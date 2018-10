Weedcraft Inc: da Devolver Digital un gestionale sul commercio di... marijuana

La legalizzazione della cannabis è un argomento che negli ultimi anni è entrato con forza nelle aule del Parlamento di vari paesi di tutto il globo: molti Stati hanno infatti capito che l'unico modo per abbattere il commercio illegale della droga leggera più diffusa al mondo è quello di legalizzarne la distribuzione ed approvarne l'utilizzo, sia medico che ricreativo. L'avanguardia della legalizzazione è stata la California, che nel 1996 fu il primo Stato ad approvare l'uso della marijuana a scopi terapeutici. Curioso che questo input sia partito proprio dagli Stati Uniti, visto che furono i primi, con il Marihuana Tax Act firmato da Roosevelt nel 1937, a dar vita al proibizionismo nei confronti del commercio, dell'utilizzo e della coltivazione della cannabis, esteso poi a molte altre nazioni. Ora che il tempo ha picchettato il muro del proibizionismo fino ad abbatterlo, almeno in Nord America ed in Europa, si sente la necessità di trattare l'argomento in maniera più profonda e consapevole. Necessità raccolta dal team polacco Vile Monarch, che con lo sviluppo di Weedcraft Inc. intende affrontare queste tematiche con un piglio responsabile ma imparziale. Weedcraft Inc. ha sì un'anima da gestionale - neanche molto innovativo, se non per le tematiche -, ma l'importanza di dar vita ad un profittevole "impero della droga" è accompagnata da dilemmi morali ed etici, che devono per forza fare i conti con coercizioni e leggi. In ogni caso, la nostra lunga prova con il gioco ha evidenziato alcuni meriti e, allo stesso tempo, un buon numero di dubbi che potrebbe insidiare la volontà di creare un "manageriale etico".

Smoke weed everyday

Ciò che spinge il protagonista di Weedcraft Inc. ad intraprendere la strada della coltivazione della marijuana è un evento tragico: suo padre, a cui era stato diagnosticato un tumore incurabile, muore tra atroci sofferenze, molte delle quali causate dai farmaci e gli oppiacei che gli erano stati prescritti per alleviare il dolore. Ma se fosse stato in grado di coltivare cannabis per rendere il trapasso del suo genitore più placido e sereno? Questa domanda lo spinge ad accettare l'offerta del fratello, all'apparenza interessato allo spaccio più per fini economici che per una questione morale, ed intraprende un'attività illegale che porta avanti nello scantinato della proprietà di famiglia.



L'incipit narrativo rimanda senza dubbio alle vicende di Walter White in Breaking Bad e mette subito in chiaro l'importanza del plot. Nonostante sia la parte più guidata e "story driven", tuttavia, il segmento iniziale di Weedcraft Inc. è quello che ci ha restituito le peggiori impressioni, per via di alcune dinamiche ludiche non proprio entusiasmanti. Per coltivare le piante serve controllare tutto in maniera diretta: impostare le fonti di illuminazione, selezionare il tipo di terra ed i semi appropriati. All'inizio si dispone solo di strumenti basilari, che poi via via si evolvono e garantiscono risultati migliori, ma quel che non abbiamo digerito è la necessità di annaffiare direttamente le piante e tagliarle per permettergli di crescere più velocemente.

Si tratta di tutte operazioni che già dopo un paio di minuti vengono a noia e, soprattutto, non danno un contributo sensibile alla profondità del sistema ludico imbastito da Vile Monarch. Servono però per giustificare la presenza, disponibile solo più avanti nella demo, di lavoratori che possano occuparsi delle mansioni al nostro posto, con una penalità in termini di qualità. Come in tutti i gestionali, d'altronde, Weedcraft Inc. aggiunge pian piano nuovi elementi di gioco che da una parte infittiscono il numero e la varietà dei fattori da tenere in considerazione, ma dall'altro rendono necessario deputare alcune mansioni a meccanismi automatici che sollevano l'utente dal compiere lavori a basso livello. Insomma, tutto da copione, ma l'esistenza di quel sistema manuale della gestione delle piante - e la sua convenienza rispetto al lasciare tutto nelle mani di qualche maldestro impiegato - ci ha spesso spinto a passare diversi minuti dedicati a cliccare di qua e di là, con un ritmo soporifero che ci ha ricordato quello di alcuni clicker game. Perché in Weedcraft Inc. la manodopera ha un costo mensile, così come le strumentazioni più avanzate (lampade o ventilatori per abbassare la temperatura degli ambienti), e quando potremo risparmiare su qualcosa per massimizzare i guadagni non ci penseremo due volte. I soldi sono infatti l'unico strumento che ci permette di progredire nell'avventura e possiamo raccoglierli solo dalla vendita del frutto delle nostre coltivazioni: bisogna per prima cosa affittare un immobile e poi stabilire un punto vendita che si popolerà di persone appartenenti a diversi strati sociali.



È importante approfondire questo aspetto, poiché la qualità, il tipo e il prezzo della nostra merce devono dipendere in larga parte dal tipo di clientela che vogliamo "colpire". Una comoda tabella richiamabile dall'interfaccia di gioco ci dà una panoramica sui diversi gruppi e specifica il tipo di erba a cui sono interessati. Se ad esempio stabiliamo un punto vendita in un tugurio bazzicato solo da vagabondi e straccioni, potremo vendere esclusivamente merce ad un prezzo basso. Alcuni malati o ex militari affetti da disturbo da stress post-traumatico accettano solo marijuana legale, ovviamente soggetta a tassazione. Insomma, la stratificazione e differenziazione sociale si percepisce ed è legata a doppio filo alla progressione. Chiaro, quindi, che l'obiettivo del giocatore dovrebbe esser quello di puntare a persone più esigenti ma disposte a spender cifre maggiori (come gli artisti o i VIP), senza dimenticarsi della concorrenza: un aspetto di cui discuteremo più avanti.

Per venire incontro alle richieste della clientela il gioco mette a disposizione diversi strumenti e poi dà carta bianca al giocatore su come utilizzarli. Ci sono tanti tipi di terreno, che può essere perfino alterato nella composizione chimica per dare risultati migliori, c'è la possibilità di cambiare temperatura ed umidità degli ambienti, di piantare semi più rari e con "gusti" diversi (anche questi ricapitolati in una comoda tabella) e diverse altre funzioni che non siamo riusciti ancora a vedere. In quanto a personalizzazione, bisogna ammetterlo, Weedcraft Inc. mette sul tavolo un buon numero di variabili.



Se però nei suoi connotati da gestionale puro - quindi coltivazione e commercio - il gioco sembra valido, non si può dire lo stesso di tutto l'aspetto morale, che è probabilmente ciò su cui il team di sviluppo punta di più. Il più grosso problema di Weedcraft Inc. in questo ambito è la sua incapacità di costruire un coinvolgimento narrativo e di conseguenza di restituire sensazioni significative in base alle scelte (dirette ed indirette) compiute. Vale sempre la pena specificare che il nostro provato ha riguardato solo una piccola porzione iniziale, e non è da escludersi che con il passare delle ore molti di questi problemi vengano risolti. Uno dei titoli citati più frequentemente dagli sviluppatori come fonte d'ispirazione è This War of Mine, perché nell'opera di 11 bit Studios, nonostante la crudezza delle decisioni da prendere, non esisteva alcun elemento giudicante. Lo stesso avviene in Weedcraft Inc., almeno in linea di massima, poiché in realtà ci sono dei rami di abilità del protagonista che avanzano proprio seguendo la via della benevolenza o della crudeltà. Il fatto che elementi morali siano associati a ricompense sul piano ludico non ci fa impazzire: può infatti accadere che l'utente sia spinto in una certa direzione solo perché insegue una determinata abilità, mettendo da parte tutta la componente interpretativa.

In un gioco che vuol porre in primo piano la dicotomia tra etico e non etico, tra legale ed illegale, non ci è parsa la più scaltra delle mosse, ma questo - come tutto, del resto - andrà valutato in fase di recensione. Le scelte morali, tuttavia, non riguardano solo la gestione diretta dell'attività e delle modalità di spaccio, ma anche i rapporti umani con i nostri lavoratori. Ciascuno di essi ha una scheda su cui sono annotati dei valori, come la motivazione, il rapporto con il protagonista e le sue abilità (di tre tipi: vendita, coltivazione e spionaggio, quest'ultima utile per scoprire informazioni sui concorrenti). Accade spesso che uno di loro sia insoddisfatto dalla paga e chieda un aumento, oppure abbia delle rimostranze in merito alla nostra direzione. Trascurare questi fattori influisce negativamente sui rapporti e sulla motivazione e può portare a conseguenze negative come dei malus alle abilità o persino al licenziamento. Trattare bene i propri lavoratori è quindi il modo migliore per far funzionare tutto al meglio, ma è anche un compito dispendioso, sia in termini di denaro che di tempo da dedicare ad ognuno di loro. Per occuparsi dei rapporti umani è infatti necessario intrattenere dialoghi e scoprire i vari interessi, i punti di forza e quelli di debolezza di ciascuno dei dipendenti, così da poter intavolare conversazioni che li facciano sentire a proprio agio. I continui confronti con alcuni NPC sono però diventati un compito sistematico e noioso, privati di qualsiasi elemento di coinvolgimento e relegati al ruolo di meri strumenti d'amministrazione, come fossero anch'essi una sorta di minigioco.



Mantenere l'amicizia con i nostri impiegati può rivelarsi molto utile anche quando c'è da pagare lo stipendio mensile o da chiedere alcuni favori, come ad esempio rubare delle informazioni ai boss di associazioni concorrenti. È importante capire quando la richiesta è discreta e quando non lo è: un nostro uomo dall'aspetto vissuto ed emaciato non ha esitato un secondo a chiederci quanto lo avremmo pagato, una ragazzina con la sfrenata passione per gli unicorni ci ha invece intimato di non parlar più di queste cose, riconsiderando pure la stima che aveva nei nostri confronti. Sfaccettature come questa conducono alla piacevole constatazione che il team di sviluppo non ha lesinato in quanto a cura per i dettagli, mancando però di infondere questi elementi con la giusta dose di coinvolgimento emotivo necessaria.

Un discorso che si può estendere anche ai rapporti con la concorrenza: si possono affrontare gli avversari spacciatori in maniera "onorevole", e cioè dando vita ad una competizione sui prezzi e sulla qualità dell'erba, oppure giocando sporco tentando di circuirli e rubargli informazioni. Anche qui, quello che ci viene presentato come un bivio dalle sfumature etiche, dipende in realtà da tutt'altri fattori. Non sempre si è infatti disposti a chiacchierare con il boss di turno, visto che si tratta di un compito scarsamente interessante e anche piuttosto superfluo. Meglio allora assoldare delle spie e rivelare dettagli interessanti senza sforzarci di scoprirli direttamente con le nostre doti oratorie: a quel punto possiamo avere delle armi per ricattare i concorrenti (costringendoli a chiudere le attività) oppure decidere di venderli alla polizia. Le forze dell'ordine sono però anche un ostacolo rognoso da evitare: possono richiedere d'ispezionare i luoghi dove si coltiva la cannabis perché hanno ricevuto delle segnalazioni e confiscare tutto, arrivando pure ad arrestare i nostri dipendenti. È opportuno, di conseguenza, mantenere un basso profilo e lavorarsi gli agenti meno integerrimi, magari con qualche bella parola nei confronti dell'operato della polizia o con una generosa donazione al fondo dei veterani di guerra.



La nostra prova d'un paio d'ore non ci ha concesso di scoprire tutte le sfaccettature di Weedcraft Inc. Sappiamo che sarà possibile espandersi in altre città che hanno leggi diverse (quella di partenza è Flint, in Michigan), incontrare nuovi personaggi ed imparare trucchetti sempre più efficaci per la coltivazione. Quello che abbiamo assaggiato nell'handson era però piuttosto insapore, pur avendo degli elementi gradevoli e degni di nota. Tra questi ci inseriamo lo stile visivo molto colorato, caratterizzato da personaggi caricaturali e dal look sopra le righe.