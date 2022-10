Wild Hearts: caccia grossa nell'action game di EA

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Essendo ormai trascorsi sei anni dal lancio della più recente iterazione di Toukiden, per lungo tempo ci siamo domandati se e quando avremmo assistito al ritorno di uno dei più agguerriti rivali di Monster Hunter (se ancora non conoscete il franchise fiondatevi sulla recensione di Toukiden 2). A nostra insaputa, anziché perseverare e infondere nuova linfa vitale nella serie dei mononofu, Koei Tecmo Game e i ragazzi di Omega Force stavano già plasmando un hunting game completamente nuovo per conto di Electronics Arts, cha stando a quanto raccontatoci dal producer Yosuke Hayashi nel corso di una presentazione riservata alla stampa avrebbe richiesto quattro anni di sviluppo.



Definito dallo stesso Hayashi-san come "la risposta di Omega Force al suo lavoro incompleto col genere degli hunting game", Wild Hearts ci è apparso sin dal primo istante come una sorta di erede spirituale di Toukiden, non a caso le somiglianze con la precedente proprietà intellettuale di Koei spaziano dal comparto narrativo all'impianto ludico. Avendo potuto provare il prodotto con mano, vi raccontiamo dunque le nostre impressioni preliminari sul titolo che il 17 febbraio 2023 approderà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.



La terra dei Kemono e Karakuri

Al pari di Toukiden, anche Wild Hearts è ambientato in una realtà fantasy ispirata al Giappone feudale - che a questo giro prende il nome di Azuma - e infestata da terribili bestie. Fondendosi coi loro stessi habitat, i Kemono hanno subito un'evoluzione unica e si servono del potere della natura per rimodellare l'ambiente in base alle rispettive esigenze; un tempo pacifici, questi esseri dalle dimensioni variabili stanno però seminando il caos nelle campagne, mettendo a repentaglio la sopravvivenza degli abitanti del villaggio di Minato.

Sfruttando dei sofisticati meccanismi realizzati attraverso una tecnologia antica e perduta, un abile cacciatore di cinghiali è dunque chiamato ad abbattere queste incredibili forze della natura per ristabilire l'equilibrio di tutta la ragione e impedire ai Kemono di continuare a stravolgere l'ambiente circostante. Dopo aver personalizzato il nostro avatar attraverso un modesto editor del personaggio, che come imposto dalla tradizione del genere consente di selezionare il sesso, l'aspetto, la stazza e la voce del cacciatore, ci siamo subito messi sulle tracce del Deathstalker: un famelico lupo in grado di scatenare violente bufere di nere che durante il prologo ci ha dato un assaggio della forza dei Kemono. Precipitato in un crepaccio apertosi in seguito all'improvvisa (e provvidenziale!) comparsa di una bestia di proporzioni colossali, il nostro ferito e inesperto avatar è quindi entrato in risonanza col "Karakuri" raccolto in precedenza, un portentoso oggetto che permette al suo possessore di creare al volo strutture e gadget utili sia nelle sessioni esplorative che durante le sfide coi Kemono.



Come spiegato dal producer Hayashi, il curioso concept originale di Wild Hearts mescola infatti le immancabili battute di caccia alle meccaniche di crafting per regalare agli appassionati del genere un'esperienza inedita e a nostro avviso ingegnosa. Del resto, proprio la tecnologia del Karakuri è il principale elemento distintivo della proprietà intellettuale di Electronic Arts e questo primo contatto col prodotto ce ne ha mostrato il vasto potenziale.

Andiamo però per gradi, specificando innanzitutto che - attraverso varie combinazioni di tasti - il giocatore può far apparire o smantellare in qualsiasi momento dei dispositivi dalle forme e dimensioni diverse, che appunto favoriscono tanto il combattimento quanto la ricerca della preda. Pur non essendo propriamente open-world, il mondo di Azuma è suddiviso in quattro macro-aree che fungono da terreno di caccia e che a giudicare da quanto visto durante la nostra prova si direbbero ampie e intricate, anche perché

- seguendo l'esempio dei più recenti episodi di Monster Hunter - EA e Koei si sono serviti della verticalità per realizzare delle mappe un tantino complesse (la recensione di Monster Hunter Rise è a un passo da voi). Benché il personaggio controllato dal giocatore sia capace di arrampicarsi (con annesso consumo di stamina), il Karakuri consente di materializzare in pochi istanti delle casse che spingono letteralmente l'avatar verso l'alto, permettendogli di scalare qualsiasi parete in un battito di ciglia e senza rallentare il ritmo del gioco. A seconda delle circostanze, il Karakuri può essere usato addirittura per installare delle strutture da lasciare a tempo indeterminato nelle terre di Azuma, come ad esempio le tende in cui riposare, la forgia indispensabile per rinnovare l'equipaggiamento o i falò necessari per cucinare gli ingredienti raccolti strada facendo, stabilire cosa cacciare e non per ultimo accedere alla modalità online. Per agevolare gli spostamenti nelle suddette, gli utenti avranno la facoltà di piazzare persino delle funi sulle quali scivolare: un gradevole espediente che potremo sfruttare per creare un'autentica rete di corridoi, superare crepacci altrimenti invalicabili e magari spostarci in un attimo dalla base alla cima di una montagna, evitando di dover ogni volta ricorrere a sentieri potenzialmente lunghi e soprattutto confusionari come quelli che affliggevano la Foresta Antica di Monster Hunter: World (fiutate le tracce della recensione di Monster Hunter World).

La creazione di torrette, invece, semplificherà la localizzazione dei Kemono nelle zone circostanti e, di conseguenza, la loro eliminazione. Ad ogni modo, le costruzioni non saranno illimitate, ma ciascuna di esse consumerà una parte delle risorse ottenibili attraverso l'arte venatoria e la raccolta di materie prime, come il fondamentale filo richiesto per evocare e legare i dispositivi: un elemento molto comune che potremo ricavare da alberi e rocce. Va inoltre precisato che, al pari di Monster Hunter: World e Rise, sarà possibile aprire la mappa in qualsiasi momento per raggiungere immediatamente gli accampamenti e altri luoghi visitati in precedenza.



Faccia a faccia coi Kemono

Senza nulla togliere alle agevolazioni legate all'esplorazione, le applicazioni più interessanti del Karakuri sono comunque quelle studiate per movimentare le già caotiche sfide coi Kemono. Se il primissimo trailer di Wild Hearts suggeriva la possibilità di materializzare delle bombe con cui danneggiare i nemici, arpioni per immobilizzarli o eliche da utilizzare per planargli letteralmente addosso (anche perché alcuni Kemono sono grandi quanto montagne!), nel corso della nostra prova abbiamo appreso che l'antica tecnologia perduta potrà essere impiegata in diversi altri modi.

Durante la lotta col terzo boss - un terrificante facocero troppo cresciuto - ce ne siamo serviti per bloccare la sua carica: quando la bestia in stato di furia ha cercato di travolgerci, abbiamo subito allestito una specie di cancello che ha respinto il suo folle assalto; in questo modo, non solo il pericoloso attacco è stato interrotto, ma il mostro è rimasto stordito per diversi secondi, offrendoci un'imperdibile occasione per danneggiarlo il più possibile senza correre il rischio di subire la sua offensiva. Non meno divertente ci è parso poi il possente martello che, una volta evocato al fianco dell'obiettivo, arreca ingenti danni, stordisce e addirittura può rompere le parti frantumabili dei Kemono, come appunto le corna e così via. In occasione della presentazione, il produttore esecutivo di EA Originals, Lewis Harvey, ha anticipato l'esistenza di Karakuri utilizzabili per posizionare balestre automatiche e molte altre diavolerie che, a quanto pare, potremo persino potenziare attraverso il crafting per godere di effetti superiori.



Se da parte nostra siamo estremamente curiosi di scoprire e provare tutte le varie trappole e soluzioni escogitate da Omega Force per creare il campo di battaglia ideale, dobbiamo d'altro canto riconoscere che costruire Karakuri nel mezzo degli scontri non è esattamente semplicissimo. Nella foga della lotta, le finestre temporali per ricorrere al crafting non sono molto ampie e richiedono una certa conoscenza dei pattern di attacco dell'avversario: un solo secondo di ritardo può infatti vanificare la costruzione del martello o della parete menzionata poc'anzi, che di conseguenza si traduce con uno spreco di risorse preziose e limitate.



Passando al sistema di combattimento vero e proprio, occorre specificare che in Wild Hearts avremo accesso a otto diverse categorie di armi, tra le quali sono state finora confermate la katana, la nodachi (uno spadone), il wagasa (l'ombrello), il martello e l'arco. Come imposto dalla tradizione, ogni strumento di morte garantirà pattern di attacco e abilità differenti, spingendo gli utenti a creare delle build fantasiose e capaci di massimizzarne l'efficacia.

Nel corso dei test da noi eseguiti abbiamo avuto modo di provare l'ombrello, l'arco e la katana, ossia lo strumento utilizzato per la maggior parte del tempo. Caratterizzata da un peso medio, quest'arma a corto raggio è ben bilanciata e gode di set di colpi piuttosto intuitivi, cosa che a conti fatti la rende la più adatta per i giocatori alle prime armi. Senza sminuire l'arco, che indubbiamente rappresenta una divertente alternativa al consueto combattimento in prima linea, è però l'ombrello ad aver conquistato la nostra sincera simpatia. Rapido e leggero, questo inconsueto e imprevedibile strumento di morte può essere impiegato per lacerare le carni degli avversari a un ritmo impressionante, non a caso lo abbiamo adoperato per danzare attorno al mostruoso "Kingtusk" e ferirlo da ogni lato.

Vi sono poi dei pattern particolari che sfruttano in maniera assai ingegnosa le caratteristiche dell'oggetto: se il wagasa chiuso può essere utilizzato per portare a segno degli attacchi perforanti e magari finalizzati a distruggere una parte del corpo, aprire l'ombrello consente invece di eseguire parry tempestivi e rovinose combo aeree. Questo primo contatto con Wild Hearts ci avrà visti affrontare tre boss soltanto, ma le ore trascorse in compagnia del titolo ci hanno trasmesso sensazioni piuttosto positive per quel che concerne il sistema di combattimento. Se al momento non disponiamo di elementi sufficienti per valutarne la profondità, bisogna quantomeno riconoscere che il ritmo delle battaglie è galvanizzante, anche perché le animazioni di mostri e personaggi si direbbero ben più veloci di quelle che caratterizzano gli altri hunting game. A questo proposito, il nostro sospetto è che i ragazzi di Omega Force abbiano cercato di sublimare la cadenza di Wild Hearts per avvicinarlo il più possibile alla frenesia tipica dei migliori esponenti del genere action. Un colpo di genio che potrebbe garantire al titolo i requisiti necessari per distinguersi e far breccia nel pubblico.



Perplessità e certezze

La componente meno appariscente della creatura in via di sviluppo presso le fucine di Omega Force è ancora una volta quella tecnica. Nonostante i paesaggi da noi esplorati siano complessivamente deliziosi, la qualità delle texture è tutt'altro che uniforme: gradevoli elementi grafici quali i tempietti disseminati in ogni dove sono purtroppo controbilanciati dalla resa non sempre impeccabile della vegetazione, specie per quel concerne i rampicanti che adornano le pareti rocciose.

Trattandosi comunque di una demo in stato assai preliminare, la versione di prova non dovrebbe rappresentare la qualità del prodotto finale. In compenso, siamo molti soddisfatti dei modelli poligonali dei mostri, che oltre a vantare un design interessante sfoggiano animazioni armoniose e assolutamente in linea con gli standard qualitativi cui la produzione aspira.



Nonostante il poco tempo a nostra disposizione non ci abbia permesso di organizzarci per mettere alla prova le funzioni online, va detto che Wild Hearts presenterà l'immancabile modalità multiplayer, che a questo giro consentirà ad un massimo di tre cacciatori di unire le forze. Mente EA e Koei hanno attribuito la scelta di limitare a tre i partecipanti - come peraltro accadeva pure in Toukiden - alla volontà di offrire un bilanciamento adeguato, Lewis Harvey ha voluto aggiungere che la difficoltà di Wild Hearts sarà proporzionata al numero di giocatori impegnati nella medesima missione.

Pertanto, quantomeno sulla carta il livello di sfida dovrebbe rivelarsi sempre soddisfacente. Incalzato sulla progressione simultanea, sempre Harvey ha poi specificato che la campagna dell'hunting game (la cui durata dovrebbe attestarsi sulle 30 ore circa) potrà essere affrontata interamente in co-op, così facendo gli utenti intenzionati a sviscerare in compagnia di amici il mondo ideato da Omega Force non correranno il rischio di ripetere le stesse missioni per ogni alleato.