Where Winds Meet: un open world che incanta, ma il gameplay è all'altezza?

Adoro quando la presentazione di un videogioco si trasforma in un momento di arricchimento culturale. L'incontro con gli sviluppatori di Where Winds Meet a Colonia ha rappresentato un'occasione non solo per provare una demo di questo action rpg, ma anche per seguire una brevissima lezione di storia (e poesia...) cinese. Date le forti iniezioni fantasy nel contesto narrativo della produzione, non c'era davvero necessità per Everstone Game di soffermarsi a lungo sul periodo di conflitto tra le dinastie Song e Tang, o sulle abilità poetiche dell'imperatore Li Yu. Eppure è stato fatto, e per fortuna. Così ho potuto comprendere maggiormente le fondamenta del racconto di Where Winds Meet, e anche il motivo per cui il gioco sembra pervaso da un'atmosfera in cui danzano in coppia sia epicità che eleganza. Prima di parlare del gameplay, e della prova della demo, vi riassumerò quindi ciò che gli autori mi hanno raccontato.

Storia e poesia

Where Winds Meet si ambienta al crepuscolo dei Dieci Regni, un momento di forte caos dominato dall'aspro conflitto tra la dinastia Tang Meridionale e quella Song a Nord. Il clima di guerra che si respirava in quegli anni si rispecchia nel malinconico dolore di Li Yu, conosciuto come il "re immortale della poesia", ultimo sovrano dei Tang.

Come sottolineano gli autori di Everstone Game, è stato il suo amore per i versi, più che per la poesia, a decretarne la caduta e la conseguente prigionia alla mercé dei suoi rivali. La canzone "La Bella Yu", composta dopo la cattura in ricordo del suo paese e della sua concubina preferita, è un'opera che lascia emergere un forte struggimento: nel rammentare gli anni passati e il suo amore ormai perduto, Li Yu compone i suoi ultimi versi: "Ti chiedo: quanto grande può essere la sofferenza? Proprio come un fiume che, gonfio di acque primaverili, scorre verso Oriente". I commentatori dell'opera evidenziano che il termine "Oriente" sia qui interpretabile come "l'Oceano", ossia il confine della Cina. "Perché questo preambolo?" vi chiederete. Perché sembra che Where Winds Meet, proprio come Li Yu, sia avvolto da un'aura di dolore, e il giocatore deve saperlo, deve provarlo, viverlo, scegliere quale codice morale adottare. Lo spadaccino protagonista sarà chiamato a forgiare il proprio destino, decidendo se abbracciare il suo codice etico di guerriero o quello di un carnefice. Non è ancora chiaro come tutto questo si applicherà sul piano ludico (magari con un sistema di scelte morali che non ci è ancora stato mostrato, ma il fascino del contesto storico e narrativo, al momento, sembra fuor d'ogni dubbio.

Al di là di quella che si dimostrerà l'effettiva qualità del titolo, è comunque sempre ammirabile quando un gioco tenta, anche a suo modo, di farci conoscere storie e tradizioni a noi straniere. Quando un gioco, insomma, ci arricchisce culturalmente.

Un action open world con le arti marziali

Where Winds Meet ha aperto le porte del suo open world lasciandomi un po' spiazzato. Il motivo di questo mio iniziale spaesamento risiede nella vasta gamma di possibilità offerte dal gamepay, nonché dalle abilità del protagonista spadaccino. Fortunatamente, uno sviluppatore mi ha aiutato a destreggiarmi tra le doti del mio alter ego (di cui potremo scegliere aspetto e sesso all'inizio dell'avventura).

Anzitutto, il mondo di gioco - oltre a essere incantevole da vedere per una direzione artistica ammantata di lirismo - sembra piuttosto vasto, e per esplorarlo avremo tendenzialmente tre possibilità: sfruttare una tradizionale cavalcatura, correre con velocità sovrannaturale lungo le ambientazioni, oppure usare la tecnica del Qinggong, tipica delle arti marziali wuxia, tramite la quale saltare dalle superfici e compiere balzi sovrumani.



Scenicamente, l'impatto è sorprendente. Le movenze dello spadaccino in aria variano a seconda dell'arma utilizzata, e gli permettono di superare grosse distanze in poco tempo.

A essere onesti, per quanto sia talmente impattante da invogliare il suo utilizzo, simile potere non mi è parso (mouse e tastiera alla mano - sì, non ho potuto giocare con il pad!) particolarmente intuitivo, perché nella demo una volta puntata una direzione il protagonista si è mosso in automatico, non dandomi la facoltà di orientare lo slancio in volo dopo l'avvio dell'animazione. Questo mi ha costretto, fondamentalmente, a spostarmi in linea retta. Diverso il discorso - ovviamente - per la corsa a gran velocità, grazie alla quale lo spadaccino riesce a superare ostacoli di ogni tipo. Come mai l'eroe è dotato di simili caratteristiche? La risposta, ancora una volta, risiede nella cultura cinese, secondo cui - come raccontatomi dal team - "si crede che se qualcuno possiede un'ampia padronanza delle sue doti marziali, è in grado di controllare il respiro in modo da far levitare il corpo, muoversi sull'acqua o correre con rapidità fuori dal comune". In Where Winds Meet ogni elemento ludico possiede radici nelle tradizioni della Cina. Il sistema di combattimento infatti si basa sul Xiangxingquan, una scuola che racchiude le arti marziali ispirate alle movenze degli animali.

Spade, lance, ventagli e armi della tradizione cinese sono tutti gli strumenti che il nostro eroe potrà brandire in duello, muovendosi agilmente tra parate e schivate. C'è una buona responsività nel combat system, persino quando dovremo vedercela con più nemici contemporaneamente, e anche se l'impatto dei colpi ha ancora bisogno di perfezionare il suo feedback, Where Winds Meet sa come incantare gli occhi di chi gioca, merito di animazioni indubbiamente appariscenti.

Il nostro spadaccino può anche scagliare frecce, saltando e rallentando il tempo per qualche secondo, nonché combinare tutta una serie di talenti come il Tai Chi per scaraventare in lontananza i bersagli o il "Fuoco del Drago" per infiammare i nemici. Le variabili sembrano numerose, se non altro perché - spulciando i menù - ho potuto dare una rapida occhiata agli elementi ruolistici del gioco, notando la presenza di "tratti", ossia caratteristiche specifiche in dotazione come "poetry" o "magician" o "researcher", che lasciano presagire la possibilità di personalizzare a fondo il nostro eroe. Accanto ai Tratti c'erano anche gli Stati, che riguardavano aspetti come la tolleranza, l'eloquenza, il fascino, l'erudizione, il fisico, la memoria e l'immaginazione. In che modo avranno effetto sul gameplay o sulla progressione, attualmente, non è dato saperlo, ma la loro presenza ci fa intuire che la dimensione da gioco di ruolo potrebbe rivestire una importanza tutt'altro che secondaria.

Malattie, missioni opzionali e multiplayer

L'action rpg di Everstone non si basa solo su azione ed esplorazione. Non ho potuto provarla in prima persona, ma nel gioco c'è anche una rilevante componente di costruzione, con la quale il protagonista potrà erigere strutture come torri, edifici e ponti, così da modellare lo scenario, probabilmente per dar forma a rifugi o aiutare gli abitanti dei villaggi.

Trova spazio anche un sistema di cure (ispirato ancora una volta alla tradizionale medicina cinese) apparentemente meno elementare del solito: lo spadaccino rischia infatti di ammalarsi e ferirsi durante la sua avventura. Cadere da altezze considerevoli potrebbe causargli la rottura di un arto, mentre aggirarsi per ambienti troppo freddi o caldi, senza l'adeguato equipaggiamento, lo porterebbe ad ammalarsi.

Se il danno non viene curato in tempo, si aggrava. Le medicine, tuttavia, non saranno facilmente reperibili, e infatti bisognerà risolvere appositi puzzle o recuperarle in luoghi molto pericolosi, spesso protetti da ferocissimi animali. Anche in questo caso, il team ci ha tenuto a evidenziare come il meccanismo di cura prenda ispirazione dalla cultura marziale del popolo cinese: "se non perfezioni il tuo stile di combattimento nella giusta direzione, o col corretto ordine d'approccio, o se vuoi agire troppo in fretta, senza prenderti il tempo necessario, ti troverai immerso nel caos, con un impatto negativo sul tuo corpo". Insomma, sembra proprio che dovremo prenderci cura, sotto molti aspetti, del nostro eroe spadaccino. La necessità di costruire ponti e altre strutture ambientali, unita all'imperativo di fronteggiare lo scenario per recuperare salvifiche risorse, ci dice che l'open world di Where Winds Meet non sarà una semplice cornice. Everstone Game ribadisce che lo scopo del team è quello di immergere l'utente in un contesto denso di attività, vita, scoperta. Lo chiamano Jianghu, un termine che si utilizza per identificare una reinterpretazione in salsa romantica e fantasy dell'Antica Cina (la stessa ambientazione di molti film Wuxia, per intenderci).



Viaggiare per il mondo ci condurrà all'incontro con molteplici personaggi, portatori a loro volta di storie opzionali che arricchiranno la lore dell'avventura, nonché ai duelli contro altri giocatori.

Where Winds Meet propone infatti due modalità: una interamente in singolo, e un'altra multiplayer con timidi echi da MMO, in cui altri spadaccini potranno avere un mondo condiviso dove incontrarsi, fare squadra, risolvere insieme gli enigmi oppure darsi battaglia. Everstone specifica che le due opzioni saranno del tutto separate, e che gli utenti avranno la facoltà di passare da una modalità all'altra in ogni momento.