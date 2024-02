WWE 2K24: la spettacolare strada verso Wrestlemania

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Ricordate cosa diceva la musica d'ingresso di Triple H? Sì, quella famosissima cantata dai Motorhead. La prima parte esordiva con "it's all about the game and how you play it", una frase che può essere tradotta così: "tutto riguarda il gioco, e come lo giochi". Non solo aderiva perfettamente al personaggio di Paul Michael Levesque, ma anche al wrestling in senso lato: un "gioco" atletico, una performance di muscoli e sudore, nonché uno spettacolo di stampo teatrale (il sostantivo "play", in inglese, si riferisce anche a un'opera da recitare).



Ecco perché, quando si sceglie di trasporre in formato videoludico questo amatissimo sport/show, bisogna tener conto delle sue due anime. Visual Concepts ne è perfettamente consapevole, dato che, al momento di presentare WWE 2K24, ci tiene a sottolineare le aggiunte legate sia al gameplay, sia alla messa in scena, al wrestling inteso come puro spettacolo. In ambedue questi aspetti, il team ha svolto un lavoro di rifinitura dell'edizione precedente, muovendosi - in maniera molto prevedibile data la natura cross generazionale del titolo - in piena continuità con WWE 2K23 (eccovi, a proposito, la recensione di WWE 2K23).

È tempo di menare le mani

Ci si mena ancora forte, in WWE 2K24, com'era lecito aspettarsi. E meno male. È di nuovo una questione di timing nella gestione dei contrattacchi, nell'attivazione delle schivate, nel risparmio dell'energia per non finire sin da subito spompati alla mercé degli schiaffi avversari. Tutto, o quasi, come in WWE 2K23. Tra una sottomissione, una spear e uno schienamento, fa la sua comparsa un nuovo minigioco, chiamato Colpo su Colpo, pensato per mimare quel susseguirsi di sberle al petto che ogni tanto i wrestler si scambiano sul ring, tra l'incitamento del pubblico.

Le regole sono semplicissime: a schermo comparirà un indicatore circolare, e a turno i giocatori dovranno premere l'apposito tasto quando la barra si troverà nel segmento di colore verde (o dorato, per chi ama le sfide estreme), così da mettere a segno l'attacco in modo corretto. Di volta in volta, lo spazio di manovra si restringerà, rendendo maggiormente difficile centrare il bersaglio. Vince chi sbaglia di meno. Tutto molto elementare.



Finché questo minigioco si attiva in un paio di occasioni nel corso del match, allora si dimostra pure un piacevole diversivo; però se l'incontro si protrae a lungo e la suddetta sfida di manate interrompe la scazzottata per tre o quattro volte a intervalli irregolari (come ci è capitato durante la prova), ecco che il tutto inizia a farsi un po' ridondante.

Ci sarebbe anche la possibilità di tuffarsi dalla corda superiore su un gruppetto di avversari fuori dal ring, pronti a farsi travolgere. Vogliamo essere sinceri: nelle nostre tre orette di prova non siamo riusciti ad ammassare sufficienti rivali oltre il quadrato per testare con mano questa abilità. Ci rifaremo in sede di recensione. Invece ci siamo divertiti a prendere oggetti contundenti e lanciarli da lontano contro gli altri wrestler (introduzione interessante!), e ci siamo elettrizzati nell'attivare la cosiddetta Super Mossa, che in pratica è una Finisher ad alto tasso di spettacolarizzazione che funziona soltanto se si hanno tre barre belle cariche. Schienamento (forse...) assicurato. Per il resto la responsività degli input ci è parsa adeguata agli standard della scorsa edizione, mentre i movimenti degli atleti risultano a tratti ben legati tra di loro e a tratti un po' sconnessi, specie nelle transizioni tra le animazioni. Sì, esatto: come da tradizione.



Nessuna rivoluzione, insomma, solo affinamento di una formula che già funziona piuttosto bene, complice un sistema di combattimento efficace, che restituisce un buon senso di fisicità e di durezza dei colpi. Il merito non è solo del gameplay, ma anche della resa estetica, con ematomi ben evidenti, espressioni facciali leggermente più rifinite, sudore copioso e muscolatura marcata.

Sono poi stati aggiunti sette veri arbitri della WWE: lo scopo, chiaramente, è di rendere il tutto quanto più verosimile possibile, peccato solo che il comportamento del referee vada abbastanza rivisto, dato che spesso si imbambola durante l'incontro, non attua la benché minima mimica facciale per reagire all'andamento del match e, in alcuni momenti, si posiziona anche dinanzi agli atleti impedendo la corretta lettura dei movimenti. Speriamo che venga tutto sistemato in tempo per la release.

Camera 1 Camera 2

Mentre l'aggiornamento tecnico non ci è parso particolarmente avanzato (i capelli lunghi sono ancora un punto debole), la qualità dell'atmosfera si riconferma di altissimo profilo: si respira davvero l'aria di un incontro di wrestling dal vivo, e l'altra angolazione della telecamera che mostra la passerella d'ingresso (modificabile dal menù durante il match) fornisce un bel punto di vista alternativo sulla cornice dello show.

Siamo già a livelli di coinvolgimento visivo piuttosto elevati, e ora non ci resta che attendere, magari con le prossime edizioni, l'abbandono delle console old gen per ammirare un significativo upgrade grafico, all'interno di un'edizione che possa abbracciare del tutto le potenzialità della nuova generazione, introducendo finalmente un sistema di animazioni che sia quanto più fluido e interconnesso possibile.

Il backstage e l'ambulanza

"Ogni nuova edizione di WWE 2K ha una sua colonna portante" - dice ai nostri microfoni il creative director Lynell Jinks - "e quest'anno l'elemento principale è rappresentato dalle modalità di gioco. Abbiamo nuovi tipi di incontri da farvi disputare, come Arbitro d'eccezione, Casket Match, Gauntlet Match e Ambulance Match".

Non tutti erano disponibili nella demo, e abbiamo avuto modo di testare soltanto lo scontro in cui, per vincere, dovevamo rinchiudere l'avversario all'interno di un'ambulanza posta vicino al ring. Il trucco è sempre lo stesso: suonargliele di santa ragione per indebolirlo a sufficienza da ridurre la sua resistenza, trascinarlo di peso e scagliarlo nel retro del veicolo, così da chiudere entrambi gli sportelli posteriori dopo aver vinto l'apposito minigioco, come se fosse una sottomissione. Crediamo che, sul piano ludico, data la sua natura, il casket match (in cui rinchiudere il rivale in una bara) non sia troppo dissimile dall'Ambulance Match, mentre siamo curiosi di mettere alla prova la nostra abilità di sopravvivenza nel Gauntlet, in cui potrebbe risaltare maggiormente l'elemento "tattico" del gameplay di WWE 2K24. Oltre allo scontro tradizionale, nella demo era presente la possibilità di ridurre in poltiglia gli avversari in una versione aggiornata del Backstage Brawl, con più elementi interattivi contro i quali tirare sonore craniate. Ebbene, tra tutte le rifiniture, questa ci è parsa la meno incisiva: è vero che c'è un ascensore che ci porta su più piani; è vero che si possono prendere le lattine dal distributore e lanciarle contro il nemico; è vero che ci sono più vetri frangibili, però a conti fatti le variabili delle interazioni e le animazioni contestuali non sono particolarmente elaborate. Una rissa nel backstage meno divertente di quella che avremmo sperato.

La celebrazione di Wrestlemania

C'è Cody Rhodes nella copertina della Standard Edition, mentre Bianca Belair con Rhea Ripley campeggia in quella della Deluxe. Eppure la modalità Showcase di quest'anno non riguarda la loro storia, almeno non direttamente. Riguarda la storia di tutti, perché è la storia del Wrestling.

Lo Showcase of the Immortals celebra i 40 anni dello spettacolo più importante della WWE, permettendoci di rivivere alcuni dei match più noti delle passate edizioni. È un'idea semplice, ma eccellente nel suo trionfo di spettacolarità nostalgica.

Le altre modalitàChe WWE 2K24 sia contenutisticamente molto grosso, non è in discussione. Tornano infatti le classiche modalità a cui siamo stati abituati. Non le abbiamo provate, né viste in azione, quindi per scrupolo di completezza ci limiteremo a elencarvi i dettagli diramati ufficialmente da Visual Concepts. Il mio GM si espande con marchi tra cui scegliere, più talent, più campionati, scambi di Superstar tra i brand, e il nuovo Superstar Journey, che permette alle agli atleti di guadagnare XP. Dal canto suo, la mia Fazione presenta un nuovo mercato delle carte acquistabili e la cosiddetta Guerra tra Fazioni 2.0. La mia Ascesa propone due storie: da una parte Undisputed per gli atleti maschili, e dall'altra Unleashed per quelli femminili. E ci sono qui vere superstar come Roman Reigns, Cody Rhodes, Mick Foley che prestano la voce fuori campo. Tocca infine a Universe, con nuove cinematiche, show settimanali, interferenze e risse varie. Il tutto coronato dalla sempre monumentale dose di personalizzazione che testeremo volentieri con mano non appena possibile.

Abbiamo intravisto, nella schermata della modalità, quali incontri ci attendono...ma ci tocca tacere! Possiamo dirvi di averne giocati tre: quello di Wreslemania 5 tra Ultimate Warrior e Rick Rude del 1989, e poi due più recenti, ossia l'incontro tra Rhea Ripley e Charlotte Flair di Wreslemania 39, a cui si affianca il già iconico duello tra Roman Reigns e Cody Rhodes, sempre dell'edizione datata 2023. Ogni match è preceduto da video di repertorio che tracciano una sorta di documentario storico a tappe: filmati d'archivio che faranno la gioia dei nostalgici e che...beh...si trasformeranno senza soluzione di continuità in sequenze interattive. La tecnologia chiamata Slingshot di 2K tramuta infatti le scene in live-action in puro gameplay, con un risultato piacevolissimo. Durante gli incontri saremo ovviamente chiamati a terminare specifici obiettivi per rendere il match simulato quanto più possibile vicino alla realtà, e quando metteremo a segno le giuste mosse segnalate a schermo ecco che l'immagine di nuovo si tramuterà nell'incontro dal vivo. Un'altalena di interattività e citazionismo che ci è piaciuta molto. E c'è di più, perché alcune sottigliezze visive, come il filtro applicato alle clip in game e la gestione della fotografia, modificano la scena per avvicinare il colpo d'occhio a quello degli incontri televisivi.

È il caso ad esempio del faccia a faccia tra Ultimate Warrior e Rick Rude, dotato di un'estetica adorabilmente vintage. Non possiamo parlare con toni di certezza, perché abbiamo provato solo tre scontri, ma per il momento lo Showcase of the Immortals promette di essere davvero una grande e riuscitissima celebrazione. Ed è esattamente quello che vuole essere.