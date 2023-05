World of Warcraft Dragonflight: in volo verso la Caverna di Zaralek

World of Warcraft è cambiato molto nel tempo. L'evoluzione dello storico MMORPG targato Blizzard è evidente soprattutto quando si confronta la versione "Classic", in cui sono riproposti i primi anni del gioco, con l'ultima espansione Dragonflight. Tramite la patch 10.1 il contenuto in questione raggiunge un punto di svolta importante, potremmo dire addirittura la piena maturazione.



Certo, non stravolge e non rivoluziona la collaudata formula che nel 2022 ha tenuto avvinti circa 4.6 milioni di abbonati, ma è un ulteriore passo in avanti che oltre a contenere una nuova porzione di mappa da esplorare, con inedite sfide e avversari, tiene conto di molti feedback degli utenti e migliora la qualità della vita in gioco per tutti: neofiti e veterani.

In volo nella Caverna di Zaralek

Dopo 19 anni la lore alla base di questo iconico mondo è fitta e ramificata, a giovamento dei fan storici che non vedono l'ora di scoprirne i nuovi risvolti. Dragonflight, la nona espansione di World of Warcraft, esplora nello specifico le vicende di Azeroth, dimora degli antenati dei draghi (o protodraghi). Un'ondata di potere misterioso ha fatto riemergere dall'oceano parte di quelle lande mitiche, le Isole dei Draghi, risvegliando la magia sopita dai tempi di Galakrond e le creature che abitavano Azeroth allora.

I giocatori sono stati anzitutto introdotti ai Dracthyr: umanoidi con aspetti (e poteri) draconici creati nientemeno che da Neltharion (noto come Deathwing o Alamorte), l'ultima classe aggiunta al pool dell'MMO. La patch 10.1 approfondisce questi eventi già presenti nell'espansione principale, cercando di parlare non solo a chi ha un background di storia solido e gioca da anni, ma anche alle nuove leve. In tal senso è ovvio che, comunque, chi gioca da più tempo godrà al massimo delle molte citazioni.



Esulando dalla narrazione, la novità più esaltante e apprezzata di Dragonflight è sicuramente il volo a dorso di drago. La fisicità delle sferzate d'ala fa sì che le traversate nelle isole siano le più soddisfacenti sperimentabili in tutto World of Warcraft. Ben distanti dai lenti e spesso quasi "incorporei" voli sulle mount classiche. In Braci di Neltharion, il titolo della patch 10.1, in risposta a numerosi feedback, la meccanica è stata resa più centrale. Infatti, è necessaria per tuffarsi nella Caverna di Zaralek, l'inedita porzione di mappa esplorabile. Addio agli sterili caricamenti: la grotta è accessibile in tempo reale solo gettandosi in picchiata su determinate fessure distribuite nelle isole di Dragonflight.

Ci si sente così molto più immersi nel gioco, spinti a cercare gli accessi mentre ci destreggiamo sui nostri "destrieri alati". A proposito, sono disponibili nuove opzioni di personalizzazione delle mount preesistenti e un nuovo compagno a scaglie da cavalcare, chiamato Dracondoso Serpeggiante. In più, distribuiti nel dungeon, ci sono anche 8 nuovi Glifi del Drago da trovare. Questi ultimi sono utili per apprendere vecchi e nuovi talenti draconici, come Ground Skimming e Arcane Volley. Il primo è a nostro avviso il più interessante e fornisce 1 punto vigore (indispensabile per prolungare la durata del volo) per ogni 30 secondi passati a librarsi rasoterra, anche a bassa velocità. I piloti più abili sono dunque spronati a padroneggiare l'arte della planata e a conoscere bene il territorio, attraversandolo peraltro in modo più "scenografico", alternando scatti e picchiate, cabrate e virate millimetriche senza mai fermarsi. Una volta atterrati nelle profondità di Zaralek abbiamo incontrato i Niffen, affascinanti (si fa per dire) uomini talpa stanziati nella città di Loamm e membri della nuova fazione di alleati di World of Warcraft.



Sfruttando il collaudato sistema basato su punti Fama, il giocatore può scalare 20 ranghi di affiatamento con i Niffen e accumulare elementi cosmetici per le armature, nuovi pet, minigiochi e altre attività opzionali. Gli uomini talpa ci hanno condotto a simpatiche corse di lumache e numerose quest peculiari da affrontare con un compagno, dense di enigmi e indovinelli da sciogliere. Per saperne di più vi consigliamo di cercare l'NPC di nome Myrrit a Loamm. Sul fronte visivo il DLC ci ha soddisfatti, la curatissima estetica e il design dei biomi racchiusi nelle profondità della nuova area sono ragioni più che valide per spronare gli utenti ad arrivare all'Endgame dell'espansione.

C'è tanto da vedere nei sotterranei delle Isole dei Draghi, non solo fiammeggianti corridoi di lava e colonne di magma, ma anche evocative radure di cristalli rilucenti e pozze di zolfo, luoghi maligni dove Neltharion segregava i suoi esperimenti falliti. La percorribilità del dungeon è ottima sia che si decida di avanzare a piedi, per scontrarsi con qualche nemico o ammirare uno scorcio da vicino, sia che si sfrecci sospesi tra stalattiti e stalagmiti in velocità. La parola d'ordine è "complementare": ogni elemento decorativo, modello e texture incontrato a Zaralek ci è parso fondersi a meraviglia agli altri, come parte di un ecosistema complesso ma coerente.

Neofiti VS Veterani

Dragonflight 10.1 conferma che gli sviluppatori si sono adoperati per rendere l'esperienza abbordabile anche per i neofiti. Già da qualche espansione, a dirla tutta, sono stati introdotti numerosi metodi utili per pareggiare livelli e abilità con i veterani senza impazzire troppo. I sistemi più efficaci sono gli eventi mondiali chiamati "assalti", sviluppati in origine nella patch 8.3.0 (chiamata Visions of N'Zoth, parte di Battle for Azeroth). Nel corso dell'assalto pensato per Dragonflight 10.1, l'Incarnato delle fiamme Fyrakk metterà a ferro e fuoco le Pianure di Ohn'ahra.

Il compito del giocatore è affrontare ondate di nemici a intensità crescente, guadagnando sempre più punti esperienza e loot. Anche se è utile, non si può dire sia un'attività "esplosiva" o probante quanto le altre dell'espansione, ma è comunque un metodo meno tedioso, più rapido e remunerativo del grinding classico. Si può sicuramente fare di meglio in futuro per aumentare l'accessibilità di World of Warcraft, dato che lo scoglio iniziale è ancora alto. Il gameplay per chi parte da zero è per alcuni troppo macchinoso e "noioso" da superare per godersi (o addirittura raggiungere) l'Endgame.



Una volta raggiunto un livello adeguato le opzioni PVE di Dragonflight sono due: il Raid di Aberrus, the Shadowed Crucible (il Crogiuolo d'ombra) e le missioni o i dungeon da cinque giocatori Mitici+. Aberrus è nascosto nelle profondità della Caverna di Zaralek, pronto a difendere una sorta di "santuario" eretto agli Dei Antichi, lo stesso luogo dove il proto-drago Neltharion Alamorte studiò nell'oscurità. L'evento è di quelli "tosti", con nove boss inediti dai moveset vari e letali, che richiederanno team ben congegnati già dai livelli di sfida intermedi.

Ovviamente, è l'utente a decidere a che difficoltà fronteggiare il raid, tra Normale, Eroico, Mitico e Ricerca delle Incursioni. I difensori del dungeon da sfidare in sequenza sono: Kazzara, Amalgamation Chamber, Rashok, un assalto di Zaqali e un gruppo di "esperimenti dimenticati" da Deathwing; Zskarn, Magmorax, Echo of Neltharion e, in ultimo, il dragonoide Comandante delle scaglie Sarkareth. Ciascuno ha drop unici molto rari in dote, o la possibilità di lasciare dietro di sé un elemento di armatura i cui effetti e aspetto variano a seconda della classe che lo indossa. Battendo Sarkareth c'è poi la possibilità di ottenere un token convertibile in un pezzo qualunque del Set. Parlando di equipaggiamenti, dovrete fare i conti con un sistema di tuning del tutto ripensato. Il miglioramento dei pezzi non è più basato sui Punti valore, ma su due nuove valute chiamate Pietre dello Stormo ed Emblemi di Ombrofuoco. A ogni oggetto è assegnato un preciso e numerato percorso di upgrade e non è più possibile grindare i dungeon di basso livello per droppare quantità industriali di potenziatori e portare in pochissimo tempo, senza ragionare, ogni item al massimo livello.



Bisogna tenere conto dei tier di miglioramento disponibili per l'armatura in questione, da Esploratore ad Avventuriero, poi Veterano, Campione e infine Eroe. Sembrerebbe una meccanica pensata per approfondire e vivacizzare l'esperienza e non, come pensano alcuni, ma è presto per valutare l'entità reale del cambiamento. Per ora, premia maggiormente la micro-gestione dell'inventario di Pietre ed Emblemi, ottenibili in numero limitato ogni settimana, classificandosi come l'ennesimo intervento per mitigare la rilevanza del grinding di risorse ed esperienza, rendendo più importante la pianificazione e la conoscenza degli strumenti.

Orda e Alleanza... insieme?

Veniamo infine alle sfide di difficoltà massima, le Mitiche+. Parliamo di dungeon in cui si può entrare solo con una Chiave del potere Mitica, da percorrere entro un tempo limite non eccessivamente stringente, ma nemmeno così rilassato. Il numero e la potenza (danni inflitti, HP ecc.) dei nemici all'interno scala in alto nel corso della sfida, fino al termine del timer. Raggiunta la seconda stagione di World of Warcraft 2023, iniziata il 9 maggio, il pool di dungeon disponibili si è aggiornato con quattro nuovi labirinti situati nell'espansione Dragonflight e altrettanti di ritorno da precedenti DLC.

Inoltre, durante le Mitiche+ è presente un sistema di modifica alle statistiche o ai comportamenti (aggro ecc.) degli avversari e dei Boss, pensato per mettere in difficoltà i giocatori. Tali cambiamenti si definiscono Afflizioni. Le Afflizioni ruotano a ogni stagione, ragion per cui la season 2 vede la comparsa di nuovi modificatori: Incorporeità, Afflizione e Intrappolamento. A differenza di prima, la patch 10.1 ha reworkato il sistema portando a 7 il livello da raggiungere perché ci si inizi "ad affliggere".



Ulteriori cambiamenti di natura tecnica o di bilanciamento sono stati operati sulle Classi in ottica sia PVE che PVP, una modalità importantissima per molti utenti che Blizzard non pare voler sottovalutare. Sono migliorate anche le Interfacce Utente, personalizzabili con maggior grado di libertà e con nuovi indicatori specifici per i dati "di volo" a dorso di drago. Tra i tanti mutamenti in seno alla patch però ne emerge uno in particolare. Nelle Gilde è da ora in avanti possibile ammettere membri sia dell'Orda che dell'Alleanza, senza necessità di convertire i personaggi per seguire l'affiliazione del resto del gruppo.



Ci sono minime restrizioni e condizioni da rispettare, discusse più approfonditamente nelle note ufficiali della patch 10.1. La praticità della decisione è indubbia, eppure la sensazione è che l'essenza di World of Warcraft, le sue fondamenta narrative persino, siano ora messe in dubbio. Che la guerra divisiva tra "bene" e "male" per il mondo di Warcraft stia giungendo al termine, in favore di alleanze più o meno situazionali contro forze molto più grandi e incombenti?