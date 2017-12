Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr Provato: Diablo 3 nel mondo di Warhammer

Andrea Guerriero Nerd per vocazione, pubblicista di settore per scelta. Inizio a scrivere dieci anni fa di videogiochi per cambiare il mondo, per poi accorgermi che il gaming aveva già cambiato me. Laureato in marketing management, ho fatto del pad e della penna virtuale i miei migliori amici.

"Diablo III nel mondo di Warhammer 40.000"

Così il Producer Manager Thomas Carpentier ha definito Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, presentando l'ultima creatura di casa Neocore Games come un videogioco che non ha paura di osare. E neppure di confrontarsi con le produzioni più blasonate già presenti sul mercato.

D'altronde il titolo su cui abbiamo messo mano in una rigida mattinata di dicembre nel freddo cuore di Milano non è altro che un hack 'n' slash piuttosto tradizionale - con tanto di visuale isometrica e grafica ''treddì'' -, che tesse gran parte del suo innegabile fascino sfruttando la prestigiosa licenza di Games Workshop. Un universo, quello di Warhammer, che da sempre ha dimostrato di sposarsi benissimo con media assai diversi tra loro, compreso il gaming. E che nel corso degli anni ha messo sul piatto incarnazioni e situazioni capaci di sedurre un ampio bacino di videogiocatori appassionati.

Dopo aver maneggiato con una certa cura i canoni del genere di appartenenza con le saghe di King Arthur e The Incredibile Adventures of Van Helsing, lo studio ungherese tenta allora il salto di qualità, cimentandosi con una proprietà intellettuale non originale e con un macrosistema i cui dogmi non possono essere stravolti. Pena l'insurrezione di milioni di fan. Il BigBen Day nel capoluogo meneghino ci ha quindi dato la possibilità di toccare con mano la più recente fatica di Neocore, già disponibile in Accesso Anticipato su Steam e in uscita durante i primi mesi del 2018 anche sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft, le inossidbili PlayStation 4 e Xbox One.

Diablo fa le pentole... ma non i coperchi!

Nella nostra prova su strada siamo stati dei cecchini abbastanza scaltri. Assassini pronti a sacrificare la forza bruta in favore di un livello di agilità e velocità ben superiore alle altre classi presenti. Sì perché, come prevedibile, Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr permette di scegliere il proprio eroe tra tre classi diverse, Crusader, Psyker e Assassin, appunto. Il merito non va però solo alle nostre - dubbie - capacità controller alla mano, ma soprattutto alla maestria del team di sviluppo di regalare un'esperienza fin da subito intuitiva. Combattere, esplorare, esibirsi in spettacolari abilità specifiche e votarsi al sistema di loot e crafting messo a punto per il gioco non richiede manuali o spiegazioni: tutto funziona a dovere per chi ha già lasciato il suo marchio nelle brutali location del capitolo più recente di Diablo.

Questo non significa che Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr voglia calcare pedissequamente il sentiero già ampiamente segnato da Blizzard in più di un ventennio. Per farsi strada nel gioco non sarà necessario soltanto avere la meglio in combattimenti decisamente brutali - che dicono addio alle armi bianche per abbracciare potenti bocche da fuoco -, ma anche saper puntare sulle proprie capacità tattiche e strategiche, costruendo e decostruendo ambientazioni, controllando veicoli e torrette e potenziando l'equipaggiamento a disposizione. Il tutto arricchito da colpi di grazia decisamente spettacolari, che rendono omaggio alla componente ''slash'', ancora il muro portante dell'intera avventura. E accompagnato da un sistema di controllo che fa il suo dovere anche su pad, dimostrandosi sempre preciso e ripulito per assecondare le diverse esigenze dei giocatori ''da console''.



Spara, crafta, prega, ama

Il videogame dei ragazzacci di Neocore è insomma assai divertente e impegnativo già nella sola modalità single player. Nei panni di un Inquisitore alle dipendenze dell'Imperatore in persona visiteremo allora location ad un primo sguardo più fredde di quelle del ''cugino'' Diablo, ma che in realtà rispettano il franchise orginale, raccontando moltissimo della lore di Warhammer e non snaturando l'atmosfera a cui milioni di geek là fuori - e sicuramente anche qui sulle pagine di Everyeye - hanno già votato amore incondizionato. Le stesse mappe sono poi completamente interattive: sfruttare una copertura fornirà un certo vantaggio sulle legioni nemiche, così come sparare ad un barile esplosivo porterà scompiglio all'interno delle loro affollate fila.

E se è vero che la varietà nella Campagna principale è assicurata dal crafting e dal particolare sistema di loot, allo stesso modo il team di sviluppo ha intenzione di far impennare la longevità con modalità mai viste in titoli del medesimo genere. Secondo Carpentier, Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr si distinguerà da altre produzioni simili proprio per la ricchezza di contenuti, che fa rima con missioni generate casualmente - seppur basate su una narrazione ben definita -, con centinaia di abilità combinabili e con pacchetti aggiuntivi gratuiti che, almeno nelle intenzioni, manterranno in vita per anni il ''Martire'' prodotto da BigBen Interactive. Nel tempo non mancheranno classi inedite, abilità mai viste e quest addizionali sempre in linea con la filosofia di Warhammer e con il segno che noi stessi lasceremo nel mondo di gioco grazie ad alcune scelte fondamentali.

Come se non bastasse, la compagnia con sede a Budapest sta lavorando su diverse modalità multiplayer. Chi apprezza il gioco di squadra potrà lanciarsi in una co-op fino a quattro giocatori, in cui ogni eroe contribuirà alle missioni principali e otterrà ricompense esclusive. Gli amanti del gioco competitivo potranno invece ''bullarsi'' degli avversari in arene PvP, in una lotta tra varie fazioni definite Cabal e con una sottotrama gestita dagli sviluppatori man mano che le forze in gara accumuleranno punti. Questo è uno degli aspetti più affascinanti di Warhammer 40.000 - Inquisitor Martyr, di cui purtroppo abbiamo potuto solo saggiare le ottime intenzioni.

Un universo in continua evoluzione

Quello che ci troveremo ad esplorare nella prossima declinazione videoludica di Warhammer sarà un vero e proprio mondo open world. In sede di presentazione, il buon Thomas ha necessariamente calcato la mano su quello che a tutti gli effetti dovrebbe rivelarsi un mondo persistente, con sfide multiple sempre diverse e una fluidità strutturale modificabile dalle azioni degli stessi gamer.

L'idea, se realizzata a dovere, dovrebbe assicurare lunga vita a Inquisitor Martyr, e già da ora dona al progetto il sapore dell'ambizione che vorremmo vedere - quasi - sempre in quei titoli ancorati a un genere ampiamente esplorato nel corso degli anni. Rimangono ancora alcuni difetti piuttosto evidenti. Nonostante la release sia fissata ai primi mesi del prossimo anno, sul lato tecnico è impossibile non notare cali di frame rate assai vistosi nelle situazioni più concitate, mentre molte delle animazioni peccano di scarsa originalità e credibilità. Magagne che, come ci ha assicurato il Producer Manager, saranno sistemate sia per la versione PC che per quella console. PlayStation 4 Pro e la novella Xbox One X garantiranno poi 60 frame al secondo, con le ''sorelline'' lisce bloccate a 30.