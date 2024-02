Unicorn Overlord: nuova hit di Vanillaware? Ha stile, ma c'è qualche dubbio

Mentre i giocatori di tutto il mondo attendono l'avvento di Final Fantasy VII Rebirth, che ricordiamo approderà in esclusiva temporale su PlayStation 5 il prossimo 29 febbraio, di recente siamo stati invitati a provare in anteprima uno dei più promettenti titoli in uscita prossimamente.



Confezionato dal team di Vanillaware, che in passato ci ha regalato meraviglie del calibro di Odin Sphere e 13 Sentinels: Aegis Rim (qui trovate la recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim), Unicorn Overlord potrebbe essere in realtà il più ambizioso progetto finora realizzato dallo studio giapponese. Senza indugiare oltre, vi sveliamo di seguito cosa abbiamo appreso sul nuovo RPG strategico che a partire dall'8 marzo piomberà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5 e Xbox Series X/S.

Il ritorno del principe

L'ultima fatica del team fondato da George Kamitani è ambientata nel Fevrith, un continente immenso e per questo suddiviso in cinque diverse superpotenze, ognuna caratterizzata da usi e costumi alquanto differenti. Come raccontato anche in una nostra precedente anteprima di Unicorn Overlord, l'epopea cavalleresca si apre con un evento drammatico e potenzialmente in grado di scuotere le fondamenta del mondo intero: intenzionato a conquistare e sottomettere tutti e cinque i regni Fevrith sotto un unico vessillo, nell'anno 895 il possente generale Valmore si ribella alla famiglia reale Cornia, dando inizio a una sanguinosa guerra.

Conscia di non poter in alcun modo respingere le forze del traditore, la fiera quanto combattiva regina Ilenia decide dunque di affidare la vita del suo unico figlio al prode Ser Josef, un cavaliere sacro al servizio di Cornia, e di guadagnare abbastanza tempo per permettere al giovane principe di abbandonare il castello, ormai prossimo a capitolare.



Impadronitosi della nazione centrale del continente, Valmore si autoproclama imperatore dell'intero Fevrith e, dopo aver adottato il nome di Galerius, dà inizio a una guerra senza precedenti e finalizzata a occupare anche i Paesi confinanti di Drakenhold, Elheim, Bastorias e Albio. A sua insaputa, però, gli alleati ancora fedeli alla famiglia reale di Cornia hanno chiesto asilo a Palevia, un'isola del Sacro Regno di Albio, dove il giovane principe Alain potrà crescere forte, in attesa di poter un giorno liberare la terra appartenuta ai suoi avi.

Dopo essersi addestrato in gran segreto in terra straniera per un decennio circa, un Alain ormai cresciuto e in possesso del leggendario Anello dell'Unicorno, cimelio inestimabile da sempre appartenuto alla famiglia reale e dotato di un potere magico di cui al momento non ci è permesso anticiparvi nulla, decide di tornare in patria per radunare alleati vecchi e nuovi, formare un esercito con cui reclamare il trono che gli spetta per diritto di nascita e non per ultimo punire il traditore che nel frattempo ha messo a ferro e fuoco ogni angolo del mondo conosciuto. Guidato ancora una volta dal saggio Ser Josef, Alain diverrà ben presto il leader del cosiddetto Esercito di Liberazione e viaggerà di nazione in nazione per affrancare le città cadute sotto il giogo di Galerius e reclutare quanti più guerrieri possibili. Nel corso della prova organizzata da ATLUS e Plaion abbiamo potuto saggiare più o meno le prime quattro ore della campagna, scoprendo un impianto narrativo estremamente classico, ma non per questo banale o noioso. Benché il poco tempo trascorso in compagnia di Unicorn Overlord non ci permetta ancora di dare un giudizio complessivo sull'operato di Vanillaware, durante i test abbiamo avuto la netta sensazione che lo sviluppatore si sia nuovamente superato: tanto Alain quanto i suoi alleati, e persino gli avversari incontrati sul campo di battaglia, si direbbero sorretti da una caratterizzazione esemplare e perfettamente in linea coi toni medievali del racconto.



Tra l'altro, come avevamo ipotizzato su queste pagine, durante l'avventura il giocatore è posto continuamente dinanzi a scelte a prima vista poco importanti, ma che all'atto pratico possono impattare non poco sullo sviluppo della vicenda. Al momento non sappiamo se Unicorn Overlord abbia dei finali multipli, quello che invece è certo è che le nostre decisioni plasmeranno l'armata di Alain, tant'è che dopo aver liberato le singole città dai loro oppressori avremo la possibilità di stabilire le sorti dei nemici sconfitti: se imprigionare o comunque giustiziare seduta stante i sottoposti di Galerius potrebbe essere la soluzione in apparenza più sicura, al contrario dimostrare clemenza potrebbe rivelarsi la via per conquistare la stima (o anche solo la riconoscenza) di guerrieri potenzialmente utili alla nostra causa.

Sapendo in anticipo che nel Unicorn Overlord troveremo più di sessanta combattenti unici, che al pari di quanto avviene in Suikoden e Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes potranno essere reclutati in circostanze di volta in volta diverse, nel corso della demo abbiamo salvato e ricaricato la partita per sperimentare tutti gli approcci disponibili, individuando diversi soggetti effettivamente da strappare al nemico. Se non altro, le scelte dovrebbero pertanto garantire un discreto fattore rigiocabilità.

Armiamoci e partite

Passando al gameplay, occorre precisare anzitutto un paio di cosette: benché Unicorn Overlord sia in tutto e per tutto un RPG tattico, durante le battaglie l'utente non ha il pieno controllo dei propri sodali, ma al contrario può soltanto designare i bersagli delle diverse unità schierate in campo (a proposito di JRPG strategici, qui trovate la recensione di Fire Emblem Engage).

Partiamo però dalle basi, specificando che nel menu principale è possibile suddividere l'Esercito di Liberazione in un massimo di dieci gruppi, i quali possono essere a loro volta composti da un numero di guerrieri compreso tra 1 e 6. A giudicare da quanto visto, all'inizio della campagna potremo formare tre squadre soltanto, mentre le rimanenti sette dovranno essere sbloccate dando fondo alle scorte di "onori", una risorsa accumulabile attraverso i combattimenti.



Allo stesso modo, anche gli slot delle singole unità saranno inizialmente limitate, tant'è che potremo destinarvi un massimo di due guerrieri ciascuna: proprio per questa ragione, quantomeno nelle prime ore sarà imperativo espandere quanto prima le "dimensioni" dei gruppi, così da potervi includere anche cinque o sei compagni d'arme. Non potendo controllare direttamente i guerrieri in prima linea, sarà insomma fondamentale curare a puntino l'equipaggiamento e soprattutto la formazione dell'esercito, e proprio per questo motivo Unicorn Overlord offre al giocatore parecchi strumenti con cui personalizzare le truppe ai suoi ordini.

Tanto per cominciare, al momento di formare una nuova unità è necessario indicarne il leader, poiché non solo la classe del soggetto scelto determina la velocità di marcia dell'intero gruppo, ma ciascun eroe può conferire al proprio team un diverso effetto. Rispetto ai compagni a cavallo, il principe Alain risulta un tantino più lento, tuttavia il suo potere speciale incrementa il morale ogni volta che la sua unità abbatte un gruppo nemico, mentre Ser Josef, che in sella al suo destriero è in grado di spostarsi in fretta e furia da un capo all'altro del terreno di gioco, una volta selezionato come leader tende a ridurre i danni magici inflitti alla sua unità. Al momento di scegliere quali sodali destinare alle varie unità occorre inoltre prestare la massima attenzione al corretto posizionamento degli stessi, in quanto i soggetti più robusti tendono a dare il meglio - e addirittura a proteggere gli alleati - quando vengono schierati in prima linea, mentre i maghi, gli arcieri, i guaritori e gli altri guerrieri più fragili sono più adatti alla seconda linea.



Anche perché, abbinando con criterio gli adepti di diverse classi, è possibile godere di effetti aggiuntivi da non sottovalutare e che alterano non poco il comportamento dei combattenti in campo. Per fare qualche esempio, piazzando un Ladro dinanzi al Lord, il primo cercherà di evitare gli attacchi in entrata, consentendo al secondo di focalizzarsi sull'offesa; diversamente, se messi l'uno accanto all'altro, Lord e Oplite tenteranno di bloccare i vari assalti degli avversari, per poi curarsi in automatico.

Le combinazioni sono davvero tante, e dal momento che ogni unità può ospitare fino a sei guerrieri, siamo curiosi di verificare le strategie che potremo attuare nelle fasi avanzate del racconto, ossia quando disporremo di cinquanta o più lottatori in possesso di talenti differenti.

Quando le spade si incrociano

Laddove la grande personalizzazione dell'armata ci ha già conquistati, allo stato attuale abbiamo ancora diversi dubbi sulle fasi di lotta, che potremo testare a fondo solo quando il codice finale di Unicorn Overlord atterrerà sul nostro banco di prova. Per nulla casuali, gli scontri hanno inizio quando il gruppo del giocatore - rappresentato sulla mappa del mondo dallo sprite del principale Alain - si imbatte in avversari erranti o quando l'utente decide di assediare una città caduta nelle mani del nemico.

Che si combatta dentro le mura del centro abitato o comunque nelle terre circostanti (a seconda delle dimensioni stesse del villaggio che si intende liberare), all'inizio di ciascuna battaglia dovremo spendere i punti Valore in nostro possesso per evocare una o più unità precedentemente preparate, cercando ove possibile di sfruttare le debolezze degli oppositori nelle vicinanze. Qui entra in gioco la più grande differenza tra Fire Emblem e Unicorn Overlord, che come lasciato intendere dai vari trailer è del tutto sprovvisto di turni azione: una volta schierate in campo, le unità non devono affatto attendere il proprio momento, ma possono attaccare più volte, a seconda delle proprie riserve di stamina. Quando questa scende a zero, il gruppo di soldati è infatti costretto a riposare per poter recuperare le forze e tornare a combattere quanto prima.



Tra l'altro, gli scambi di colpi tra l'unità nemica e quella del giocatore sono molto brevi e terminano non appena i soldati di ambedue le parti hanno agito. Inizialmente questa scelta di Vanillaware ci ha fatto storcere un po' il naso, tuttavia col passare delle ore ci siamo resi conto che la brevità delle azioni favorisce lo studio degli avversari, permettendo agli strateghi più esperti di valutare al volo quali gruppi impiegare per sfondare le schiere nemiche.

Spendendo punti Valore, che il party ottiene liberando villaggi o conquistando punti strategici del terreno, il giocatore ha persino la facoltà di modificare totalmente la composizione delle squadre ed escogitare le formazioni più adatte ad affrontare le diverse situazioni. A non convincerci affatto è la decisione dello sviluppatore di stabilire un tempo massimo per il completamento delle varie missioni, anche perché, nonostante la pausa consenta di studiare il terreno e il posizionamento delle truppe, i secondi passano abbastanza in fretta, impattando sulla valutazione e sui premi ottenuti dopo aver superato uno stage. È una scelta che fatichiamo a comprende e che a nostro avviso rischia di risultare limitante.



Spulciando tra le voci del menu principale abbiamo infine scoperto che Unicorn Overlord presenta ben quattro livelli di difficoltà, che presumibilmente puntano a incontrare tanto i favori degli esperti del genere quanto le simpatie di chi non si è mai cimentato con un tattico. Potendo modificare il tasso di sfida in qualsiasi momento, sia i neofiti che i frequentatori di strategici avranno modo di adattare l'esperienza alle loro preferenze, anche perché, come scoperto sulla nostra pelle, Unicorn Overlord non è affatto un gioco semplice e intraprendere una missione senza la giusta preparazione (o prima ancora di aver acquisito certe classi) pone l'utente dinanzi a ostacoli quasi insormontabili.