Wayfinder: un promettente gioco online con il tocco di Joe Madureira

Produzioni come Warframe e Genshin Impact hanno dimostrato che nel mercato free to play lo spazio per i giochi esclusivamente PvE non manca, a patto però che non abbiano meccaniche predatorie per quanto concerne gli acquisti in app. Ed è proprio il publisher di Warframe, Digital Extremes, che ha preso sotto la sua ala il team capitanato dal talentuoso fumettista Joe Madureira (l'uomo a cui dobbiamo il design di molti personaggi di Darksiders, nonché CEO della software house che ha dato i natali a Darksiders Genesis) per consentirgli di far approdare sul mercato un prodotto ambizioso come Wayfinder. Grazie alla possibilità offertaci da Airship Syndicate, abbiamo trascorso diverse ore nella Closed Beta del gioco, nel corso delle quali abbiamo avuto un primo contatto coi pregi e difetti dell'esperienza.

Un MMO light

La trama alla base di Wayfinder, presentata attraverso una serie di splendide illustrazioni, non è certo delle più originali. Il colorato mondo di Evenor è in preda al caos e sempre più creature mostruose stanno mettendo in pericolo le vite della popolazione.

Ed è qui che entriamo in gioco noi, che nei panni di guerrieri in grado di controllare la medesima oscurità di cui sono fatti anche i nostri avversari, siamo gli unici a poter spazzare via il male e tenere al sicuro le città. Quando parliamo di città, ci riferiamo proprio al grosso centro abitato che fa da hub principale a quello che non è un semplice action RPG cooperativo, come potrebbe sembrare dai trailer (incluso quello mostrato all'ultimo State of Play). Il titolo firmato Airship Syndicate è un vero e proprio MMO strutturato su open map, con ampie aree esplorabili condivise con gli altri giocatori, in cui ad esempio sconfiggere un world boss unendo le forze.

Se da una parte vi sono pericoli in ogni dove, nell'hub è invece possibile interagire con un generoso quantitativo di mercanti e altri NPC che permettono di accedere a nuove missioni o di ampliare l'arsenale del nostro Wayfinder. Ci si può fare un giro nella taverna, prendere un enorme ascensore che conduce al mercato oppure trascorrere del tempo nell'ampia zona iniziale in cui vi è il maggior numero di giocatori in cerca di un gruppo. Questa componente del gioco però non è che una delle sue due facce, visto che buona parte del tempo la si trascorre all'interno di dungeon con minimi elementi procedurali, accessibili tramite un portale del centro città. Costruendo i sigilli è possibile ampliare il numero di dungeon che si possono generare e grazie ad altri consumabili si può invece applicare un modificatore che altera le caratteristiche della missione, magari per aumentare il quantitativo d'oro ottenuto o dotare i nemici di effetti aggiuntivi.

Luci e ombre del combat system

Sul fronte prettamente ludico, il team di sviluppo non ha inserito le solite classi e il protagonista da creare con un editor, ma ha preferito sfruttare le abilità di Joe Madureira per creare una serie di personaggi predefiniti che sono strutturati in maniera pressoché identica a quella di un qualsiasi MOBA.

Sebbene la base sia quella di un action RPG con visuale alle spalle dell'eroe, ogni singolo eroe è completamente diverso da tutti gli altri. Utilizzare Genji e Widowmaker in Overwatch (qui la recensione di Overwatch 2) offre due tipi di esperienze opposte e lo stesso vale per i protagonisti di Wayfinder, caratterizzati da differenti pregi e difetti.



Purtroppo non abbiamo avuto l'opportunità di testare ogni singolo combattente tra quelli disponibili per via delle lunghe sessioni di farming necessarie a sbloccare - gratuitamente - i guerrieri addizionali oltre a quello scelto al principio, ma ci è stata comunque data la possibilità di provarne due.

Buona parte dell'avventura l'abbiamo vissuta nei panni di Niss, un'assassina che sembra far parte dell'universo di World of Warcraft per via dei suoi tratti estetici e che, dotata di due daghe, predilige uno stile di gioco particolarmente frenetico. Nei panni di questa agile guerriera, abbiamo avuto non pochi fastidi, poiché le abilità che le permettevano di sfrecciare da un angolo all'altro dello schermo creavano problemi con la telecamera e il netcode non perfetto rendeva il parry di Niss impreciso e scomodo. A dare una svolta positiva a un'esperienza di gioco poco piacevole è stato l'arrivo di Senja, una muscolosa gladiatrice armata di una robusta ascia che, per via di uno stile di gioco più statico e dell'assenza del parry (sostituito con la parata), ci ha permesso di combattere senza intoppi in merito alla telecamera.



In entrambi i casi il combat system risultava fluido anche grazie alla possibilità di concatenare attacchi di vario genere e alcune mosse speciali, facilmente attivabili con la pressione combinata di due tasti. In tal senso avremmo gradito una maggiore fisicità degli scontri e più dinamismo, visto che i personaggi possono effettuare un doppio salto ma il combattimento aereo è del tutto assente.

La mancanza di feedback nei colpi viene aggravata da server problematici, che hanno reso difficoltosi gli scontri coi i boss più coriacei a causa del fastidiosissimo lag (e quindi per i motivi sbagliati). Ci sono quindi intoppi di fondo che coinvolgono qualsiasi personaggio, ma le profonde differenze che caratterizzano il roster fanno sì che alcune criticità emergano in maniera diversa in base al kit dell'eroe in uso. Non a caso, siamo molto curiosi di provare Silo, l'unico al momento focalizzato sulla lotta a distanza e che, a tutti gli effetti, trasforma Wayfinder in uno sparatutto in terza persona.

Qualche problema di troppo

Se già il combat system di Wayfinder non ci ha convinti del tutto, dobbiamo a malincuore confermarvi che le restanti componenti dell'esperienza non sono in uno stato ottimale. Tralasciando la ripetitività di fondo e la presenza di dungeon molto simili fra loro, il free to play pubblicato da Digital Extremes fallisce anche e soprattutto nel tentativo di creare un'esperienza di gioco fluida e piacevole. La navigazione in giro per le mappe viene rallentata da caricamenti ormai anacronistici, un sistema di viaggio rapido rivedibile, per via dell'interfaccia e una gestione dei waypoint (gli indicatori che aiutano a raggiungere l'obiettivo) davvero pessima, al punto da rendere complessi persino i banali spostamenti per giungere all'NPC della taverna.

Le stesse quest risultano noiose già dopo i primi minuti, dal momento che continuano a rimbalzare il giocatore fra le decine di personaggi senza che ve ne sia un'effettiva utilità e, complice anche la distribuzione dei checkpoint per il viaggio rapido, vengono accompagnate da lunghe passeggiate in ambienti che hanno ben poco da offrire in termini ludici. Avremmo gradito anche un sistema di progressione più intuitivo, visto che, per quanto sia basata su pochi elementi, la crescita dei parametri e dell'equipaggiamento dell'eroe viene spalmata su svariate schermate slegate fra loro.

Trattandosi di una versione preliminare del progetto, non ci dilungheremo troppo sull'aspetto tecnico che, come avrete intuito, è lontano dalla perfezione sia su PlayStation 5 che su PC, ovvero le due versioni che abbiamo testato in fase di Closed Beta anche grazie al pieno supporto del cross-save. Possiamo invece sbilanciarci sulla direzione artistica, che trae molto ispirazione dalle produzioni Blizzard e fa largo uso di colori vividi e di uno stile fumettoso che richiama gli altri lavori di Joe Madureira, la cui impronta è solo parzialmente visibile. Da una parte abbiamo degli splendidi protagonisti il cui design è chiaramente opera del fumettista che ha curato anche l'aspetto di Morte e Guerra nei primi due Darksiders (a proposito, avete letto la nostra recensione di Darksiders 2?), dall'altra ci troviamo di fronte a un bestiario banale e costituito da ragni, goblin e slime la cui estetica non aggiunge niente a quanto visto in altre produzioni. Avremmo gradito più carattere anche negli scenari, tutti piuttosto blandi e privi di tratti distintivi, che siano essi i biomi dei dungeon o le altre aree esplorabili.



Per quanto avesse attirato la nostra attenzione in fase di presentazione, Wayfinder necessita ancora di interventi importanti, complici i bug e gli altri errori che evidenziano come il titolo abbia bisogno ancora di tempo prima di poter essere proposto al pubblico. Insomma, dopo averlo provato non sappiamo dirvi se l'Early Access arriverà realmente nel mese di maggio (non ci sorprenderebbe se a breve dovessimo assistere ad un rinvio).