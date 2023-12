VelocityOne Flight: una cloche realistica per gli appassionati di volo

Nel corso della Milan Games Week, tra una live e l'altra, abbiamo avuto il tempo di provare il nuovo sistema di controllo VelocityOne Flight targato Turtle Beach, creato appositamente per massimizzare l'esperienza simulativa, in particolare con il capolavoro di Asobo, Microsoft Flight Simulator (qui la recensione di Flight Simulator). Il controller, abbinato alla pedaliera VelocityOne Rudder, è un concentrato di funzionalità progettate per offrire una simulazione di volo completa e realistica, sia per gli appassionati del volo virtuale su PC che per i nuovi piloti che preferiscono le console Xbox Series X|S. Accendete i motori, tirate la manetta e preparatevi a scoprire le periferiche di Turtle Beach nella nostra anteprima.

Realistico, completo e universale

VelocityOne Flight è una periferica che offre un set completo di comandi necessari per pilotare un aereo virtuale, senza la necessità di utilizzare controller aggiuntivi o l'accoppiata tastiera/mouse. Mette a disposizione dei giocatori tutto quello che serve per sentirsi nella cabina di un vero aeromobile: quadrante della manetta, compensatore dedicato, cloche realistica con comandi integrati e l'ingresso jack audio per le cuffie, che alza l'asticella della simulazione e permette un'esperienza di gioco immersiva e totalizzante, consentendo ai piloti di comunicare in maniera realistica con le torri di controllo e gli altri velivoli.

La cloche offre una rotazione a 180° la cui precisione è garantita dal sensore a effetto hall contactless sullo stesso asse. La qualità dei materiali scelti e la buona costruzione restituiscono un ottimo feedback tattile e la sensazione di avere tra le mani una periferica solida e resistente nel tempo è praticamente immediata. Che preferiate i velivoli leggeri o i jet più pesanti, VelocityOne Flight si adatta alle vostre esigenze grazie ai comandi di leva doppi, ai pulsanti programmabili e al compensatore integrato.



Le maniglie intercambiabili offrono poi una discreta possibilità di personalizzazione, che aggiunge un ulteriore livello di simulazione e facilita l'immedesimazione con l'aeromobile scelto. Non mancano i comandi del timone integrati sui manubri della cloche, che portano in dote un controllo fluido durante le fasi di rullaggio, nelle manovre di atterraggio e più semplicemente nelle virate: il controllo è preciso e naturale in ogni frangente e permette di disegnare traiettorie difficilmente replicabili con un normale controller. La presenza di pulsanti di frenata a pedale permette inoltre manovre più precise sia in volo che durante l'atterraggio.

Sulla parte superiore trovano spazio gli interruttori per lo switch del punto di vista e due HAT per la selezione rapida della visuale. Completano il quadro 18 pulsanti aggiuntivi completamente mappabili. Il display a colori integrato, con risoluzione 320 x 230 pixel, fornisce tutte le informazioni fondamentali per il volo in tempo reale e permette di monitorare gli elementi dell'abitacolo, i sistemi di navigazione e lo stato del motore.



Dal pannello è poi possibile accedere a tutte le funzioni di tutorial messe a disposizione da simulatori come Microsoft Flight Simulator, caratteristica particolarmente utile per i novelli piloti. Infine, è possibile personalizzare l'illuminazione ambientale e le varie indicazioni a schermo con una serie di preset che migliorano l'esperienza di volo complessiva.

VelocityOne Rudder

La pedaliera VelocityOne Rudder completa l'offerta simulativa di Turtle Beach: il design realistico e la costruzione solida espandono ulteriormente l'esperienza di volo virtuale e consentono di avere il controllo completo del proprio velivolo. La periferica può essere regolata in ampiezza e si adatta alle esigenze dei giocatori, fornendo il giusto grado di comfort senza rinunciare alla precisione.

La costruzione in metallo e i cuscinetti di ottima gomma assicurano una base stabile su diversi tipi di superficie, garantendo un'esperienza di volo sicura e prevenendo movimenti indesiderati. Anche in questo caso i sensori a effetto hall contactless assicurano una precisione costante dell'input, influendo contemporaneamente sulla longevità del prodotto. Nel pacchetto sono inclusi due set di pedali intercambiabili che replicano con precisione le controparti reali di diversi tipi di aereo. Come sempre non mancheremo di aggiornarvi con tutti i dettagli, una volta testato a fondo le due periferiche. Rimanete sintonizzati!