Wayfinder: un action rpg tra dungeon e mmo, in continua evoluzione

Fra i titoli mostrati all'ultimo PlayStation Showcase c'era anche Wayfinder, un free to play di cui non si è parlato moltissimo negli ultimi tempi malgrado il team che lo sta sviluppando sia capitanato da Joe Madureira, fumettista dal curriculum blasonato: oltre ad aver lavorato ad alcune serie Marvel, Madureira si è anche occupato del design dei personaggi di Darksiders, Darksiders 2 e Darksiders Genesis (qui la recensione di Darksiders Warmastered Edition).



In attesa di approdare sul mercato nella sua forma finale (che sarà anche gratuita), Wayfinder ha appena raggiunto PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 con una serie di Pacchetti Fondatore che permettono di iniziare a giocare con l'Accesso Anticipato fino alla transizione alla build definitiva, passaggio che avverrà senza la cancellazione dei progressi. Grazie ad un invito degli sviluppatori, abbiamo avuto la possibilità di accedere ai server con qualche giorno d'anticipo rispetto al debutto dell'Early Access e di provare una versione del titolo focalizzata sull'endgame.

Che cos'è Wayfinder?

A differenza della versione del gioco che vi abbiamo raccontato nel provato della Closed Beta di Wayfinder, questa volta il team ci ha sbloccato per un paio di giorni una build speciale: effettuato il login, abbiamo avuto libero accesso a qualsiasi contenuto del titolo al di fuori delle main quest, già completate.

In parole povere, abbiamo potuto vivere un'esperienza con tutti i personaggi sbloccati (incluse le loro armi più forti) e la possibilità di avviare un qualsiasi dungeon tra quelli disponibili al day one dell'Early Access. Questo ci ha permesso di avere una visione più completa del progetto firmato Airship Syndicate, che nella scorsa prova abbiamo potuto testare in maniera molto limitata proprio per via della penuria di contenuti disponibili.



Prima di scendere nel dettaglio, però, occorre fare un passo indietro per spiegare cos'è Wayfinder a chi non ne ha mai sentito parlare.

Il titolo è un action RPG in terza persona con una componente MMO e un focus sul completamento dei dungeon, che rappresentano il cuore della produzione e il principale modo per accumulare risorse e potenziamenti. Chi si avventura nel mondo di Evenor ha anche l'opportunità di esplorare liberamente tre open map, non particolarmente grandi, in cui svolgere eventi a tempo limitato e semplici missioni in compagnia degli amici o degli altri utenti che popolano il server (potreste stringere nuove amicizie per prendere parte a emozionanti avventure). L'aspetto più sorprendente dell'esperienza è rappresentato sicuramente dai personaggi selezionabili, dal momento che in questo caso non vi è un protagonista da creare tramite un editor, ma degli eroi che, come in un qualsiasi MOBA, sono dotati di abilità uniche che modificano radicalmente lo stile di gioco.

Un roster ben variegato

A proposito della diversità fra gli eroi di Wayfinder, abbiamo finalmente potuto apprezzare le peculiarità di ciascuno di essi. Nel nostro precedente contatto col gioco abbiamo scelto Niss, un personaggio basato sui parry e le schivate che non ci ha colpito particolarmente. Dopo aver testato tutti e sei i guerrieri disponibili con l'Early Access, possiamo confermare che forse l'assassina armata di daghe non è la scelta migliore da fare per chi è alle prime armi: il resto del roster ci ha dato molte più soddisfazioni. Con Wingrave, ad esempio, il titolo diventa più accessibile per via dell'assenza del parry e della presenza della parata, che va alternata a feroci fendenti con la sua lama.

Molto divertente è anche la gladiatrice Senja, che con un'enorme ascia e i suoi poteri elettrici può scatenare la sua furia su piccoli gruppi di nemici. Ci sono poi gli eroi che si fanno largo tra i nemici con armi da fuoco, come la velenosa Venomess. Non vi nascondiamo che combattere con un fucile è molto più semplice, ma non per questo meno divertente: in questi frangenti il gioco si trasforma in uno sparatutto in terza persona ed è persino disponibile un sistema di ricarica attiva in stile Gears of War, con cui potenziare il successivo caricatore premendo il tasto con il tempismo azzeccato.



A prescindere dallo strumento di morte in uso è fondamentale anche sapersi muovere. Gestendo l'indicatore della stamina, i personaggi possono eseguire doppi salti e schivate (anche in combinazione tra loro), così da sfuggire agli attacchi mortali dei boss e riposizionarsi per poi ritornare all'offensiva. Da questo punto di vista abbiamo notato dei miglioramenti rispetto alle build precedenti, sebbene la telecamera continui a fare i capricci nelle aree più ristrette, rendendo davvero complesso tenere d'occhio la situazione.

Anche il sistema d'aggancio del bersaglio, che dovrebbe facilitare sia l'attacco che la difesa, si è dimostrato problematico e ci ha spinto a farne a meno. Il combat system ha fatto quindi qualche passo in avanti grazie ai feedback ricevuti durante le varie fasi di test a porte chiuse, ma permangono alcuni intoppi che speriamo vengano ulteriormente limati entro la fine dell'Accesso Anticipato. Non escludiamo inoltre che alcuni di questi problemi siano già stati eliminati, visto che la build da noi provata non corrisponde a quella che verrà giocata nei prossimi giorni dagli utenti, che includerà una corposa patch del day one.

Dungeon e direzione artistica

Non abbiamo potuto farci un'idea circostanziata sul sistema di progressione degli eroi.

Possiamo però parlarvi dei dungeon e della loro varietà, visto che li avevamo tutti a nostra disposizione e ci siamo sbizzarriti nel provarli. Quelli principali sono 9 e vengono suddivisi in tre biomi diversi: il castello, le fogne e l'area innevata. Oltre a poter rigiocare infinite volte queste avventure, magari aumentando il livello di sfida (a patto di avere un equipaggiamento adeguato) o attivando i modificatori che alterano le caratteristiche della missione, vi sono anche numerose boss fight. Avete capito bene, non parliamo di dungeon con un nemico finale da affrontare, ma di scontri con potenti creature che si trovano proprio all'inizio del percorso. Sebbene alcuni di questi nemici non siano altro che spugne per proiettili/fendenti, vi sono anche avversari più elaborati con caratteristiche uniche e persino fasi diverse che costringono il giocatore a destreggiarsi tra piattaforme.



Se il tocco di Joe Madureira è ben visibile sui personaggi e le loro skin, tutte bellissime, l'impronta dell'artista si nota meno sugli scenari e i nemici, che presentano importanti oscillazioni qualitative. In alcuni casi ci troviamo di fronte a creature dal design quasi banale, per poi affrontare boss dall'estetica più ricercata. Più nello specifico, abbiamo trovato molto poco interessanti i semplici mob che si affrontano nei dungeon tradizionali o negli eventi delle open map.

La direzione artistica è davvero importante per Wayfinder, dal momento che il gioco non vanta un comparto grafico all'avanguardia e propone modelli e ambientazioni poco dettagliati, anche spingendo al massimo le impostazioni video. Per quello che concerne l'interfaccia utente, è stato svolto un buon lavoro. Basta davvero poco tempo per acquisire la confidenza necessaria a districarsi agilmente tra i menu dell'equipaggiamento, quelli della personalizzazione o dei potenziamenti.



Insomma, Wayfinder è migliorato rispetto alla Beta ma c'è ancora molto lavoro da fare per renderlo competitivo nel duro mercato dei free to play. Bisognerà anche comprendere il tipo di supporto che riceverà dal piccolo team di sviluppo, che per motivi di forza lavoro e budget potrebbe non riuscire a proporre nuovi contenuti a cadenza regolare. Sarà molto interessante scoprire soprattutto in che modo verrà ampliato il roster di eroi, poiché con quelli iniziali i creativi hanno dimostrato che l'aggiunta di un nuovo personaggio potrebbe stravolgere ulteriormente il gameplay. In ogni caso il periodo di Early Access risponderà a molte di queste domande e ci accompagnerà fino alla pubblicazione della versione gratuita del prodotto, che arriverà non solo su PlayStation e PC, ma anche su Xbox.