equipaggiamento raccolto non andrà perduto, e nemmeno si resetteranno tutte le interazioni che avremo effettuato con l'ambiente.

Completato finalmente un livello, ci verrà fornito un breve resoconto sulle nostre statistiche, tra cui figura il tempo impiegato (e quello previsto) e alcune barre colorate che riassumono con diverse proporzioni i differenti stili di gioco che abbiamo adottato (Combat, Stealth, Magic, Enviroment).

Concludiamo la nostra disamina confermandovi che il team è anche al lavoro per realizzare una componente narrativa che affianchi e arricchisca l'incedere ludico. Questa, a detta degli sviluppatori, sarà particolarmente old school nelle tematiche e nello sviluppo, reagendo in maniera interessante ed efficace alle nostre scelte. Resta comunque anch'esso un aspetto ancora tutto da esplorare, di cui cercheremo di parlarvi più a fondo nel prossimo appuntamento con il titolo.