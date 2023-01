Undisputed: la boxe non è mai stata così realistica

I giochi pugilistici sono spesso molto difficili da inquadrare. A volte spingono oltremodo l'acceleratore della simulazione e si allontanano dai picchiaduro, che d'altra parte sono caratterizzati da un forte piglio arcade. È curioso notare come a ispirare il concetto di picchiaduro sia stata proprio la boxe, assieme alle arti marziali. Uno dei primi titoli fortemente connessi al genere di cui sopra è stato proprio un titolo dedicato alla nobile arte, l'arcaico Heavyweight Champ del 1976 (per approfondire, qui lo speciale sulla storia dei picchiaduro).



Il videogame pugilistico, a partire da lì, si è sviluppato in due direzioni: il filone arcade, che per massimo esponente ha avuto Punch Out, e quello simulativo, che ha per portabandiera la blasonata serie Fight Night di EA Sports. Proprio a quest'ultima si ispira Undisputed, che ne costituisce una sorta di seguito spirituale. Abbiamo indossato i guantoni per provare in anteprima una versione non definitiva del gioco, e siamo pronti a raccontarvi le nostre prime impressioni.

Fuori i secondi

Il titolo si apre immediatamente con una modalità tutorial semplice ed efficace. Le somiglianze con la serie Fight Night non hanno tardato a manifestarsi: ai tasti frontali (o all'analogico destro) sarà deputata la gestione del tipo di pugno dei combattenti, mentre i dorsali permetteranno di definire con precisione la zona del corpo che si andrà a colpire o l'intensità dell'attacco.

Combinando questi due aspetti del combat system ci sarà possibile affrontare l'avversario decidendo con estrema facilità l'area da bersagliare e la forza con cui tentare di danneggiarla. Dopo aver scelto se eseguire un jab, un montante o un diretto, saremo chiamati a capire se sferrare la mossa più in basso o con più violenza tramite i tasti L1 o R1.



Facciamo un esempio pratico: abbiamo bisogno di raggiungere il costato dell'avversario con un montante di media intensità. Per ottenere il pugno desiderato, ci toccherà premere il pulsante dell'attacco previsto unitamente a quello per abbassare il baricentro dei colpi. Per intenderci, se volessimo direzionare il montante al volto dovremmo semplicemente lasciar perdere il secondo comando. A questo bisogna aggiungere la possibilità di effettuare lo stesso tipo di offensiva avanzando o indietreggiando, grazie alla levetta analogica sinistra.

Il sistema è macchinoso solo in apparenza e una volta compreso ci ha permesso di eseguire le mosse che volevamo con precisione e rapidità. Il tutorial, inoltre, fa un ottimo lavoro nell'esporre l'utilità di ogni manovra, sottolineandone rischi e vantaggi. Al termine dei circa 10-15 minuti richiesti per capire i fondamentali dell'esperienza, in altre parole, sarete già pronti a salire sul ring. Sebbene si attesti su un livello di difficoltà medio/basso per quanto concerne la pura esecuzione dei colpi, Undisputed sa offrire incontri dalla buona stratificazione tattica. Dovremo tenere bene a mente la posizione dell'avversario, evitando di mandare a vuoto i colpi e di consumare la nostra stamina attaccando a testa bassa. Ogni mossa avrà una sua utilità e ripetere la stessa sequenza porterà inevitabilmente a una sconfitta. Varietà di approccio e imprevedibilità saranno essenziali per prevalere sull'avversario, e il nuovo sistema di guardia sciolta permetterà di muoversi più velocemente per l'arena, al costo di una capacità difensiva notevolmente inferiore. Il roster dispone di un numero abbastanza cospicuo di atleti divisi per categorie di peso e comprende alcune vere e proprie leggende della nobile arte.



Ogni combattente vanta caratteristiche passive esemplificate da icone nella schermata di selezione, che modificano il modo in cui il pugile dovrà essere utilizzato, la sua resistenza ai colpi o la sua particolare efficacia in una data porzione di incontro. Apprezzatissima è la citazione contenuta nel profilo di Muhammad Ali: le sue abilità passive sono infatti rappresentate dall'icona di un'ape e una farfalla, in omaggio al suo celebre motto "float like a butterfly, sting like a bee".

Rilevante ai fini del gameplay sarà lo stile di gioco (ad esempio out boxing o rushdown) e il lato forte del lottatore scelto (destro o sinistro). La varietà di situazioni offerte ci è sembrata davvero notevole, considerando che ci troviamo di fronte a un Early Access.

Un profilo tecnico di spessore

Se dal punto di vista ludico l'esperienza risulta abbastanza simile alla serie Fight Night, l'aspetto tecnico ci è parso di mirabile fattura. La resa visiva dei pugili è eccellente e le animazioni sono tanto realistiche quanto spettacolari. Gli appassionati della boxe riusciranno facilmente a scorgere non solo movimenti di busto e schivate tipici dello sport reale: particolare cura infatti è stata posta nel replicare l'esatto stile dei boxeur più famosi.

Guardare il gioco di gambe di Muhammad Ali vi catapulterà immediatamente negli anni d'oro della boxe d'annata, mentre Joe Frazier vi farà sussultare con i suoi sinistri esplosivi. I lottatori più blasonati disporranno di animazioni personalizzate per pugni, guardia e movimento. Possiamo affermare quasi con certezza che si tratta, dal punto di vista estetico, della più bella trasposizione videoludica della nobile arte. Battaglia abbastanza semplice da vincere, considerata l'anzianità dell'ultimo episodio di Fight Night, ma si tratta comunque di un comparto tecnico in grado di soddisfare appassionati storici e occasionali.



Promossa a pieni voti anche la gestione della fisica. I ragazzi di Steel City Interactive sono riusciti a restituire la quasi totalità delle interazioni proprie di un vero incontro di pugilato. Uno stesso pugno può essere deviato, schivato o può raggiungere parti diverse del corpo dell'avversario in base alla posizione e alla guardia che questi ha assunto durante lo scambio.

Durante la nostra prova, non ci siamo praticamente mai trovati di fronte a fenomeni di clipping o interazioni poco realistiche: ogni confronto ci è parso perfettamente plausibile e in linea coi match disputati nella vita reale. Grande punto di forza di Undisputed e indiscutibile passo avanti rispetto alla serie di EA Sports è la gestione della telecamera, capace di offrire il giusto compromesso tra spettacolarità e leggibilità dell'azione. Abbiamo trovato particolarmente precisa l'opzione "Distante", che seguirà i contendenti, allargandosi o stringendo con degli zoom dinamici che migliorano notevolmente la lettura degli scambi e permettono di capire con accuratezza millimetrica il tipo di guardia utilizzato dall'avversario.



Meno efficaci le opzioni "Dolly intorno al ring" e "Dolly medio", che risultano estremamente coreografiche ma molto caotiche e poco adatte a degli scontri competitivi. Ne consigliamo l'utilizzo esclusivamente per la visione di replay pre-registrati.

Tra dubbi e incognite

È opportuno precisare che questa versione di anteprima ci ha dato modo di disputare solo incontri singoli di esibizione, pur mettendo a nostra disposizione un roster consistente che ci ha permesso di approfondire le differenze tra i vari pugili. L'esperienza ludica si è rivelata più che soddisfacente, nonostante alcune assenze eccellenti (tra cui spicca naturalmente Iron Mike), una IA poco aggressiva, un livello di sfida basso anche al grado di difficoltà massimo e l'assenza dei danni sui volti dei giocatori. Tutti difetti che potrebbero benissimo essere collegati alla natura early access del prodotto e quindi eliminabili in tempo per il debutto vero e proprio del fighting game.

Ciò è vero in particolare nel caso del "battle damage". Poiché esistono addirittura degli indicatori dedicati al numero e l'intensità delle ferite dei combattenti, riteniamo estremamente improbabile che questa caratteristica non verrà accompagnata da una reale riproduzione dei danni nella versione finale. Per quanto concerne l'assenza di specifici lottatori, è possibile che vista la presenza di un editor del personaggio con possibilità di condivisione con la community, li vedremo approdare grazie all'impegno degli utenti più meticolosi e appassionati, come già succede da tempo nei titoli WWE. Ci auguriamo soltanto che le soluzioni messe in campo dal team per permettere ai fan di prodursi in questi attacchi d'arte vantino un sufficiente livello di accuratezza.



Ad ogni modo, esistono due grandi incognite che potrebbero cambiare profondamente la nostra opinione sul gioco: la modalità carriera e il comparto online. Entrambe sono di fondamentale importanza per la piena riuscita di un progetto simile, pensiamo anche soltanto al netcode, ecco perché potrebbero consegnare Undisputed all'Olimpo dei simulatori pugilistici o affossarlo in maniera irrimediabile. Dita incrociate quindi, in attesa di provarle per fugare ogni dubbio.