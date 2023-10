WarioWare Move It!: tanti minigiochi fuori di testa a colpi di Joy-Con

Siamo arrivati al decimo capitolo della serie WarioWare e dopo Get It Together! è tempo di parlarvi della seconda iterazione pensata per Nintendo Switch e in arrivo sulla console ibrida il prossimo 3 novembre. Abbiamo avuto l'occasione di provare l'inizio della story mode di WarioWare: Move It e anche una buona parte dei minigiochi a nostra disposizione: siamo pronti a raccontarvi il nostro primo contatto con questa colorata esperienza, in attesa della recensione definitiva.

Il biglietto fortunato

Move It! è un party game composto da vari minigiochi con stili artistici distinti, proprio come accaduto per i precedenti capitoli della saga. Abbiamo iniziato la nostra prova lanciandoci in quella che è la modalità storia, vissuta in multiplayer locale con un Joy-Con a testa e in compagnia di un collega: è qui che WarioWare dà del suo meglio, anche se sarà possibile divertirsi anche in single player.

Il tutto si apre con un video promozionale di un'isola: il protagonista, alla guida della sua bicicletta a Diamond City, si lascia subito incuriosire dalla pubblicità e bramoso di ottenere il biglietto vincente per raggiungere la paradisiaca location del filmato, sfrutta il suo più grande superpotere. Il portafoglio. Ottenuta la possibilità di raggiungere l'atollo magico, sale su una nave da crociera assieme ai suoi sottoposti e indossa gli abiti vacanzieri. Neanche a dirlo, Wario si troverà coinvolto in un'avventura ben diversa da quella che si aspettava, costretto a fronteggiare pericoli e sfide che non aveva messo in conto. Barrio Morro Island è costruita similmente a quanto visto nei precedenti capitoli della saga, con un punto di partenza, uno di arrivo e diversi step nel mezzo, che vedranno i vari dipendenti di Wario (controllabili per l'occasione) impegnati in sfide strampalate. Parliamo ad esempio di Mona, Dr. Crygor, ma anche di Mike, Penny, e così via.



Non possiamo parlarvi nel dettaglio dei vari minigiochi presenti nel corso dei livelli. Sappiate però che durante la nostra prova abbiamo imparato movimenti coi Joy Con che ben si sposano con le vicende raccontate. Dietro ogni mossa infatti c'è una pittoresca storia da conoscere - con tanto di doppiaggio in italiano - che serve a esporre la specifica movenza da eseguire e a raccontarvi le sue origini.

Impugnare una spada senza farsi male

Le varie mosse al centro dell'esperienza sono a dir poco buffe, del tipo che potreste vergognarvi a eseguire alla presenza di altre persone. Eppure, è proprio questa caratteristica ad assicurare un divertimento puro. Ciascun minigame non mancherà di mostrarvi il gesto iniziale, ma sarete voi poi a decidere in quale modo impegnarvi per portare a termine il compito richiesto.

Ondeggiare, simulare un lancio, scuotere il bacino, improvvisare una serie di squat e così via, quasi come se foste in una sessione molto più avanzata di Everybody 1-2 Switch (qui la recensione di Everybody 1-2 Switch). Nella modalità a due giocatori ci siamo ritrovati ad alternarci, ma anche a collaborare in più di un'occasione: non si tratta mai di competere, chiariamo questo aspetto, perché l'obiettivo finale è riuscire a salvaguardare le nostre vite e sfuggire a una minaccia incombente. I minigiochi sono stati pensati proprio per permettere all'utente di coordinarsi col partner per superare l'ostacolo di turno. Ad esempio, in una boss battle che abbiamo affrontato al termine di un livello abbiamo dovuto ragionare più del solito e collaborare in modo consistente con il giocatore che ci stava accanto. In sostanza, è stato necessario muovere con precisione i nostri arti superiori, pena il non riuscire a proseguire nel nostro intento.

Tra Party e Museo

La seconda modalità di WarioWare: Move It! è Party. Siamo nell'ordine di grandezza di un gioco dell'oca, con 16 caselle da superare per arrivare al traguardo. Proprio come in Mario Party però arrivare prima degli avversari non servirà a nulla senza un maggior numero di punti rispetto a loro.

In grado di far partecipare fino a un massimo di quattro giocatori, questa dimensione dell'esperienza assegna a ogni casella un minigioco da survival mode, al quale seguirà il lancio di un dado per continuare la propria avanzata. Al termine di ogni sessione, neanche a dirlo, il punteggio ottenuto andrà a determinare la nostra posizione in classifica. Ogni casella può avere sia dei bonus che dei malus: tra questi ultimi annoveriamo il ritorno al via, o il dover arretrare di un gran numero di riquadri sul terreno di gioco. In altre parole, parliamo di inconvenienti non da poco, in grado di dilatare la durata delle partite. Inoltre, 16 caselle possono sembrare poche, ma sappiate che potranno essere aumentate nel corso della partita, magari per effetto di un bonus attivato da uno sfidante. L'abbiamo trovato un ottimo modo per intrattenersi e creare un po' di sana competizione.



Per finire, indichiamo la presenza del Museo, una modalità che comporta l'accesso a una serie di minigiochi slegati tra loro, come a dare la possibilità di allenarsi per affrontarli al meglio. Ogni minigame vanta cinque livelli di difficoltà, tutti basati sulla velocità d'esecuzione. Su questo aspetto però abbiamo una critica da fare. Ad esempio, nel passare da normale a veloce l'attività si velocizza, come fosse un nastro riprodotto a 2x. L'esecuzione delle mosse diventa insomma più ardua, ma solo per la confusione creata da questa soluzione e non per l'effettiva difficoltà insita nella costruzione del minigioco.