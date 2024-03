Visions of Man è un action RPG solido e coloratissimo

A 15 anni di distanza dall'ultima iterazione principale è finalmente in dirittura d'arrivo un nuovo capitolo della serie Mana. Nata inizialmente come appendice di Final Fantasy (qui la recensione di Final Fantasy 7 Rebirth), con cui condivide svariati elementi stilistici, la saga si è poi guadagnata un posto di prestigio tra i brand di Square-Enix, diventando un franchise a sé stante. Di recente abbiamo avuto l'opportunità di provare in anteprima una breve demo di Visions of Mana, avventura che potrebbe segnare un ritorno in grande stile per l'IP. Senza ulteriori indugi, ecco che cosa abbiamo scoperto sulla produzione.

Un'avventura colorata e sognante

Al momento, da un punto di vista prettamente narrativo, non sappiamo moltissimo sull'epopea che segnerà un nuovo pellegrinaggio verso l'Albero di Mana.

Nella demo che ci è stata proposta da Square-Enix, confezionata appositamente per la stampa, abbiamo preso il controllo di un party composto da tre avventurieri, tra i quali spicca il protagonista Val: si tratta di un guardiano dell'anima, che ha il compito di scortare la sua amica d'infanzia Careena nel cammino che li condurrà all'Albero.



I due potranno contare su svariati alleati, ma per ora non sappiamo molto altro in merito all'espansione della squadra. Durante la prova avevamo al nostro fianco Morley, un compagno di cui ancora non conosciamo il ruolo nella storia. La demo ci ha dunque fornito pochissimi spunti per carpire qualcosa sull'intreccio di Visions Mana, ma ci ha offerto la possibilità di esplorare due aree di gioco e saggiare parzialmente la formula di gameplay: pur posizionandosi in una fase leggermente più avanzata del racconto rispetto al prologo, la coppia di sezioni in questione ci ha messo di fronte ad alcune delle meccaniche basilari della produzione senza scendere troppo nel dettaglio.

Gli elementi a nostra disposizione sono stati però sufficienti per inquadrare un action RPG che sembra molto gradevole soprattutto da un punto di vista visivo: senza spingere troppo sulla ricchezza grafica, il mondo e i personaggi di Visions of Mana sfoggiano un'estetica coloratissima, tra paesaggi naturali in stile pastello e un character design ispirato, tutt'altro che banale, seppur per ovvi motivi risulti derivativo rispetto ai capitoli classici del franchise. Insomma, Visions of Mana vive di tratti cartooneschi che, nonostante le animazioni dei protagonisti a tratti un po' legnose, mantengono buona la piacevolezza dell'immagine. Ci teniamo a ricordare che si tratta di una versione di prova di un titolo che al momento non ha ancora una data di uscita precisa - seppur fissata per un generico 2024 - e quindi ci auguriamo che il prodotto finale possa presentarsi in una forma leggermente più rifinita. Tornando alle mappe, abbiamo esplorato la Fallow Steppe, una grande pianura caratterizzata da villaggi, foreste e colline, e il Monte Gala, in una scalata verso la cima che ci ha condotto attraverso paesaggi innevati. Da un punto di vista strutturale, Visions of Mana propone un'esperienza suddivisa in aree semi-aperte: il giocatore può infatti muoversi liberamente attraverso di esse, a piedi o sfruttando cavalcature, usufruendo anche del viaggio rapido verso luoghi precedentemente scoperti.



In ogni caso, soprattutto per una zona come la Fallow Steppe, abbiamo apprezzato la composizione dell'open map: molto misurata in termini di estensione, così da non farci sentire troppo spaesati, ma grande a sufficienza per offrirci scontri, mini-sfide ambientali e incarichi secondari.

Tra azione ed esplorazione

È opportuno chiarire sin da subito che, sotto svariati aspetti, Visions of Mana è un action RPG molto classico che non inventa nulla, ma sfrutta sapientemente le proprie meccaniche per comporre un'avventura che ci è parsa solida, soprattutto in merito alla dimensione action.

Sul piano dell'esplorazione, ci siamo trovati di fronte ad attività piuttosto canoniche: le missioni secondarie disponibili nella demo ci hanno richiesto di eliminare piccole orde di bestie o di reperire determinate risorse. Lungo l'avanzamento, invece, siamo più volte incappati in gruppi di nemici, che il più delle volte proteggevano un forziere contenente materiali o possibili ricompense.



Nonostante non sia stato possibile esplorare a fondo i menù di gioco e una parte dell'inventario, il costante drop di oggetti e materiali ci fanno pensare ad un elevato grado di personalizzazione e probabilmente ad un sistema di crafting per migliorare o arricchire l'equipaggiamento, ma soltanto il tempo ci darà risposte certe in tal senso.

L'elemento "aggiuntivo" dell'open map di Vision of Mana è rappresentato da una serie di sfide, delle quali purtroppo non possiamo parlarvi in modo esteso. In ogni caso i protagonisti potranno affrontare le prove degli Elemental Vessel, che gli permetteranno di sfruttare le proprie sinergie elementali con l'ambiente circostante per scovare segreti ed esplorare luoghi altrimenti inaccessibili. Rispetto alla prateria, il Monte Gala ci ha posto dinanzi un livello più lineare: la scalata verso la cima era scandita perlopiù da gruppi di mostriciattoli da abbattere, e alla fine del percorso c'era un boss, da sconfiggere in una battaglia dal livello di sfida più impegnativo. A dirla tutta, nessun nemico incontrato lungo il percorso ci ha messo davvero in difficoltà, ma riteniamo plausibile che i nostri personaggi fossero potenziati anche più del dovuto per permetterci di condurre la demo in scioltezza e assimilare il gameplay di base. Ci auguriamo quindi che il prodotto finale sarà più bilanciato in tal senso.



Negli scontri in Visions of Mana bisogna sfruttare al meglio le peculiarità di ciascun personaggio, a cui è possibile assegnare una specifica classe tra quelle disponibili. Nella nostra prova Val ha svolto il ruolo di guerriero, con la possibilità di brandire spada e scudo o di optare per uno stile caratterizzato da un'imponente arma a due mani; Careena e Morley avevano invece a disposizione i ranghi di mago, spadaccino o ladro, con conseguenti modifiche alle rispettive statistiche e alle tecniche di lotta.

La peculiarità di questo sistema è che ogni eroe avrà la facoltà di cambiare Classe per adattarsi a esigenze differenti. Nonostante avessimo soltanto una manciata di specializzazioni molto basilari, il numero complessivo di varianti dovrebbe avvicinarsi alla dozzina. Prende forma, dunque, un combat system in cui sarà possibile formare diverse tipologie di build, da scatenare in battaglie che ci hanno trasmesso buone sensazioni: alternando colpi leggeri, attacchi pesanti e magie, infatti, le capacità dei nostri eroi hanno dato vita a scontri convincenti, con gli impatti dei nostri fendenti che restituivano un feeling piuttosto appagante.



Oltre ai normali colpi, ovviamente, i membri del party sono in grado di spendere i propri punti magici per lanciare potenti incantesimi di natura elementale. Nel pattern di comandi avevamo infatti a disposizione una ruota tramite cui attivare skill attive, ma non abbiamo avuto modo di approfondire eventuali alberi dei talenti per valutare il potenziale del sistema di progressione.