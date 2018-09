WWE 2K19: lo spettacolo del Wrestling nella sua forma migliore

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Al di là del puro agonismo, delle straordinarie prove atletiche, della rappresentazione più emblematica della primitiva virilità muscolare, il wrestling è anche una grande forma di spettacolo: un teatro delle mazzate, uno show di puro intrattenimento che segue regole e canovacci ben precisi, in cui il male (heel) si contrappone al bene (face). Ed è proprio sulla sua anima più strettamente istrionica che il publisher 2K ed il team Yuke's, in collaborazione con Visual Concpets, hanno deciso di concentrarsi nell'annuale incarnazione del loro sportivo. WWE 2K19 apporta sì dei lievi cambiamenti al gameplay dello scorso episodio, ma sceglie di incanalare gran parte delle sue risorse in una costruzione scenica degna di Wrestlemania.

Il nuovo capitolo della serie, in uscita il prossimo 5 ottobre, sale insomma sul palco con il preciso intento di presentarsi come il più ricco e completo mai realizzato, forte di un roster spropositato e di una significativa riscrittura di alcune modalità di gioco. Invitati da 2K ad un evento londinese, abbiamo potuto "allenarci" qualche ora in compagnia delle versioni digitalizzate delle nostre Superstar preferite: nonostante qualche dubbio legato ad una giocabilità incapace di distanziarsi dalla formula imbastita dagli scorsi episodi, nel complesso - dal nostro ultimo incontro - WWE 2K19 ne è uscito con le ossa ancora tutte integre.

Che lo Show abbia inizio!

Il grosso balzo in avanti rispetto ai predecessori si riscontra principalmente sul fronte quantitativo: WWE 2K19 - nelle intenzioni dello studio di sviluppo - è la manifestazione del wrestling inteso come puro spettacolo. Ed ecco che, ad accoglierci dopo anni di ingiustificata assenza, torna la modalità Showcase, questa volta incentrata sulla personalità di Daniel Bryan, wrestler amatissimo dal pubblico con alle spalle una storia di caduta e rinascita. Una figura di atleta, insomma, perfetta per incarnare lo spirito del wrestling.

"Abbiamo scelto Daniel Bryan come protagonista del nostro Showcase" - spiega ai nostri microfoni l'esecutive producer Mark Little - "proprio perché la sua vicenda, come uomo e come atleta, è l'esempio più lampante di quanto c'è di buono nella WWE: non si arrende mai, continua ad andare avanti. È quello che la gente ama. Il suo percorso nella WWE non è stato facile, e volevamo che le persone potessero capire passo passo, dalle sue parole, tutte le sfide che è stato costretto ad affrontare. Volevamo che fosse lui stesso a raccontare la sua storia, tramite le interviste che abbiamo realizzato appositamente per lo Showcase". Dando il via alla modalità, infatti, ci accoglie il volto sorridente e barbuto di Daniel Bryan, pronto a narrarci i punti salienti della sua carriera. Ripercorreremo i suoi incontri più "caldi", cercando di volta in volta di adempiere a precisi obiettivi che simulano l'andamento dei match reali.

A prescindere o meno dalla vittoria, infatti, lo scopo consisterà soprattutto nel seguire la giusta scia di eventi, in una modalità story-driven che - per la messa in scena e la resa grafica (leggermente più rifinita in confronto a quella dei match classici) - risulta di certo uno dei perni più solidi dell'offerta singleplayer di WWE 2K19. Ma lo Showcase è solo la punta dell'iceberg. Anche la Carriera è stata completamente rivista: Mark Little ci ha spiegato che, quest'anno, lo scopo del team è quello di inscenare uno storytelling molto più rifinito che in passato: ed in questa dichiarazione di intenti si inserisce proprio il nuovo MyCareer, ricostruito quasi da zero per adattarsi alle nuove esigenze "narrative" di WWE 2K19. All'inizio della modalità potremo ovviamente modellare da zero il nostro avatar, seguendo un editor del personaggio semplicemente strabordante di contenuti. Raramente abbiamo assistito ad una mole tanto soverchiante di elementi da aggiungere al nostro alter-ego: ogni dettaglio potrà essere modificato, fino a creare combinazioni assurde, eccentriche e fuori di testa. Chiaramente, non tutti gli oggetti utili alla personalizzazione saranno disponibili fin da subito. Man mano che proseguiremo nel corso della storia ed otterremo vari crediti, ci verrà data l'opportunità di acquistare alcuni pacchetti che contengono loot estetici e boost prestazionali. Oltre al fattore prettamente visivo, non mancano ricchissimi skill tree tramite i quali incrementare le doti dell'atleta: troveremo ad attenderci ben tre alberi dei talenti, tutti connessi a specifiche caratteristiche, come l'aumento della stamina, del danno, dell'energia e dell'efficacia delle prese. A ciò si somma la facoltà di inserire il nostro guerriero in una delle cinque categorie a disposizione, che mutano lo stile di combattimento.



Nell'elenco figurano i "Technicians" (come Kurt Angle), palesemente orientati sulle mosse più tecniche ed elaborate; i "Powerhouse" (è il caso di Lesnar o Cena), veri gladiatori del ring, tutti orientati sulla forza bruta; i "Giant" (Big Show, ad esempio), enormi colossi che fanno leva sulla loro stazza fisica; i "Cruiser", che prediligono l'agilità e le attività aeree; ed infine gli "Striker", ossia quelli che "colpiscono più duramente".

Se a questo uniamo la capacità di modellare a piacimento le mosse e le finisher, ne deriva uno dei sistemi di personalizzazione più vasti ed articolati su cui abbiamo mai poggiato lo sguardo. Una volta plasmato il nostro aspirante wrestler, daremo inizio ad una carriera molto più cinematografica in rapporto alle precedenti edizioni. La narrazione ha subito infatti un'evoluzione considerevole, con scene d'intermezzo dirette con maggior cura ed una recitazione meno statica ed ingessata. Tutte le linee di dialogo sono state doppiate, ed il percorso del racconto seguirà un andamento più dinamico: lo sviluppo della trama sarà ancora nelle mani del giocatore, con una serie di scelte da effettuare che ci condurranno dai palchi della BCW ai vertici della WWE, ma nell'insieme l'intreccio narrativo si compone di scene più "guidate" e spettacolari, come se ci trovassimo realmente all'interno di uno Show del wrestling professionistico.

Le prime impressioni sono più che positive, un netto cambio di rotta che amplifica enormemente il potenziale del MyCareer Mode. Il tutto è nobilitato anche dalla presenza delle voci ufficiali delle SuperStar, tra cui il mitico Triple H, che hanno contribuito a trasformare WWE 2K19 in una festa di fanservice. E se pensate che Yuke's e Visual Concpets abbiano giocato tutte le sue carte, vi sbagliate di grosso. Oltre al WWE Universe, alle Community Creations ed al Road To Glory, in questa edizione sono state inserite anche le Towers: parliamo di una serie di incontri in successione, con regole pre-determinate e suddivisi in vari gruppi, ognuno dei quali dotato di un proprio gradiente di difficoltà che, in modo proporzionale al tasso di complessità, proporrà premi sempre più preziosi. Nel novero delle Torri, accanto a quelle fisse, si affiancheranno nuove gare giornaliere, settimanali e mensili, così da rendere potenzialmente infinito il divertimento in compagnia del titolo. Risulta subito evidente che, in termini di opzioni, WWE 2K19 è un vero sogno ad occhi aperti per ogni amante del wrestling: dalla Royal Rumble all'Hell in a Cell, non manca insomma davvero nessuna tipologia di partita. A darsi battaglia, infine, ci sarà il roster più vasto di sempre, opportunamente suddiviso in Superstar maschili e Divas, per un parco lottatori che contiene quasi tutti i più grandi volti del presente e del passato. Ma se la confezione è infiocchettata a dovere, come si comporterà lo sportivo di 2K dopo essere salito sul ring?

Picchiami senza rispetto!

Sempre in costante equilibrio tra le esigenze di spettacolarizzazione e quelle più simulative, WWE 2K19 prova a riprodurre il gusto di un incontro di wrestling senza lesinare in tecnicismo. In relazione ai due scorsi capitoli, l'ultimo arrivato non brilla per innovazione, ma prova comunque ad affinare la formula di gioco: l'intramontabile meccanica delle reversal "limitate" permette insomma scontri più tattici, dove andrà calcolato a dovere il momento per reagire e quello in cui subire in silenzio, in attesa di un contrattacco.

Allo stesso modo, scegliere di focalizzarci su una determinata parte del corpo ci darà la possibilità di indebolirla sempre di più, per fiaccare la resistenza dell'avversario e procedere ad uno schienamento più veloce (ma non indolore...). Fanno la loro ricomparsa anche i minigiochi durante le sottomissioni, che premiano il tempismo e l'abilità sia di chi attacca, sia di chi tenta di difendersi. Purtroppo permangono immutati alcuni problemi connessi ora alla fisica degli oggetti da sfasciare sui crani dei malcapitati, fin troppo leggera, ora ad alcune animazioni degli atleti, non sempre tutte ben legate tra di loro, con qualche fastidioso effetto "a scatti" nella concatenazione delle mosse, come se saltasse qualche frame nel bel mezzo della scazzottata.



Anche se il combat system continua a risultare piuttosto piacevole, c'è da ammettere che era lecito aspettarsi, su questo aspetto, un balzo qualitativo un po' più evidente. "Abbiamo cercato di sfruttare il più possibile gli hardware di questa generazione" - ci confessa Mark Little - "migliorando il sistema di collisioni, la responsività dei controlli ed inserendo anche incontri con molte superstar sul ring, come gli 8-Man Match. Vedremo quale potenza sapranno riservarci le nuove generazioni di console, delle quali non ho ancora alcuna informazione, e mi piacerebbe limare proprio la fisica degli oggetti e le animazioni dei singoli atleti. Sono curioso di scoprire tutto ciò che sarà possibile realizzare, e come potremo ricalcolare il sistema di combattimento".

In WWE 2K 19, in sostanza, all'evoluzione diretta del gameplay il team ha preferito la "personalizzazione": prima di ogni incontro potremo scegliere due abilità chiamate "payback", che si ricaricano nel corso dell'incontro a suon di legnate, e ci forniranno dei potenziamenti temporanei. Ci sono talenti che aumentano la forza degli attributi, altri che ci garantiscono un recupero istantaneo, altri ancora che acuiscono la resilienza. Alcune di queste skill saranno utilizzabili solo una volta durante la partita, e sarà quindi necessario calcolare bene quale "payback" portare con sé in base alle doti del wrestler selezionato. Ne beneficia così il fattore "tattico" della produzione, che aspettiamo di sviscerare a fondo nella versione finale. Del resto, già ci prudono le mani!