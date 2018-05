Witch It: giochiamo a nascondino insieme alle streghe

È un'insolita giornata piena di luce, quella che ci accoglie ad Amburgo. Per la città che fu cara a John Lennon, vedere il sole spuntare fra le nuvole è un evento rarissimo. Ci tengono a ricordarcelo tutti, dalla timida receptionist dell'albergo al tassista afghano, passando per tutti gli abitanti di questa bella città, importunati per capire come leggere i nomi delle strade fra St. Pauli e il porto. Non da meno, anche i nostri ospiti ci ringraziano per aver portato un po' di caldo dal Sud - ripagandoci con una ben accetta, per quanto discutibile, pizza all'ananas. Il nostro viaggio in Germania è servito a passare qualche ora in compagnia dei ragazzi di Daedalic Entertainment, coriaceo studio indipendente con interessanti novità in arrivo. Tra questi, vale la pena descrivervi la nostra esperienza in compagnia di Whitch It, titolo attualmente presente in early access su Steam e in dirittura d'arrivo su Playstation 4 e Xbox One.

Whitch & Seek

Giocare a Whitch It è un enorme tuffo nei ricordi, soprattutto se affrontato in un LAN Party come nel nostro caso. Il titolo sviluppato da Barrel Roll Games e prodotto da Daedalic usa come base uno dei giochi più antichi del mondo: il nascondino. Sì, proprio quell'attività con cui avete speso ore e ore da bambini. Nel trasportare questa idea di gioco al medium videoludico, lo studio tedesco ha voluto cambiare le carte in tavola, introducendo alcune feature semplici ma efficaci. Si gioca divisi in squadre, per un massimo di 16 giocatori nella stessa stanza.

Gli utenti si dividono in due team: da una parte i Cacciatori, dall'altra le Streghe del titolo. I primi hanno il compito di scovare le seconde, che dalla loro hanno più di un asso nella manica da utilizzare per non essere acciuffate. Le streghe di Whitch It, infatti, conoscono un incantesimo assai raro: possono trasformarsi in un qualsiasi oggetto visibile sulla mappa. Un frutto, una scala a pioli, un libro - fosse anche una cadrega! - tutto quello che è visibile sulla scena può essere incantato dalle megere. Una volta individuato l'oggetto in questione, il giocatore ne assume il controllo. Dovrà quindi nascondersi mantenendo tali sembianze, facendo in modo di risultare invisibile ai cacciatori. Già, i cacciatori: coloro che decideranno di schierarsi da quest'altra parte della barricata avranno l'ingrato compito di scovare gli avversari, sparando patate (sì, avete letto bene) in giro per la mappa. Nel caso in cui l'oggetto colpito sia in realtà una strega sotto mentite spoglie, questo inizierà a brillare. A quel punto, la fattucchiera avrà pochi secondi per scappare o per trasferire il proprio spirito all'interno di un altro corpo. Malauguratamente, non tutti hanno questa prontezza di riflessi: farsi riempire di patate fino a consumare l'energia significherà aver perso, senza possibilità di respawn all'interno dei cinque minuti che descrivono l'arco di un match. Le bizzarrie non finiscono qui, sia ben chiaro. Le due classi hanno diversi oggetti e skill da utilizzare durante le partite: i cacciatori, ad esempio, possono lanciare una gallina-segugio in grado di individuare gli oggetti incantati, mentre le streghe avranno dalla loro un fidato fantoccio, capace di attaccarsi alla faccia degli inseguitori e occupare il loro campo visivo per quei secondi necessari a scappare. Saper dosare l'utilizzo di queste skill può fare la differenza fra la più cocente delle sconfitte e la più gloriosa delle vittorie. Già, ma come si vince? Presto detto: se almeno una delle streghe riesce a sopravvivere per tutta la durata del match, la vittoria va al suo team; allo stesso tempo, se i cacciatori sono talmente bravi da trovare tutte le megere nascoste nei coloratissimi anfratti degli ambienti, allora potranno fare sfoggia della medaglia appesa al collo. In apertura di paragrafo, s'era detto quanto sia stato divertente giocare in LAN. Sbirciare nel monitor del collega accanto, così come sentire volare insulti in un inglese masticato da tutti gli accenti d'Europa, ha aggiunto all'esperienza un guizzo di intrattenimento che, giocoforza, l'esperienza "in singolo" non può garantire. Anche perché, ammettiamolo, allo stato attuale Whitch It non è certamente l'opera che spinge gli utenti a spendere decine e decine delle ore a loro disposizione per diventare maestri.

In più di uno dei match giocati, ci siamo ritrovati nel team streghe. Dopo aver preso possesso di un oggetto di piccole dimensioni, è bastato trovare un angolino sicuro, magari circondato da elementi più grandi a fare da barriera, per poter controllare le notifiche sul cellulare o scrivere appunti sulla Moleskine. Il gioco prevede un sistema di avanzamento di grado, ma di fatto è utile solo ad ottenere skin alternative o piccole abilità aggiuntive. Non c'è bisogno di arrivare a livelli inimmaginabili per essere "bravi", l'importante è essere più furbi degli avversari, anche nel caso in cui si voglia giocare come cacciatori. Insomma, se dovessimo definire Whitch It all'interno di una dimensione, potremmo dire che è un gioco ideale quando si è fra amici e si hanno a disposizione una serie di sostanze psicotrope. Quanto questo sia egualmente divertente stando da soli col pad in mano, ci risulta francamente difficile da quantificare.