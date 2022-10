World War 3: lo sparatutto gratis che sfida Battlefield e Call of Duty

In un mercato in cui ogni prodotto a sviluppo continuo cerca disperatamente di ritagliarsi una buona fetta di pubblico per sopravvivere, non capita di rado che si decida di passare da un modello di distribuzione ad un altro e, più nello specifico, che si renda free to play un titolo precedentemente venduto normalmente. È questa la situazione attraversata da World War 3, uno shooter in soggettiva disponibile in versione di prova ormai dall'ottobre del 2018 e che, dopo una serie di aggiornamenti che hanno modificato profondamente mappe e gameplay, ha stravolto persino il suo modello di distribuzione, diventando uno dei tanti FPS gratis disponibili su Steam. Riuscirà una mossa del genere a dare nuova linfa vitale a un prodotto con quattro anni di attività sulle spalle? Scopriamolo insieme.

Tanta sostanza, ma poca originalità

World War 3 vuole offrire ai giocatori un'alternativa gratuita ai più blasonati Call of Duty e Battlefield. Il titolo di The Farm 51 si posiziona esattamente a metà tra le due esperienze citate sopra e offre un gameplay che pesca da entrambi i colossi del mercato: tutto ciò che riguarda il gunplay è simile a quanto siamo abituati a vedere nella serie Activision, invece la modalità ad obiettivi, l'interfaccia e la gestione dell'equipaggiamento, somigliano molto di più alla creatura di EA DICE (qui la recensione di Battlefield 2042).

Il risultato di questo mix è più che soddisfacente, poiché World War 3 è uno sparatutto fluido e divertente. Gli scontri a fuoco, che si svolgono tutti in un contesto moderno, possono avvenire in due diverse modalità create per incontrare le esigenze di tutti i giocatori: abbiamo il classico deathmatch a squadre, ambientato in mappe dalle dimensioni più ridotte e l'immancabile modalità basata sulla conquista di obiettivi, nella quale gli scenari sono sensibilmente più vasti e compaiono anche i veicoli terrestri.



La prima tipologia di gioco, per via della sua natura frenetica, è quella che meglio ci ha permesso di apprezzare il funzionamento delle armi, che risultano tutte ben realizzate e accompagnate da animazioni convincenti e piacevoli a vedersi.

A prescindere dalla bocca da fuoco impugnata, il quantitativo di danni da infliggere per buttare giù un nemico (il Time To Kill) è particolarmente basso e bastano un paio di proiettili per aggiudicarsi un'eliminazione. Ciò rende World War 3 un titolo molto veloce e nel quale un solo caricatore, con una buona dose di precisione, permette di fare un massacro senza precedenti. Esiste però un modo per modificare l'assetto del proprio soldato che, oltre a poter essere personalizzato esteticamente, dispone di una corposa gamma di opzioni che permettono di modificarne l'arsenale e la dotazione. Possiamo ad esempio sacrificare parte della mobilità per indossare una corazza o un elmetto più spessi, così da avere maggiori probabilità di sopravvivenza in un confronto faccia a faccia, oppure puntare tutto sulla rapidità. Non è da meno la customizzazione degli strumenti di morte, ciascuno dei quali dispone di un quantitativo enorme di accessori con cui modificare in maniera più o meno consistente il funzionamento dell'arma e adattarla alle proprie esigenze.



Chi come noi deciderà di intraprendere il proprio percorso da utente free to play, ovvero senza avere in libreria il titolo originale e senza procedere all'acquisto di un pacchetto, dovrà accontentarsi inizialmente di un arsenale ridotto all'osso, che andrà ad ampliarsi con la classica scalata dei livelli esperienza. Si parte da due fucili d'assalto e una mitragliatrice leggera, ma l'armamento disponibile include ogni tipo di arma da fuoco con relativi gadget. Se nel caotico deathmatch ci si serve prevalentemente di fucile d'assalto o shotgun, bisogna ponderare meglio le scelte in merito agli strumenti di morte da utilizzare quando si è in procinto di scendere in campo nella modalità ad obiettivi.

Per quanto il Time to Kill renda tutto molto più veloce e simile alla Battaglia Terrestre che abbiamo provato nella Beta del nuovo Modern Warfare 2 (qui la nostra prova della modalità invasione di Call of Duty Modern Warfare 2), l'aspetto tattico ricopre ugualmente un ruolo di rilievo. Qui l'utilizzo di mirini ibridi o accessori che alterano le caratteristiche dell'arma trova maggiore utilità, senza contare che restare a lungo in vita e accumulare punti è di vitale importanza: in maniera simile alle serie di uccisioni di COD, troviamo un sistema che consente di richiamare UAV, disturbatori dei radar e altri tipi di supporto.

Un progetto travagliato

Sul piano tecnico, World War 3 non riesce per ovvie ragioni a tener testa alle produzioni più recenti, dopotutto si tratta di un gioco del 2018 che, anche dopo alcune migliorie apportate negli anni grazie agli update, ha le sue lacune. Se da un punto di vista grafico il titolo The Farm 51 si attesta sulla media, con una buona modellazione delle armi e animazioni più che discrete, a deludere sono gli scenari che fanno da sfondo alle guerriglie, i quali si rifanno a luoghi realmente esistenti come Berlino e Varsavia.

Pur essendo ben realizzati in termini di level design e con dimensioni considerevoli, questi ambienti sono poco dettagliati ed eccessivamente statici. Manca del tutto la possibilità di interagire con i fondali e persino le porte sono perennemente aperte, rendendo impossibile il potersi barricare in una stanza con più efficacia.



Al di là dell'aspetto puramente visivo, a non averci convinto è l'infrastruttura di World War 3. I server funzionano male, spesso è impossibile anche solo accedere ai menù e non di rado capita di imbattersi in inconvenienti di varia natura. Lo stesso team non sembra essere predisposto a comunicare con la community (i forum di Steam sono chiusi), con un atteggiamento che sta scatenando le ire dei fan di nuova e vecchia data. Insomma, la situazione è delicata e il gioco è ancora in fase di trasformazione, con un modello economico ancora poco chiaro per via dell'assenza del Battle Pass, elemento che sarà centrale per comprendere in che modo sarà possibile supportare il progetto.