Unholy è un horror indie inquietante con un gameplay datato

Abbiamo provato la nuova build di Unholy, un horror indipendente in soggettiva sviluppato da Duality Games e prodotto da Hook. Per il collettivo polacco si tratta di una sfida molto importante, visto quanto è ambizioso il progetto rispetto ai suoi precedenti lavori.



Purtroppo, al netto di una ben evidente cura sul fronte prettamente visivo, il gameplay vero e proprio del gioco ci è parso un po' troppo datato e, al momento, non in grado di rendere piena giustizia alle location spaventose e decadenti, agli effetti sonori che fanno accapponare la pelle e alle peculiari premesse della trama.

Come nel "Sottosopra"

La build che abbiamo testato era composta da tre sezioni distinte, estrapolate dal gioco completo e collegate tra loro da porzioni narrative alle quali non abbiamo assistito direttamente. I testi inseriti nelle schermate di caricamento tra un segmento e l'altro ci hanno comunque permesso di farci un'idea sul quadro narrativo, che è lo sfondo di una produzione dal piglio "story driven". L'esperienza ludica è costruita attorno alle vicissitudini del piccolo Gabriel e di sua madre, la vera protagonista. La donna è disperata in seguito al rapimento del suo bambino, che la polizia e le autorità considerano già morto da tempo.

Dopo l'incontro con un'inquietante vegliarda che dice di aver fatto da balia a suo figlio in un altro mondo, strane visioni iniziano a tormentare l'affranta genitrice, che lentamente acquisisce una consapevolezza: suo figlio potrebbe essere ancora vivo da qualche parte. Armata con solo la fionda che un tempo era di Gabriel e dotata di una serie di poteri legati alle sue emozioni, la donna si avventura nella dimensione parallela che ospita una versione distorta della sua città, una metropoli dell'Europa orientale. Ad attenderla in questa cornice surreale ci saranno mostri, malvagi cultisti e grandi sofferenze, frammenti di un racconto ancora tutto da scoprire.



Il gioco avrà finali multipli influenzati da bivi ben segnalati nel corso della campagna, che alternerà parti trascorse nel "mondo reale" e altre passate a vagare nella marcescenza di un vero e proprio "Sottosopra". Non citiamo la serie Stranger Things a caso: c'è un evidente legame sia tematico che estetico tra il reame di Vecna e le cupe location dell'oltremondo di Unholy. Citiamo ad esempio la ridotta saturazione delle ambientazioni, in cui annega ogni colore tranne il rosso, o la sensazione di trovarsi "fuori dal tempo" in scenari polverosi e invasi da rovi "serpentini", che sembrano volerci afferrare e ci sbarrano la strada.

Nel titolo completo saranno utilizzabili delle misteriose maschere, che a seconda di quanto a lungo le indosseremo dovrebbero condurre a bivi narrativi importanti. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, le maschere sono un indumento comune nel mondo parallelo dove Gabriel è confinato: queste fungono quasi da identificativo e diventano "il vero volto" di chi le sfoggia, oltre a elargire proprietà magiche e ad avere varie funzionalità di gameplay. Un'aspetto, quest'ultimo, che attendiamo di approfondire nella versione completa del gioco, assieme allo spessore della sceneggiatura e dei personaggi. A tal proposito, la protagonista sembra avere una psicologia più sfaccettata di quanto le premesse iniziali lasciassero presagire, delineata però col supporto di cutscene di qualità altalenante. Questi intermezzi sono tutti doppiati in inglese, e sebbene ambienti e illuminazione funzionino a dovere (come nelle sezioni di gameplay), la regia, le animazioni e i modelli degli attori in scena non sono altrettanto riusciti. Se le sequenze avessero mantenuto la prima persona, come accade in Resident Evil 7 e 8, forse le avremmo apprezzate di più (a proposito, qui la recensione di Resident Evil Village).



Data la vicinanza della pubblicazione, fissata per il momento entro il 2023, sentiamo di potervi parlare brevemente anche del lato tecnico a supporto dell'intrigante direzione artistica. D'altronde il titolo, a meno di rinvii, difficilmente differirà in modo sostanziale dalla demo, che comunque ha già un buon livello di pulizia e rifinitura generale. Sulla nostra configurazione di prova non abbiamo avuto grossi problemi con le opzioni grafiche massime in 2K, tralasciando piccoli "scatti" durante i passaggi tra zone aperte e al chiuso, o nelle rotazioni frettolose della telecamera.

Nulla che una patch non possa risolvere. Il colpo d'occhio nel complesso è davvero pregevole e la componente horror deve molto ad atmosfera e ambientazioni, meno a jumpscare o reali minacce. In particolare ci ha sorpreso in positivo il sistema di illuminazione, anche se Unholy è sviluppato in Unreal Engine 4 e non può beneficiare di alcune delle soluzioni in seno a UE5 (qui la recensione di Layers of Fear). Accendere una torcia nel buio completo di un corridoio in un edificio abbandonato sarà comunque un'esperienza da brivido.

A chi fa paura lo stealth?

La demo si apre con una sezione ambientata nel palazzo dove abitava il padre scomparso della protagonista. Qui non c'è molto da fare, oltre camminare per rintracciare dati elementi con cui avanzare nella trama, o approfondire la lore. Supponiamo che questa sia la primissima situazione che incontreremo nel gioco completo, pensata per far familiarizzare l'utente con le movenze (flemmatiche) del personaggio e le interazioni con gli oggetti. Nella maggior parte dei casi basta un click e si aprono porte, si zooma su fotografie e poster, si mette un 33 giri sul giradischi e lo si avvia. C'è anche la possibilità, che per ora si è dimostrata inutile ai fini del gameplay, di ruotare parzialmente (non a 360 gradi) alcuni elementi per osservarli meglio.

Dopo una decina di minuti di "passeggiate" scatta la seconda porzione, in cui l'orrore inizia a scalciare davvero. Le luci si spengono e strani suoni, bisbiglii e rantoli, ci fanno sobbalzare e ci guidano verso il prossimo obiettivo. Lo spirito di nostro figlio si palesa intimandoci di seguirlo e ci porta alla sua fionda, che diventerà presto la nostra unica arma per difenderci e risolvere puzzle.



Bisogna aspettare una cutscene e l'avvio della terza e ultima parte della demo, da giocare tutta nel buio del mondo alternativo, per iniziare a "fiondare" qualcosa o qualcuno. Purtroppo, il capitolo che poteva affiancare la sostanza ludica alla solida esperienza visiva ci ha delusi. La fionda caricata con proiettili magici infusi con le nostre emozioni (rabbia, paura, tristezza e desiderio) è troppo macchinosa e poco responsiva.

Usarla durante le sessioni stealth per rallentare eventuali inseguitori con un colpo elettrificato, o per produrre a terra una cupola "nebbiosa" in cui diventiamo invisibili non è molto conveniente. L'effetto dura poco e sparare costa risorse indispensabili per risolvere certi puzzle. Inoltre, l'IA che muove i mostri in armatura armati di manganello, i sorveglianti di uno strano accampamento militarizzato, si è rivelata tutt'altro che avanzata. Se finiamo nel cono visivo dei pattugliatori la luce che hanno sulla fronte diventa rossa e inizia l'inseguimento... con calma. Senza correre, si avvicinano passando per il percorso più breve tra noi e loro in linea d'aria, con animazioni legnose e incastrandosi spesso nell'arredo della zona. Non tutti gli oppositori sono così rigidi: gli spaventosi rampicanti che infestavano la galleria situata subito prima si snodano molto più sinuosamente. Ad ogni modo, trovare un passaggio stretto in cui abbassarsi e strisciare porta a levarsi di torno ogni minaccia.

In realtà, basta anche solo correre per salvare la pelle, giacché i nemici perdono in fretta le nostre tracce se sostiamo anche per poco dietro una copertura. Gran parte della tensione che avevamo accumulato durante le prime due parti della versione dimostrativa, insomma, è scomparsa rapidamente in questa fase stealth, peraltro indebolita da un level design lineare e privo di mordente. Non abbiamo nemmeno incontrato enigmi e puzzle particolarmente complessi o intricati, ma forse è perché la demo era ambientata nelle fasi iniziali dell'avventura.