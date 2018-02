Vermintide 2: provata la Closed Beta del nuovo gioco di Warhammer

Gli "End Times" incombono sul Vecchio Mondo. Dal nord si ammassano armate di predoni del Caos guidate da Archaon, Il Prescelto Eterno, mentre le profondità della terra rigurgitano dense schiere di Skaven affamati. L'impero degli uomini vede crollare le sue roccaforti e perdere, pian piano, la speranza di respingere le orde di invasori.

Vermintide 2 riprende tale contesto, abbracciato anche dal predecessore, sfoggiando sempre un'ispirazione artistica di prim'ordine, unita ad alcuni accorgimenti studiati per sopperire alle più gravi mancanze del primo capitolo. Nella versione beta, di cui ci apprestiamo a parlare, abbiamo potuto saggiare molte delle novità: non si sono dissipate del tutto le incertezze, ma la prova ha confermato le nostre rosee aspettative.

Il fascino della distruzione

Lasciatosi alle spalle la città di Ubersreik, ormai alla mercé dei ratti, il simpatico quintetto formato da un nano, un elfo dei boschi, un soldato dell'impero, un cacciatore di streghe e una maga del fuoco, trova rifugio nella fortezza montana di Helmgart. Il nuovo hub di gioco - che sostituisce la taverna del primo Vermintide - è molto più vario, bello e generoso in dimensioni. Nonostante il mastio del castello senta fortissimo il peso del tempo e delle guerre, apparendo decadente e parzialmente in rovina, si tiene ancora stretto un fascino austero. La zona d'addestramento e la forgia si trovano nei pressi di un rigagnolo d'acqua che mette in moto la ruota di un mulino. Le zone superiori, in cui è ben riconoscibile una meridiana d'ottone e una torre che ha visto di sicuro giorni migliori, si aprono su un panorama sconfinato che di lì a poco sarebbe diventato un putrido avamposto degli uomini ratto.

Le stanze inferiori sono invece spoglie, e chissà se nella versione finale saranno riempite da nuovi personaggi e strumenti, magari sbloccati attraverso i progressi di gioco. In effetti molti dei contenuti della beta sembravano essere disattivati: un curioso alchimista con cui non era possibile interagire ci ha subito fatto intendere la presenza di funzioni inedite che riguardano pozioni di vario genere, delle cornici vuote, sparse qua e là per i saloni, suggeriscono invece la possibilità di abbellire la fortezza con elementi cosmetici. Insomma, a partire dall'hub di gioco, Fatshark ha svolto ancora una volta un lavoro di fino, e considerate pure che ad ogni login o al termine di una missione le condizioni climatiche saranno completamente differenti. Una volta potrà esserci un bellissimo cielo terso, oppure un tramonto scarlatto, una pioggia battente, si potrà persino vedere in cielo la "Luna Oscura" (Morrslieb per i più appassionati alla licenza), con i suoi riflessi smeraldini che preannunciano la venuta dell'empia prole del Ratto Cornuto.?Le tre missioni a disposizione nella Closed Beta hanno dimostrato anch'esse una cura estetica strabiliante ed un level design abbastanza vario. Pur mancando di una progressione più inquadrata, sacrificata in nome di una maggiore rigiocabilità, le mappe di Vermintide 2 ci sono apparse come la diretta evoluzione del primo capitolo (ed anche molto più lunghe da completare, occhio a non morire quindi). In un caso ci siamo trovati a combattere tra le vie di un borgo imperiale devastato dal Caos, in una continua alternanza tra spazi di media grandezza, dove bisognava far attenzione a non essere circondati dalle ondate di nemici, fino ad anguste strettoie in cui era facile venir soverchiati dall'enorme superiorità numerica degli avversari. Le altre due missioni erano invece molto più ampie e "libere", con diverse strade da seguire e nascondigli segreti (potenzialmente ricchi di consumabili, tomi o Dadi di Ranald) ancor più difficili da individuare. Con una tale cura nella costruzione delle mappe, Fatshark è riuscita a conciliare la necessità più "tecnica" di avere un level design sempre stimolante e quella di riprodurre il mondo di Warhammer in tutta la sua viscerale e fascinosa crudezza.

Una "concinnitas" sempre presente, e supportata con grandiosa potenza dalle sferzate di un comparto audiovisivo che lascia il segno.

Al furore quasi catartico delle pugne contribuiscono tanti fattori: musiche - firmate da Jesper Kyd -, che si fondono con i ritmi indiavolati delle mattanze, urla deliranti, squittii, il suono di ossa e cartilagini che si spappolano sotto il martellante impeto dei fendenti. Inoltre tra pile di cadaveri riarse, stalle tappezzate d'interiora che esalano fumi mefitici, putride miniere in cui sguscia la prole murina ed antiche rovine ricoperte da muschio e vegetazione, gli occhi non si stancheranno mai di guizzare sorpresi.?Non bisogna dimenticare, poi, che la varietà dei nemici è stata incrementata rispetto al primo Vermintide. Gli Skaven hanno modelli più vari e qualche unità in più, come i Monaci della Peste e dei Lanciafiamme Warp, mentre è stata introdotta ex novo la fazione dei predoni del Caos.

Saremo quindi costretti a vedercela, oltre che con gli squallidi ratti spelacchiati, con una serie di guerrieri devoti al dio della pestilenza: tra la putrescente torma caotica abbiamo notato degli infervorati Berserk, degli infidi - e fastidiosissimi - stregoni e i Prescelti, l'élite di Archaon.

Degna di nota anche l'introduzione di miniboss (con tanto di barra vitale) che infesteranno, in maniera quasi totalmente randomica, la nostra sessione di gioco. In scontri di questo tipo, e in generale pure in tutte le altre situazioni, è necessario coordinarsi con i propri compagni di squadra per evitare la capitolazione. Sebbene infatti possa sembrare che il button mashing e la carica a testa bassa possano funzionare alla grande in Vermintide 2, vi assicuriamo che senza un'assennata strategia i nemici avranno sempre la meglio. Gestione dei consumabili, posizionamento e padronanza del combat system sono gli ingredienti fondamentali per il successo, oltre ovviamente alla necessità di adottare una mentalità di gruppo. Segnate ogni cosa sul vademecum del perfetto cacciatore di Skaven, e ricordatevi di tutto ciò quando sentirete il rintocco macabro delle campane o il risuonare dei corni del Caos: a quel punto, soverchiati da sciami di schiavi e cultisti, vi servirà mantenere la lucidità. Poi però potrete lasciarvi pure trascinare nel vortice sanguinolento a base di arti mozzati e sangue, e godere di un clima battagliero notevolmente impreziosito da una serie molto varia di animazioni di morte.

What's New

Se Vermintide aveva un problema, quello era sicuramente l'enorme ripetitività strutturale, scarsamente alleviata da un sistema di progressione poco soddisfacente. Normale quindi che Fatshark abbia destinato la maggior parte dei suoi sforzi produttivi nel rivedere questo aspetto.

La modifica più sostanziosa riguarda la possibilità di selezionare fino a tre sottoclassi per ogni protagonista, per un totale di quindici archetipi differenti. Il nano Bardin partirà come Ranger, ma al livello sette potrà essere trasformato in uno Spaccaferro ed al livello dodici in un folle Sventratore.

Victor potrà trasformarsi in uno Zelota, Kerillian in un'Ombra e così via: si perde un po' di coerenza narrativa - dopotutto è altamente implausibile che un elfo dei boschi si trasformi in un elfo oscuro -, ma si ottiene molto in termini di varietà. Ciascuna classe ha in dote una specifica abilità passiva ed una attiva, un'altra novità interessante. La skill attiva di classe funziona in modo similare ad una cosiddetta "ultimate": ha una barra di ricarica visibile nella parte bassa dell'interfaccia e garantisce un vantaggio da non sottovalutare nei momenti più critici. L'ispessimento del sistema di progressione del personaggio contempla anche l'aggiunta dei talenti, abilità passive selezionabili fra tre opzioni (si può cambiare la scelta in qualunque momento quando ci si trova nell'hub di gioco) disponibili ogni cinque livelli. Ecco che con una bella spolverata di gioco di ruolo, Vermintide 2 si appropria di meccaniche di sviluppo che possono potenzialmente rendere meno monotono il corso dell'avventura sul lungo termine.

È ancora presto per determinare se il titolo di Fatshark sarà caratterizzato, come il suo predecessore del resto, da un'emorragia di utenti oppure se continuerà ad avere una base di giocatori consistente. Sicuramente un aspetto molto importante legato a questo discorso è il loot system, che nel primo Vermintide non funzionava un granché bene. Il nuovo pupillo del team di Stoccolma è forte invece di un sistema completamente revisionato, che rinuncia ai "Dadi di Ranald" per le più classiche - e soprattutto attuali - lootbox. Al termine di una missione completata con successo si verrà ricompensati con una cassa, la cui rarità dipenderà dal numero di collezionabili raccolti nella partita (tomi, grimori, dadi). Le ricompense ottenute saranno relative al personaggio che stiamo giocando, ma potrà capitare di reperire un pezzo d'equipaggiamento per una classe diversa rispetto a quella selezionata. Ogni pezzo ha un livello di "qualità" visibile consultando un attributo "potere", il quale andrà poi a definire l'"hero power" del nostro personaggio, indispensabile per una valutazione sul livello di forza - in particolar modo se si vogliono affrontare le missioni a difficoltà più alta. Come al solito l'equipaggiamento potrà essere creato o riciclato attraverso un sistema di crafting che non sembra aver subito sostanziali modifiche. Insomma, con un sistema di progressione più vario e soddisfacente ed un nuovo modo per gestire il loot, Vermintide 2 potrebbe alleviare alcuni problemi del precedente capitolo. Ma non aspettatevi di veder completamente nuclearizzata la congenita ripetitività strutturale.