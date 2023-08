Warhammer 40.000 Space Marine 2: l'inatteso ritorno degli Ultramarine

Warhammer 40.000 Space Marine lanciato da Relic Entertainment nell'ormai lontano 2011, si prefiggeva l'arduo compito di adattare fedelmente una delle sanguinarie campagne di epurazione degli Ultramarine, il Capitolo più elitario dell'esercito degli Space Marine. Per trasporre al meglio l'assoluta potenza di questo battaglione e la brutalità tipica delle loro battaglie, la struttura del gioco si rifaceva molto da vicino quella dei Gears of War di Epic che, a quell'epoca, erano tra i più fulgidi esponenti del genere presenti sul mercato.Il giocatore impersonava il leggendario Capitano Titus, stoico e feroce combattente al servizio dell'Imperium dell'Uomo da oltre 150 anni, in un'esperienza che poteva vantare il blasone di avere come protagonisti dei personaggi così riconoscibili nell'universo di Warhammer 40K ma che soffriva di evidenti problemi sotto il profilo del level design e della composizione della campagna



Successivamente, comunque, la triste storia del fallimento dell'editore THQ ha relegato la saga di Space Marine in un oscuro dimenticatoio, almeno finché, durante i Game Awards del 2021, Warhammer 40.000 Space Marine 2 è stato annunciato come un fulmine a ciel sereno, grazie alla collaborazione dello sviluppatore Saber Interactive con il publisher Focus Entertainment. Lo abbiamo provato in una breve demo distribuita in occasione della Gamescom 2023 che ci ha permesso di saggiare le prodezze artistiche messe in campo da Saber Interactive nonché un gameplay fondato sugli stessi canoni dell'originale ma potenziato, arricchito e corretto per poter svettare nel settore degli shooter cooperativi story driven.

Chi prevarrà contro l'oscurità? Gli Ultramarines!

All'indomani degli avvenimenti sul pianeta-forgia Graia nella prima incarnazione del brand, ritroviamo il Capitano Titus, sopravvissuto all'Inquisizione dopo il tradimento di uno dei suoi commilitoni e reintegrato a capo della squadra di fuoco composta, stavolta, da Gadriel e Chairon.

Il team viene inviato sul mondo di Kadaku a supporto dell'esercito Cadiano, capitanato dal maggiore Sarkaana, per estirpare la piaga rappresentata dallo sciame dei Tirannidi. Questi ultimi sono tra i più temibili Xeno conosciuti dall'Imperium, una razza di coriacei insettoidi guidati da una mente alveare comune, capace di attraversare il cosmo consumando qualsiasi cosa si sia trovata sul suo cammino.La missione che abbiamo potuto affrontare si divideva in tre sezioni distinte: la prima fase richiedeva di mantenere la posizione in attesa di un attacco orbitale che avrebbe decimato l'orda di nemici che tentava di prendere il controllo dell'intero pianeta; la seconda di farsi strada in una tetra palude epurando le nidiate di Tiranidi; la terza, infine, di riattivare le armi orbitali di Kadaku in modo da annientare l'alveare una volta per tutte. La porzione di gioco che abbiamo potuto provare mette in mostra una costruzione delle quest piuttosto semplice e lineare che, però, riesce a enfatizzare correttamente la drammaticità della crociata degli Ultramarine sul suolo di un pianeta sull'orlo del baratro.



Gli scenari che abbiamo avuto occasione di esplorare, tutti abbastanza limitati in termini di dimensioni, vengono rapidamente invasi da mostri e creature di varia natura che occupano praticamente ogni centimetro dello schermo e andranno abbattuti facendo leva su tutto l'immenso potere degli Space Marine.



Almeno per il momento non possiamo avere idea della bontà della sceneggiatura messa in campo da Saber Interactive né sapere se il design delle ambientazioni rimarrà costante per tutta la durata dell'avventura ma, già da ora, possiamo dirvi che il lavoro svolto dallo studio statunitense nella riproposizione delle atmosfere tipiche del Quarantesimo Millennio di Warhammer ha saputo convincerci appieno.

Gli Ultramarine, con le loro imponenti corazze blu costellate da fregi dorati e catene d'acciaio, vengono accolti dalla popolazione locale come veri e propri angeli della morte, pronti a risolvere questa cataclismatica invasione aliena per mezzo della loro soverchiante furia mentre il mondo circostante mostra le ferite di una guerra che ne ha letteralmente devastato le superficie.



Siamo di fronte a un setting indubbiamente affascinante, fortemente radicato nella lore di 40K e impreziosito da atmosfere oscure, asfissianti e di rara gravità che se sfruttato a dovere potrebbe regalare più di qualche soddisfazione agli appassionati di questo peculiare universo sci-fi. Certo, siamo perfettamente consci che la narrativa potrebbe non essere uno dei punti focali della produzione ma, anche considerando la quantità di materiale a disposizione degli sviluppatori pubblicata nell'ultimo decennio, è lecito sperare che questo sequel possa compiere un notevole passo avanti anche sotto questo aspetto.



L'appuntamento è rimandato alla sede di recensione che ci consentirà di fugare questa e tante altre curiosità circa la produzione di Focus Entertainment.

La chiamata della battaglia

Sotto il profilo prettamente ludico, il secondo episodio di Space Marine eredita la formula già sperimentata del primo: l'azione più pura continua a farla da padrone ma Saber ha architettato alcune piccole migliorie volte a variegare l'esperienza e a renderla ancora più intensa rispetto al passato.

In tal senso, il paragone con Gears of War rimane alquanto adatto per descrivere il flusso di gameplay con la pesantezza delle corazze degli Ultramarine che si riflette nei loro movimenti compassati ma implacabili. Le fasi di shooting appaiono da subito rabbiose e viscerali, proprio come nella celeberrima saga ideata da Epic Games, al netto dell'impossibilità di utilizzare le coperture poiché queste ultime sarebbero andate in contrapposizione troppo netta con i dogmi del credo degli Space Marine. I guerrieri dell'Imperium, infatti, non indietreggiano davanti a nulla e preferiscono approcciarsi agli scontri a viso aperto facendo prevalere la propria assoluta superiorità fisica, garantita non solo dallo sconfinato arsenale a loro disposizione ma anche da alcune migliorie genetiche di grado militare specificatamente pensate per creare dei soldati pressoché inarrestabili. E Space Marine 2, ancor più rispetto al precedente capitolo, riesce a trasmettere bene l'incredibile potenza di Titus e compagni grazie a una ricetta ludica che mescola sapientemente il combattimento corpo a corpo con quello a base di piombo.



Durante le sparatorie, il gunplay del gioco convince per merito di un feedback ben calibrato delle diverse bocche da fuoco nonché di una registrazione corretta degli impatti dei proiettili sui corpi degli Xeno.



A moltiplicare il divertimento ci pensa un arsenale decisamente più corposo rispetto a quello visto in passato: il fireteam potrà fare affidamento sulle iconiche Boltgun (qui presenti in diverse varianti che differiscono in termini di danni e rateo di fuoco), su devastanti carabine dotate di una discreta precisione a lunga gittata, sulle potenti Meltagun, armi energetiche a corto raggio capaci di disgregare qualsiasi avversario, e tanto altro.

Per la prima volta, inoltre, Space Marine 2 introduce l'artiglieria pesante in dotazione al Capitolo di Titus tra cui spicca una mitragliatrice a nastro capace di decimare intere legioni di insetti in pochissimi secondi, a patto di tenere sotto controllo il surriscaldamento, si intende.Ma è negli scontri all'arma bianca che il nuovo titolo di Saber Interactive mostra i più netti passi avanti rispetto al predecessore con un paio di soluzioni di gameplay che rendono complessivamente più divertente l'avventura.



Nel corso della nostra prova abbiamo potuto impugnare gli affilatissimi coltelli da combattimento in dotazione alle truppe degli Ultramarine ma anche le immancabili Spade a Catena capaci di falciare anche gli antagonisti più robusti in pochi fendenti ed entrambe le lame si sono rivelate parecchio soddisfacenti da utilizzare.In questi frangenti, la telecamera si sgancia dalle spalle del nostro alter-ego e diventa controllabile manualmente in modo da concedere al giocatore la possibilità di avere una migliore visione dei nemici in avvicinamento.

Questa scelta, inoltre, accentua la tremenda violenza dei colpi con l'inquadratura che trema vistosamente ad ogni nuovo attacco che vibreremo sul malcapitato di turno. In più, per limare una delle principali criticità del gioco del 2011 ovvero l'eccessiva piattezza delle battaglie corpo a corpo, il team statunitense ha ben pensato di introdurre alcune variabili come gli attacchi imparabili da parte degli avversari e la meccanica relativa ai Parry.



Durante i duelli ravvicinati sarà possibile assistere a particolari attacchi dei nemici la cui aura si colora in blu o in rosso. Nel primo caso, si tratta di aggressioni che è possibile parare premendo l'apposito tasto col giusto tempismo esibendosi poi in uno spietato colpo di grazia animato magistralmente mentre, nel secondo, stiamo parlando di colpi capaci di infliggere danni ingenti e impossibili da assorbire con un parry: per evitarli, sarà necessario eseguire una schivata.

Quella che a prima vista può sembrare un'implementazione di poco conto invece trasforma le dinamiche di combattimento a corto raggio aggiungendo una certa dose di spessore alle meccaniche di questo atteso sequel. Tornano per l'occasione anche le esecuzioni che rimangono spettacolari nella loro brutalità ma che, tuttavia, assumono una rilevanza leggermente inferiore rispetto a quanto visto nel primo Space Marine. Laddove, nel precedente episodio, questi colpi di grazia potevano ripristinare gran parte dell'energia vitale del nostro soldato, qui si limitano a riabilitare gli scudi, utili solo a mitigare le offensive meno vigorose dello sciame. Tutto questo conduce a una lieve differenza nella gestione della salute che, ora, viene reintegrata grazie all'utilizzo di appositi medikit sparsi nelle mappe di gioco. È una scelta che non abbiamo apprezzato appieno per un semplice motivo: l'impossibilità di curarsi giustiziando gli avversari spinge l'utente ad affrontare le battaglie con maggiore circospezione e ad evitare di lanciarsi a testa bassa nella mischia in modo da evitare i danni e conservare le risorse per momenti più impegnativi della campagna. In breve, è una decisione in contrasto con la filosofia alla base dell'intero progetto che speriamo possa essere rivalutata prima della versione definitiva del titolo.



Da rivedere, a nostro avviso, anche il bilanciamento della difficoltà poiché, sebbene al giocatore vengano offerti quattro livelli di sfida incrementali, già al secondo capita di essere abbattuti in pochissimi colpi provenienti anche da minacce situate a distanze siderali e dotate di una mira infallibile: servirà un po' di lavoro di aggiuntivo sotto questo aspetto per rendere l'esperienza più gradevole e accessibile per tutti.

In definitiva, Space Marine 2 sembra aver fatto buoni passi avanti migliorando le basi gettate dall'originale su tutta la linea, ad esclusione di alcune piccole incertezze che potranno di certo essere corrette nei mesi che ci separano dal lancio.

Tecnica e Arte: luci e ombre

Sotto il profilo tecnico, allo stato attuale, non possiamo pronunciarci. Il codice fornitoci per provare Warhammer 40.000 Space Marine 2 era privo di qualsivoglia tipo di ottimizzazione e ha messo in difficoltà anche una macchina abbastanza moderna e performante come quella in nostro possesso.

I modelli poligonali, l'illuminazione ambientale, l'effettistica generale e le animazioni appaiono già di ottima fattura ma il frame-rate era fin troppo instabile per poter esprimere un giudizio sull'opera, per quanto preliminare esso possa essere. Saber Interactive, ad ogni modo, ha garantito di essere a conoscenza di questo problema e che il prodotto definitivo potrà essere fruito senza problemi anche su terminali meno aggiornati.



Ciò che possiamo dirvi, invece, è che il team artistico dell'azienda statunitense sembra aver fatto le cose in grande sotto il punto di vista dell'atmosfera: a dispetto della durata esigua della demo a nostra disposizione, ci siamo ritrovati in più di un'occasione a bocca aperta davanti alla sconcertante bellezza di alcuni panorami e scorci disseminati lungo il percorso. Se la qualità si manterrà su questi livelli, sorretta magari da un comparto tecnico all'altezza, ne vedremo sicuramente delle belle.