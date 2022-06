Warhammer 40.000 Darktide: lode al caos e alla violenza, in coop!

I Play Days del Summer Game Fest si sono svolti all'interno di un open space situato in quel di Los Angeles, con postazioni ben visibili che mostravano tutti i giochi effettivamente testabili nell'arco dei due giorni di show floor. Ora immaginate il mio viaggio in California come una quest di un RPG, il cui obiettivo prevedeva di provare tutti i titoli presenti nella fiera. Ecco, dopo un attento giro di ricognizione mi sono reso conto che all'appello mancava una produzione, Warhammer 40.000 Darktide, che l'incarico della missione segnalava essere effettivamente presente sotto forma di demo giocabile (se volete, potete recuperare qui la nostra recensione di Warhammer Vermintide 2).



Ecco perché ho iniziato a chiedere a tutti gli "NPC" presenti agli stand se avessero indizi utili per aiutarmi a trovare il luogo dell'hands-on, con risultati altalenanti, tra informazioni sbagliate o addirittura fuorvianti. Almeno finché non mi sono imbattuto nei rappresentanti del publisher Level Infinite che, con fare affabile, mi hanno svelato l'esatta ubicazione della prova: un piccolo studio a Burbank, distante circa 35 minuti in auto dal City Market di L.A., sede principale dei Play Days. Dopo avermi fornito un voucher per il trasporto, uno sviluppatore mi ha preso in disparte, mi ha sorriso e ha sussurrato: "non preoccuparti, il viaggio ne varrà la pena". Aveva ragione.

Un arsenale di novità: la Suicide Squad di Warhammer

Giunto sul posto, gli autori di Fatshark mi hanno accolto calorosamente, e mi hanno condotto in una saletta privata appositamente allestita con quattro PC, indispensabili per la prova del gioco. Il motivo è presto detto: Warhammer 40.000 è uno shooter multiplayer in soggettiva giocabile esclusivamente in co-op da un quartetto di giocatori umani. Prima di iniziare una missione, attivabile all'interno di un hub nel quale l'avatar dell'utente si muove in terza persona, è insomma necessario che il matchmaking selezioni quattro partecipanti.

Solo nel corso del match, qualora un giocatore dovesse abbandonare la partita, l'intelligenza artificiale subentrerà per sostituirlo temporaneamente, finché non si troverà un sostituto. Non aspettatevi però di poter giocare in solitaria accompagnati da tre soldati guidati dalla CPU: Darktide è votato interamente alla cooperazione, senza nessun compromesso. Come rivelatoci dal team, la più grande differenza rispetto a Vermintide consiste nel ritmo e nella gestione dell'azione: oltre al combattimento melee, ora è stato dato maggior focus sullo scontro a distanza, con conseguente modifica dei pattern dei nemici (capaci adesso anche di passare da una copertura all'altra) e dell'approccio alle battaglie. È un sistema che Fatshark definisce ibrido, capace di ampliare e perfezionare quanto visto in Vermintide per dar nuovo respiro al massacro. Lo stile più dinamico e aggressivo si manifesta anche grazie alla possibilità di correre e di effettuare una sorta di rapidissimo sprint per tuffarsi immediatamente nel cuore della mischia, senza contare la presenza di uno scudo che permette di assorbire alcuni colpi prima che si intacchi la barra della salute.



Ne deriva insomma un ritmo più accelerato e galvanizzante, rappresentazione pura del caos e della brutalità che lo studio vuole inscenare con Darktide. Il gameplay, ovviamente, varierà anche in base alla classe selezionata, e risulterà piuttosto fluido e mutevole, dal momento che il team ha promesso una gran dose di personalizzazione. Dopo aver scelto la classe (Veteran, Psyker, Ogren e Zealot) potremo modificare il nostro avatar, scegliendone il sesso, l'acconciatura, i tatuaggi e - oltre ad altri elementi estetici - anche una specifica personalità.

Questa decisione ha un impatto squisitamente ruolistico: avremo modo infatti di selezionare da quale pianeta provenire, quali sono i nostri trascorsi e persino variare i rapporti che si instaurano con gli altri membri del cast. Questa sfumatura da gioco di ruolo non muta la trama, bensì il modo di viverla, per far sentire gli utenti più partecipi e immersi nell'universo di Warhammer (volete rinfrescarvi la memoria? Eccovi uno speciale su come avvicinarsi all'universo di Warhammer 40,000). La vicenda vede un gruppo di reietti selezionati dall'Inquisizione e liberati dalle loro prigioni per compiere missioni ad alto tasso di pericolosità: è stato Fatshark a definire il quartetto di antieroi come una sorta di Suicide Squad in salsa Warhammer. Le missioni possono essere giocate con un ordine totalmente libero, a completa discrezione del giocatore, e per dare un filo conduttore organico al tessuto del racconto lo studio ha scelto di strutturare ben tre livelli di stratificazione differenti con cui portare avanti il canovaccio narrativo.



Il primo consiste nella scalata del nostro avatar all'interno dei ranghi dell'Inquisizione, il secondo nella storia inscenata per ogni singola missione (con i suoi specifici obiettivi) e il terzo nei rapporti interpersonali che si creano non solo tra i giocatori in squadra, ma anche tra i personaggi stessi in base alle personalità selezionate.

È un modo atipico di raccontare una trama, e Fatshark ne è senza dubbio consapevole, con il rischio che possa risultare parzialmente inconsistente; tuttavia il team ha scelto questa impostazione in virtù della struttura ludica di Darktide, che riveste un ruolo di primaria importanza. "Libertà" è infatti la parola d'ordine: nell'hub centrale, chiamato Morning Star, i giocatori si muoveranno in terza persona e interagiranno tra di loro, scegliendo senza alcun vincolo una delle missioni presenti al lancio, il cui numero dovrebbe avvicinarsi alla dozzina, similmente alla quantità di incarichi presenti in Vermintide all'esordio. Le variabili degli incarichi sono legate sia ad alcune mutazioni che - ad esempio - proporranno orde di mostri più corpose o partite da giocare interamente al buio (con una piccola connotazione horror), che a un livello di difficoltà personalizzabile. In tal senso avremo la facoltà di scegliere quanto ardui da abbattere dovranno essere i nemici, modificando il danno che infliggono o che subiscono, e quanto numerosi saranno i gruppi che affronteremo. In sostanza, potremo decidere se combattere contro pochi avversari, ma tutti molto duri da eliminare, oppure contro una pletora di belve sanguinarie, che però vengono abbattute con pochi colpi, in nome di un divertimento disimpegnato all'insegna del caos.

I modi di ottenere le armi

Chiaramente, per rafforzare il legame tra spasso e violenza, occorre un arsenale di tutto rispetto. In confronto a Vermintide, ci sono più modi di conquistare le armi da usare in battaglia, che Fatshark ha riassunto in quattro metodi diversi. Una piccola precisazione: una volta scesi in campo, non potremo più cambiare il nostro equipaggiamento, composto da due tipi di strumenti offensivi, uno a lungo raggio e l'altro melee.

Nelle aree di gioco, tendenzialmente lineari, potremo sì rimpinguare le munizioni, recuperare le granate e i kit medici, ma non sostituire l'arenale in dotazione, selezionabile solo all'inizio di ogni missione.

Per ottenere le armi dovremo sia guadagnare crediti per acquistarle nell'hub centrale, sia recuperarle tramite il classico loot, sia ancora terminare le missioni Contract, grazie alle quali guadagnare strumenti di alto rango. L'ultima opzione è quella del crafting: ciascuna arma possiede infatti un sistema di statistiche che può essere stravolto con l'aggiunta e la rimozione di specifici Traits. Chiaramente, la scelta dell'arsenale influenza l'andamento degli scontri e l'alto grado di personalizzazione promesso dal team consente di mantenere una notevole varietà d'approccio anche se attiveremo la missione con quattro classi uguali. Com'è ovvio, se affronteremo gli incarichi con una squadra mista e ben organizzata, in cui ogni membro interpreterà uno specifico ruolo, a beneficiarne sarà soprattutto l'equilibrio del gameplay.

Feroce, caotico, violento

La prova di Darktide è durata all'incirca una mezz'ora: nelle rapide vesti della classe Zealot, sono stato accompagnato da tre membri del team di sviluppo, che mi hanno insegnato cosa significa fare gioco di squadra. Il mio personaggio era veloce e aggressivo, dotato di un fucile come arma a lungo raggio e di un possente martello per gli attacchi melee.

Ciascuno strumento possiede un'abilità speciale, e nel caso del martello suddetto si trattava di un potentissimo colpo elettrificato, utile però prevalentemente contro avversari singoli e ben corazzati, mentre poco efficace se sfruttato per danneggiare orde di mostri comuni. L'incarico richiedeva l'infiltrazione, tutt'altro che silenziosa, all'interno di una fabbrica in cui i nemici avevano sabotato un reattore: a questa improvvisata Suicide Squad sci-fi spettava il compito di rimettere le cose in sesto, prima che il guasto si trasformasse in una minaccia atomica.



Senza troppi fronzoli narrativi, l'azione si è fatta subito frenetica e galvanizzante: al netto di qualche incertezza nella fisicità dei colpi melee, il dinamismo delle sparatorie ha dato vita a situazioni di piacevolissimo caos controllabile, in una bolgia di smembramenti e brutalità. In Darktide, insomma, il feeling delle armi si avverte con vigore e il supporto di squadra ben organizzato dona alle missioni una sostanziosa iniezione di appagamento.

A tratti il quantitativo di nemici a schermo si fa soffocante, minando un po' la leggibilità delle fasi di shooting, ma anche questa ordalia di confusione fa parte del pacchetto e, se vissuta con compagni che ti guardano le spalle, non solo diviene più gestibile, ma anche più divertente. La varietà delle situazioni, delle abilità e delle ambientazioni che visiteremo, giocherà un ruolo fondamentale per la piena riuscita di Darktide: una direzione artistica ben concepita potrà ad esempio indurre a chiudere un occhio su un comparto tecnico palesemente ancorato alla precedente generazione (e va bene così, in nome di una fluidità che - si spera - si manterrà impeccabile), mentre la giusta diversificazione di mostri e obiettivi sarà l'arma di elezione che permetterà al gioco di mantenersi vivace e stimolante fino alla fine. Ogni dubbio sarà comunque fugato il prossimo 13 settembre, quando Warhammer 40.000 Darktide approderà su PC e Xbox Series X e Series S.