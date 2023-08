Zenless Zone Zero: un action frenetico dagli autori di Genshin Impact

Quella di Hoyoverse è una galassia in continua espansione, formata da tanti progetti che - sin dal successo travolgente di Genshin Impact (qui lo speciale sulla versione 3.3 di Genshin Impact) - hanno saputo proporre al pubblico un buon mix di idee, anche per quanto concerne l'offerta contenutistica.



Senza dimenticare, poi, un'efficace intelaiatura estetica che strizza prepotentemente alla cultura pop di stampo nipponico. Anche Zenless Zone Zero, uno dei più recenti progetti annunciati da Hoyoverse, sembra fregiarsi di tutte le qualità sin qui descritte. Il gioco ha fatto bella mostra di sé alla Opening Night Live, ma in realtà era anche disponibile in formato demo alla GamesCom 2023. Ci siamo quindi fiondati a provarlo e adesso vi raccontiamo le nostre impressioni.

Oltre Genshin Impact

Come dicevamo, il team di Hoyoverse sembra sapere come intercettare i gusti di quello che è un pubblico globale, che in tempi recenti ha imparato ad apprezzare ancora di più un certo tipo di immaginario legato al mondo giapponese e alla cultura degli anime.

Con Zenless Zone Zero gli autori di Genshin Impact mantengono invariato il focus sul fantasy, immergendolo stavolta in un contesto contemporaneo di stampo urbano. Tutto ruota attorno ad alcuni giovani otaku esuberanti e sopra le righe che, per qualche ragione ancora non specificata, combattono il male cavalcando il confine tra legge e illegalità. La minaccia che tormenta il mondo di Zenless Zone Hero è rappresentata da creature chiamate Hollow, ma non ci è ancora chiaro in che modo si svilupperà la trama di questa nuova avventura. D'altronde la demo ci ha messo di fronte ad una missione introduttiva (un tutorial per prendere dimestichezza con i comandi principali) oltre che ad una serie di scontri liberi e a una minuscola porzione dedicata al free roaming. A tal proposito è opportuno sottolineare che il gioco si suddivide, almeno stando alla nostra prova, in tre modalità differenti.



Partiamo dalla campagna, che dovrebbe catapultarci in una serie di livelli lineari per sgominare orde di nemici e proseguire nel racconto, che si sviluppa con l'ausilio di fotogrammi statici che però ci sono parsi piuttosto ispirati in merito alla direzione artistica. Poi troviamo Le Sfide, che ci permettono di selezionare fino ad un massimo di tre guerrieri per affrontare combattimenti più impegnativi, e infine l'esplorazione, in cui siamo chiamati a girovagare in piccole mappe per interagire con svariati NPC.

Quest'ultima componente dell'esperienza però non ha ancora messo in luce le sue potenzialità. Nel breve intermezzo di free roaming che ci è stato proposto non abbiamo trovato particolari attività da svolgere. Sappiamo anche che Zenless Zone Zero non sarà open world, e in più ci sono altri elementi che restano tutti da scoprire: ad esempio, se esiste un sistema di progressione e come si sviluppa, o in che modo le tre modalità si amalgameranno nell'avventura.

Divertimento e semplicità

Resta il fatto che, pad alla mano, Zenless Zone Zero sembra un gioco davvero piacevole. Parliamo di un action frenetico e spettacolare e anche piuttosto accessibile. La sua formula di gameplay punta su di una messinscena vibrante e "ultra pop" e su un buon feeling degli incontri (si pensi all'efficacia degli impatti dei colpi inferti). La nuova opera targata Hoyoverse sembra guardare da lontano agli stylish action, e pur senza raggiungerne la complessità restituisce un senso di grande frenesia, merito soprattutto di quelle che ci sono parse animazioni rifinite a puntino.

La struttura del combat system pare piuttosto semplice: i personaggi sono dotati di veloci attacchi di base da alternare a schivate fulminee per ridurre i danni subiti contro gli avversari più ostici. Comandi a cui si uniscono un singolo colpo speciale e una mossa finale, che innesca una coreografia degna di un picchiaduro. Dobbiamo anche ammettere che i volti del roster - al momento il gioco ne annovera una decina - ci sono parsi ben caratterizzati, tanto nelle movenze quanto nel loro impiego in battaglia. Sembra infatti che, a seconda delle azioni compiute durante gli scontri, i membri del team possano innescare una speciale sinergia che dà vita a brevi attacchi combinati. È un impasto ludico che, nel suo complesso, potrebbe non brillare in termini di varietà, ma di cui riconosciamo ugualmente il potenziale (vista anche la sua necessità di rivolgersi ad una platea molto vasta). Se pensiamo, inoltre, alla distribuzione gratuita che permetterà a chiunque di dargli una chance, forse è anche possibile chiudere un occhio di fronte a degli eventuali limiti del gameplay.