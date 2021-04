Warhammer 40.000 Battlesector: Space Marine al potere, provata la campagna

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Via abbiamo raccontato di Battlesector in occasione del suo annuncio (a tal proposito recuperatevi l'anteprima di Warhammer 40,000 Battlesector): si tratta di un gioco di strategia a turni sviluppato da Black Lab Games (Battlestar Galactica Deadlock) e pubblicato da Slitherine, ambientato dopo la battaglia di Baal, un evento che, nell'universo di Warhammer 40,000, ha visto contrapporsi il capitolo dei Blood Angels degli Space Marine e un'enorme armata di Tiranidi. Di recente, abbiamo avuto la possibilità di provare una versione beta in cui erano disponibili due missioni della campagna singleplayer: ve ne raccontiamo i dettagli, e vi anticipiamo che le nostre impressioni sul gioco decisamente positive. Battlesector si è infatti rivelato uno strategico tradizionale ma meccanicamente solido, impreziosito da un immaginario sempre molto vivido e affascinante.

Fedeltà all'imperatore

È ancora troppo presto per pronunciarsi sulla qualità di scrittura in Battlesector, tuttavia non crediamo di essere troppo lontani dalla verità nell'immaginare una storia che funziona prevalentemente come un semplice filo conduttore tra le missioni. D'altronde nell'universo di Warhammer 40,000 non c'è spazio per l'introspezione o le profonde riflessioni.

Tutto si incasella in uno stringente binomio: o sei devoto anima e corpo all'imperatore oppure sei un eretico. E l'unico modo per dimostrare devozione a un imperatore mezzo morto, inchiodato da millenni su un trono che lo tiene in vita, è quello di sacrificarsi per la gloria dell'umanità. Il mezzo con cui si misura il valore di un uomo è il suo furore marziale: quanti nemici è riuscito a portare con sé prima di soccombere, quante braccia o gambe ha perso per la causa. Come è stato disposto a sacrificare la sua vita o se, invece di morire, è stato sepolto tra le lastre d'acciaio di un formidabile Dreadnought, ancora pronto a servire il suo imperatore. I tratti fondamentali dell'immaginario di Warhammer 40,000 sembrano esserci tutti, a partire da una colonna sonora che dipinge nella mente una marcia inarrestabile di zeloti armati di Bolter, dal passo ritmico e incessante. Anche le interfacce richiamano i motivi degli Space Marine, in questo caso una goccia di sangue con delle ali d'angelo, blasone dei Blood Angel. Un riferimento al gusto quasi pacchiano per le decorazioni e all'importanza delle tradizioni tipica degli Adeptus Astartes.



Il racconto si sviluppa attraverso semplici sequenze di immagini che tratteggiano le circostanze senza strafare: dopotutto non ci si aspetta null'altro se non qualche semplice informazione militare intervallata da discorsi patriottici e deliri d'onnipotenza. Alla domanda se il gioco è riuscito a catturare l'atmosfera di Warhammer 40,000, insomma, la risposta è sì, ed è il primo passo per intessere una storia funzionale, calata in un contesto in cui questa funzionalità non solo è benvenuta, ma anche necessaria.

In battaglia

Nella rappresentazione dei modelli e degli scenari di combattimento prevale il pragmatismo allo sfarzo, ma il risultato è piacevole. E nonostante le animazioni delle pedine siano molto rigide, in un gioco dove a prevalere è la semplicità tale dettaglio non stona poi tanto. C'è un piccolo tocco visivo che dà una marcia in più alla rappresentazione dei combattimenti: i cadaveri non scompaiono e si accumulano turno dopo turno, dando forma a un campo di battaglia sempre più vissuto e brutale.

I Blood Angel si fanno valere con una lista di specialisti abbastanza varia, ma ancora non definitiva (nelle missioni non era possibile modificare il tipo di truppe da schierare, funzione che però sarà sbloccata nella versione finale): troviamo gli Intercessor, fanteria pesante versatile armata con granate e fucili d'assalto; gli Aggressor, con lanciarazzi montati sulle spalle, ideali per i tiri dalla lunga distanza; squadre d'assalto con jetpack e spada a catena, Hellblasters con fucili al plasma e Land Speeder per sortite o compiti d'esplorazione.



Le truppe generiche sono accompagnate da unità eroiche meno potenti nel combattimento, ma molto efficaci nel supporto (applicano dei bonus alle statistiche e possono curare le unità danneggiate). Dalla loro parte i Tiranidi, che nella beta erano una fazione esclusivamente controllata dall'intelligenza artificiale, ma che all'uscita potranno essere utilizzati in partite multigiocatore, hanno forze numerose ideali per attacchi shock a distanza ravvicinata.

Gli artigli degli Hormagaunt riescono a perforare le spesse corazze degli Space Marine, mentre dalla distanza i Termagant gettano dei fiotti di acido sui nemici per indebolirli. Forse le unità più insidiose che abbiamo affrontato sono però i Venomthrope, bestie dalla pesante corazzatura munite di fruste artigliate e velenose. Completano il quadro, ancora parziale, i Gargoyle, che sono una variante alata dei Termagant, e un grosso Tyrannofex. Lo stile di combattimento delle fazioni dipende dai loro punti di forza: i Blood Angels eccellono negli scontri a distanza e cercano di tenersi lontano dai nemici che si battono in corpo a corpo. Nel gioco esiste un sistema di coperture passive: non è possibile ripararsi con un tasto, tuttavia gli elementi ambientali creano uno scudo dai proiettili e riducono i danni incassati. Essendo un esercito che combatte a distanza, con i Blood Angels abbiamo fronteggiato partite aperte, subendo l'efficacia delle coperture invece di sfruttarla.



Bisogna inoltre dire che Battlesector promuove uno stile di gioco aggressivo: uccidendo nemici o caricandoli a testa bassa con armi da mischia, i soldati accumulano Momentum, che può essere utilizzato per sbloccare potenziamenti permanenti che si ereditano di partita in partita. Asserragliarsi in difesa fa invece calare il suddetto parametro, che dunque è una risorsa provvisoria che va costantemente alimentata.

Dietro uno scudo di piombo

Le meccaniche difensive, in ogni caso, ci sono e rappresentano un aspetto importante, soprattutto nei panni degli Space Marine, tra le due certamente la fazione più orientata alla difesa.

Un elemento da tenere in considerazione è l'orientamento delle proprie truppe: i soldati possono voltarsi verso uno dei quattro punti cardinali (le caselle sono quadrate) e ciò garantisce un vantaggio contro eventuali attacchi frontali, a cui si può rispondere con contrattacchi di reazione, oppure permette di impostare una zona di Overwatch, un'area del terreno che viene bersagliata non appena un nemico ci mette piede. Trovare il giusto equilibrio tra spostamenti e Overwatch migliora di gran lunga le chance di successo, e per far ciò è necessario saper amministrare i punti azione disponibili ogni turno, suddivisi in quelli per il movimento e quelli per le abilità di combattimento.



Si tratta di elementi ricorrenti in molti giochi di strategia a turni, e che si accordano con una struttura delle missioni che per ora ci è apparsa estremamente tradizionale. Il primo obiettivo ci chiedeva di raggiungere un bunker di rifornimenti e di difenderlo dalle ondate di Tiranidi, nella seconda missione bisognava invece chiudere delle valvole entro un limite di turni. Oltre a essere tradizionali abbiamo trovato gli incarichi un po' troppo schematici: possiamo aspettarci una linearità simile da un algoritmo che ne deve generare a centinaia, ma in una campagna "fatta a mano" forse si poteva osare di più.



Abbiamo poi notato un altro paio di criticità. La prima è che il numero di Tiranidi presenti sul campo di battaglia è abbastanza scarso e inoltre, alla fine di ogni missione, l'obiettivo ci chiede di sterminare tutti quelli ancora vivi: l'idea che le truppe nemiche siano poche e che possano essere sterminate tutte va a minare il racconto per cui il pianeta è sotto attacco da parte di uno sciame immenso e inarrestabile.

La seconda, forse in parte legata alla prima, riguarda l'intelligenza artificiale: il computer si comporta in maniera abbastanza passiva e usa le truppe a scaglioni, nullificando la superiorità numerica. In ogni caso abbiamo ragione di credere che il livello di difficoltà fosse impostato verso il basso, dunque alzarlo di qualche tacca dovrebbe, in parte o del tutto, risolvere questi problemi.