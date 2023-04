XDefiant: come se la cava lo sparatutto gratis nel multiverso di Ubisoft?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Nell'ultimo periodo abbiamo assistito a un numero considerevole di annunci e cancellazioni di free to play da parte di Ubisoft, ma c'è un prodotto in particolare che sembra non aver avvertito questo periodo di cambiamenti all'interno del colosso del gaming. Si parla di XDefiant che, pur avendo perso i riferimenti a Tom Clancy nel titolo, prosegue nel suo percorso verso la pubblicazione e si prepara ad un'altra sessione di prova che servirà agli sviluppatori per limare i piccoli difetti, ritoccare il bilanciamento e apportare qualche modifica sulla base dei feedback ricevuti.



In vista della riapertura dei server, Ubisoft ci ha invitato a una fase di test dedicata alla stampa, durante cui abbiamo saggiato in anteprima tutti i contenuti che saranno disponibili nel corso della Closed Beta, inclusa la nuova fazione DeadSec.

L'Ubiverso è arrivato

Visto il lungo periodo di assenza dalle scene, ricordiamo in cosa consiste la particolare operazione di Xdefiant. Lo sparatutto in prima persona è infatti un tentativo da parte di Ubisoft di unire tutti i suoi brand di successo in quello che gli stessi sviluppatori chiamano Ubiverse. Si tratta di una scelta non così insolita, visto che nel corso degli anni l'azienda d'oltralpe ci ha abituato ad easter egg e indizi nascosti che, in un modo o nell'altro, lasciavano intuire che alcune delle sue più importanti IP fossero ambientate nello stesso universo, magari in tempi storici differenti.

Lo shooter in questione non fa che confermare le ipotesi dei fan e getta nello stesso calderone gli esponenti delle fazioni che abbiamo imparato a conoscere in Far Cry, The Division, Splinter Cell e tantissime altre produzioni Ubisoft. Almeno in apparenza, non sembra che il team di sviluppo abbia creato un contesto narrativo tale da giustificare la presenza di soldati dalle origini tanto lontane, ma ciò non è necessariamente un male e potrebbe garantire maggiore libertà agli addetti ai lavori nella realizzazione dei futuri contenuti. Dopotutto si tratta di un prodotto live service che verrà aggiornato con nuove mappe, armi e fazioni a cadenza regolare e ci aspettiamo che, prima o poi, tutti i principali universi della major del gaming - persino Assassin's Creed - verranno in qualche modo coinvolti.



Ma come si traduce a schermo questo insolito mix di personaggi? La risposta è un gioco a metà strada tra Call of Duty e Overwatch, visto che si tratta di uno shooter in soggettiva in cui si fa ampio uso delle abilità e si gioca di squadra.

Tutti i personaggi possono utilizzare qualsiasi bocca da fuoco, ma in base alla fazione selezionata entrano in gioco un tratto unico, un'abilità passiva e quella che potremmo definire "la ultimate", un gadget speciale la cui ricarica è molto lenta ma che, se usato al momento giusto, garantisce risultati degni di nota. I membri di Echelon (la fazione di Splinter Cell), ad esempio, sono perfetti per chi predilige un approccio silenzioso o vuole infiltrarsi tra le fila nemiche. Grazie al tratto passivo Basso Profilo, questi personaggi non vengono rilevati dai radar avversari, senza contare che possono sfuggire al loro sguardo tramite un sistema di mimetizzazione ottica temporaneo. Quando la Ultra è carica, questi operatori possono impugnare la pistola 5.7 di Sam Fisher e, mentre i bersagli nei dintorni vengono evidenziati, possono eliminarli rapidamente uno dietro l'altro. Ci sono poi i Fantasmi di Ghost Recon che rappresentano i tank, gli hacker di Watch Dogs che silenziano i nemici, i Purificatori di The Division, che possono tenere il controllo dei punti con i lanciafiamme, e infine i ribelli di Far Cry 6 , i classici personaggi di supporto, per via delle loro abilità di cura e della capacità di applicare uno scudo che aumenta le possibilità di sopravvivere a uno dei fulminei scontri a fuoco.

Fra strategia e velocità

La presenza di fazioni così diverse fra loro evidenzia la volontà di creare un prodotto i cui match non si decidono esclusivamente in base alle eliminazioni, ma che richiede la collaborazione fra i vari esponenti del team al fine di giungere alla vittoria. Non a caso, in XDefiant non esistono modalità per lupi solitari oppure basate sull'accumulo di uccisioni: nello shooter di Ubisoft si possono giocare due tipologie di match strutturate in maniera ben diversa fra loro e che ricordano Overwatch.

Da una parte abbiamo le tradizionali modalità basate sulla conquista di territori fissi o dinamici, ambientate in mappe formate da tre diverse lane e dalla struttura più classica. L'altra metà del gioco prevede arene dalla singola lane in cui bisogna scortare un drone o proteggere le zone dagli assalti nemici. Come si può intuire, lo sparatutto free to play non si inventa nulla in tal senso, ma abbiamo apprezzato la grande varietà di stage che sono disponibili già in questa fase di test. Malgrado la ridotta durata della prova, raramente ci siamo ritrovati a giocare due volte nella stessa mappa e ciò lascia presagire che il quantitativo di scenari che faranno da sfondo alle partite sarà piuttosto elevato.



Ovviamente non si tratta di ambientazioni completamente inedite e, pur con qualche eccezione, la maggioranza di esse è ispirata ai setting delle varie proprietà intellettuali di Ubisoft. Al netto dell'importanza ricoperta dai ruoli e dagli obiettivi di ogni modalità, le sparatorie a tutto spiano restano centrali e sono caratterizzate da ritmi molto veloci.

Se c'è una caratteristica che XDefiant eredita dagli sparatutto Activision è il ridotto time to kill, dal momento che bastano pochi proiettili per mandare all'altro mondo il nemico e tutto si decide nel giro di qualche istante. In poche parole, si tratta di uno di quegli sparatutto che vengono spesso definiti 'scambiabare' per via dell'estrema velocità d'esecuzione e del fatto che morti ed uccisioni si susseguono in un flusso ininterrotto.

Per quello che riguarda il gunplay, ci troviamo di fronte ad uno sparatutto nella media e di stampo arcade, visto che le armi restituiscono la sensazione di essere particolarmente leggere, a prescindere dalla loro categoria d'appartenenza. La leggerezza delle armi si riflette anche sul movimento, poiché gli spostamenti sono perfettamente in linea con il resto dell'esperienza e buona parte dei match è spiccatamente frenetica. Da un lato ci siamo divertiti moltissimo a sparare e correre in giro per le arene, ma dall'altro abbiamo notato alcune problematiche legate all'interazione con gli appigli: gli unici momenti in cui il personaggio ci è sembrato poco reattivo corrispondono a quando si tratta di scavalcare un muretto o aggrapparsi ad una sporgenza. Fortunatamente, siamo di fronte a problematiche di facile risoluzione e speriamo che nelle future build vi siano miglioramenti in tal senso.

Armi e bilanciamento

Come ogni sparatutto che si rispetti, anche XDefiant propone un arsenale vario ma non troppo affollato. Ci sono pochi esponenti per ogni genere di arma, ma ciascuno di essi è personalizzabile tramite un sistema che ricorda molto da vicino quello dell'armaiolo di COD: più si usa un fucile, più sono numerosi gli accessori che diventano disponibili e che si possono montare tramite l'ausilio di una schermata che ne evidenzia bonus e malus.

Se l'accesso ai giocattoli per modificare gli strumenti di morte è lineare, l'accesso alle varie armi richiede il completamento di semplici sfide. Questo fa sì che il giocatore possa sbloccare i vari pezzi d'equipaggiamento nell'ordine che più gli aggrada, a patto di fare uno sforzo e portare a termine le relative missioni. Esiste anche la possibilità di creare una serie di loadout personalizzati per le varie situazioni, così da effettuare lo switch in pochi istanti, anche tra una morte e l'altra.



Abbiamo giocatro troppo poco a XDefiant per parlare di bilanciamento in termini generali, ma possiamo esporci per ciò che concerne le bocche da fuoco. Nel poco tempo avuto a disposizione, abbiamo fatto il possibile per sbloccare qualche arma extra tramite le sfide e siamo riusciti a fare qualche test su ogni singola categoria disponibile nella schermata dell'armamento. Dalle prove effettuate, abbiamo notato che alcuni fucili non riescono a tenere il passo e risulta svantaggioso portarli in campo.

Ci stiamo riferendo principalmente ai fucili a colpo singolo, alle mitragliatrici leggere e agli shotgun, nessuno dei quali si è rivelato all'altezza della situazione per via del poco danno inflitto o della lentezza del fuoco. Oltre ai fucili di precisione, che sono ottimi nelle mani giuste, regnano incontrastati i fucili d'assalto e le mitragliette che, anche prive di qualsivoglia accessorio, permettono eliminazioni veloci e pulite.



Dal momento che quella provata non è la build definitiva di XDefiant, è superfluo parlare di qualità grafica e il versante artistico è perfettamente allineato a quello delle produzioni Ubisoft da cui traggono ispirazione mappe e fazioni. L'unico appunto che possiamo fare ad oggi riguarda l'ottimizzazione, dal momento che abbiamo giocato senza problemi persino a risoluzione 4K mantenendo i 60 fotogrammi al secondo.

Certo, qualche problema tecnico non è mancato nel corso della prova e il netcode ci è sembrato ben lontano dalla perfezione, ma per essere una Beta si tratta di un ottimo risultato. In conclusione, questo primo contatto con lo sparatutto a supporto continuo ci ha convinto a metà. Benché il ritmo di gioco sia piacevole, così come la possibilità di utilizzare i personaggi provenienti da universi che abbiamo imparato ad apprezzare nel tempo, si tratta in fin dei conti di un progetto al quale mancano la freschezza e le idee che al giorno d'oggi sono fondamentali per imporsi nello spietato mondo dei free to play.