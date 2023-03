Wild West Dynasty: un gioco Western poco brillante e male ottimizzato

Non tutti i lazi riescono col buco a quanto pare. Infatti, il nuovo sandbox a tema cowboy, pubblicato da Toplitz Productions sulla scia di Medieval Dynasty è caratterizzato da diverse imperfezioni, su tutti i fronti, che speriamo possano essere limate almeno in parte in tempo per il lancio. Proporre titoli in accesso anticipato promettendo feature ancora in sviluppo è una prassi usuale ormai, spesso vincente; utile quando si ha fra le mani un'esperienza tutto sommato solida ma non ancora completa del tutto. Purtroppo, nel nostro contatto con Wild West Dynasty, ci siamo trovati di fronte a una proposta in stadio sin troppo acerbo e adesso vi spiegheremo il perché.

Un West poco brillante

Wild West Dynasty è un classico sandbox in terza persona con elementi survival, che a differenza della maggior parte dei suoi simili si sviluppa lungo una trama definita. Il protagonista è un ventenne, anche se guardandolo non si direbbe, che ha appena perso la madre in un assalto alla sua diligenza. La vicenda è raccontata da brevi filmati introduttivi animati piuttosto efficaci e accompagnati da una voce narrante.



Purtroppo, quando questi spezzoni terminano lasciano spazio alla presentazione visiva vera e propria del gioco, ed è qui che cominciano i problemi. Prima ancora di capire se il gameplay può interessare o meno si deve passare sopra alla spigolosità dei modelli, ad animazioni legnose e a un comparto texture decisamente rivedibile, parte di una direzione artistica non particolarmente ispirata.

La sensazione di incompiutezza dell'esperienza si palesa sin da subito: i personaggi maschili sono identici nelle forme e in altezza, cloni del nostro protagonista con capigliature differenti e al massimo brizzolate. Idem dicasi per le strutture, la vegetazione e tutti gli oggetti di arredo, sia quelli che a mano a mano saranno modificabili con il crafting, sia quelli inamovibili. Sembrano placeholder posizionati in attesa di essere sostituiti con le loro versioni definitive.



Sul fronte dell'ottimizzazione c'è ancora molto lavoro da fare. Sul PC di fascia medio alta su cui lo abbiamo provato (parliamo di una macchina con Nvidia RTX 3070 e processore AMD serie 7 3700X) la nostra esperienza è stata flagellata da costanti fenomeni di stuttering, lag, freeze e crash, input dei comandi impreciso e scarsa compatibilità con i controller.

Per non parlare del pop-up: non si può fare un passo senza che erba, alberi, cespugli, case e a volte intere montagne compaiano all'improvviso di fronte a noi. Non c'è modo di aggirare questi inciampi tecnici, nemmeno impostando le opzioni visive al minimo nel menù dedicato. Il frame rate rimane ingestibile anche nelle situazioni meno pesanti, quando intorno a noi c'è solo deserto a perdita d'occhio. A questo proposito, le ambientazioni di Wild West Dynasty fanno il minimo sindacale. Aggirandoci per le praterie del vecchio Ovest abbiamo provato diverse sensazioni di già visto, attraverso piccole foreste clonate più volte, o esplorando miniere abbandonate, indistinguibili le une dalle altre. Gli intoppi non mancano poi sul fronte dell'illuminazione, carente sia negli interni che negli esterni. Peraltro, non abbiamo potuto valutare come fossero i paesaggi notturni. Al calar del sole, finché non trovavamo un letto in cui dormire per far tornare il giorno, viaggiavamo sui 10-15 fps al massimo ovunque fossimo, sia all'aperto che al chiuso.

Anche il sistema di collisioni, l'interazione con gli NPC, o la rarissima fauna che "animano" le desolanti aree sandbox necessiterebbero di interventi marcati. Non si percepisce alcuna fisicità, le hitbox sono incomprensibili e quasi tutto ciò che ci circonda si rivela intangibile. Ne consegue una libertà di azione severamente limitata, con l'esperienza che purtroppo non riesce minimamente a immergerci nel contesto ludico e narrativo. Gli accompagnamenti sonori, almeno per ora, ci sono sembrati anonimi e incapaci di risollevare il bilancio complessivo.

Il divertimento latita

La routine ludica di Wild West Dynasty è al momento poco interessante. Si cammina da un NPC al successivo, accettando missioni principali e secondarie senza distinzione, e poco spronati a completarle. La sostanza è la stessa: si raccolgono risorse, si realizzano oggetti su richiesta o si parla con vari personaggi fino a quando la quest non termina. L'impressione è che l'avanzamento narrativo sia stato rallentato in modo artificioso, con vari punti di interesse inutilmente distanziati tra obiettivo e obiettivo (inoltre manca un modo per viaggiare rapidamente).

A piedi o a cavallo il tempo impiegato per attraversare una zona è quasi il medesimo. Non ci sono premi tangibili per i nostri sforzi, nessuna ricompensa a parte una manciata di punti esperienza o denaro, che allo stato attuale è inutile. Non dovrete acquistare nulla: potrete craftare ogni cosa o trovare in giro risorse con facilità. Il protagonista può crescere man mano che sblocchiamo potenziamenti per la sua resistenza a fame e sete, o miglioramenti alle statistiche di base come stamina e salute. Tuttavia, anche un cowboy portato al massimo non avrà motivo di sfoggiare le sue potenzialità, se in cambio delle sue prodezze otterrà unicamente altra valuta per diventare ancor più forte. Dentro a questo loop molto poco divertente, in mancanza di motivazioni pratiche, trascinarsi tra i dialoghi della produzione è stancante. Peccato, perché la sceneggiatura è curata e la caratterizzazione dei personaggi è impressa nelle loro battute. Dai testi inoltre si evince il tentativo di raccontare una trama verosimile in un ambiente storicamente accurato.

Tuttavia, in assenza di animazioni facciali anche accennate e animazioni, la trama si srotola priva di vita tra muri di testo che sembrano infiniti e scelte di risposta multipla che non conducono a bivi reali, visto che hanno tutte lo stesso risultato finale. Abbiamo già accennato alla mancanza di fisicità degli elementi con cui è possibile interagire, siano essi alberi da abbattere per fare legna o animali da cacciare. Di questo accesso anticipato resta perciò davvero poco altro da raccontare. Non basta il sistema di crafting tutto sommato chiaro a restituire un'idea di come potrebbe essere un Wild West Dynasty "funzionante", arricchito da flora, fauna, sfide diversificate e obiettivi interessanti da raggiungere.



A che pro possiamo costruire una fattoria, solo per coltivare sementi con cui sopravvivere, scavare un pozzo per berne l'acqua, tagliare legna con cui ingrandire il nostro insediamento? Possiamo andare a caccia, ma le prede sono scarsissime ovunque. Anche trovandole, non c'è gusto a inseguirle, se sono guidate al massacro da un'IA molto rozza che le fa incastrare dappertutto. Il ramo action, poi, è un discorso a parte; Essere precisi Colt alla mano è una sfida più ardua del dovuto: i proiettili non hanno travel time, quindi non c'è nessun intervallo di tempo tra pressione del grilletto e il raggiungimento del bersaglio.

In sostanza, anche il sistema di shooting deve essere pesantemente rivisto, così da poter restituire - anche solo in minima parte - l'idea di stare utilizzando un'arma di quell'epoca. Se a ciò aggiungiamo l'assenza di pistoleri con cui misurarci, i motivi per cui riteniamo dimenticabile questa componente dell'Early Access dovrebbero essere ancora più chiari. Se state cercando un gioco con i cowboy ben fatto, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione di Red Dead Redemption 2.