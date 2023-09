Witchfire: caccia alle streghe in uno shooter roguelite demoniaco

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Dopo averci regalato The Vanishing of Ethan Carter (la recensione di The Vanishing of Ethan Carter è a portata di click), l'apprezzata avventura story-driven in prima persona, i ragazzi di The Astronauts hanno deciso di cambiare totalmente genere e di lavorare a Witchfire, uno sparatutto a base di cacciatori di streghe che fonde elementi provenienti da svariati generi.



Dopo aver seguito lo sviluppo del progetto sin dal suo annuncio, avvenuto con un trailer sul palco dei The Game Awards del lontano 2017, non potevamo certo non cogliere l'opportunità di provare l'Early Access, disponibile in esclusiva su Epic Games Store con una piccola quantità di contenuti che verrà espansa da qui al debutto dell'esperienza completa.

Che la caccia alle streghe abbia inizio

Pur essendo del tutto marginale, la trama alla base di Witchfire ha il suo fascino e contestualizza l'azione a schermo. Nell'universo del titolo di The Astronauts, le streghe hanno avuto il sopravvento sull'uomo e gli unici superstiti sono alcuni membri della Chiesa, alla costante ricerca di metodi per fornire la strumentazione adatta ai cacciatori affinché possano combattere con le formidabili nemiche.

La potenziale arma che è in grado di dare una svolta alla situazione è il Witchfire, una preziosa risorsa arrivata da lontano e di cui la Chiesa vuole impossessarsi a tutti i costi. Noi vestiremo i panni di un generico Preyer (uno dei pochi cacciatori in grado di usare la magia ed eliminare le streghe) inviato dallo stesso papa con l'obiettivo di addentrarsi nei territori controllati dal nemico e arraffare il Witchfire.



Almeno nell'Early Access, è agevole scoprire qualche elemento della lore attraverso i menu e le descrizioni di alcuni oggetti, ma non vi è una progressione del racconto. La premessa iniziale si limita solo a motivare le innumerevoli spedizioni in queste terre dall'elevata pericolosità.

Il bastone e la carota

Ma che gioco è esattamente Witchfire? Parlare di un genere d'appartenenza specifico sarebbe errato, poiché la produzione firmata The Astronauts è sì uno sparatutto in soggettiva, ma ha anche elementi roguelite, meccaniche da extraction shooter e persino qualcosina dei soulslike. Proprio come i titoli FromSoftware, veniamo gettati nell'azione senza particolari spiegazioni sul gameplay: se a qualcuno tale misteriosità potrebbe non piacere, noi l'abbiamo trovata affascinante, poiché ha fatto sì che prestassimo attenzione anche ai più piccoli particolari per comprendere le svariate dinamiche di gioco.

All'interno di mappe fisse con attività procedurali, dovremo far fuori i nemici e accumulare potenziamenti validi solo nel corso della run, fino a giungere allo scontro con il boss, la cui eliminazione consente di sbloccare le aree successive (nell'accesso anticipato ci sono solo due mappe). Oltre a vantare un gunplay davvero piacevole, a sorprendere in positivo è proprio il combat system tutto, visto che non ci troviamo di fronte ad un banale sparatutto. In Witchfire c'è la stamina e azioni che la consumano - come il doppio salto e la schivata - vanno eseguite con precisione al fine di schivare gli attacchi delle creature nemiche, alcune delle quali sono imprevedibili ed aggressive. Dopotutto il titolo dei creatori di The Vanishing of Ethan Carter sa essere "cattivo" come pochi altri, e riuscire a venire fuori da più battaglie di seguito richiede concentrazione ed abilità. Al netto di una difficoltà che che ci è parsa piuttosto elevata, gli sviluppatori hanno pensato ad un sistema di progressione molto intelligente, che consente al giocatore di diventare più forte ed espandere il suo arsenale anche a seguito delle ripetute sconfitte.



Per quel che concerne la crescita del personaggio sul piano delle statistiche, tutto funziona in maniera molto simile ad un qualsiasi Dark Souls. Eliminando le minacce sul suo cammino, il nostro Preyer accumula Witchfire, preziosa risorsa che può essere estratta abbattendo il boss finale della mappa oppure, come in un extraction shooter, fuggendo da uno dei portali sparsi in giro. In caso di prematura dipartita del nostro guerriero, potremo recuperare tutto il Witchfire perso interagendo con l'alone rosso che si viene a creare nel punto esatto del decesso, che sparirà se dovessimo morire nuovamente.

Questa caratteristica da souls si inserisce perfettamente nel loop di gameplay, poiché sprona il giocatore a riflettere molto bene su rischi e ricompense nel corso di una run. Come vi dicevamo, però, i creativi hanno cercato di ammorbidire l'osticità delle spedizioni con una trovata: uccidendo i nemici infatti non si ottiene solo il Witchfire volatile, che è quello costantemente a rischio, ma anche quello cristallizzato che non va mai via dallo zaino e che si può rompere per conquistare la risorsa proprio come le anime dei guerrieri dei titoli FromSoftware, nulla di più e nulla di meno. In questo modo, chi gioca tanto con scarsi risultati potrà comunque migliorare salute, cure, stamina e altri attributi.



Ad evitare che le partite di Witchfire siano ripetitive ci pensa un sistema di progressione ‘nascosto', che aumenta il livello di sfida e aggiunge elementi di gameplay ogni volta che il giocatore aggiunge qualche punto statistica al combattente.

Tra eventi speciali, trappole, nemici più potenti e passaggi ostruiti, le cose vanno progressivamente a complicarsi, il che finisce per rendere anche più varie le run. A un certo punto insomma la mappa diventa piena di attività più o meno difficili e sta al giocatore il dover scegliere come potenziarsi e giungere allo scontro conclusivo.

Progressione stratificata

Un altro aspetto di Witchfire che funziona molto bene è la gestione dell'arsenale, che non ha nulla a che vedere con gli extraction shooter ed è permanente. L'equipaggiamento in dotazione al protagonista non si reperisce sul campo, poiché tutta la fase di creazione del loadout avviene nell'hub centrale, dove vi sono sia una postazione per modificare l'assetto, sia uno specchio attraverso cui il Preyer può comunicare con la Chiesa e farsi inviare nuovi giocattoli.

In sostanza, qualsiasi arma, incantesimo o gadget non si ottiene raggiungendo determinati obiettivi in game: tale sistema garantisce una costante progressione che, come l'aumento del livello, non è strettamente connessa a vittorie e sconfitte. Tramite una schermata, si decide ad esempio di avviare la ricerca di un incantesimo primario e, dopo un po' di tempo trascorso in game, potremo riscattare la nostra ricompensa e portarla in battaglia. Vi è anche un sistema di potenziamento legato ai vari elementi dell'inventario, che nel caso degli accessori ne aumenta l'efficacia e in quello delle armi sblocca perk che ne alterano completamente il funzionamento. Le bocche da fuoco, che nella loro versione vanilla si comportano in modo classico, esprimono il loro massimo potenziale al terzo livello, quando entrano in gioco particolari meccaniche che, se utilizzate in sinergia con i power-up casuali, fanno sì che il Preyer diventi inarrestabile.



Ne è un chiaro esempio il fucile d'assalto, che con gli upgrade permette di dare fuoco ai nemici o di velocizzare i tempi di ricarica.

In pratica, le armi potenziate al massimo influiscono in modo netto sullo stile di gioco, a vantaggio della piacevolezza dell'esperienza.

Grafica notevole, ma con qualche problema

Malgrado i problemi tecnici che si incontrano spesso negli accessi anticipati e che influiscono negativamente sul framerate, il comparto grafico di Witchfire è davvero notevole, soprattutto se si considera quanto sia piccolo il team di sviluppo. Spingendo le impostazioni al massimo (cosa possibile anche grazie al DLSS), il titolo di The Astronauts offre scorci incantevoli e mette il giocatore di fronte a creature che, pur non brillando nel design, sono realizzate con enorme cura.

Il pezzo forte dell'avventura sono le ambientazioni, che tra cittadelle in rovina, castelli, spiagge e foreste dai toni dark, vantano un'atmosfera affascinante. Segnaliamo inoltre che Witchfire è pienamente compatibile con i controller e, complice anche il focus sul movimento durante gli scontri a fuoco, si gioca perfettamente con questo sistema di controllo. Dobbiamo invece sottolineare l'attuale assenza dell'italiano (la versione finale, in arrivo tra poco più di un anno, dovrebbe includere anche i sottotitoli nella nostra lingua).