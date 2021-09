Vampire The Masquerade Bloodhunt: un Battle Royale gratis con i vampiri

Quando lo scorso giugno abbiamo avuto l'opportunità di provare Vampire The Masquerade Bloodhunt, siamo rimasti piacevolmente stupiti dal prodotto e dalle sue particolari meccaniche legate tanto al movimento quanto alla possibilità di cibarsi del sangue dei civili. Quella provata qualche mese fa, però, era una versione ancora grezza del battle royale e non ci è stato possibile valutare attentamente alcuni aspetti della produzione che ad oggi, grazie alla pubblicazione dell'Accesso Anticipato su Steam, sono più chiari. Abbiamo infatti messo nuovamente le mani sul gioco e abbiamo potuto farci un'idea più concreta sul titolo targato Sharkmob in attesa della sua pubblicazione in versione definitiva su PC e console.

Guerra tra clan

Esattamente come nell'ultimo nostro contatto con Vampire The Masquerade Bloodhunt, anche l'Early Access del titolo Sharkmob non sembra porre particolare enfasi sulla componente narrativa e si limita ad usufruire dell'immaginario a base di succhiasangue e clan esclusivamente per ciò che concerne il design dei protagonisti e il gameplay, in cui le abilità dei vampiri occupano una posizione di rilievo.



Sebbene si tratti di un battle royale, prima di scendere in campo vi è infatti la possibilità di selezionare uno tra i sei archetipi al momento disponibili: ogni coppia, di quelle che sono a conti fatti delle classi, appartiene ad un clan diverso e, oltre a proporre un'abilità comune a tutti gli esponenti di quel gruppo, dispone anche di un'abilità unica. Il team di sviluppo sembra essere infatti intenzionato a proporre un titolo che riesca almeno parzialmente a differenziarsi rispetto all'ormai notevole quantità di prodotti appartenenti al genere che popolano il mercato.

Ed è proprio per tale motivo che Vampire The Masquerade Bloodhunt è qualcosa di più di un banale sparatutto in terza persona e buona parte del gameplay ruota proprio attorno alle capacità sovrumane dei vampiri, le quali contribuiscono a rendere il gameplay verticale e, per certi versi, vagamente simile a quelle del compianto Hyper Scape. Saper mettere a segno i colpi è importante, ma chi vuole restare vivo a lungo nei vicoli di Praga deve anche - e soprattutto - riuscire a sfruttare al massimo le possibilità offerte in termini di movimento. Qualsiasi vampiro, a prescindere dalla sua appartenenza ai clan, può agilmente scalare ogni superficie ed effettuare lunghi salti da un tetto all'altro, magari dandosi una spinta ulteriore con una scivolata oppure eseguendo un balzo, abilità esclusiva di coloro i quali appartengono al Clan Brujah. Potete facilmente intuire come, in un contesto del genere, i conflitti a fuoco siano terribilmente frenetici e basati su movimenti rapidi, scivolate e salti che rendono difficile tenere traccia del bersaglio.



Ed è forse questo l'elemento legato al gameplay di Vampire The Masquerade Bloodhunt che meglio funziona, poiché con un po' di pratica ci si può rendere conto di come la frenesia degli scontri sia proprio il marchio di fabbrica di questo battle royale. Ad eccezione della possibilità di nutrirsi dei civili e degli avversari atterrati per ricavare qualche bonus (con la penalità di apparire sui radar nemici per una manciata di secondi), le restanti meccaniche del gioco Sharkmob sono infatti assimilabili a quelle di qualsiasi altra produzione appartenente allo stesso genere, senza guizzi di alcun tipo.

A non averci convinto del tutto è il bilanciamento tra le classi. A differenza del nostro primo e fugace contatto con il battle royale Sharkmob, questa volta abbiamo potuto testare con maggiore attenzione i sei archetipi disponibili, scoprendo che purtroppo non tutti risultano equamente efficaci nel corso delle partite.



Su tutti spicca sicuramente il Vagabondo, uno dei due archetipi del clan Nosferatu che può diventare invisibile per breve tempo e dispone di un'abilità che lo rende parzialmente invisibile mentre resta accucciato: sebbene i giocatori più attenti possano notare la presenza di chi utilizza questa tecnica, è innegabile quanto sia vantaggiosa per chi adotta un approccio furtivo e resta nell'ombra fino alle ultime fasi del match, limitandosi a colpire gli avversari coinvolti in un conflitto a fuoco o che sono impegnati in una Diablerie, ovvero l'azione attraverso la quale si esegue una finisher sul nemico atterrato.

Sempre a proposito del bilanciamento, abbiamo notato come l'elevata presenza di armi corpo a corpo in giro per Praga sia del tutto ingiustificata, dal momento che la frenesia dell'azione porta sempre e comunque a colpire il bersaglio a distanza e questo genere di arma risulta essere poco valido, a meno che non ci si ritrovi nei primi istanti di una partita e senza munizioni. Un altro aspetto discutibile di Vampire The Masquerade Bloodhunt è la gestione del bottino di alto livello: tutti i forzieri contenenti armi leggendarie, così come le truppe di letali soldati specializzati armati fino ai denti e controllati dall'intelligenza artificiale, sono posizionati nei medesimi luoghi di Praga in ogni singola partita. Tale scelta di design favorisce sicuramente l'aspetto competitivo, ma incide inevitabilmente anche sul divertimento. Con una simile impostazione, infatti, i giocatori più abili si fiondano subito verso l'equipaggiamento più potente e si crea così un ulteriore sbilanciamento tra chi punta al divertimento spensierato e chi vuole vincere a tutti i costi.

Prestazioni altalenanti

La reale novità dell'Early Access di Vampire The Masquerade Bloodhunt è però l'introduzione di un sistema di progressione grazie al primo Pass Stagionale. Giocando o completando una serie di incarichi giornalieri/settimanali/stagionali è possibile scalare i livelli del pass e sbloccare una serie di ricompense gratuite oltre a quelle premium riservate agli utenti che decidono di supportare il team con l'acquisto del contenuto.

Ovviamente tutti gli oggetti inclusi nel pass, che siano essi gratuiti o a pagamento, sono esclusivamente cosmetici e vanno ad ampliare le possibilità offerte dal sistema di personalizzazione dei personaggi, così da avere un ventaglio di acconciature, tatuaggi e abiti più ampio con il quale rendere unico l'aspetto del vampiro utilizzato. Tale offerta viene ulteriormente ampliata tramite il negozio, nel quale i giocatori possono ricorrere alle microtransazioni per sbloccare qualche altro elemento estetico. Da questo punto di vista, Sharkmob ha svolto un ottimo lavoro e, complice la buona direzione artistica del battle royale, la maggior parte delle skin è gradevole alla vista e invoglia i giocatori ad acquistarle o a sbloccarle.



Purtroppo, però, l'estetica azzeccata del mondo di gioco e dei vampiri deve fare i conti con una realizzazione tecnica che non riesce ad essere all'altezza per via di uno scarso dettaglio di mappa e modelli oltre che per animazioni qualitativamente deludenti. Non meno importanti sono i problemi di ottimizzazione riscontrati da qualsiasi giocatore, persino quelli che dispongono di processori e schede video di ultima generazione. Tra le varie problematiche tecniche va poi segnalata una fastidiosa lentezza nei caricamenti che non ha alcuna relazione con la macchina utilizzata e che rende talvolta frustrante sia l'uscita che l'entrata in un match a causa dei lunghi tempi d'attesa.